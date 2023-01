Is Mitt Romney an Idiot? No, but I bet he thinks you are. Here is Mitt from a few days ago. He’s going on about Ukraine. Everything he says here is taken right from the neocon playbook. Mitt says “we care about human life and the suffering that’s going on in Ukraine.”

Kurt Nimmo über Geopolitik

Romney lebt in einer neokonservativen Bizarro-Welt, in der Krieg Frieden ist.

Ist Mitt Romney ein Idiot?

Von Kurt Nimmo

30. Januar 2023



Nein, aber ich wette, er denkt, Sie sind.

Hier ist Mitt von vor ein paar Tagen. Er redet über die Ukraine. Alles, was er hier sagt, ist direkt aus dem Spielbuch der Neokonservativen übernommen.

Twitter-Avatar für @SenatorRomney

Senator Mitt Romney @SenatorRomney

Die Geschichte hat uns gelehrt, dass, wenn ein Land das Gefühl hat, in ein anderes Land einmarschieren zu können, ohne dass dies Konsequenzen hat, sich die Gewalt ausbreitet und wir in einen Konflikt hineingezogen werden. Die Unterstützung der Ukraine ist nicht nur richtig, sondern für die nationale Sicherheit der USA unabdingbar.

6:47 PM ∙ Jan 26, 2023

Mitt sagt: “Wir sorgen uns um menschliches Leben und das Leid, das in der Ukraine vor sich geht.”

Wenn das wahr wäre, hätte Mitt seine Stimme 2014 erhoben, als die von ihm unterstützten Neonazis begannen, ethnische Russen in der Ostukraine zu töten. Seinem Geschwätz ist zu entnehmen, dass “Humanität” nur gilt, wenn es darum geht, das Leben von Zelenskyy und seinen Schlägern zu retten.

Was die Menschen in der Ukraine angeht, so kann ich mich nicht daran erinnern, dass Mitt sich über die massive Korruption und Armut in diesem Land beschwert hätte. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass er den von der US-Regierung geförderten Staatsstreich, der bösartige Neonazis an die Macht brachte, angeprangert hätte.

“Wir sind einfach entsetzt über die Tatsache, dass Russland in ein friedliches, souveränes Nachbarland einmarschiert ist”, sagt Mitt.

Friedlich? Neonazistische ethnische Säuberer, die Stepan Bandera und die Ermordung tausender Polen in Wolhynien und Ostgalizien im Jahr 1943 feiern, sind alles andere als friedlich.

Mitt hat seine Zeit als Karrierepolitiker – und davor als Student – damit verbracht, die Brutalität der gewalttätigsten, selbsternannten “außergewöhnlichen” Nation der Welt zu verteidigen. Die Verbrechen der US-Regierung werden nur von Stalins Russland, Maos China und Hitlers Deutschland übertroffen.

Mitt hat eine zerebrale Dampfsperre, wenn es um die Invasionen, Terrorbombardierungen und Regimewechsel der US-Regierung in Afghanistan, Irak, Libyen und Dutzenden anderen Ländern geht, z. B. Chile, Mali, Laos, Somalia, Jemen, Libanon, Guatemala, Syrien, und so weiter, mit zig Millionen Toten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Als Senator der US-Regierung hat sich Mittens schuldig gemacht, die jüngsten Invasionen, Sanktionskriege und die entsetzliche Aussicht auf menschliches Leid und Tod, die kleinen, wehrlosen Nationen zugefügt werden, zu unterstützen und zu verteidigen. Er war nicht Zeuge von Hinrichtungen im Schnellverfahren, Enthauptungen, Teppichbombardierungen, CIA-Folterungen, durch Napalm gebratenen Kindern usw. Kein PTSD für Mittens. Keine Blutspritzer auf seinem Anzug.

Damals, als Mitt in Stanford studierte, stellte er sich gegen andere, weniger berechtigte Studenten, die gegen die Wehrpflicht (Zwangssklaverei) und den Vietnamkrieg protestierten. Wenn ich mich recht erinnere, debattierte Mitt mit der französischen Regierung über ihren Widerstand gegen diesen Krieg, der mehr als drei Millionen Menschen das Leben kostete, nicht nur in Vietnam, sondern auch in Laos und Kambodscha.

Ich kann mich nicht erinnern, dass Romney sich zum Kampf gemeldet hat. Ich glaube, dass seine Selbstherrlichkeit und sein Narzissmus dem “Dienst” an seinem Land im Wege gestanden haben. “Der Vietnamkrieg kam zu einer Zeit in meinem Leben, als ich andere Pläne hatte”, sagte Mitt.

Es ist ekelhaft, wie Neocons und Kriegstreiber Ausreden dafür finden, dass sie ihren verwöhnten und berechtigten Allerwertesten nicht in die Waagschale werfen. “In den 60er Jahren hatte ich andere Prioritäten als den Militärdienst”, sagte Dick Cheney, der Darth Vader des neokonservativen Massenmords und der Zerstörung.

Die Verweigerung des Wehrdienstes war ein Akt, der den reichen Jungs und den Söhnen von Politikern vorbehalten war. Für Jungen aus der Arbeiterklasse, die nicht in der Lage waren, einen Aufschub für das College zu bekommen, war das keine Option.

Wie die meisten Politiker änderte auch Romney seine Meinung über den Krieg, als sich die amerikanische Bevölkerung gegen ihn wandte. “Wenn es kein politischer Fehler war, in Vietnam einzumarschieren, dann weiß ich nicht, was es war”, sagte er.

Ich schätze, Mitt hat sich “falsch ausgedrückt”, wie es Politiker oft tun, um ihr Gesicht zu wahren.

“Konflikte machen uns weniger wohlhabend”, argumentiert Romney in dem Twitter-Video.

Das ist kein Scherz. 813 Milliarden Dollar (das meiste Geld aller Zeiten) für das “Verteidigungs”- (Kriegs-)Ministerium machen uns sicherlich “weniger wohlhabend”. Als einer der Wasserträger für eine psychotische, kriegssüchtige herrschende Elite macht sich Romney jedoch sicherlich keine Sorgen darüber, “weniger wohlhabend” zu sein, nicht mit einem Nettovermögen von rund 300 Millionen Dollar.

Nein, Mitt wird nicht um SNAP betteln und sich dem staatlichen Wohlfahrtskontrollsystem unterwerfen müssen, wie es Millionen von Amerikanern jetzt tun müssen (die Alternative wäre eine Straßenecke und ein Pappschild).

“Wenn wir uns in einem Konflikt befinden, sind die Dinge nicht gut für uns”, sagt Romney.

Au contraire, Mittens. “Krieg ist die Gesundheit des Staates”, erklärte Randolph Bourne am Ende des “Großen Krieges”, und diese Maxime gilt dank Romney und praktisch jedem Mitglied des Kongresses heute mehr denn je.

Dank Mitt und den Neocons (und den neoliberalen “progressiven” Kriegstreibern) befinden wir uns seit über 80 Jahren in einem ständigen Konflikt.

Das wird nicht gut enden. Aber ich wette, Mitt, seine Frau und seine Kinder haben alle einen Platz in einem luxuriösen Regierungsbunker reserviert. Was seine Wähler in Utah betrifft, so werden sie mit einem nuklearen Winter zu kämpfen haben.

Mitt Romney lebt in einer neokonservativen Bizarro-Welt, in der Krieg gleich Frieden ist, wie George Orwell vorausgesagt hat.

“Und wenn man eine Nation hat, die glaubt, in ihren Nachbarn eindringen zu können, ohne eine Antwort, ohne eine Reaktion zu bekommen, dann kann das mehr und mehr passieren, weil diese Art von Gewalt sich ausbreitet und schließlich an unsere eigenen Küsten kommt.”

Das ist sicherlich der Fall. Natürlich hängt es davon ab, wer die Gewalt ausübt. Wenn es sich um die Contras oder in den USA ausgebildete lateinamerikanische Todesschwadronen, von der CIA unterstützte Dschihadisten, wahabbische Kopfabschneider, eine breite Palette von Blechdiktatoren oder neonazistische Halsabschneider in der Ukraine handelt, ist das eine andere Geschichte. Sie arbeiten mit der “außergewöhnlichen Nation” zusammen.

Mitt ist sich wahrscheinlich der Tatsache nicht bewusst, dass Al-Qaida und letztlich ISIS eine Schöpfung der US-Regierung sind. Ich bin mir sicher, dass er auch eine Bemerkung von General William Odom nicht kennt, der sagte, dass “die USA seit langem den Terrorismus nutzen”, um ihre geopolitischen Ziele zu erreichen.

Romney fuhr fort, weitere Irrtümer und “Fehlinformationen” über die Ukraine und die Rolle der US-Regierung wiederzukäuen. Er machte sich nicht die Mühe, das zu erwähnen, was viele Amerikaner auf dem Herzen haben. Das ist nur in Wahlkampfzeiten wichtig.

Die Amerikaner, die auf das Horrorspektakel achten, das sich jetzt abspielt, stehen vor der schrecklichen Aussicht auf einen thermonuklearen Krieg, dank der Idiotie und der unverhohlenen Doppelzüngigkeit von Mitt Romney und seinen Neocons-Kollegen.

Jeder, der überlebt, kann sich zusammentun, um die Sprengtüren im Greenbrier Resort in White Sulphur Springs, West Virginia, einzureißen. Ich bin sicher, Mitt wird dort sein, ebenso wie viele andere Kongressmitglieder.

Die Überlebenden werden hungrig sein. Übersetzt mit Deepl.co

