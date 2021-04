Ist Facebook dabei, gegen Kritik am Zionismus vorzugehen? Von Oren Ziv und Alex Kane

Is Facebook about to crack down on criticism of Zionism? Palestine advocates have long charged Facebook with suppressing criticism of Israel. Now they fear the company will escalate its censorship using a single keyword. Under a potential new Facebook policy, if a user posted an image of an Israeli soldier choking a Palestinian child, and another user responded by calling the soldier a “filthy Zionist,” both the image and comment would be deleted.

Ist Facebook dabei, gegen Kritik am Zionismus vorzugehen?

Palästina-Befürworter haben lange Facebook mit Unterdrückung der Kritik an Israel aufgeladen. Jetzt befürchten sie, dass das Unternehmen seine Zensur mit einem einzigen Stichwort eskalieren wird.

Unter einer potenziellen neuen Facebook-Richtlinie, wenn ein Benutzer ein Bild von einem israelischen Soldaten Würgen eines palästinensischen Kindes gepostet, und ein anderer Benutzer reagierte, indem er den Soldaten ein “dreckiger Zionist” genannt, sowohl das Bild und Kommentar würde gelöscht werden. Dieses Beispiel und die sich daraus ergebende Durchsetzungsrichtlinie wurde kürzlich von Facebook-Beamten während eines Treffens mit palästinensischen Rechtsbefürwortern vorgestellt, so eine mit dem Treffen vertraute Quelle.

Facebook, eines der größten Social-Media-Unternehmen der Welt, erwägt eine Politik der Inhaltsmoderation, die, so die Befürworter der Palästinenserrechte, Kritik an Israel zum Schweigen bringen würde, indem Antizionismus mit Antisemitismus gleichgesetzt wird. Eine Quelle mit Kenntnis der Diskussion bei Facebook sagte +972, dass sie glauben, dass Facebook in Kürze eine Entscheidung darüber treffen wird.

Die Diskussionen innerhalb von Facebook über den möglichen Schritt sind die jüngste Front in einem eskalierenden Kampf über die Neudefinition von Antisemitismus und kommen inmitten einer Kampagne der israelischen Regierung und ihrer Verbündeten im Ausland, um Antisemitismus mit Kritik an Israel in einen Topf zu werfen. Laut Quellen, die über Facebooks Diskussionen zu diesem Thema Bescheid wissen, ist Jordana Cutler, eine ehemalige Beraterin von Premierminister Benjamin Netanjahu und derzeitige Leiterin der Abteilung für Israel und die jüdische Diaspora, eine Schlüsselfigur, die an der bevorstehenden Entscheidung des Unternehmens beteiligt ist.

“Die Richtlinie, die Facebook in Erwägung zieht, wäre ein weiteres Mittel, um Palästinenser und ihre Verbündeten zum Schweigen zu bringen, die versuchen, der Welt die Auswirkungen des Zionismus auf ihr tägliches Leben mitzuteilen”, sagte Liz Jackson, eine leitende Anwältin bei Palestine Legal, einer Gruppe, die sich für die Redefreiheit und die bürgerlichen Freiheiten von palästinensischen Aktivisten einsetzt.

“Jedes Jahr hört Palestine Legal von Hunderten von Menschen in den USA – Palästinensern und ihren Verbündeten – die zensiert, bestraft und schikaniert werden, weil sie sich für die palästinensische Freiheit einsetzen”, so Jackson weiter. “Die große Mehrheit wird des Antisemitismus beschuldigt, weil sie die politischen Positionen der Zionisten kritisiert haben, um das Leben der Palästinenser zu verteidigen. Facebook muss sich gegen diese Zensur wehren, statt sie zu verstärken.”

Antisemitische Inhalte haben auf Facebook schon lange Hochkonjunktur. Holocaust-Leugnung ist weit verbreitet, und weiße supremacistische Organisationen organisieren sich offen auf der Plattform. Im Oktober, nach einer Anti-Hass-Boykott-Kampagne von Werbetreibenden, kündigte Facebook an, dass es Holocaust-Leugnung auf seinen Seiten verbieten würde, obwohl The Markup herausfand, dass solche Inhalte auch nach der Entscheidung noch vorhanden waren.

Israelische Aktivisten überreichen eine von 50.000 Menschen unterzeichnete Petition an Facebooks Leiterin der Israel-Politik, Jordana Cutler, und fordern das Unternehmen auf, seine Hassreden-Richtlinie nicht zu ändern, um das Wort “Zionist” als antisemitisch einzustufen, Tel Aviv, 26. Februar 2021. (Heidi Motola/Activestills.org)

Aber während palästinensische Rechtsgruppen ihre Kritik auf Israel und nicht auf Juden als Gruppe konzentrieren, haben israelische Interessenvertretungsorganisationen das Unternehmen Facebook unter Druck gesetzt, Richtlinien zu verabschieden, die pro-palästinensische Inhalte im Namen der Bekämpfung antijüdischer Bigotterie einschränken würden.

Druck zur Annahme der IHRA

Im August 2020 schickten 120 jüdische Gruppen einen Brief an Facebook und forderten das Unternehmen auf, seine Methoden zur Bekämpfung von Antisemitismus auf der Plattform zu überarbeiten. Konkret sprachen sich die Gruppen dafür aus, dass Facebook die Definition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) “als Eckpfeiler der Facebook-Richtlinie zu Hassreden” über antijüdische Menschenfeindlichkeit übernimmt.

Die Gruppen, die hinter dem Brief stehen, gehören zu den prominentesten Israel-Befürworter-Organisationen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt, einige mit Verbindungen zur israelischen Regierung. Dazu gehören ACT. IL, eine Smartphone-App, die von ehemaligen israelischen Geheimdienstoffizieren entwickelt wurde und von der israelischen Regierung als Werkzeug zur “Verteidigung Israels” hervorgehoben wurde; das International Legal Forum, eine Gruppe, die Geld von der israelischen Regierung erhalten hat, um die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung zu bekämpfen; und Hasbara Fellowships, eine Organisation, die College-Studenten ausbildet, um für Israel einzutreten, und die von der orthodoxen jüdischen Gruppe Aish HaTorah an der Seite des israelischen Außenministeriums gegründet wurde und zwischen 2016 und 2019 fast 2 Millionen Dollar in bar vom israelischen Ministerium für strategische Angelegenheiten angenommen hat.

Dann, im November letzten Jahres, ein Facebook-Mitarbeiter schickte eine E-Mail an einen ungenannten externen Berater, die von Tech-News-Website The Verge veröffentlicht wurde. In der E-Mail schrieb der Mitarbeiter, dass das Unternehmen “die Frage untersucht, wie wir Angriffe auf ‘Zionisten’ interpretieren sollten”, um zu bestimmen, “ob der Begriff ein Stellvertreter für den Angriff auf jüdische oder israelische Menschen ist.”

Abgesehen davon, dass sie The Verge sagen, dass sie das Wort “Zionist” auf ihrer Plattform erlauben, wenn es in politischen Diskussionen verwendet wird, aber es entfernen, wenn es “als Stellvertreter für Juden oder Israelis in einer entmenschlichenden oder gewalttätigen Weise verwendet wird,” Facebook hat nichts öffentlich über ihre potenzielle neue Politik gesagt, Hervorhebung, wie der Social-Media-Riese der Mangel an Transparenz. Facebook reagierte nicht auf eine Anfrage für einen Kommentar von +972 Magazine für diese Geschichte.

Zensur ist bei Facebook bereits die Grundvoraussetzung”.

Die Befürworter palästinensischer Rechte befürchten, dass die Moderatoren von Facebook nach der neuen Richtlinie gegen Palästinenser vorgehen werden, die das Wort “Zionist” oder “Zionismus” verwenden, um die Unterdrückungspraktiken zu beschreiben, die sie unter der israelischen Militärbesetzung erleben.

“Die Hauptbetroffenen dieser Entscheidung werden Palästinenser sein, da sie dadurch daran gehindert werden, ein großer Teil des politischen Diskurses zu sein, der auf Facebook stattfindet”, sagte Nadim Nashif, Geschäftsführer und Mitbegründer von 7amleh: The Arab Center for Social Media Advancement. “Der Zionismus ist eine ideologisch-politische Bewegung, und wie jede andere Bewegung ist es legitim, sie zu kritisieren.”

Seit dem Bekanntwerden von Facebooks Absicht, seine Richtlinien für Hassrede zu überarbeiten, haben Palästinenserrechtler, angeführt von Jewish Voice for Peace, eine Online-Kampagne gestartet, um Facebook unter Druck zu setzen, nicht gegen die Verwendung des Wortes “Zionist” vorzugehen. Prominente Persönlichkeiten wie der Schauspieler Wallace Shawn, die Akademiker Cornel West, Judith Butler und Noam Chomsky sowie der ehemalige Funktionär der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Hanan Ashrawi, unterzeichneten eine Petition als Teil der Kampagne.

Philosophin und Gender-Theoretikerin Judith Butler. Butler unterzeichnete zusammen mit Koryphäen wie Cornel West, Hanan Ashrawi und Noam Chomsky eine Petition, um Facebook unter Druck zu setzen, nicht gegen die Verwendung des Wortes “Zionist” vorzugehen. (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona/CC BY-SA 4.0)

Für einige Palästina-Befürworter würde Facebooks Annahme dieser neuen Richtlinie bestehende Praktiken der Inhaltsmoderation, die bereits palästinensische Äußerungen auf der Plattform unterdrückt haben, verfestigen und möglicherweise verschlechtern. Zum Beispiel hat Facebook wiederholt die Seiten von palästinensischen Journalisten und Aktivisten gesperrt, während es letztes Jahr vorübergehend eine Seite für eine Veranstaltung der Jüdischen Stimme für den Frieden mit dem Titel “Ringen mit dem Zionismus” blockierte.

“Für Palästinenser und ihre Verbündeten ist eine überwältigende Zensur bei Facebook bereits die Grundvoraussetzung”, sagte Jackson von Palestine Legal. “Wir erhalten regelmäßig Hilferufe von Menschen, die suspendiert, schattengebannt, für das Teilen von Veranstaltungen gesperrt oder für das Boosten von Inhalten blockiert wurden. Diese Benutzer haben oft keine Erklärung, oder sie werden beschuldigt, die Gemeinschaftsstandards zu verletzen, weil sie sich an einer politischen Debatte über den Zionismus als Ideologie oder an Kommentaren über die Fakten vor Ort in Palästina beteiligen. Die von Facebook vorgeschlagene Richtlinienänderung würde offensichtlich die ohnehin schon systematische Zensur weiter anheizen.”

Nicht nur Paranoia

Die israelische Regierung und zionistische Organisationen haben die IHRA-Definition von Antisemitismus seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2016 gefördert. Die Liste der Beispiele für Antisemitismus umfasst nicht nur klassische antijüdische Tropen, sondern auch Kritik an Israel, wie die “Behauptung, dass die Existenz des Staates Israel ein rassistisches Unterfangen ist” und die Behauptung, dass Israel mit zweierlei Maß misst – eine besonders fragwürdige Bestimmung für Palästinenser, wenn man bedenkt, dass Israel der erste Staat ist, der systematisch ihre Menschenrechte verletzt.

Kenneth Stern, der Hauptverfasser der Definition, erklärte, dass er sie geschrieben habe, um die Datenerfassung von antisemitischen Vorfällen in Europa zu unterstützen, hat aber seitdem Versuche kritisiert, die Definition als repressiven Sprachkodex zu “bewaffnen”.

Israel möchte nun, dass Facebook die IHRA-Definition in vollem Umfang übernimmt, um Inhalte auf der Webseite zu kontrollieren. Ein von der israelischen Regierung im Februar 2021 verfasstes Strategiepapier listet diese Übernahme der IHRA-Definition “in die Gemeinschaftsregeln der sozialen Medien” als ein politisches Ziel auf.

Als Antwort auf Fragen von +972 über ihre Beteiligung an Facebooks Überlegungen zur Inhaltsmoderation, sagte das Ministerium für strategische Angelegenheiten: “Wir stehen nicht hinter den Diskussionen mit Facebook zu diesem Thema, im Gegensatz zu den [jüdischen] Organisationen, die unabhängig agieren und tun, was sie für richtig halten. Soweit wir wissen, hat Facebook uns nicht kontaktiert. Wir fördern einen nationalen Plan zur Umsetzung der IHRA-Definition. Wir befassen uns nicht mit der Definition von Zionismus, aber wir befassen uns mit dem Teil der IHRA-Definition, der festlegt, dass die Leugnung des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung eine Form des Antisemitismus ist.”

Michael Biton, der Minister für strategische Angelegenheiten, bestätigte gegenüber +972, dass soziale Mediennetzwerke, einschließlich Facebook, der Regierung in dieser Frage wohlwollend und offen gegenüberstehen.

Auf einer Konferenz des State Department zum Thema Antisemitismus im letzten Jahr sagte Peter Stern, Facebooks Direktor für Stakeholder Engagement und Content Policy, dass die IHRA-Definition “für uns hilfreich ist, weil sie wichtige Themen markiert, mit denen wir uns befassen”, und fügte hinzu, dass “wenn man sich unsere Politik und die IHRA-Definition anschaut, es ziemlich viele Überschneidungen gibt.”

In einem Brief an den rechtsgerichteten israelisch-amerikanischen Philanthropen Adam Milstein, der auf Twitter geteilt wurde, schrieb Facebooks COO Sheryl Sandberg, dass die IHRA-Definition “von unschätzbarem Wert gewesen ist”, und dass in einigen Fällen die Gemeinschaftsstandards des Unternehmens “sogar noch weiter gehen als die IHRA-Definition.”

Facebook hat jedoch noch nicht zugestimmt, die IHRA-Definition zu übernehmen. Stattdessen konzentriert sich der Social-Media-Riese auf die Frage, ob das Wort “Zionist” speziell überwacht werden soll, wenn es in Bezug auf Juden oder Israelis verwendet wird.

Es scheint einen Schwenk von dem Versuch gegeben zu haben, Facebook dazu zu bringen, die IHRA zu übernehmen, hin zu der Überlegung, das Wort “Zionist” – wenn es in einem kritischen Sinne verwendet wird – als ununterscheidbar von Antisemitismus zu definieren”, sagte Lara Friedman, Präsidentin der Stiftung für den Frieden im Nahen Osten [volle Offenlegung: die Stiftung unterstützt finanziell das +972 Magazin].

“Dies mag auf einer gutgläubigen Besorgnis beruhen, da es sicherlich Fälle von Antisemiten gibt, die die Begriffe ‘jüdisch’ und ‘zionistisch’ austauschbar verwenden”, so Friedman weiter. “Aber natürlich ist das Problem nicht das Wort, sondern der Kontext. Angesichts des Drucks rund um die IHRA ist es nicht paranoid, besorgt zu sein, dass dieser Fokus auf das Wort ‘Zionist’ nur eine Hintertür ist, um die gleiche Wirkung zu erzielen, die man erzielen würde, wenn Facebook die IHRA in Bezug auf die Stigmatisierung und Enttabuisierung von Kritik an Israel übernehmen würde.”

‘Ich repräsentiere Israel in diesen Treffen’

Weitere Kritik an Facebooks Zionismus-Politik hat sich um Facebooks Public Policy Director für Israel und die jüdische Diaspora, Jordana Cutler, gedreht. Cutler wurde in Washington, D.C. geboren und wanderte 2007 nach Israel ein, “mit dem Ziel, zur Entwicklung Israels beizutragen”, so ein Profil der Jerusalem Post über sie. Bevor sie 2016 zu Facebook kam, war Cutler in leitenden Positionen im Büro des israelischen Premierministers und als Stabschefin in der israelischen Botschaft in Washington tätig.

“Meine Aufgabe ist es natürlich, hier in Israel und bei jüdischen Gemeinden auf der ganzen Welt die Facebook-Richtlinien und die Dinge, die Facebook tut, zu erklären”, sagte Cutler in einem Video-Interview mit der Jerusalem Post im vergangenen November. “Aber auf der anderen Seite, innerhalb des Unternehmens, ist es Teil meines Jobs, ein Repräsentant für die Menschen hier in Israel zu sein, die Stimme der Regierung, für ihre Anliegen, innerhalb unseres Unternehmens.”

In einem separaten Interview mit der Jerusalem Post im September sagte Cutler über ihre aktuelle Rolle bei Facebook: “Ich repräsentiere Israel bei diesen Treffen. Es ist sehr wichtig für mich, sicherzustellen, dass Israel und die jüdische Gemeinschaft in der Diaspora bei diesen Treffen eine Stimme haben.”

Im Jahr 2020 starteten Advocacy-Gruppen eine Kampagne, in der sie Facebook dafür kritisierten, dass Emi Palmor, die ehemalige Generaldirektorin des israelischen Justizministeriums, in das Facebook Oversight Board gewählt wurde, eine dritte Partei, die von dem Unternehmen geschaffen wurde, um als “Oberstes Gericht” für Facebooks Inhaltsmoderation zu fungieren. Laut einer Quelle, die aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen seitens der israelischen Regierung anonym bleiben wollte, versuchte Culter, “die Gruppen in der Kampagne zu verleumden und ihren Zugang zu Facebook zu beschränken.”

Für die Befürworter der palästinensischen Rechte repräsentieren Cutlers Position innerhalb von Facebook und ihre engen Verbindungen zur israelischen Regierung, was mit der Politik des Unternehmens in Bezug auf die Rede über Israel-Palästina falsch ist. Das israelische Büro von Facebook lehnte es ab, Cutler für ein Interview mit +972 zur Verfügung zu stellen.

“Es ist klar, dass Facebook diese Überlegungen zur Inhaltspolitik wegen der israelischen Regierung und ihrer Befürworter priorisiert – auch innerhalb von Facebooks eigenem Personal”, sagte Rabbi Alissa Wise, stellvertretende Direktorin bei JVP. “Es ist bezeichnend, dass Facebook sogar innerhalb des Titels von Jordana seine Ausrichtung mit Israel verrät und absichtlich jüdisch mit zionistisch verbindet. Diese Entscheidung über die Inhaltspolitik ist eine Ausweitung dessen, was für Facebook offensichtlich gängige Praxis ist – palästinensische Rede zu zensieren und es schwieriger zu machen, die israelische Regierung und die israelische Armee für die Verletzung der Menschenrechte der Palästinenser auf ihren Plattformen zur Rechenschaft zu ziehen.”

Zensur als letztes Mittel

Die Debatte darüber, wie man Zionismus auf der Plattform mäßigt, wirft ein Schlaglicht auf eine größere philosophische Frage, die Facebook umtreibt: Was genau ist Hassrede? Obwohl es keinen Konsens darüber gibt, was Hassrede ist oder wie damit umzugehen ist, hat Facebook in einigen Fällen versucht, diese Parameter abzugrenzen und zu bestimmen, wer vor solcher Rede geschützt werden sollte.

Im Jahr 2017 hat ProPublica zum Beispiel Dokumente erhalten, die zeigen, dass Facebook “weiße Männer” als geschützte Kategorie betrachtet, aber nicht “schwarze Kinder”. Nach den Dokumenten, Facebook kategorisiert Hassrede als Rede, die Menschen auf der Grundlage von Rasse zielt, sexuelle Orientierung, Religion, und mehr. Im Fall von “Schwarzen Kindern” betrachtete Facebook jedoch Sprache, die auf diese Gruppe abzielt, nicht als “Hass”, da “Schwarze Menschen” zwar eine geschützte Kategorie sind, “Kinder” jedoch nicht, und die Moderationsrichtlinien von Facebook nur dann greifen, wenn beide Kategorien geschützt sind, wie im Fall der “weißen Männer”.

Die Verfechter der Rechte der Palästinenser sind auch nicht die einzige Gruppe, die Facebook wegen politischer Voreingenommenheit bei den Moderationsrichtlinien für Inhalte kritisiert. In Myanmar haben Militäroffiziere Facebook benutzt, um hasserfüllte Rhetorik gegen muslimische Rohingyas zu verbreiten und damit Tötungen und Vergewaltigungen anzuheizen, die laut Menschenrechtsgruppen einem Völkermord gleichkommen. Nachdem Facebook für die Erlaubnis, dass seine Plattform auf diese Weise benutzt wird, zurückgeschlagen wurde, gab es letzten Monat bekannt, dass es militärische Einheiten aus Myanmar von der Seite verbannt hat.

Indien stand auch im Mittelpunkt der Kritik an den Verantwortlichen für die Inhaltsmoderation von Facebook. Im August 2020 berichtete das Wall Street Journal, dass Ankhi Das, Facebooks damalige oberste Beauftragte für öffentliche Ordnung in Indien, andere Facebook-Inhaltsmoderatoren überstimmt hatte, die das Konto von T. Raja Singh sperren wollten, einem indischen Politiker, der Facebook zur Verbreitung antimuslimischer Rhetorik nutzte. Das selbst hatte Beiträge geschrieben, in denen sie ihre Unterstützung für den ultranationalistischen Premierminister Narendra Modi zum Ausdruck brachte, der in die Kritik geraten ist, weil er Indiens Vorgehen gegen Kaschmir verschärft und antimuslimische Kräfte im Land gestärkt hat.

Hunderte von Demonstranten versammeln sich vor dem Parliament Hill in Ottawa, Kanada, um gegen die ethnische Säuberung der Rohingya durch die Regierung Myanmars zu protestieren, 25. August 2018. (CC BY-NC 2.0/Mike Gifford)

Facebooks Schritt, “zionistisch” als potenzielle Hassrede zu betrachten, wirft daher ernsthafte Fragen über seine größeren potenziellen Auswirkungen auf – nicht nur bei der Entscheidung, was Palästinenser und ihre Verbündeten auf der Social-Media-Plattform selbst sagen können, sondern bei der Schaffung eines Präzedenzfalls dafür, wie eine Social-Media-Plattform gestalten kann, was über ein kontroverses politisches Thema zu sagen ist und was nicht.

“Die Debatte um den Begriff ‘Zionist’ ist ein Beispiel dafür, warum Entscheidungen darüber, was Hassrede ist, so schwierig sind”, sagte Jillian C. York, Direktorin für internationale Meinungsfreiheit bei der Electronic Frontier Foundation, einer führenden Gruppe für digitale Bürgerrechte.

“Es ist ein Begriff, der für jeden, der ihn sagt, eine andere Bedeutung hat”, fuhr sie fort. “Diejenigen, die ihn zur Selbstbeschreibung verwenden, sehen ihn als Teil ihrer Kernidentität, während Palästinenser – am empfangenden Ende der zionistischen Besatzung – zu Recht anders empfinden… und wieder andere, außerhalb des Konflikts, verwenden ihn vielleicht, um ihre politische Identität zu beschreiben oder in einer Weise, die antisemitisch ist. Letztendlich zeigt es die Subjektivität des Ausdrucks, und warum Zensur, wenn überhaupt, nur ein letzter Ausweg sein sollte.” Übersetzt mit Deepl.com

Oren Ziv ist Fotojournalist, Gründungsmitglied des Fotokollektivs Activestills und Mitarbeiter von Local Call. Seit 2003 dokumentiert er eine Reihe von sozialen und politischen Themen in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten mit einem Schwerpunkt auf aktivistischen Gemeinschaften und ihren Kämpfen. Seine Reportagen konzentrieren sich auf die Proteste der Bevölkerung gegen die Mauer und die Siedlungen, erschwinglichen Wohnraum und andere sozioökonomische Themen, Kämpfe gegen Rassismus und Diskriminierung und den Kampf für die Befreiung von Tieren.

Alex Kane ist ein in New York lebender Journalist, dessen Arbeit über Israel/Palästina, bürgerliche Freiheiten und die US-Außenpolitik in VICE News, The Intercept, The Nation, In These Times und mehr erschienen ist. Folgen Sie ihm auf Twitter @alexbkane.

