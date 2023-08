Is the Western media perception of Africa racist? Racism goes beyond the use of certain words or discrimination in everyday life. It is also about political perceptions, intellectual depictions and collective relationships. Consider, for example, …

US-Außenminister Antony Blinken spricht während des Mandela Washington Fellowship Summit for Young African Leaders in Washington, DC, 2. August 2023 [SAUL LOEB/AFP via Getty Images]

Ist die Wahrnehmung Afrikas in den westlichen Medien rassistisch?

Von Ramzy Baroud

16. August 2023

Rassismus geht über die Verwendung bestimmter Wörter oder die Diskriminierung im Alltag hinaus. Es geht auch um politische Wahrnehmungen, intellektuelle Darstellungen und kollektive Beziehungen.

Nehmen wir zum Beispiel die Art und Weise, wie Afrika derzeit in den Nachrichten dargestellt wird. Aus politischer Sicht wird Afrika als singuläres Gebilde gesehen, aber nicht in positiver Weise, wie ein geeinter Kontinent.

In der Berichterstattung der westlichen Mainstream-Medien über den US-Afrika-Gipfel, der im vergangenen Dezember in Washington stattfand, wurde ganz Afrika als arm und verzweifelt dargestellt. Der Kontinent, so erfuhren wir aus den Schlagzeilen, war bereit, seine politische Position zum Russland-NATO-Konflikt im Tausch gegen Geld und Nahrungsmittel zu verpfänden.

„Biden erklärt den afrikanischen Führern, dass die USA sich voll und ganz für den Kontinent einsetzen“, so eine Schlagzeile der Associated Press vom 15. Dezember. Der Ausdruck „all in“ wird im Poker verwendet, wenn jemand bereit ist, alles zu riskieren; er wurde in den amerikanischen und westlichen Medien mehrfach zitiert.

Der US-Präsident bot Washingtons bedingungsloses Engagement an, „jeden Aspekt von Afrikas Wachstum zu unterstützen“, berichtete AP. Doch mit „Wachstum“ hatte Bidens Angebot wenig zu tun. Er versuchte lediglich, Russlands Unterstützung für Afrika zu überbieten, damit dieses eine Anti-Moskau-Haltung einnimmt. Das ist ihm nicht gelungen.

Als am 27. und 28. Juli ein Gipfeltreffen zwischen Russland und Afrika stattfand, schlugen die US-amerikanischen und westlichen Medien wild um sich und stellten die Afrikaner einmal mehr als politische Vagabunden dar, während sie den strategischen Wert eines solchen Treffens sowohl für Russland als auch für die afrikanischen Länder herunterspielten. Eine CNN-Schlagzeile begann mit „Isolierter Putin…“, während eine Reuters-Schlagzeile lautete „Putin verspricht afrikanischen Führern freies Getreide“.

Es wurde kaum erwähnt, dass die afrikanischen Staats- und Regierungschefs viel Zeit damit verbrachten, über eine mögliche Rolle bei der Suche nach einer friedlichen Lösung für den schrecklichen Krieg in der Ukraine zu diskutieren. In der Tat haben mehrere von ihnen einen aufrichtigen politischen Diskurs geführt und Imperialismus, Neokolonialismus und militärische Interventionen abgelehnt.

Darüber hinaus wurde in den Medien kaum diskutiert, dass Afrika ebenso wie Europa das Recht hat, eine stärkere politische Position in der Weltpolitik auszuhandeln. Stattdessen schien sich die Berichterstattung auf die im Juli letzten Jahres ausgehandelte Schwarzmeer-Getreide-Initiative zu konzentrieren, wobei unterstellt wurde, dass Russland die Ernährungssicherheit in einem bereits verarmten Kontinent bedroht.

Dies war jedoch kaum der Fall. In einer Rede auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok im vergangenen September behauptete der russische Präsident Wladimir Putin, dass von den 87 mit Getreide beladenen Schiffen nur 60.000 Tonnen von zwei Millionen das UN-Welternährungsprogramm erreichten. Obwohl Putins Gesamtzahlen angefochten wurden, erklärte das Gemeinsame Koordinierungszentrum der Vereinten Nationen (JCC) in einer von Euronews veröffentlichten Erklärung, dass „Putin Recht hat, wenn er sagt, dass nur eine geringe Menge im Rahmen des Welternährungsprogramms verschifft wurde“.

Obwohl die westlichen Länder die größten Empfänger von Getreide waren, das über das Schwarze Meer verschifft wurde, haben es sich die Mainstream-Medien nicht zur Aufgabe gemacht, die Europäer als hungernde Bevölkerung oder Schlimmeres darzustellen. Europa wird auch kaum als gierig dargestellt. In der Tat wird die Schuld nie Europa und seinem Kolonialismus, seinen Waffen und seiner politischen Einmischung zugeschrieben. Der Finger der Schuld wird immer gerne auf andere gerichtet.

Diese Schlagzeile in The Conversation ist eine gute Illustration: „Putin bietet wenig überzeugende Zugeständnisse in einem verzweifelten Versuch, das Scheitern des Getreidegeschäfts mit der Ukraine wettzumachen“. Eine solche Voreingenommenheit ist erstaunlich.

Die Wahrheit ist, dass die afrikanischen Staats- und Regierungschefs nicht nach „Zugeständnissen“ suchten, sondern hofften, eine stärkere geopolitische Position in einer sich stark verändernden globalen politischen Landkarte auszuhandeln. Genau wie jeder andere auch.

Ob Putins „Angebot“ in Afrika „verzweifelt“ war oder nicht, spielt keine Rolle. Die Einseitigkeit wird jedoch deutlich, wenn man die angebliche russische Verzweiflung mit dem Ergebnis des letztjährigen US-Afrika-Gipfels vergleicht. Bidens „Angebot“ wurde als Versuch dargestellt, Brücken zu bauen und Möglichkeiten für eine künftige Zusammenarbeit zu schaffen. Alles natürlich im Namen von Demokratie und Menschenrechten.

Die Fehldarstellung Afrikas kann auch unabhängig vom Russland-Ukraine-Krieg betrachtet werden. Nehmen wir zum Beispiel die Art und Weise, wie westliche Medien den Militärputsch in Niger im letzten Monat behandelt haben.

Niger ist eines der Sahel-Länder in Afrika, Nationen, die alle von Frankreich kolonisiert wurden. Jahrzehnte, nachdem diese Länder ihre nominelle Unabhängigkeit erlangt haben, übt Paris weiterhin starken politischen Einfluss und wirtschaftliche Kontrolle aus. Dies wird als Neokolonialismus bezeichnet und sorgt dafür, dass der Bodenschatz der ehemaligen Kolonien weiterhin von den ehemaligen Kolonialstaaten ausgebeutet wird. Es ist eine Tatsache, dass der Uranreichtum Nigers dazu beigetragen hat, dass mehr als ein Viertel der Kernkraftwerke in der EU und ein Großteil davon in Frankreich betrieben werden.

Vor einem Jahrzehnt kehrte Frankreich im Namen der Dschihadistenbekämpfung als militärische Kraft in die Sahelzone zurück. Dennoch nahm die Gewalt zu und zwang die afrikanischen Sahelländer zur Rebellion, zunächst in der Zentralafrikanischen Republik, dann in Burkina Faso, Mali, Tschad und jetzt in Niger.

In der Berichterstattung der westlichen Medien über den Staatsstreich wird dieser Zusammenhang kaum erwähnt. Stattdessen wird Niger, wie Mali und die anderen Länder, als ein weiterer russischer Lakai in Afrika dargestellt.

Daher die CNN-Schlagzeile vom 2. August: „Ein nigrischer Putschistenführer trifft sich mit der mit Wagner verbündeten Junta in Mali“. Der Sender lässt keinen Raum für die Möglichkeit, dass afrikanische Führer eine eigene Agenda oder einen eigenen politischen Willen haben könnten.

Die problematische Beziehung des Westens zu Afrika ist komplex und wurzelt in Kolonialismus, wirtschaftlicher Ausbeutung und offenem Rassismus. Afrikaner sind gute „Verbündete“, wenn sie sich dem Westen anschließen, und hungrige, leicht manipulierbare und illegitime Regime, wenn sie die ihnen vom Westen auferlegten Bedingungen ablehnen.

Es ist an der Zeit, diese erniedrigende Sichtweise zu überdenken und ihr entgegenzutreten. Afrika ist, wie alle anderen politischen Räume, eine komplizierte und konfliktreiche Region, die ein tiefes Verständnis und eine Wertschätzung verdient, die über die eigennützigen Ziele einiger neokolonialer westlicher Länder hinausgeht. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …