Fahnen der Mitglieder der Nordatlantikpakt-Organisation (NATO) wehen am 14. März 2019 vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel, Belgien [Dursun Aydemir – Anadolu Agency].

Ist Schweden in die NATO eingetreten?

Von Dr. Adam McConnel

24. Juli 2023

„Aber lass dich nicht vom Schein täuschen. Es gibt immer nur eine Realität.“ (Haruki Murakami)

Ich stelle mir vor, dass Europäer und Nordamerikaner, die sich mit internationaler Politik befassen, in den kommenden Wochen und Monaten Gespräche nach folgendem Muster erleben werden:

Person 1: „… wenn Schweden also der NATO beitritt, wird Europa ein einheitliches Abschreckungsmittel gegen Putin haben.“

Person 2: „Moment, ich dachte, Schweden wäre in der NATO?“

Person 1: „Nicht ganz. Das türkische Parlament muss dem Beitritt noch zustimmen.“

Person 2: „Aber ich dachte, Schweden wurde auf der Konferenz von Vilnius in die NATO aufgenommen?“

Person 1: „Nicht ganz. Die Presse und die meisten NATO-Beamten haben versucht, es so aussehen zu lassen, aber in Wirklichkeit ist Schweden nicht in die NATO aufgenommen worden. Tatsächlich hat sich überhaupt nicht viel geändert.“

Nun, da fast zwei Wochen nach dem Medienrummel um die NATO-Konferenz in Vilnius vergangen sind, frage ich mich, ob sich irgendjemand in der westlichen Presse zu fragen beginnt: „Habe ich die ganze letzte Woche geträumt?“

Überwältigt von den freundlichen Gesten und dem strahlenden Lächeln, der glitzernden Berichterstattung in der westlichen Presse rund um die Uhr und den übertriebenen, aber vagen Formulierungen, könnte man dem zufälligen Beobachter verzeihen, wenn er denkt, dass Schweden nun ein vollwertiges NATO-Mitglied sei. Selbst die New York Times erklärte am Mittwoch, dem 12. Juli, auf ihrer Hauptseite ganz offen, dass „Schweden der NATO beigetreten“ sei.

Wenn man sich jedoch einen Moment Zeit nimmt und die Mitgliederliste auf der offiziellen NATO-Website aufruft, wird man feststellen, dass der Name Schwedens dort nicht zu finden ist.

Die Vilniuser Medienschau

Das große westliche Medieninteresse an der NATO-Konferenz in Vilnius schien ein bizarrer Versuch der nordamerikanischen und europäischen Regierungen und internationaler Presseorganisationen zu sein, die schwedische NATO-Kandidatur vor vollendete Tatsachen zu stellen.

Diese Kampagne spielte sich wie folgt ab. In den Tagen vor der Konferenz führten türkische Beamte eine Reihe von Gesprächen auf hoher Ebene mit amerikanischen, europäischen und NATO-Beamten.

In diesem Zeitraum wurde auch von zahlreichen westlichen Beamten und Presseartikeln erwähnt, dass die NATO, Washington und Brüssel alle den sofortigen Abschluss der schwedischen NATO-Mitgliedschaft erwarteten und dass die Türkei der Unzufriedene sei, der die Party ruiniere.

Der diplomatische Verkehr war so frenetisch, dass ich, als der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den EU-Beitrittsprozess der Türkei mit der schwedischen NATO-Mitgliedschaft in Verbindung brachte – was in den internationalen Nachrichtensendungen wie eine Bombe einschlug -, als Erstes daran dachte, dass in den vorangegangenen Tagen eine Art von Vereinbarung getroffen worden war.

Das war am späten Sonntag und frühen Montag, dem 9. und 10. Juli; Präsident Erdogan reiste nach Vilnius, nachdem er am Montagmorgen eine Presseerklärung abgegeben hatte.

Noch am selben Tag verkündeten verschiedene amerikanische und europäische Beamte inmitten der sich überschlagenden Diplomatie, dass die Türkei „grünes Licht“ für den NATO-Beitritt Schwedens gegeben habe. Dies löste eine Flut von offiziellen Erklärungen und Kurznachrichten aus, die den Eindruck erweckten, Schweden sei in die NATO aufgenommen worden.

Etwa 36 Stunden lang schloss sich die Weltpresse dieser Interpretation an, während die türkische Presse ruhig blieb und sich auf die Fortsetzung der Diplomatie konzentrierte. In diesen 36 Stunden klaffte eine interessante Lücke zwischen der von der internationalen Presse dargestellten Fata Morgana und der von der türkischen Presse dargestellten Realität.

Erst am Abend des 12. Juli, als Präsident Erdogan seine Abschlusserklärung abgab, begann sich diese Kluft zu schließen. In seinen Erklärungen machte Präsident Erdogan deutlich, dass sich nichts geändert habe und dass Schweden noch Pflichten zu erfüllen habe, bevor das türkische Parlament die Aufnahme Stockholms in Erwägung ziehen würde. Das war in der Tat schon im vergangenen Jahr der Fall gewesen.

Was ist gerade passiert?

In Anbetracht der ununterbrochenen Nachrichtenflut scheint die Konferenz von Vilnius inzwischen Geschichte zu sein, und die Presseberichterstattung über den schwedischen NATO-Beitritt ist weitgehend zum Status quo ante zurückgekehrt. Die NATO-Konferenz der letzten Woche hat jedoch eine weitere interessante Darstellung in der westlichen Presse hervorgebracht, die sich für unterschiedliche Interpretationen anbietet: „Die Türkei orientiert sich neu am Westen“.

Dieses Thema tauchte am Nachmittag des 10. Juli auf, nachdem sich Präsident Erdogan am Vormittag zum EU-Beitritt der Türkei geäußert hatte. Es wurde dann von anderen Autoren, manchmal in fast plagiatorischer Weise, weiter ausgeführt. Es verging jedoch nicht einmal eine Woche, bevor Präsident Erdogan zu einer Reise in die Golfstaaten aufbrach.

Solche offensichtlichen Fehlinterpretationen kurzfristiger politischer Entwicklungen in der Türkei sind für westliche Pressekommentatoren, die sich bemühen, die türkische Szene für ihre Leser zu interpretieren, leider völlig normal. Etwas so Tiefgreifendes wie die Neuausrichtung der politischen Richtung eines Landes lässt sich nur mittel- bis langfristig und über mehrere Ereignisse und Entscheidungen hinweg erkennen.

Aus diesen Gründen stellt sich in Bezug auf das Verhalten der internationalen Medien während der NATO-Konferenz in Vilnius vor allem die Frage, warum all dieser „Lärm und Zorn“ für notwendig erachtet wurde.

Journalisten schreiben natürlich nach dem, was sie für interessant halten, und nach dem, was ihre Redakteure wollen oder zulassen; die Interpretationen sowohl der Journalisten als auch der Redakteure werden von zahlreichen Faktoren beeinflusst, darunter Vorurteile und politische Kontakte.

Vielleicht verspürten die NATO-Beamten das Bedürfnis, in einer ansonsten äußerst beunruhigenden Zeit eine positive Atmosphäre zu schaffen, etwas, das alle NATO-Regierungen und -Bürger zu schätzen wissen.

Eine Potemkinsche Fassade der Einheit und Harmonie, die man dem Rest der Welt präsentieren könnte, um in einer Zeit des Krieges, der internen Zwietracht und der zunehmenden internationalen Spannungen für positive Public-Relations-Aktivitäten zu sorgen, wäre ein wichtiges Element in diesem Bemühen.

Vielleicht waren einige NATO-Beamte oder Politiker wahnhaft genug, um zu glauben, dass sie türkische Beamte zu Zugeständnissen zwingen könnten. Oder war das eigentliche Ziel der US-Kongress?

Wie dem auch sei, die Journalisten, die sich freiwillig oder unfreiwillig auf diese Scharade eingelassen haben, sollten den Ratschlag nicht vergessen, den der Taxifahrer Aomame auf den ersten Seiten von 1Q84 gibt.

Die Realität sieht so aus, dass Schweden endgültig gegen die Terrororganisationen PKK und FETO sowie andere terroristische Gruppen in Schweden vorgehen muss, um diesen Organisationen die Möglichkeit zu nehmen, auf schwedischem Boden zu operieren. Und nur das türkische Parlament wird entscheiden, ob Schweden diese Bedingungen erfüllt hat oder nicht. Übersetzt mit Deepl.com

