Italy: Meloni’s Islamophobic policies are pushing Muslims to the margins Since taking office, the Italian prime minister has promoted conspiracy theories about the Islamisation of Europe. Now steps are being taken to repress Muslim civic life

Italiens Premierministerin Giorgia Meloni bei einer Pressekonferenz im Palazzo Chigi in Rom am 8. Juni 2023 (AFP)

Seit ihrem Amtsantritt im Oktober nach den Parlamentswahlen hat die italienische Ministerpräsidentin und führende Mitbegründerin der neofaschistischen Fratelli d’Italia (Brüder Italiens), Giorgia Meloni, mehr als nur ein paar schlechte Schlagzeilen gemacht.

Italien: Melonis islamfeindliche Politik drängt Muslime an den Rand

Von Farid Hafez

27. Juni 2023

Sie hatte mit ihrem rechtsextremen Koalitionspartner, der Liga, viele politische Eliten in Europa beunruhigt.

Doch entgegen den Befürchtungen stellte sie sich weder gegen die Europäische Union noch brach sie mit der Nato-Einheit gegen den russischen Einmarsch in der Ukraine, zwei Bereiche, die ihre europäischen Amtskollegen besonders beunruhigt hatten. Die französische Rechtsextremistin Marine Le Pen warf Meloni sogar vor, sie mache der EU “Zugeständnisse” in Sachen Migration.

Meloni hat nicht nur eine Anti-LGBTQI-Politik vorangetrieben, sondern auch die Verschwörungstheorie über eine angebliche Islamisierung Europas unterstützt.

Im September 2019 schrieb Meloni ein Vorwort für den “Ersten Bericht über die Islamisierung Europas”, der von der rechtsgerichteten Denkfabrik Farefuturo Foundation vorgelegt wurde, in dem sie schrieb: “Denn wir befürchten, dass die ‘Prophezeiung’ von [Michel] Houellebecq, wenn Europa und Italien, das uns sehr am Herzen liegt, sich nicht dazu entschließt, über politische Maßnahmen und Instrumente zu verfügen, um sich selbst zu bewahren, unweigerlich zur Realität werden könnte.”

Bigotterie gesetzlich verankern

Nun sind die ersten Schritte zur Bekämpfung dieser angeblichen Islamisierung unternommen worden.

Italien unterstützt weder den Bau religiöser Gebäude für Muslime noch erkennt es den Islam überhaupt rechtlich an.

Wie die Forscherin Ada Mullol Marin in ihrem Bericht über Islamophobie in Italien im Jahr 2022 feststellte: “Mitglieder der [Brüder Italiens] FdI und der Lega gaben Erklärungen gegen die Existenz und den Bau neuer Moscheen im Land ab, mit dem Argument, dass sie soziale Konflikte auslösen.”

Die gleichzeitige Berichterstattung in den Medien, in der vor dem Bau neuer Moscheen als Anzeichen für die Entstehung eines “islamischen Ghettos” gewarnt wurde – so die Schlagzeile der im Besitz der Familie Berlusconi befindlichen Zeitung Il Giornale -, tat ein Übriges, um Angst zu schüren und diskriminierende Politiken zu legitimieren.

Und dieser Diskurs scheint im Vorfeld der nationalen Wahlen endlich Früchte zu tragen.

Wie lokale Medien berichteten, hat Melonis FdI-Partei, die die derzeitige Koalitionsregierung in Italien anführt, einen Gesetzentwurf vorgelegt, der die Nutzung von Garagen und Industrielagern als Moscheen verbieten soll. Der FdI-Vorsitzende in der italienischen Abgeordnetenkammer, Tommaso Foti, der diesen Gesetzentwurf eingebracht hat, behauptete, dass damit die Islamisierung Italiens gestoppt werden könne.



Protest gegen den Islam

Muslime halten während einer Demonstration gegen Islamophobie im Zentrum Roms am 30. Oktober 2020 Plakate in die Höhe (AFP)

Der Gesetzentwurf wird derzeit im Umweltausschuss des Parlaments debattiert. Ähnlich wie in anderen Bundesländern wie Kärnten und Vorarlberg in Österreich zielt das Gesetz auf eine Änderung der Städtebauregelung ab. Anders als in der Schweiz, wo ein ausdrückliches Minarettverbot in der Verfassung eindeutig gegen die Menschenrechte verstößt, will die italienische Regierung auf diese Weise mögliche Kritik an der Verletzung der Religionsfreiheit umgehen.

Allerdings sind bereits mehrere ähnliche Versuche auf regionaler Ebene gescheitert, weil die Verordnung als verfassungswidrig eingestuft wurde. Doch diesmal wollen die regierenden Rechtsextremen unter der Führung der Brüder Italiens ihre Dominanz auf nationaler Ebene ausnutzen.



Unfaire Behandlung

Auf der anderen Seite sieht sich die Regierung der Opposition verschiedener Parteien gegenüber, darunter die Grünen, die Liberalen (Aktion) und eine Partei, die sprachliche Minderheiten vertritt. Sie behaupten, dass das neue Gesetz die Religionsfreiheit der Muslime einschränken wird.

Gegenwärtig gehören die Muslime, die etwa 4,9 Prozent der Gesamtbevölkerung (2,7 Millionen Menschen) ausmachen, vor allem zu den armen Arbeitern und Nachkommen von Einwanderern. Ihr materieller Wohlstand ist begrenzt. Daher sind viele der Gebetsräume in Wirklichkeit keine schönen, glitzernden und glänzenden Moscheen, sondern befinden sich in Garagen und Industriegebieten.

Italien unterstützt weder den Bau muslimischer religiöser Gebäude noch erkennt es den Islam rechtlich an.

Während das heutige Italien die katholische Kirche als unabhängige und souveräne Autorität anerkennt und Verträge mit insgesamt 13 – viel kleineren – Religionsgemeinschaften, darunter Hindus und Juden, unterzeichnet hat, fehlt den Muslimen eine ähnliche rechtliche Anerkennung, die es ihnen erlauben würde, ihre religiöse Infrastruktur zu institutionalisieren.

Ein solcher Vertrag birgt aber auch Risiken, da er die Muslime unter mehr Druck, Überwachung und Regulierung durch den italienischen Staat setzen könnte, ähnlich wie es in Österreich zu beobachten ist.

Die Politik von Melonis Partei drängt die Muslime weiter an den Rand und bedroht den kollektiven Gottesdienst, eine der grundlegenden Säulen des Islam.

Mit einer neofaschistischen Partei an der Macht wird ein weiterer Schritt unternommen, um die Religionsfreiheit abzubauen und Italien zu einem Land zu machen, das Muslime diskriminiert. Übersetzt mit Deepl.com

Farid Hafez ist Distinguished Visiting Professor of International Studies am Williams College und Non-Resident Senior Researcher bei The Bridge Initiative der Georgetown University.

