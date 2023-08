Von Igor Malzew

Erinnern Sie sich an den Spruch „Die UdSSR ist ein Obervolta mit Raketen“? Er wurde von Margaret Thatcher in den 1980er-Jahren geprägt. Und obwohl Thatchers Name in ihrem Heimatland verflucht und vergessen ist, mochten unsere Oppositionellen den Spruch so sehr, dass sie ihn immer wieder aufs Neue zitierten, täglich, bis die Oppositionsradiosender vor einem Jahr endgültig abgeschaltet waren. Nicht jahrelang – Jahrzehnte. Als wollten sie ihre Zuhörer damit hypnotisieren, damit diese nicht merken, dass sich alles längst geändert hat und die UdSSR im Übrigen nie Obervolta war.

Und sei es nur, weil unser Oppositioneller und Volkstribun in der Regel so dumm ist, dass er nicht einmal weiß, wo es liegt, dieses Obervolta. Wichtig war das Meme, nicht sein Wahrheitsgehalt. Verinnerlichen Sie erst einmal das Meme und schon werden Ihnen die neuen Bürgersteige in Moskau als „Totalitarismus“ und Gewalt gegen die Rechte von Minderheiten erscheinen. Und ja, noch etwas: Die Russen haben nur noch Raketen für drei Tage in ihrem Obervolta.