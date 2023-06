Ist Europa dumm genug, um in der tödlichen Umarmung der USA gefangen zu bleiben?

Von Natasha Wright

13. Juni 2023

China muss seine diplomatischen Bemühungen genutzt haben, um zu versuchen, die Geheimnisse zu lüften, inwieweit die USA “wild entschlossen” sind, eine weitere Eskalation der europäischen Krise anzuheizen.

Während China die spektakuläre, wenn auch vielleicht etwas plötzliche und unerwartete Politik der Versöhnung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran unter strengster Geheimhaltung vorbereitet hatte, präsentierte es am Jahrestag des Beginns der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine am 24. Februar dieses Jahres seinen aus 12 Punkten bestehenden Plan zur Lösung auch der anderen brennenden Krise. Russland nahm die Bemühungen wohlwollend auf, während der Westen sie (zu) verärgert zurückwies. In den besagten zwölf Punkten, die China vorlegte, gab es nichts allzu Schockierendes, das einen Grund für eine solch negative und feindselige Reaktion seitens der westlichen “Stellvertreterkriegs”-Anstifter der Ukraine-Krise hätte darstellen können. Antony Blinken, der US-Außenminister, strahlte keine hervorragende Diplomatie aus, sondern teilte uns sofort auf sehr undiplomatische Weise mit, dass die Welt nicht törichterweise auf einen taktischen Schachzug Russlands hereinfallen darf, der von China unterstützt wird. Der Guardian berichtete, dass “Putin Chinas umstrittene Vorschläge für einen Frieden in der Ukraine begrüßt”, “die USA vor “jedem taktischen Schachzug Russlands, den Krieg zu seinen eigenen Bedingungen einzufrieren” warnen und der US-Außenminister Antony Blinken sich skeptisch über Chinas “Friedens”-Vorschläge äußerte und davor warnte, dass sie eine “Hinhaltetaktik” sein könnten, um den russischen Truppen vor Ort in der Ukraine zu helfen”.

Das Magazin Foreign Policy nannte sogar “drei versteckte Fallstricke” in der angeblichen chinesischen Agenda und stellte fest, dass ihr 12-Punkte-Friedensplan in der Ukraine nicht viel mit Frieden zu tun hat, wenn überhaupt. Ich nehme an, dass man einen braucht, um einen zu kennen”? Es folgte ein überwältigendes Misstrauen des kollektiven Westens, dass der chinesische Vorschlag etwas ziemlich Schwer fassbares enthält. Doch der Grund dafür könnte sein, dass für den Westen unabhängig von dem, was er berichten und worauf er reagieren würde, schon jede Erwähnung eines Friedensplans schockierend genug ist. Sie würden wahrscheinlich die tragisch blutige Fortdauer eines Krieges vorziehen. Auf jeden Fall entspricht dies dem Modell, das wir bereits vor über einem Jahr gesehen haben, als bei den Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew nicht weniger als siebzehn Abkommensentwürfe ausgearbeitet wurden, die dann einfach “in Stücke geschreddert und in den Mülleimer von Washington DC geworfen” wurden, als der damalige britische Premierminister Boris Johnson am 9. April 2022 plötzlich in Kiew auftauchte. Offensichtlich war der umstrittene, stümperhafte Bo Jo dort, um ein neues Paket für finanzielle und militärische Hilfe zu schnüren. Der damalige israelische Premierminister Naftali Bennett, der bei den vorangegangenen Verhandlungen im Wesentlichen als Vermittler fungierte, bestätigte diese Tatsache ebenfalls.

Dennoch scheint China in diesem Punkt nicht aufzugeben. Ganz im Gegenteil: In diesen Tagen fand die Europareise des chinesischen Sondergesandten Li Hui statt, der seit 2019 Chinas Sonderbeauftragter für eurasische Angelegenheiten ist und die Ukraine, Polen, Frankreich, Deutschland, 26. Mai die Ukraine, Polen, Frankreich, Deutschland, den EU-Sitz in Brüssel und Russland besuchte, um mit allen Parteien (mit berechtigten Interessen und echten Anliegen) über den 12-Punkte-Friedensplan zu sprechen, der die Achtung der Souveränität aller Länder neben einigen humanitären Faktoren voraussetzt und darüber hinaus von ganzem Herzen empfiehlt, die Mentalität des Kalten Krieges aufzugeben, so dass die legitimen Interessen und Anliegen aller Länder ernsthaft berücksichtigt und gelöst werden sollten, wobei die nachhaltige europäische Architektur und die kontinuierliche, gegenseitige Zusammenarbeit für Frieden und Stabilität auf dem eurasischen Kontinent im Mittelpunkt stehen sollten. Die “Einstellung der Feindseligkeiten” scheint ebenso berücksichtigt worden zu sein wie die Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen und die Aufhebung einseitiger Sanktionen. Nach der Veröffentlichung dieser wohlwollenden Liste von Vorschlägen stattete der chinesische Präsident Xi Jinping Moskau einen mehrtägigen Besuch ab, den er und sein äußerst zuvorkommender und gastfreundlicher russischer Gastgeber Wladimir Putin mit der inzwischen berühmten Botschaft beendeten, dass die Welt tektonische Veränderungen erlebe, wie sie sie im letzten Jahrhundert noch nicht erlebt habe.

In diesem Zusammenhang ist es vielleicht nützlich, darauf hinzuweisen, dass ein chinesischer Sondergesandter für die Ukraine-Krise (der fließend Russisch spricht) im Jahr 2019 mit dem russischen Freundschaftsorden ausgezeichnet wurde, nachdem er zuvor als chinesischer Botschafter in Russland tätig war. Man sollte vielleicht hinzufügen, dass er länger in dieser Position war als jeder andere chinesische Diplomat vor ihm. Und ein Jahr später vereinbarten Russland und China offiziell, dass die beiden Länder (und, nicht zu vergessen, die beiden großen Weltmächte) ihre Partnerschaft als politische und militärische Waffenbrüder fortsetzen werden, um sich gegen das tyrannische Verhalten “gewisser globaler Hegemonen” zu wehren. An dieser Stelle ist es nur zu offensichtlich, wen sie damit meinten.

Eine solche Lösung, wie sie der überaus bescheidene und ausgewogene Vermittler in der Ukraine-Krise vorschlägt, steht übrigens im Einklang mit der Botschaft, die Peking dem offiziellen Washington DC übermittelte, als es Li Shangfu zum neuen chinesischen Verteidigungsminister ernannte, der, um es kurz zu machen, derzeit unter den Sanktionen der USA steht. Li Shangfus neue Amtszeit begann im vergangenen Monat mit einem viertägigen Besuch in Moskau und einem Treffen mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Für einige von uns ist es sicherlich interessant, welche Botschaften Li Hui und Li Shangfu nach Europa und in ihre Heimat mitgebracht haben könnten. Die offiziellen Pressemitteilungen von den Treffen sind wie üblich zu knapp, als dass die breite Öffentlichkeit konkretere Schlüsse ziehen könnte, abgesehen von den diplomatisch höflichen Einladungen zur Stärkung der strategischen Autonomie Europas, die den EU-Beamten in Brüssel gut vermittelt wurden. Das Wall Street Journal berichtete jedoch über angebliche Details unter Berufung auf ungenannte westliche Diplomaten, die behaupten, über die Gespräche, die Li Hui während seiner Europareise führte, gut informiert zu sein. Offenbar sollen die US-Verbündeten in Europa ihre Autonomie bekräftigen und auf einem sofortigen Waffenstillstand bestehen sowie die Ukraine auffordern, ihre jetzt zu Russland gehörenden Teile nach dem Referendum 2022 zu verlassen. Das Wall Street Journal behauptet, Lis klare Botschaft auf den Punkt gebracht zu haben, mit der er Europa die Botschaft übermittelte, dass es China als seine wirtschaftliche Alternative zu den USA betrachten sollte und dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine so schnell wie möglich beendet werden sollte, bevor er weiter eskaliert. Diese Botschaft wurde dahingehend erläutert, dass die europäischen Beamten, die die Botschaften der Transatlantischen Einheit vor diesem Treffen mit dem chinesischen Beamten abgestimmt zu haben scheinen, fast kämpferisch antworteten, es sei zu früh für die Initiative Pekings.

Mao Ning, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, wurde dann von einem Reuters-Reporter angesprochen, um den Bericht des Wall Street Journal zu kommentieren, worauf sie antwortete, dass die offiziellen Pressemitteilungen die authentischen Informationen enthielten. Darüber hinaus wies sie darauf hin, dass der ukrainische Außenminister öffentlich erklärt habe, er habe die anderen Parteien kontaktiert, und dass keines der Länder geantwortet habe, Li Hui habe irgendwelche Erklärungen abgegeben, über die das Wall Street Journal berichtet habe. Es stellt sich die Frage, warum sie bei dieser Gelegenheit nicht einfach gesagt hat, dass das, was das Wall Street Journal geschrieben hat, unwahr ist und dass es nicht die Position Chinas in dieser Angelegenheit ist? Es ist schon seltsam, dass sie einfach so geantwortet hat, wie sie es getan hat. Von den guten Manieren und den hervorragenden diplomatischen Fähigkeiten der Chinesen sollte der globale Westen lernen, denke ich.

Dies wird sicherlich Anlass für weitere Analysen und Spekulationen sein. Man kann nicht umhin, sich über den Inhalt der höchstwahrscheinlich vollkommen anständigen chinesischen Vorschläge Gedanken zu machen und darüber, wie der zerbröckelnde globale Westen in absehbarer Zeit darauf reagieren wird.

Diese diplomatische Mission nach Europa kam sicherlich nicht plötzlich und überhaupt nicht unerwartet, da der chinesische Außenminister Qin Gang bereits Frankreich, Norwegen und Deutschland besucht hat. Nach Angaben des Weißen Hauses und der chinesischen Botschaft trafen sich hochrangige Vertreter der Vereinigten Staaten, Jake Sullivan, der Nationale Sicherheitsberater der USA, und Wang Yi auf chinesischer Seite in Wien, Österreich, und vereinbarten, die Kommunikation über Fragen der nationalen und internationalen Sicherheit aufrechtzuerhalten. Beide Beamte kommentierten das zuvor unangekündigte Treffen als “offen, substanziell und konstruktiv”. Die Gespräche zwischen Sullivan und Wang fanden nach einem Treffen zwischen dem US-Botschafter in China, Nicholas Burns, und Chinas zweithöchstem Diplomaten, Qin Gang, statt, das ebenfalls in derselben Woche Anfang Mai stattfand.