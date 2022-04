Anbiedern und kollaborieren lohnt sich nicht!

Is the southern branch of the Islamic Movement in Israel now a Zionist organisation? It was a surprise when Mansour Abbas, the head of the southern branch of the Islamic Movement in Israel, announced last year that his United Arab List (Ra’am) political party was joining the Israeli coalition government led by far-right extremist Naftali Bennett.

Mansour Abbas, Vorsitzender der Vereinigten Arabischen Liste (Ra’am), bei einem exklusiven Interview in Jerusalem am 31. März 2021 [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency].

Ist der südliche Zweig der islamischen Bewegung in Israel jetzt eine zionistische Organisation?

Von Motasem A Dalloul

19. April 2022

Es war eine Überraschung, als Mansour Abbas, der Leiter des südlichen Zweigs der islamischen Bewegung in Israel, im vergangenen Jahr ankündigte, dass seine politische Partei Vereinigte Arabische Liste (Ra’am) der israelischen Koalitionsregierung unter der Führung des Rechtsextremisten Naftali Bennett beitreten würde. Die israelischen Medien erklärten das Datum der Ankündigung – den 2. Juni 2021 – zu einem “historischen Tag” und bezeichneten Abbas als “konservativen Islamisten”, der als erster arabischer israelischer Regierungschef seit einem halben Jahrhundert in eine Koalitionsregierung eintritt.

Seine Ankündigung beendete die jahrelange politische Instabilität im Besatzungsstaat als “das erste Mal, dass eine arabische Partei Teil des Prozesses der Regierungsbildung” in Israel ist. “Wir hoffen natürlich, dass es funktioniert und dass nach vier Wahlgängen eine Regierung zustande kommt”, zitierten israelische Medien Abbas.

Die Palästinenser in den besetzten Gebieten sowie die palästinensischen Bürger Israels – natürlich auch in den besetzten Gebieten – verurteilten die Entscheidung von Mansour Abbas, sich an einer zionistischen Regierung zu beteiligen, die von einem ehemaligen Anführer rechtsextremer israelischer Siedler angeführt wird, der zur Tötung palästinensischer Gefangener aufgerufen hatte. Als Bennett darauf hingewiesen wurde, dass dies illegal sei, antwortete er: “Ich habe in meinem Leben schon viele Araber getötet, und das ist absolut kein Problem.”

Bennett hat sich seither über die Bedingungen des von Abbas akzeptierten Koalitionsabkommens hinweggesetzt, der eine solche Respektlosigkeit ihm und den Palästinensern gegenüber immer wieder rechtfertigt. Dies zeigt sich sehr deutlich in der anhaltenden israelischen Aggression in Jerusalem und der Al-Aqsa-Moschee sowie in Israel selbst und in den anderen besetzten Gebieten.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die so genannten arabischen Israelis – Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft – die israelische Aggression gegen Jerusalem und den Gazastreifen im vergangenen Jahr als offene Missachtung ihnen gegenüber empfunden haben. Das hat sie dazu veranlasst, die Ra’am und ihre Führung zu verachten, weil sie nichts unternommen haben, um die Angriffe der israelischen Besatzung auf die Palästinenser zu stoppen, obwohl auch die arabischen Israelis davon betroffen waren.

“Jahrzehntelang hatten die arabischen Israelis keinen Einfluss”, sagte der Ra’am-Knessetabgeordnete Walid Taha dem arabischsprachigen Fernsehsender Hala TV, als die Partei der Koalitionsregierung beitrat. “Jetzt weiß jeder, dass wir die entscheidenden Stimmen in der Politik sind.” Mit anderen Worten: Ra’am war in der Lage, die Koalition zu Fall zu bringen; sie hatte ein Druckmittel, um die israelischen Angriffe zu beenden, aber sie hat es nicht eingesetzt.

Zur Lage seiner palästinensischen Mitbürger in Israel erklärte Abbas: “Wir haben eine kritische Masse an Vereinbarungen in verschiedenen Bereichen erreicht, die den Interessen der arabischen Gesellschaft dienen und Lösungen für die brennenden Probleme der arabischen Gesellschaft bieten – Planung, die Wohnungskrise und natürlich die Bekämpfung von Gewalt und organisierter Kriminalität.”

Diese “Vereinbarungen” wurden von Bennetts Regierung weitgehend ignoriert und gebrochen. Dennoch hat die vermeintlich islamistische Partei nichts unternommen und ist in der Koalition geblieben.

Bennett steht allen Palästinensern weiterhin feindselig gegenüber. Nach einer Reihe von Anschlägen, bei denen zwischen dem 20. März und dem 10. April mehrere Israelis und Palästinenser getötet wurden, sagte der Premierminister: “Wir werden jeden zur Rechenschaft ziehen, der direkt oder indirekt mit den Anschlägen zu tun hatte.” Seitdem hat Israel weitere Palästinenser getötet, darunter auch einige, die nichts mit den genannten Anschlägen zu tun hatten, und damit bestätigt, dass es sich bei seinem Vorgehen um eine völkerrechtswidrige Kollektivstrafe handelt. Mansour Abbas ist jedoch immer noch in der Koalitionsregierung.

Arabische Israelis, die für Ra’am gestimmt haben, haben das Gefühl, dass die Partei sie im Stich lässt, weil sie sich nicht zu Wort meldet, während die Regierung, der sie angehört, beispielsweise weiterhin die illegalen jüdischen Siedler unterstützt, die die Al-Aqsa-Moschee im besetzten Jerusalem entweihen und Palästinenser und deren Eigentum angreifen. Wie andere Palästinenser und auch Muslime in der ganzen Welt erwarten sie von der Partei, dass sie im Interesse des edlen Heiligtums der Al-Aqsa-Moschee mutige Maßnahmen ergreift, wie den Austritt aus der Koalition und die Erzwingung der Auflösung der Regierung.

Erst als sich innerhalb der Ra’am ein Dissens abzeichnete, unternahm die Führung etwas. “Treten Sie sofort aus der Koalition aus, die unsere heiligen Stätten in Palästina angreift”, schrieb der hochrangige Parteifunktionär Sheikh Mohammad Salameh Hassan auf Facebook. “Tut es für Al-Aqsa.”

Abbas gab daraufhin bekannt, dass die Partei ihre Mitgliedschaft in der Regierung und in der Knesset eingefroren habe. Dieser Schritt entsprach nicht dem Zorn der Ra’am-Wähler oder der arabischen Israelis, da es sich um eine vorübergehende Maßnahme handelte, die keine Auswirkungen auf die Regierung haben würde und somit weder die Spannungen in Jerusalem entschärfen noch Israel dazu bringen würde, seine Aggressionen gegen die Palästinenser und ihre heiligen Stätten einzustellen.

Der Times of Israel zufolge berichten hebräischsprachige Nachrichtenquellen außerdem, dass das Einfrieren nur für zwei Wochen während der Sitzungspause der Knesset gelten soll. Mit anderen Worten, es ist eine nutzlose Geste. Dieselben Quellen fügten hinzu, die Maßnahme sei mit Bennett und Außenminister Yair Lapid abgestimmt, um den Druck auf die Partei zu verringern und einen dauerhaften Bruch mit der Regierung zu verhindern.

“In der Pause nicht in die Knesset zu kommen”, spottete Ayman Odeh MK. “Eine dramatische Entscheidung.” Der Spott über Abbas’ Schritt war nicht auf arabische Politiker beschränkt. “Ra’ams Ankündigung, die Mitgliedschaft in der Koalition während der Knessetpause einzufrieren, ist wie die Ankündigung einer Diät während des Fastenmonats Ramadan”, sagte der jüdische Abgeordnete Ofer Cassif.

Mansour Abbas hat die Aufrufe innerhalb seiner Partei, überzulaufen, heruntergespielt, und Ghnaim sagte: “Wir in Ra’am sind geeint. Wir haben eine gemeinsame Führung, wir sind in die Koalition eingetreten, um die Interessen der arabischen Öffentlichkeit zu fördern. Wir tun das und tragen unseren Teil dazu bei, die Gemüter zu beruhigen und die Menschen zusammenzubringen.” Er fügte hinzu, dass die Entscheidung über das zeitweilige Einfrieren auf einer Sitzung des Konsultativrats der Partei getroffen wurde, die sich mit der israelischen Aggression in der Al-Aqsa-Moschee befasste. Die beste Antwort, die ihr einfiel, war, dem Parlament fernzubleiben, wenn die Abgeordneten wegen der Sitzungspause ohnehin nicht anwesend sein würden.

All dies deutet für mich darauf hin, dass das nominelle “Einfrieren” beweist, dass der südliche Zweig der islamischen Bewegung in Israel nun de facto eine zionistische Organisation ist, und zwar nicht nur ihr Führer Mansour Abbas und seine Abgeordneten und Funktionäre, sondern die gesamte Organisation. Übersetzt mit Deepl.com

