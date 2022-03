Is Putin’s War Legal? A thorough examination of legal precedent is necessary before coming to snap conclusions about Russia’s invasion, writes Joe Lauria. By Joe Lauria Special to Consortium News As Michael Brenner humorously pointed out in these pages last week, it has apparently become obligatory for any c

Bild: Erste Internationale Friedenskonferenz, Den Haag, Mai – Juni 1899 Delegierte der Konferenz, die vom russischen Zaren einberufen wurde, um die weltweite Abrüstung zu diskutieren. (Imperial War Museum/Wikimedia Commons)

Eine gründliche Prüfung rechtlicher Präzedenzfälle ist notwendig, bevor man zu voreiligen Schlüssen über Russlands Invasion kommt, schreibt Joe Lauria.

Ist Putins Krieg legal?

Von Joe Lauria



Speziell für Consortium News

29. März 2022

Wie Michael Brenner letzte Woche auf diesen Seiten humorvoll anmerkte, ist es für jeden Kommentator des Ukraine-Krieges offenbar obligatorisch geworden, im Vorfeld zu erklären, dass Russlands Einmarsch in die Ukraine “illegal” ist, bevor er Gründe aufzählt, warum die USA und die NATO für das, was Russland getan hat, verantwortlich sind.

Diese Erklärung der “Illegalität” wird jedoch fast nie von einer detaillierten Analyse der Gründe für die Illegalität begleitet. Die Erklärung steht für sich allein und soll, so scheint es, den Verfasser vor der außer Kontrolle geratenen Flut von Kritik und Zensur schützen, die weithin auf jeden einprasselt, der nicht strikt auf der Linie gegen Russland liegt.

In Anbetracht der Komplexität des internationalen Rechts und der Situation in der Ukraine ist in der Tat eine Erklärung erforderlich, bevor ein rechtliches Urteil über Russlands Militäraktion gefällt werden kann. Genau das hat der Militäranalyst Scott Ritter den Lesern von Consortium News in seinem heute veröffentlichten Artikel “Russia, Ukraine, & the Law of War: Crime of Aggression” gegeben.

Warum Geschichte wichtig ist

Ritter geht zurück auf Hugo Grotius, einen niederländischen Rechtsgelehrten aus dem 17. Jahrhundert, um seine moderne Geschichte des Kriegsrechts zu beginnen. Kriegsgesetze gehen zurück auf den Kodex von Hammurabi in Babylonien 2000 v. Chr., auf das Mahabharata in Indien (“Man soll Wagen nicht mit Kavallerie angreifen; Wagenkrieger sollen Wagen angreifen”), auf die hebräische Bibel (“Wenn du dich einer Stadt näherst, um gegen sie zu kämpfen, dann biete ihr Frieden an”) und auf den Koran (“Kämpft auf Allahs Weg gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen, aber beginnt keine Feindseligkeiten. Siehe, Allah liebt die Aggressoren nicht”).

Die abendländische Tradition der Kriegsgesetze geht auf das antike Griechenland zurück, wo festgelegt wurde, dass:

“Der Krieg muss offen erklärt werden und einen legitimen Grund haben, wenn man die Gunst der Götter erwarten will.

Ein versprochenes Wort muss gehalten werden. Eide, die den Göttern geschworen und von einem Opfer oder Trankopfer begleitet wurden, garantierten Verträge, Waffenstillstände und andere Vereinbarungen.”

Aristoteles schrieb: “Der eigentliche Zweck der militärischen Ausbildung besteht nicht darin, dass die Menschen diejenigen versklaven, die keine Sklaverei verdienen, sondern darin, dass sie zuerst selbst vermeiden, dass sie von anderen versklavt werden” (Politik, Buch 7).

Rom entwickelte ein Konzept des “gerechten Grundes” für einen Krieg, wie z. B. die Abwehr einer Invasion oder die Vergeltung für eine Plünderung, kodifiziert von Cicero in De Officiis (Über die Pflichten) im Jahr 44 v. Chr. Während der römischen Ära wurde von Priestern verlangt, rituell einen gerechten Krieg zu erklären, aber dies scheint in Ungnade gefallen zu sein, als die Republik zu einem Reich wurde. Von Julius Cäsar ist bekannt, dass er die Anforderungen des gerechten Krieges ignorierte.

Das Wunder des Heiligen Thomas von Aquin, Carafa-Kapelle, 1491 von Filippino Lippi. (Public Domain/Wikimedia Commons)

In der christlichen Ära wurde die Theorie des gerechten Krieges vom heiligen Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert aus früheren Schriften des heiligen Augustinus entwickelt, der im 4. und 5. Jahrhundert lebte. In der Summa Theologica schrieb Aquin, dass ein Krieg gerecht ist, wenn er von einem Herrscher befohlen wird, wenn er Unrecht rächt, um Übeltäter zu bestrafen, und mit dem Ziel, Frieden zu schaffen:

“Damit ein Krieg gerecht ist, sind drei Dinge notwendig. Erstens die Autorität des Herrschers, auf dessen Befehl der Krieg geführt werden soll. Denn es ist nicht Sache einer Privatperson, den Krieg zu erklären, denn sie kann ihre Rechte vor dem Gericht ihres Vorgesetzten geltend machen.

Ein gerechter Krieg wird gewöhnlich als einer bezeichnet, der Unrecht rächt, wenn eine Nation oder ein Staat bestraft werden muss, weil er sich weigert, das von seinen Untertanen zugefügte Unrecht wiedergutzumachen oder das, was er sich zu Unrecht angeeignet hat, zurückzugeben.

Die wahre Religion betrachtet jene Kriege als friedlich, die nicht aus Motiven der Vergrößerung oder Grausamkeit geführt werden, sondern mit dem Ziel, den Frieden zu sichern, die Übeltäter zu bestrafen und die Guten zu erheben. … Die Leidenschaft, Schaden zuzufügen, der grausame Durst nach Rache, ein unbarmherziger und unnachgiebiger Geist, das Fieber der Revolte, die Gier nach Macht und dergleichen, all das wird im Krieg mit Recht verurteilt.”

Die römisch-katholische Kirche hält immer noch an der Theorie des gerechten Krieges von Augustinus fest, obwohl sie unter Druck steht, von ihr abzurücken.

Die Neuzeit

Bis zu den Haager Konventionen von 1899 und 1907 legte der 1863 von Abraham Lincoln unterzeichnete Lieber-Kodex die Verhaltensregeln für westliche Nationen im Krieg fest, zum Beispiel die Behandlung von Spionen, Deserteuren und Gefangenen. Er enthielt wahrscheinlich das erste Verbot von Vergewaltigungen im Krieg. In den Haager Konventionen wurden die Kriegsgesetze weiter ausgearbeitet und Verfahren für die Kriegserklärung von Staaten aneinander festgelegt.

Erst mit der UN-Charta von 1945 wurde diese Befugnis, einen Krieg zu erklären, auf zwei spezifische Fälle beschränkt, wie Ritter darlegt. Der erste ist die Berufung auf Artikel 51 der Charta, das Recht auf Selbstverteidigung, und der zweite die Ermächtigung durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrats. Damit wurde das Recht eines Souveräns, einen Krieg zu erklären, von der Antike über das Mittelalter bis zur Neuzeit außer Kraft gesetzt.

Irak-Kriege

Ein Kachelgemälde von Saddam Hussein, das im Imperial War Museum ausgestellt ist. (Matt Buck/Flickr)

Einige Autoren, die Russland für einen illegalen Akt verurteilen, vergleichen den Ukraine-Krieg mit der US-Invasion im Irak im Jahr 2003 als gleichwertigen Akt der Aggression.

Der Ausdruck “falsche Gleichwertigkeit” war das Mantra der kalten Krieger der USA, wenn jemand darauf hinwies, dass die USA, als sie die Sowjetunion beschuldigten, sich ebenfalls eines Fehlverhaltens schuldig gemacht hatten. Seit wir uns in einem neuen Kalten Krieg befinden, erlebt der Slogan ein Comeback. Der US-Botschafter bei der UNO äußerte ihn kürzlich als Antwort auf die Aussage des russischen Botschafters im Sicherheitsrat, dass Russland bei Invasionen nicht mit den USA konkurrieren könne.

Der Vergleich zwischen der US-Invasion im Irak und der russischen Invasion in der Ukraine ist aus mehreren Gründen eine falsche Gleichsetzung. Die USA beriefen sich auf Selbstverteidigung, aber der Irak war nie auch nur im Entferntesten eine Bedrohung für das Territorium der Vereinigten Staaten, zumal sich die Grundlage für diese angebliche Bedrohung, nämlich die Existenz von Massenvernichtungswaffen, als die bisher grausamste Lüge des Jahrhunderts erwies. Es wurden nicht Tausende von Amerikanern in einem Bürgerkrieg im Irak getötet, der fast 10.000 Kilometer von Washington entfernt ist. Die Ukraine grenzt an Russland.

Ritter geht sehr detailliert darauf ein, wie die USA das Gesetz zurechtgebogen oder sogar versucht haben, neue rechtliche Argumente zu finden, um die UN-Charta zu umgehen und 2003 in den Irak einzumarschieren, so wie sie es bereits 1999 im Kosovo getan hatten. Die Invasion von 2003 wurde von UN-Generalsekretär Kofi Annan als “illegal” bezeichnet, und fast jeder in Washington sagt heute, dass es vielleicht der größte außenpolitische Fehler in der Geschichte der USA war. Wie WikiLeaks enthüllt hat, wurde nicht nur das Verbrechen der Aggression begangen, sondern auch Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung im Verlauf des Krieges. Und dennoch hat niemand in der Regierung, im Militär oder in den Medien den Preis dafür bezahlt.

Nicht nur im Irak und in Serbien haben die USA die Kriegsgesetze zum Gespött gemacht. Es gibt viele kleine Beispiele aus weniger bekannten Kriegen, wie die Invasion in Panama 1989, bei der ein ganzes Armenviertel zerstört und Tausende von Zivilisten getötet wurden, ohne dass der Sicherheitsrat dies genehmigt hätte. Die USA sagten, die Rettung amerikanischer Leben erlaube ihnen die Invasion.

Und dann war da noch die Invasion Grenadas im Jahr 1983, bei der die New York Times – nach heutigen Maßstäben – eine sehr skeptische Haltung einnahm. In einem Artikel mit der Überschrift “Legal Basis for Invasion” kommt die Times zu dem Schluss, dass es nicht viel davon gab. “Die Begründung, die das Außenministerium heute vorschlägt, könnte insofern eine bedeutende Abweichung darstellen, als sie vorgibt, eine Grundlage für die Missachtung der völkerrechtlichen Regeln gegen Invasionen und Eingriffe in die Angelegenheiten souveräner Staaten zu bieten, wenn sich einige wenige Länder zusammenschließen, um einen Vertrag über kollektive Sicherheit zu schließen”, schrieb die Times am 27. Oktober 1983.

Putins Gründe für die Invasion

Putin bei der Ankündigung einer Militäroperation gegen die Ukraine am 24. Februar. (AP-Screenshot)

In einer leidenschaftlichen Fernsehansprache am 24. Februar erläuterte der russische Präsident Wladimir Putin, warum er russische Truppen in die Ukraine schickt.

Er wies darauf hin, wie die USA mit dem Völkerrecht und den Kriegsgesetzen umgegangen sind:

“Zunächst wurde eine blutige Militäroperation gegen Belgrad durchgeführt, ohne die Zustimmung des UN-Sicherheitsrats, aber mit Kampfflugzeugen und Raketen im Herzen Europas. Die Bombardierung friedlicher Städte und lebenswichtiger Infrastrukturen dauerte mehrere Wochen an. Ich muss an diese Tatsachen erinnern, denn einige westliche Kollegen ziehen es vor, sie zu vergessen, und wenn wir das Ereignis erwähnten, zogen sie es vor, nicht über das Völkerrecht zu sprechen.

Dann kamen der Irak, Libyen und Syrien an die Reihe. Der illegale Einsatz militärischer Gewalt gegen Libyen und die Verfälschung aller Beschlüsse des UN-Sicherheitsrats zu Libyen haben den Staat ruiniert, einen riesigen Sitz des internationalen Terrorismus geschaffen und das Land in eine humanitäre Katastrophe, in den Strudel eines Bürgerkriegs gestürzt, der dort seit Jahren andauert. Die Tragödie, die für Hunderttausende und sogar Millionen von Menschen nicht nur in Libyen, sondern in der gesamten Region entstanden ist, hat zu einer massiven Abwanderung aus dem Nahen Osten und Nordafrika nach Europa geführt.

Ein ähnliches Schicksal wurde auch für Syrien vorbereitet. Die von der westlichen Koalition in diesem Land ohne die Zustimmung der syrischen Regierung oder die Sanktion des UN-Sicherheitsrats durchgeführten Kampfhandlungen können nur als Aggression und Intervention bezeichnet werden.

Das Beispiel, das sich von den oben genannten Ereignissen abhebt, ist natürlich die Invasion des Irak ohne jegliche rechtliche Grundlage. Als Vorwand dienten angeblich zuverlässige Informationen, die in den Vereinigten Staaten über das Vorhandensein von Massenvernichtungswaffen im Irak vorlagen. Um diese Behauptung zu beweisen, hielt der US-Außenminister öffentlich vor aller Welt ein Fläschchen mit weißer Flüssigkeit in die Höhe und versicherte der internationalen Gemeinschaft, dass es sich dabei um einen im Irak hergestellten chemischen Kampfstoff handele.

Später stellte sich heraus, dass all dies eine Fälschung und ein Schwindel war und dass der Irak keine chemischen Waffen besaß. Unglaublich und schockierend, aber wahr. Wir wurden Zeuge von Lügen auf höchster staatlicher Ebene und von der hohen UN-Tribüne aus. Das Ergebnis sind enorme Verluste an Menschenleben, Schäden, Zerstörungen und ein kolossales Anwachsen des Terrorismus.

Insgesamt hat es den Anschein, dass fast überall, in vielen Regionen der Welt, wo die Vereinigten Staaten für Recht und Ordnung gesorgt haben, blutige, nicht heilende Wunden und der Fluch des internationalen Terrorismus und Extremismus entstanden sind.”

Putin sagte, die von ihm eingeleitete Militäroperation sei eine “Frage von Leben oder Tod” für Russland und bezog sich dabei auf die NATO-Osterweiterung seit Ende der 1990er Jahre. Er sagte:

“Für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten ist es eine Politik der Eindämmung Russlands, mit offensichtlichen geopolitischen Vorteilen. Für unser Land ist es eine Frage von Leben und Tod, eine Frage unserer historischen Zukunft als Nation. Das ist keine Übertreibung, das ist eine Tatsache. Es handelt sich nicht nur um eine sehr reale Bedrohung unserer Interessen, sondern um eine Bedrohung der Existenz unseres Staates und seiner Souveränität. Das ist die rote Linie, über die wir bei zahlreichen Gelegenheiten gesprochen haben. Sie haben sie überschritten.”

Putin sagte, er handele auch, um russischsprachige Menschen (von denen viele einen russischen Pass haben) vor einer erneuten Offensive gegen sie zu schützen, nachdem sie acht Jahre lang angegriffen wurden, weil sie den von den USA unterstützten Putsch von 2014 abgelehnt und ihre Unabhängigkeit von der Ukraine erklärt hatten. Er sagte, die NATO und die Ukraine:

“… haben uns [Russland] keine andere Möglichkeit gelassen, Russland und unser Volk zu verteidigen, als die, die wir heute nutzen müssen. Unter diesen Umständen müssen wir mutige und sofortige Maßnahmen ergreifen. Die Volksrepubliken des Donbass haben Russland um Hilfe gebeten. In diesem Zusammenhang habe ich in Übereinstimmung mit Artikel 51 der UN-Charta, mit Erlaubnis des russischen Föderationsrates und in Ausführung der Verträge über Freundschaft und gegenseitigen Beistand mit der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Lugansk, die von der Föderationsversammlung am 22. Februar ratifiziert wurden, die Entscheidung getroffen, eine spezielle Militäroperation durchzuführen.

Jeder Nationalstaat kann einen anderen Staat rechtmäßig um die Entsendung von Kampftruppen bitten, so wie es Russland auf Ersuchen der syrischen Regierung getan hat. Zu diesem Zeitpunkt war Russland das einzige Land der Welt, das die Donbass-Republiken anerkannte. Die Konvention von Montevideo aus dem Jahr 1933 besagt, dass ein unabhängiger Staat eine ständige Bevölkerung, ein bestimmtes Gebiet, eine Regierung und die Fähigkeit zur Führung internationaler Beziehungen haben muss. Sie sagt nichts darüber aus, wie viele andere Staaten ihn anerkennen müssen.

Putin könnte in Erwägung gezogen haben, sich auf die Doktrin der Schutzverantwortung zu berufen, um ein Massaker im Donbass zu verhindern, aber Russland hat sich diese Doktrin nicht vollständig zu eigen gemacht, da sich dahinter Hintergedanken verbergen können, und sie erfordert außerdem die Genehmigung durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, gegen die die USA, Großbritannien und Frankreich sicherlich ihr Veto eingelegt hätten.

Bei der Bewertung von Putins Motiven wird deutlich, dass er der Herrscher ist, der die Entscheidung getroffen hat, das Unrecht an ethnischen Russen in der Ukraine zu rächen, wobei sein erklärtes Ziel die Wiederherstellung des Friedens und die Beendigung des achtjährigen Bürgerkriegs ist und nicht die Machtausweitung. Putins erklärte Motive und Argumente entsprechen genau den drei Punkten der Theorie des gerechten Krieges von Aquin, die die katholische Kirche immer noch aktiv unterstützt. Aquinas hat jedoch keinen Einfluss auf den säkularen UN-Sicherheitsrat.

Das Gesetz des Dschungels

Pundit Caitlin Johnstone wies am 17. März auf die Sichtweise von David McBride hin, einem in Oxford ausgebildeten australischen Militäranwalt, der sich an die Medien wandte, um offensichtliche australische Kriegsverbrechen in Afghanistan aufzudecken. Ihm droht eine Freiheitsstrafe. McBride tweetete:

McBride twitterte weiter:

“Wir werden in Zukunft einen hohen Preis für unsere Hybris von 2003 zahlen. Wir haben es nicht nur versäumt, Bush und Blair zu bestrafen: wir haben sie belohnt. Wir haben sie wiedergewählt. Wir haben sie zum Ritter geschlagen. Wenn Sie Putin in seinem wahren Licht sehen wollen, stellen Sie sich vor, wie er einen Jet landet und dann sagt: ‘Mission Accomplished’. Die Rechtfertigungen für die Invasionen im Irak und in der Ukraine sind sehr ähnlich: “Sie schaden ihrer eigenen Bevölkerung. Sie haben böses Zeug, das uns schaden könnte. Wir haben sie gewarnt, damit aufzuhören, sonst. Wir hatten keine andere Wahl, als einzugreifen und uns zu verteidigen. Die Russen haben die UNO nicht erpresst.”



Weder eine Selbstverteidigungsmaßnahme nach Artikel 51 noch eine Resolution zur kollektiven Sicherheit wurden jemals vom Sicherheitsrat verabschiedet. Daher ist der Einmarsch Russlands in die Ukraine nach den strengen Buchstaben des heutigen Rechts illegal. Aber nach dem, was die USA auf tragische Weise mit den Kriegsgesetzen und dem von ihnen geschaffenen Dschungel angestellt haben, scheint das kaum noch eine Rolle zu spielen. Übersetzt mit Deepl.com

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Man kann ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...