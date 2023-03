ICC Charges Putin With War Crimes While US and Israeli Leaders Enjoy Impunity – scheerpost.com By Marjorie Cohn / Truthout On March 17, a little more than one year after Russia’s invasion of Ukraine, Karim Khan, chief prosecutor of the International Criminal Court (ICC), announced that the Pre-Trial Chamber (PTC) had issued an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin for the commission of war crimes in Ukraine.

Karim Ahmad Khan, der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, besucht Kiew und die von Russland besetzten Gebiete in der Ukraine, 14. April 2022.

Die USA freuen sich über die Anklage gegen Putin, drängen den IStGH aber, Israelis und Amerikaner nicht zu belangen.

IStGH klagt Putin wegen Kriegsverbrechen an, während US-amerikanische und israelische Staatsführer Straffreiheit genießen

Von Marjorie Cohn / Truthout

28. März 2023

Am 17. März, etwas mehr als ein Jahr nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, gab Karim Khan, Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), bekannt, dass die Vorverfahrenskammer (Pre-Trial Chamber, PTC) einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen der Begehung von Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen hat. Die Vorverfahrenskammer erließ auch einen Haftbefehl gegen Maria Lvova-Belova, die Beauftragte für Kinderrechte im Büro des Präsidenten der Russischen Föderation, wegen derselben Kriegsverbrechen.

Während die USA den Haftbefehl gegen Putin feiern, haben sie Druck auf den IStGH ausgeübt, von der Verfolgung von Israelis und Amerikanern abzusehen. Bei der Behandlung der Situation in der Ukraine und in Palästina durch den IStGH wird mit zweierlei Maß gemessen. Dies ist größtenteils auf die politische Nötigung durch die Vereinigten Staaten zurückzuführen, die dem Römischen Statut des IStGH nicht einmal beigetreten sind.

Das PTC bestätigte, dass es “vernünftige Gründe” für die Annahme gibt, dass Putin und Lvova-Belova “mindestens Hunderte” ukrainischer Kinder aus den besetzten Gebieten der Ukraine unrechtmäßig in die Russische Föderation deportiert und verbracht haben, was einen Verstoß gegen Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a) Ziffer vii) und Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b) Ziffer viii) des Römischen Statuts darstellt.

Khan hatte am 28. Februar 2022 eine Untersuchung der Situation in der Ukraine eingeleitet und kam zu dem Schluss, dass es eine “vernünftige Grundlage für die Annahme gibt, dass in der Ukraine sowohl mutmaßliche Kriegsverbrechen als auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden”. Die Haftbefehle wurden ein Jahr später ausgestellt – für den IStGH ein Blitztempo.

Vergleichen Sie das mit der Art und Weise, wie der IStGH die Untersuchung von Kriegsverbrechen in Palästina handhabt.

Nach sieben Jahren der Untersuchung israelischer Kriegsverbrechen immer noch keine Anklage

Nach einer fünfjährigen Voruntersuchung kam die ehemalige Chefanklägerin des IStGH, Fatou Bensouda, zu dem Schluss, dass es eine hinreichende Grundlage für die Annahme gibt, dass die israelische Führung in Palästina Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat, darunter vorsätzliche Tötung, vorsätzliche schwere Körperverletzung, unverhältnismäßige Gewaltanwendung und Verbringung von Israelis in palästinensisches Gebiet. Bensouda fand auch eine hinreichende Grundlage für die Untersuchung möglicher Kriegsverbrechen der palästinensischen Führung, darunter vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten, der Einsatz von Zivilisten als menschliche Schutzschilde sowie Folter und vorsätzliche Tötung. Der IStGH hat vor zwei Jahren eine formelle Untersuchung eingeleitet.

Es wurden jedoch keine Haftbefehle ausgestellt, und es gab keine sichtbaren Fortschritte bei der Rechenschaftspflicht für die israelische Führung, einschließlich Premierminister Benjamin Netanjahu. Eines der Kriegsverbrechen, die der IStGH untersucht, ist Israels rechtswidrige Umsiedlung israelischer Juden in Siedlungen auf palästinensischem Land.

Im Dezember 2022 gaben drei führende palästinensische Menschenrechtsorganisationen eine gemeinsame Erklärung an die Versammlung der Vertragsstaaten des Römischen Statuts (den Verwaltungsarm des IStGH) ab, in der sie feststellten: “Wir haben keinen konkreten Schritt in dieser Untersuchung gesehen, keine Maßnahmen des Anklägers, um den Teufelskreis der Straflosigkeit zu durchbrechen.”

Die Rechtsgruppen unterschieden die Untätigkeit des IStGH-Anklägers in Bezug auf Palästina von der Situation in der Ukraine. “Es ist auch entscheidend, dass das gleiche Maß an Aufmerksamkeit, Aktivität und Ressourcen auf andere Situationen, einschließlich Palästina, angewendet wird, um den Eindruck von Selektivität und Politisierung zu vermeiden”, schrieben die Gruppen. “Die Opfer sollten nicht um Gerechtigkeit konkurrieren, und doppelte Standards sollten in der Justiz keinen Platz haben.”

USA haben ICC-Untersuchung gegen US-Führer wegen Kriegsverbrechen in Afghanistan vereitelt

Die Vereinigten Staaten haben einen Versuch vereitelt, US-Beamte wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Krieges in Afghanistan strafrechtlich zu verfolgen. Die Voruntersuchung wurde 2007 eingeleitet, aber die Genehmigung für eine offizielle Untersuchung dauerte 13 Jahre.

Im März 2020 genehmigte der IStGH schließlich eine förmliche Untersuchung gegen Beamte der USA, Afghanistans und der Taliban wegen Kriegsverbrechen, die im “Krieg gegen den Terror” begangen wurden. Der Ankläger des IStGH fand hinreichende Gründe für die Annahme, dass Angehörige der CIA im Rahmen einer US-Politik Kriegsverbrechen begangen haben. Dazu gehörten Folter, grausame Behandlung, Verletzung der persönlichen Würde, Vergewaltigung und andere Formen sexueller Gewalt gegen Menschen, die in Haftanstalten in Afghanistan, Rumänien, Polen und Litauen festgehalten wurden.

Im September 2021, drei Monate nach seinem Amtsantritt als Chefankläger des IStGH, schränkte Khan den Fokus ein und ließ die Ermittlungen gegen führende US-Amerikaner und ihre Verbündeten fallen. Er beschränkte die Untersuchung auf Verbrechen, die von den Taliban und der ISIS-Tochtergesellschaft in Afghanistan begangen wurden. Als die Biden-Administration die Sanktionen aufhob, die Donald Trump gegen Mitarbeiter des IStGH verhängt hatte, “geschah dies mit der stillschweigenden Übereinkunft, dass die Untersuchung von US-Verbrechen durch das Gericht nicht wieder aufgenommen würde”, schrieb Alice Speri bei The Intercept.

“Dies war eindeutig eine politische Entscheidung – anders kann man es nicht interpretieren”, sagte Jennifer Gibson, eine Anwältin der Menschenrechtsgruppe Reprieve. “Es gab den USA, Großbritannien und ihren Verbündeten eine “Du kommst aus dem Gefängnis frei”-Karte.

Sowohl Russland als auch die USA bedrohen den Internationalen Strafgerichtshof

Obwohl der IStGH über keine Polizeikräfte verfügt, sind die 123 Unterzeichnerstaaten des Römischen Statuts verpflichtet, Putin und Lvova-Belova zu verhaften, wenn sie in ihre Länder reisen. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass sie verhaftet werden, aber die Möglichkeit einer Verhaftung wird ihre internationalen Reisen wahrscheinlich behindern.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew (und stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates) warnte, dass jeder Versuch, Putin zu verhaften, eine “Kriegserklärung” an Moskau darstellen würde. Er beschwor die Gefahr einer “nuklearen Apokalypse” herauf und sagte: “Man kann sich durchaus vorstellen, dass von einem russischen Schiff aus eine Hyperschallrakete von der Nordsee auf das Haager Gerichtsgebäude abgefeuert wird.

Auch die US-Regierung hat den IStGH bedroht. Im Jahr 2002 entfernte die Regierung von George W. Bush die Unterschrift der USA unter das Römische Statut, und im darauf folgenden Jahr verabschiedete der Kongress den American Service-Members’ Protection Act. Es enthält eine Klausel, die als “Haager Invasionsgesetz” bezeichnet wird und besagt, dass das US-Militär bewaffnete Gewalt anwenden kann, wenn ein US-Bürger oder ein verbündeter Staatsangehöriger vom IStGH festgehalten wird, um ihn zu befreien. Dies würde auch für den engen US-Verbündeten Israel gelten.

Darüber hinaus hat die Bush-Regierung 100 Länder, die dem Römischen Statut beigetreten sind, effektiv erpresst, indem sie sie zwang, bilaterale Immunitätsabkommen zu unterzeichnen, in denen sie versprachen, keine US-Personen an den IStGH auszuliefern, andernfalls würden die Vereinigten Staaten ihnen die Auslandshilfe verweigern.

Darüber hinaus äußerten die Vereinigten Staaten, die sich weigern, dem IStGH beizutreten, “ernste Bedenken über die Versuche des IStGH, seine Gerichtsbarkeit über israelisches Personal auszuüben”. Obwohl Israel keine Vertragspartei des Römischen Statuts ist, hat der IStGH festgestellt, dass er für in Palästina begangene Kriegsverbrechen zuständig ist. Im Jahr 2012 erkannte die UN-Generalversammlung Palästina als Nichtmitglied mit Beobachterstatus in den Vereinten Nationen an. Palästina trat dem Römischen Statut bei und wurde damit Mitglied der Vertragsstaaten des IStGH.

Medwedew nannte den IStGH eine “juristische Nichtigkeit”. Doch obwohl weder Russland noch die Ukraine dem Römischen Statut beigetreten sind, hat die Ukraine die Zuständigkeit des IStGH für die Verfolgung von Verbrechen in ihrem Hoheitsgebiet anerkannt.

Unabhängige internationale UN-Kommission findet Beweise für Kriegsverbrechen durch Russland und die Ukraine

Am 16. März, einen Tag bevor Khan den Erlass der Haftbefehle bekannt gab, veröffentlichte die Unabhängige Internationale Untersuchungskommission zur Ukraine einen 18-seitigen Bericht an den UN-Menschenrechtsrat. Darin werden Kriegsverbrechen dokumentiert, die von russischen und – in geringerem Maße – von ukrainischen Streitkräften begangen wurden.

Der Bericht der Kommission enthält die folgenden Feststellungen:

Das Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR) verzeichnete seit dem 22. Februar 2022 in der Ukraine 8.006 getötete und 13.287 verletzte Zivilisten. Am 21. Februar 2023 waren 8 Millionen Menschen aus der Ukraine in ganz Europa auf der Flucht, etwa 90 Prozent davon sind Frauen und Kinder. Etwa 5,4 Millionen Menschen sind in der gesamten Ukraine auf der Flucht und fast 18 Millionen Menschen in der Ukraine benötigen humanitäre Hilfe.

Die Kommission kam zu dem Schluss, dass die Invasion und die Angriffe der russischen Streitkräfte auf das ukrainische Territorium und die ukrainischen Streitkräfte als Aggression gegen die Ukraine einzustufen sind.

Die “Angriffswellen” der russischen Streitkräfte auf die “energiebezogene Infrastruktur der Ukraine und die Anwendung von Folter durch die russischen Behörden könnten Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen.” Die Kommission empfahl weitere Ermittlungen.

Die russischen Streitkräfte griffen die Infrastruktur der Ukraine an. “Durch die Zerstörung von Umspannwerken, Kraftwerken und anderen Anlagen, die die für das Überleben der Bevölkerung unerlässliche Energie und Wärme produzieren, wurde der Zivilbevölkerung erheblicher Schaden zugefügt.” Diese Angriffe stellten das Kriegsverbrechen der übermäßigen zufälligen Tötung, Verletzung oder Beschädigung dar.

Darüber hinaus “waren die Angriffe weit verbreitet und systematisch und können auf das Verbrechen gegen die Menschlichkeit anderer unmenschlicher Handlungen hinauslaufen.” Weitere Ermittlungen sind erforderlich.

Russische Militäroperationen in der Nähe oder auf dem Gelände des Kernkraftwerks Saporischschja “gefährdeten die Anlage erheblich, so dass die Gefahr eines schweren nuklearen Zwischenfalls bestand.” Es brach ein Feuer aus, und militärische Ausrüstung befand sich weniger als 150 Meter von einem Reaktor entfernt.

Es gab ein weit verbreitetes Muster von summarischen Hinrichtungen durch russische Streitkräfte. Vielen gingen Inhaftierungen, Verhöre, Folter oder Misshandlungen voraus. Folter und die vorsätzliche Tötung von Zivilisten stellen Kriegsverbrechen dar.

Folter wurde von den russischen Behörden “in systematischer und weit verbreiteter Weise” angewandt. Dies könnte auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit hinauslaufen und sollte weiter untersucht werden.

Wahllose Angriffe gegen Zivilisten und zivile Objekte, die sich absichtlich gegen Zivilisten richten, stellen Kriegsverbrechen dar. Die Mehrzahl der Angriffe der russischen Streitkräfte erfolgte wahllos.

Russlands weit verbreiteter Einsatz von Sprengstoffwaffen, insbesondere in dicht besiedelten Gebieten, war “wahllos” und “unverhältnismäßig”, weil “er mit offensichtlicher Missachtung der Anwesenheit von Zivilisten eingeleitet wurde”.

Die Bombardierung und Belagerung von Mariupol könnte ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen. Weitere Untersuchungen mit Zugang zu Donezk (einschließlich Mariupol) werden empfohlen.

Darüber hinaus hat die Kommission vorsätzliche Tötungen, Folter, Freiheitsberaubung, Vergewaltigung sowie sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt durch die russischen Streitkräfte festgestellt. Die Kommission stellte ein “weit verbreitetes Muster von Folter und unmenschlicher Behandlung durch russische Behörden an den von ihnen festgehaltenen Personen” sowie Vergewaltigungen “mit vorgehaltener Waffe, mit extremer Brutalität und mit Folterhandlungen wie Schlägen und Würgen” fest.

Russland habe die besetzten Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja rechtswidrig annektiert, so die Kommission. Sie verwies auf die “so genannten Referenden”, die in diesen Regionen über die Eingliederung in die Russische Föderation abgehalten wurden.

Die Kommission stellte auch unrechtmäßige Verlegungen und Deportationen von Kindern in den von Russland kontrollierten Gebieten der Ukraine fest. Russische und ukrainische Beamte berichteten, dass seit dem 24. Februar 2022 Hunderttausende von Kindern aus der Ukraine in die Russische Föderation verbracht wurden.

“In einer begrenzten Anzahl von Fällen waren die ukrainischen Streitkräfte wahrscheinlich für Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte sowie für einige Vorfälle verantwortlich, die als Kriegsverbrechen einzustufen sind”, darunter wahllose Angriffe, die gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Dabei wurden wahrscheinlich Streumunition und von Raketen abgefeuerte Antipersonenminen eingesetzt. Die Ukraine ist wie Russland Vertragspartei des Übereinkommens über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung, das jeden Einsatz von Antipersonenminen verbietet.

Der IStGH könnte weitere Anklagen gegen Putin und Lvova-Belova erheben

Trotz vieler anderer Verbrechen, die angeklagt werden könnten, beschränkte der IStGH seine Anschuldigungen gegen Putin und Lvova-Belova auf unrechtmäßige Deportationen und die Verbringung von Kindern.

“In Anbetracht der politisch aufgeladenen Situation hätte der Ankläger nach einer begrenzten Anklage suchen können, die seiner Ansicht nach gewinnbar gewesen wäre”, sagte Beth Lyons, eine Verteidigerin am ICC, gegenüber Truthout. “Seine Erklärung vom 17. März 2023 zu den Haftbefehlen gegen Putin und Lvova-Belova ist eine sehr politische Erklärung. Darin räumt er ein, dass der Kontext seines Antrags Russlands Aggressionsakte gegen die Ukraine sind. Er konzentriert sich jedoch nicht auf die Verletzung der UN-Charta und die Aggression Russlands, sondern auf Angriffe gegen eine sympathische und verletzliche Gruppe (Kinder). Der Fall könnte als Metapher für die Gesamtsituation – den Angriff Russlands auf die Souveränität der Ukraine – gesehen werden.”

Am Ende seiner Erklärung schrieb Khan: “Die Ukraine ist ein Tatort, der ein komplexes und breites Spektrum von mutmaßlichen internationalen Verbrechen umfasst. Wir werden nicht zögern, weitere Anträge auf Haftbefehle zu stellen, wenn die Beweislage dies erfordert.”

“Es ist möglich, dass der IStGH einen Haftbefehl ausstellt und der Ankläger später einen Antrag auf Änderung stellt, um zusätzliche Anklagepunkte aufzunehmen”, so Lyons.

Da Russland nicht Vertragspartei des Römischen Statuts ist, kann die russische Führung vor dem IStGH nicht wegen des Verbrechens der Aggression angeklagt werden. Eine Gruppe von mehr als 30 Ländern plant die Einrichtung eines Sondertribunals, das russische Beamte wegen Aggression anklagen soll.

Aus Angst, einen Präzedenzfall zu schaffen, der zu künftigen Anklagen gegen Amerikaner führen könnte, blockiert das Pentagon die Bemühungen der USA, dem IStGH Beweismaterial zur Verfügung zu stellen, um ihn in seinem Verfahren gegen Putin und Lvova-Belova zu unterstützen. Das US-Justizministerium unterstützt ukrainische Staatsanwälte mit logistischer Hilfe, Schulungen und direkter Unterstützung bei der Verfolgung russischer Kriegsverbrechen vor den ukrainischen Gerichten.

Obwohl sich die Vereinigten Staaten weigern, dem Römischen Statut beizutreten, begrüßen sie die Strafverfolgung Putins durch den IStGH. Aber wenn es darum geht, die israelische Führung für Kriegsverbrechen in Palästina oder US-Beamte für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Afghanistan zur Rechenschaft zu ziehen, sieht die Sache anders aus. Übersetzt mit Deepl.com

Marjorie Cohn ist emeritierte Professorin an der Thomas Jefferson School of Law, ehemalige Präsidentin der National Lawyers Guild und Mitglied der nationalen Beratungsgremien von Assange Defense und Veterans For Peace sowie des Vorstands der International Association of Democratic Lawyers. Zu ihren Büchern gehören Drohnen und gezielte Tötungen: Rechtliche, moralische und geopolitische Fragen. Sie ist Co-Moderatorin des Radiosenders “Law and Disorder”.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …