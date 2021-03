Bild: Itamar Ben-Gvir, from wikipedia.

Yes ‘Jewish Power’ party is fascistic, but its rise was inevitable – Mondoweiss With over 90% of the votes counted after Israel’s Tuesday elections, Jewish Power, the party of followers of the late Jewish-fascist rabbi Meir Kahane, has helped get six seats for its bloc, Religious Zionism- well over the threshold of four (3.25% of all legitimate votes).

Ja, die “Jewish Power” Partei ist faschistisch, aber ihr Aufstieg war unvermeidlich

Von Jonathan Ofir März

25, 2021

Mit über 90% der ausgezählten Stimmen nach Israels Wahlen am Dienstag hat Jewish Power, die Partei der Anhänger des verstorbenen jüdisch-faschistischen Rabbiners Meir Kahane, dazu beigetragen, sechs Sitze für ihren Block, den Religiösen Zionismus, zu bekommen – weit über der Schwelle von vier (3,25% aller legitimen Stimmen). Es ist nun klar, dass Itamar Ben Gvir, der Kahanist, der ein Poster von Baruch Goldstein, dem Täter des Massakers von Hebron 1994, in seinem Wohnzimmer aufbewahrt, in das israelische Parlament, die Knesset, einziehen wird.

James Zogby und andere Kommentatoren haben Jewish Power, mit dem KKK oder Neonazis verglichen.

Premierminister Netanjahu hat in der Tat hart daran gearbeitet, den Block des religiösen Zionismus zu schmieden, um diese Stimmen auf seiner rechten Seite nicht zu verlieren. Kürzlich erzürnte er die ultra-orthodoxen Führer, indem er die Wähler aufforderte, den Religiösen Zionismus zu unterstützen, um ihren Einzug in die Knesset zu sichern, und ihnen versicherte, dass es den beiden traditionellen ultra-orthodoxen Parteien (Shas und Vereinigtes Tora-Judentum) gut geht. Es sieht so aus, dass Shas 9 Sitze bekommen hat, UTJ 7.

James Zogby, der in den 1970er Jahren selbst von Kahanes terroristischer Jewish Defense League, die in den USA operierte, bedroht wurde, reflektiert in seinem Beitrag in The Nation:

“Stellen Sie sich vor, Donald Trump hätte ein formelles Abkommen mit dem Ku-Klux-Klan oder Neonazis im Austausch für deren Wahlunterstützung geschlossen. Das ist das Äquivalent zu dem, was Netanjahu tut, schon wieder”.

Eine lange Geschichte

Meir Kahanes Kach-Partei zog 1984 mit einem einzigen Sitz in die Knesset ein (damals lag die Wahlhürde bei nur 1%). Zu diesem Zeitpunkt gab es kein Gesetz, das einen Kandidaten aufgrund von Rassismus ausschloss. Nach Kahanes Erfolg wurde ein Gesetz verabschiedet, das dann 1988 gegen ihn angewandt wurde, um ihn aus der Knesset auszuschließen.

1994 massakrierte der Kahane-Schüler Baruch Goldstein 29 muslimische palästinensische Gläubige in der Al-Ibrahimi-Moschee in Al-Khalil (Hebron). Nach dem Massaker wurde Kach zu einer terroristischen Organisation erklärt. Dennoch blühte ihre Ideologie weiter auf, und ihre Vertreter kämpften darum, wieder Macht und offizielle Vertretung zu erlangen.

Dieser Kampf wurde von Premierminister Netanyahu selbst unterstützt.

Im Jahr 2019 setzte sich Netanjahu stark für eine kahanistische Vereinigung ein, wie wir sie jetzt sehen. Das war im Vorfeld der Wahlen im April (der ersten von insgesamt vier Wahlen in den letzten zwei Jahren). Damals trat Jewish Power unter einem Block namens Union der Rechtsparteien an. Aber der Führer von Jewish Power, Michael Ben Ari, wurde wegen Rassismus vom Einzug ins Parlament ausgeschlossen. Ben Ari war die Nummer 5 auf der Gesamtliste, und Ben Gvir war die Nummer 8, und nach der Sperre von Ben Ari, stieg Ben Gvir auf 7 auf. Die Union erhielt 5 Sitze, und Ben Gvir beantragte, auf den 5. Platz aufzusteigen, um Ben Ari zu ersetzen, aber das wurde abgelehnt.

Diese Wahlen ergaben keine tragfähige Regierungsmehrheit, und im September wurden Neuwahlen abgehalten. Jewish Power versuchte zweimal, allein zu kandidieren, aber es gelang nicht, eine tragfähige Vertretung zu bekommen. Bis jetzt.

Eine wichtige kahanistische Vertretung

Itamar Ben Gvir ist die Nummer 3 auf der Liste des religiösen Zionismus, also ist ihm ein Platz garantiert. Netanjahu hat versucht, die Flammen abzukühlen, da die kahanistische Bewegung so lange offiziell als jenseits der Grenze galt, sogar in rechten Kreisen. Als Antwort auf Bedenken, dass Ben Gvir ein tatsächlicher Minister werden könnte, sagte Netanjahu, dass er lediglich Teil der Koalition sein werde, aber kein Portfolio erhalte.

Ob Netanjahus Pläne für eine dünne Mehrheit aufgehen (es scheint derzeit eine Blockade der Blöcke zu geben, wieder einmal, kurz nachdem frühe Exit Polls einen Likud-Sieg nahelegten), ob die Kahanisten derzeit in der Regierung sitzen werden oder nicht, ist vielleicht von etwas geringerer Bedeutung.

Die Bedeutung dessen, was passiert ist, ist, dass sie ihren Weg in den Schoß der offiziellen israelischen Politik und Repräsentation gefunden haben, wieder einmal.

An sechster Stelle beim religiösen Zionismus steht Avi Maoz, der Vorsitzende einer Fraktion namens NOAM. Dies ist eine rabiate religiös-konservative Fraktion, die lautstark gegen LGBTQ ist. Der Name NOAM ist ein Akronym für “Eine normale Nation in unserem Land” (Am Normali Beartzenu auf Hebräisch). Die “nicht Normalen” sind natürlich nicht nur LGBTQ, sondern auch Nicht-Juden, sowie Juden anderer als orthodoxer Überzeugungen.

Da der religiöse Zionismus 6 Sitze bekommen zu haben scheint, wird auch Maoz wahrscheinlich ein Mitglied der israelischen Knesset sein.

Parteiprogramm von Jewish Power

Die Botschaft von Jewish Power verhöhnt die Linke und lautet: “Stoppt die Besatzung!” Aber wenn sie das sagen, meinen sie nicht die militärische Besetzung Palästinas durch die israelische Armee – nein, es ist genau umgekehrt:

Der Staat Israel wird erobert – Schritt für Schritt; und wir treten zurück – und verlieren ihn!

Für die jüdische Macht spielt Israel zu nett mit den ‘Arabern’. Dazu gehören die tatsächlichen israelischen Bürger, nicht einmal die besetzten. Diese sind von Natur aus ein “demographisches Problem”:

Das demographische Problem und der israelisch-arabische Nationalismus verwickeln die Regierung in Bemühungen, die Loyalität der Araber mit Angeboten übermäßiger Vorteile zu kaufen.

Diese Taktik schwächt uns, sagen sie:

Der Überlebenskampf des jüdischen Volkes in seinem Land wird durch den Gebrauch falscher und irreführender Terminologie neutralisiert: Rassismus – Redefreiheit – Besatzung – Demokratie… und der Rest der Lügen, die benutzt werden, um den Sieg des Feindes zu fördern. Viele in Israel entscheiden sich, die Aufgabe zu verschlafen, den jüdischen Staat zu erhalten.

Daher ist die Antwort der jüdischen Macht, dieses “demographische Problem” frontal anzugehen, so dass wir WAHREN FRIEDEN (ohne Palästinenser) haben können:

Wir von Otzma Yehudit (Jüdische Kraft) erkennen das demographische Problem und beabsichtigen, die Katastrophe, die vor uns liegt, mit Entschlossenheit und Kraft anzugehen. Wir verpflichten uns, unseren Kindern WAHREN FRIEDEN zu bringen. Die Herausforderungen zu bewältigen, nicht sie zu ignorieren. Den Feind zu besiegen, nicht vor ihm zu kapitulieren. Um für einen jüdischen Staat zu kämpfen und zu gewinnen. Dies ist der einzige Staat, den wir haben!

Die Mittel, mit denen dieser “Frieden” erreicht werden soll, sind in drei Hauptabschnitten festgehalten:

Aliya (ausschließlich jüdische Einwanderung aus anderen Ländern)

Aufbau (Besiedlung)

Auswanderung (“Umsiedlung des Feindes”)

Im ersten Abschnitt geht es um eine Aufstockung der bereits bestehenden jüdischen Einwanderungssysteme, einschließlich der Zuweisung weiterer Ressourcen.

Im zweiten Abschnitt geht es um die massive ausschließlich jüdische Besiedlung in ganz Israel, einschließlich der besetzten palästinensischen Gebiete, die von der jüdischen Macht einfach als “Judäa und Samaria” bezeichnet werden, und die Grüne Linie ist einfach eine Illusion:

Judäa und Samaria: Otzma Yehudit (Jüdische Macht) wird die Illusion der “Grünen Linie” auslöschen und die Sache der Besiedlung von ganz Judäa und Samaria vorantreiben, um unseren Einfluss auf das gesamte Gebiet des Landes Israel zu stärken.

Im dritten Abschnitt geht es um die ethnische Säuberung (“Transfer”) des “Feindes”:

Wir von Otzma Yehudit (Jüdische Macht) stellen einen detaillierten Plan zusammen, der eine jüdische Mehrheit und eine loyale Zivilbevölkerung sicherstellen wird, durch Auswanderung, Transfer des Feindes, einen Bevölkerungsaustausch und jede andere Möglichkeit, die dem Feind hilft, unser Land zu verlassen.

Und wer ist als Feind zu definieren?

Ein Feind ist jeder, der einen Angriff auf den Staat Israel, seine Sicherheit oder die Juden in ihm begeht, unterstützt oder unterstützt, sowie alle, die gegen die Werte des jüdischen Staates, seine Nationalhymne oder seine Symbole handeln, unabhängig von ihrer Religion, Rasse, ihrem Geschlecht oder der Farbe ihres Ausweises. Dies entspricht dem jüdischen Prinzip: Wer auch immer kommt, um dich zu töten, steh zumindest auf und entferne ihn.

Dies ist ein sehr weit gefasster Ansatz. Ein “Angriff” auf die “Werte des jüdischen Staates” kann z.B. jemand wie ich sein, der sich gegen den Zionismus ausspricht. Was wird mit mir geschehen? Jewish Power bietet eine abgeschwächte Version des talmudischen “wer auch immer kommt, um dich zu töten, steh auf und töte ihn zuerst”. In dieser Version wird das präemptive “töten” als “entfernen” vermittelt. Nicht notwendigerweise zu töten, sondern sie zu verlegen und aus dem Blickfeld zu bringen – eine Art “gezielte zivile Beseitigung” (um den verlogenen Begriff zu gebrauchen, den der Likud-Minister Yisrael Katz in Bezug auf führende BDS-Aktivisten verwendete).

Jewish Power scheint sich bewusst zu sein, dass sie in irgendeiner Form von ethnischer Säuberung sprechen – dennoch sagen sie, dass es nicht so extrem ist, wie es klingt:

Wir sprechen nicht von einer Vertreibung im Stil von Milosevic aus Jugoslawien, oder von dem, was unsere Feinde im Nahen Osten normalerweise tun, und nicht einmal von einer ethnischen Säuberung im Stil von Gush Katif.

Oben wird der Begriff “ethnische Säuberung” explizit nur im Fall der israelisch-jüdischen Siedler verwendet, die 2005 aus dem Gaza-Streifen, Gush Katif, vertrieben wurden. Dies ist für Jewish Power die eigentliche ethnische Säuberung – und wir Juden sind auch jetzt Opfer davon. Aber wir sollten nicht zu empfindlich oder sentimental darüber sein, was mit diesen “Feinden” geschehen könnte.

Dieses Projekt, der “Transfer”, wäre ein großes und zentrales Projekt für Jewish Power:

Unsere Absicht ist es, dieses essentielle und lebenswichtige Projekt an die Spitze der Prioritätenliste des Staates Israel zu setzen und alle Bemühungen zu koordinieren, an denen alle operativen Arme des Staates teilnehmen werden – der Mossad, der Shabak, die Polizei, die Jewish Agency, der Jewish National Fund. Das Büro des Premierministers wird die Abteilung für Auswanderung reaktivieren, die zuvor viele Jahre lang in Betrieb gewesen war. Diese Abteilung wird die nationalen Bemühungen koordinieren, die Auswanderung zu fördern und Länder zu identifizieren, die bereit sind, die Auswanderer aufzunehmen.

Die zionistische Ader

Man muss wirklich innehalten. Ich meine, das ist faschistisch. Das gibt nicht einmal vor, etwas anderes zu akzeptieren als eine volkstümliche jüdische Existenz in Groß-Israel.

Und doch gibt es etwas anderes, das daran beängstigend ist. Es ist ultra-zionistisch. Viele dieser Prinzipien spiegeln eine im Wesentlichen zionistische Ideologie wider. Yair Lapid, der Vorsitzende der größten Partei neben dem Likud, der zentristischen Yesh Atid, die 17 Sitze gewonnen zu haben scheint, nennt die Jüdische Kraft “Rassisten”, und er hat gewarnt, dass, wenn Netanyahu eine rechte Koalition bekommt, er Israel in eine “illiberale Demokratie” verwandeln wird. Lapid führt aus: “Keine Diktatur”, sondern “ein Zwischending, ein Hybrid, irgendwo zwischen Ungarn und der Türkei.”

Lapid ist der am weitesten links stehende der verschiedenen Führer der Rechten und der Mitte, die sich Netanyahu entgegenstellen. Aber was ist Lapids eigenes Prinzip? Er hat dies klar formuliert:

“Mein Prinzip lautet: maximale Juden auf maximalem Land mit maximaler Sicherheit und mit minimalen Palästinensern”.

Mit solchen Aussagen, von solchen Leuten, beginnt man zu verstehen, wie offen faschistische Parteien wie Jewish Power es schaffen, in der israelischen zionistischen Gesellschaft aufzublühen und zu gedeihen. Die Menschen sind schockiert – schockiert! – zu sehen, dass dies geschieht. Und doch ist es eine Ader, die von Israels zentraler ultra-nationalistischer Staatsideologie des Zionismus gefördert wird. Übersetzt mit Deepl.com

