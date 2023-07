Has Hunter Biden’s Deranged, Drug-Fueled Lifestyle Become a Metaphor for Western Society? We’re all trapped in this nightmare together known as the Biden Administration. The best we can all do now is hang on for dear life….

Ist Hunter Bidens gestörter, drogengetriebener Lebensstil zu einer Metapher für die westliche Gesellschaft geworden?



Von Robert Bridge



16. Juli 2023

Wir sind alle zusammen in diesem Alptraum gefangen, der als Bidens Regierung bekannt ist. Das Beste, was wir jetzt tun können, ist, um unser Leben zu kämpfen.

Egal, wie oft sich manche Kinder die Finger verbrennen, sie können einfach nicht widerstehen, die Crack-Pfeife wieder und wieder und wieder anzufassen… Das ist der (scheinbare) Fall bei Amerikas berüchtigstem Drogenabhängigen, Hunter Biden, dem verlorenen Sohn der Nation und Möchtegern-Posterboy für frühzeitige Behandlung, wenn es nur so weit wäre.

Am 2. Juli, als sich die Nation auf die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag vorbereitete (und als Berichten zufolge in Dutzenden von US-Großstädten im ganzen Land Militärfahrzeuge gesichtet wurden), bekam das Weiße Haus von Biden mehr Feuerwerk ab, als es erwartet hatte, als sich die Nachricht von einem Beutel Kokain, der im Weißen Haus entdeckt worden war, mit nicht geringer Panik zu verbreiten begann, von dem einige spekulierten, er könnte speziell hergestellt und von einem republikanischen Mitarbeiter im Westflügel des Weißen Hauses platziert worden sein, um den Ruf der Biden-Regierung weiter zu schädigen.

Wie dem auch sei, zwei Tage später, nachdem sich die Aufregung gelegt hatte, erschien Hunter Biden mit seiner Familie auf dem Balkon des Weißen Hauses und sah besonders verschwitzt, nervös und noch verstörter aus als der Hunter Biden, den wir schon oft in diesen volkstümlichen, selbstgedrehten Videos gesehen haben, in denen Hunter den Geschwindigkeitsrekord bricht, während er aus einer Crack-Pfeife raucht und eine Vielzahl von sexuellen Beziehungen mit einer Vielzahl von Frauen unterhält, von denen eine die Frau seines eigenen toten Bruders Beau gewesen sein soll.

Man kann über den ehemaligen Präsidenten Donald Trump sagen, was man will, und es ist viel gesagt worden, aber es ist unmöglich, sich vorzustellen, dass seine eigenen privilegierten Kinder sich in der Öffentlichkeit oder im Privaten auf eine derart verstörte Weise verhalten. Es versteht sich von selbst, dass diese Kinder in einem disziplinierten, nüchternen Haushalt aufgewachsen sind, in dem die kleinste Spur von Kokainkonsum in Trumps blitzsauberen, vergoldeten Badezimmern wie eine Kakerlake zertreten worden wäre. Und während Amerikas umstrittenster Führer aller Zeiten vielleicht klebrige Finger hatte, wenn es um klassifizierte und nicht klassifizierte Dokumente ging, können wir zumindest sagen, dass er versuchte, sich über internationale und innenpolitische Themen auf dem Laufenden zu halten, während das gesamte Establishment und der tiefe Staat rund um die Uhr daran arbeiteten, ihn zu zerstören, was sie auch jetzt noch tun.

Was Bidens verlorenen Sohn betrifft, so ist es nicht schwer, sich vorzustellen, dass das Reinigungspersonal des Weißen Hauses einen Protest veranstaltet, weil es keine täglichen Aufgaben mehr zu erledigen hat. Jeden Abend, wenn alle anderen sich zur Ruhe begeben haben, saugt Hunter mit seiner gut trainierten Nase auch noch den letzten Kokainstaub von den Teppichen des Westflügels auf. Hunter selbst hat dieses bestialische Verhalten in einem der peinlichsten Interviews aller Zeiten zugegeben.

„Ich habe mehr Zeit auf Händen und Knien verbracht, um Teppiche zu durchwühlen und alles zu rauchen, was auch nur im Entferntesten an Crack erinnert hat“, gab Hunter gegenüber der CBS-Interviewerin Tracy Smith freimütig zu. „Ich habe wahrscheinlich mehr Parmesankäse geraucht als jeder andere, den du kennst, Tracy.“

Tracy Smith war von dieser Bemerkung so verblüfft, dass sie sich nicht die Mühe machte, die offensichtliche Frage zu stellen, warum so viel Käse auf dem Teppich von irgendjemandem zu finden ist. Aber das ist weder hier noch dort.

Es scheint offensichtlich, dass ein Mitglied des Biden-Clans – vielleicht seine Mutter, die einen Doktortitel in Pädagogik hat – ihrem schwer gestörten Sohn schon lange vor Beginn von Joe Bidens erster (und hoffentlich auch letzter) Präsidentschaftsperiode hätte raten müssen: „Lass uns gehen, Junge, ab in die Reha für dich. Du bist eine Gefahr und eine Schande für dich, deine Familie und das Land geworden. Außerdem riskierst du, die Chancen der Demokraten auf weitere politische Siegesrunden in der Zukunft zu beeinträchtigen. Sie müssen sich Hilfe suchen.

Doch die Tatsache, dass eine der mächtigsten (aber sicherlich nicht die populärste, wie z. B. der demokratische Kennedy-Clan) amerikanischen Politdynastien Hunter nicht dabei helfen konnte, seine tief sitzenden Drogenprobleme zu lösen, spricht Bände (eigentlich eine einzige weiße Linie) über das Biden-Regime und das Schicksal der Nation insgesamt (Fairerweise muss man der Familie Biden zugestehen, sie haben es geschafft, einen äußerst erfolgreichen und moralisch aufrechten Mann großzuziehen, nämlich Hunters älteren Bruder Beau, einen amerikanischen Politiker, Anwalt und Offizier, der eine vielversprechende politische Karriere vor sich hatte, bis er im Alter von 46 Jahren einem Gehirntumor erlag. Ja, die Guten haben immer die Tendenz, jung zu sterben, und seltsamerweise zu einem Zeitpunkt, an dem sie am meisten gebraucht werden).

Im Vergleich dazu ist Hunter zu einer sündigen, verschwitzten, hyperventilierenden Metapher für alles geworden, was mit dem heutigen Amerika nicht stimmt: Kriminalität, Entartung und Obdachlosigkeit, gekrönt von dem Bild kleiner Kinder, die mit ihren Müttern zu Drag-Shows geschleppt werden, die fröhlich Fotos machen, während die männlichen Dinger vor einer bewundernden Menge auftreten. Für diejenigen, die Augen haben, ist klar, dass es sich hier um Sodom und Gonorrhoe auf Steroiden handelt… Eine Defon-3-Situation, bei der der letzte aus dem Babel das Licht ausmacht.

Viele Freunde, Familienangehörige und Bekannte haben mich persönlich dafür kritisiert, dass ich „Amerika nicht verstehe, weil du in Russland lebst“, so als ob Nachrichten aus erster Hand über den maroden Zustand der Nation nicht leicht mit jedem Handgerät zu finden wären (oder in meinem 2013 erschienenen Buch Midnight in the American Empire, in dem ich, wie so viele andere, versuchte, vor dem bevorstehenden Chaos zu warnen).

In Amerika, dem Land der Verlorenen, wurde ich inmitten des magischen Staubs der „Programmierung“ mit einem Werbespot für Antidepressiva nach dem anderen verwöhnt (ich habe buchstäblich keinen einzigen Werbespot für Coca-Cola oder Burger King gesehen, da diese Unternehmen wohl so tief in der Kultur verankert sind, dass sie keiner Erwähnung bedürfen), jeweils gefolgt von dem erstaunlichen Hinweis, dass die Einnahme dieses Medikaments zu „Selbstmordgedanken“ führen kann. Was?! Ist das nicht GENAU der Zweck dieser Big-Pharma-Wunderpillen, nämlich solche dunklen Tendenzen von vornherein zu reduzieren oder zu beseitigen?

Und für jeden, der schreien möchte: „STOPPT DIE FAHRT, ICH WILL AUSSTEIGEN“, nun, dafür ist es leider zu spät. Wir sind alle gemeinsam in diesem Alptraum gefangen, der als die BIDEN-ADMINISTRATION bekannt ist. Das Beste, was wir jetzt tun können, ist, uns um unser Leben zu bemühen. Übersetzt mit Deepl.com

