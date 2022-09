https://www.middleeastmonitor.com/20220911-decades-after-9-11-muslims-battle-plague-of-islamophobia-in-us-muslims-continue-to-be-target-of-hate-bullying-discrimination-says-council-on-american-islamic-relations/



Rauch quillt aus dem World Trade Center, nachdem es am 11. September 2001 in New York City von zwei Flugzeugen getroffen wurde [Fabina Sbina/ Hugh Zareasky/Getty Images].

Jahrzehnte nach dem 11. September kämpfen Muslime gegen die Plage der Islamophobie in den USA. Muslime sind weiterhin Ziel von Hass, Mobbing und Diskriminierung, sagt der Verband für amerikanisch-islamische Beziehungen

11. September, 2022.

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 sind nach wie vor ein wichtiger Teil der US-Geschichte, aber für muslimische Amerikaner haben sich die Auswirkungen der Islamophobie nach dem 11. September 2001 mehr als zwei Jahrzehnte später tief in das Gefüge der amerikanischen Gesellschaft eingeprägt.

“Muslime sind nach wie vor Ziel von Hass, Mobbing und Diskriminierung aufgrund der Stereotypen, die von Islamhassern und den Medien in den Jahren nach den Anschlägen vom 11. September 2001 verbreitet wurden”, sagte Hussam Ayloush, Geschäftsführer des Los Angeles Chapter des Council on American-Islamic Relations (CAIR-LA).

Er sagte, dass Organisationen wie CAIR dazu beigetragen haben, “enorme Fortschritte” bei der Bekämpfung von Narrativen zu machen, die von Organisationen und Einzelpersonen verbreitet werden, die von Islamophobie profitieren, aber es gibt immer noch “Fehlinformationen, die den Hass schüren, der online verbreitet wird”.

“Diese Fehlinformationen können dann in nicht ordnungsgemäß überprüften Lehrplänen, am Arbeitsplatz und in der Regierungspolitik weiter verbreitet werden”, sagte Ayloush der Anadolu Agency per E-Mail.

“Infolgedessen sind Muslime auch 21 Jahre nach den Anschlägen weiterhin von gezielter Gewalt bedroht und arbeiten daran, authentische und korrekte Darstellungen über Muslime zu verbreiten, um der Verbreitung von Fehlinformationen entgegenzuwirken.”

Laut FBI-Statistiken stiegen die Hassverbrechen gegen Muslime unmittelbar nach dem 11. September 2001 sprunghaft an, und zwar um 1.617 % von 2000 bis 2001, was eine der höchsten Zahlen islamfeindlicher Hassverbrechen darstellt, die je in Amerika verzeichnet wurden.

Nach den Anschlägen, so Ayloush, gab es “einen perfekten Sturm, bei dem das amerikanische Volk und seine Regierung einen gemeinsamen ‘Feind’ brauchten, die Multimillionen-Dollar-Industrie der Islamophobie, den militärisch-industriellen Komplex und die wachsende Bedrohung durch den weißen Nationalismus”.

“Diese Faktoren zusammen haben ein unbeständiges Umfeld für Muslime und alle anderen, die als ‘anders’ wahrgenommen werden, geschaffen. Die bedauerliche Realität ist, dass es Menschen und Organisationen gibt, die von der Aufrechterhaltung von Islamophobie, Bigotterie und Krieg profitieren”, sagte er.

Islamophobie, die als Abneigung oder Vorurteil gegenüber dem Islam oder Muslimen definiert wird, ist in den USA immer noch weit verbreitet.

“Zweiundsechzig Prozent der Muslime berichten, dass sie sich von anderen aus religiösen Gründen angefeindet fühlen, und 65 % haben sich respektlos behandelt gefühlt. Das ist fast dreimal so viel wie bei den Christen”, sagte Zahra Jamal, stellvertretende Direktorin des Boniuk Institute for Religious Tolerance der Rice University in Houston, und bezog sich dabei auf eine Studie der Schule vom August 2022.

“Juden (60,7 %) und Muslime (61,7 %) geben mehr als doppelt so häufig wie Christen und US-Erwachsene insgesamt an, dass sie aufgrund ihrer Religion verbal beleidigt wurden”, so Jamal gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu.

“Beide Gruppen geben auch häufiger an, dass ihnen aufgrund ihrer Religion körperliche Gewalt angedroht wurde, dass sie verfolgt oder verfolgt wurden oder dass ihr Haus verwüstet wurde. Sie haben auch häufiger körperliche Übergriffe oder Sachbeschädigungen aufgrund ihrer Religion erlebt”.

Laut Jamal berichteten etwas mehr als 80 % der Muslime, dass “andere aufgrund ihrer Religion Dinge über sie vermuteten”, während 21 % der muslimischen Erwachsenen über polizeiliche Schikanen berichteten – etwa fünfmal so viel wie in der nächstgrößeren Gruppe.

Der Trump-Effekt

Die Zahlen im Zusammenhang mit der Diskriminierung von Muslimen seien alarmierend und zeigten, wie sehr die Islamophobie in den USA in den letzten Jahren zugenommen habe, sagte sie.

“Für Muslime sind die Werte auf dem Islamophobie-Index von 18 im Jahr 2018 auf 26 im Jahr 2022 gestiegen”, sagte sie.

“Verinnerlichte Islamophobie ist unter jüngeren Muslimen weiter verbreitet, die mit antimuslimischen Tropen in der Populärkultur, in den Nachrichten, in den sozialen Medien, in der politischen Rhetorik und in der Politik konfrontiert sind. Dies wirkt sich negativ auf ihr Selbstbild und ihre psychische Gesundheit aus.

Laut CAIR-LA sind die Statistiken jedoch nicht überraschend, wenn man das derzeitige unbeständige politische Klima in den USA bedenkt, das vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump während seiner Amtszeit aufrechterhalten wurde.

“Trumps Präsidentschaft hat es normalisiert, ein anti-muslimischer Fanatiker zu sein. Er hat es gesellschaftsfähig gemacht, offen antimuslimisch zu sein”, sagte Ayloush.

“Neben dem ständigen Retweeten antimuslimischer Rhetorik von islamfeindlichen Organisationen über seinen inzwischen dauerhaft gesperrten Twitter-Account und der Aussage während seines Wahlkampfes, dass er glaube, dass ‘der Islam uns hasst’, hat er auch zahlreiche fremdenfeindliche Kommentare und Maßnahmen gegenüber muslimischen Einwanderern und Flüchtlingen abgegeben. Und seine Regierung hat eine antimuslimische Politik vorangetrieben … mit sehr wenig Rücksicht auf ihre diskriminierende Absicht. ”

Eine Maßnahme, die “lauter als seine islamfeindlichen Worte sprach, war das Einreiseverbot für Muslime, das Reisende aus mehreren Ländern mit muslimischer Mehrheit von der Einreise in die USA ausschloss”, sagte Ayloush.

“Obwohl die derzeitige Regierung das Verbot aufgehoben hat, haben wir bis heute mit den Auswirkungen zu kämpfen, da viele Familien immer noch getrennt werden”, fügte er hinzu.

Es gibt eine ganze Reihe von Unwahrheiten, die die muslimische Gemeinschaft aufgrund der mehr als 20 Jahre währenden Islamophobie nach 9/11 plagen, aber CAIR-LA betonte ein Stereotyp, das die muslimische Gemeinschaft am stärksten trifft.

“Die eklatanteste Unwahrheit, die aus der Reaktion auf die Anschläge vom 11. September entstanden ist, ist die Vorstellung, dass Muslime in irgendeiner Weise anfälliger für Gewalt sind als andere Gruppen oder Religionen”, sagte Ayloush.

“Diese gefährliche und ungenaue Ideologie stellt die mehr als 2 Milliarden Anhänger des Islam auf eine Weise dar, die sie letztlich entmenschlicht. Schlimmer noch, sie hat zu einer Regierungspolitik und Strafverfolgungspraxis geführt, die die muslimische Gemeinschaft überwacht”.

Andere weit verbreitete Stereotypen über Muslime sind laut Jamal unter anderem: “Muslime diskriminieren Frauen, sind feindselig gegenüber den USA, sind feindselig gegenüber Juden und Christen, sind weniger zivilisiert als andere Menschen, sind teilweise verantwortlich für Gewalttaten, die von anderen Muslimen verübt werden, versuchen, die US-Verfassung durch die Scharia (islamisches kanonisches Recht, das auf den Lehren des Korans basiert) zu ersetzen, und sind gegen Religionsfreiheit.”

Das Narrativ ändern

“Islamophobie existiert nicht in einem Vakuum. Muslime sind leider nicht die erste und werden leider auch nicht die letzte Gruppe sein, die in den Vereinigten Staaten mit Hass und Diskriminierung konfrontiert ist”, sagte Ayloush.

“Unser Land hat eine lange Geschichte der Entmenschlichung und Ausgrenzung verschiedener ethnischer und religiöser Gruppen, sei es gegen Schwarze, amerikanische Ureinwohner, Juden, asiatisch-amerikanische Pazifikinsulaner oder andere Gemeinschaften.”

CAIR-LA betonte, dass die einzige Möglichkeit, Islamophobie, Stereotypisierung und Diskriminierung nach dem 11. September zu bekämpfen, darin bestehe, sie direkt anzugehen.

“Es ist wichtig, Menschen, die Rassismus, Bigotterie und Fremdenfeindlichkeit verbreiten, für ihre hasserfüllten Worte und Handlungen in allen Bereichen zur Rechenschaft zu ziehen, sei es an der Grenze, am Flughafen, durch die Strafverfolgungsbehörden oder durch einen Politiker”, sagte Ayloush.

“Es ist auch von entscheidender Bedeutung, dass wir weiterhin den institutionellen Rassismus bekämpfen und die politische Macht der Muslime ausbauen, um Einfluss auf die Politik und die Gesetzgebung zu nehmen, sowie uns dafür einsetzen, dass Islamophobie auf staatlicher oder Kongress-Ebene bekämpft wird, sei es in Form von Mobbing, Diskriminierung, Ungerechtigkeit durch die Regierung oder Überwachung durch das FBI.”

Die Verbreitung des Bewusstseins und die Förderung der Bildung sind der Schlüssel, um den Amerikanern zu helfen, die Vielfalt der muslimischen Gemeinschaft in der Welt nach dem 11. September besser zu verstehen.

“Indem wir die Geschichte unseres Landes und seinen Mangel an Akzeptanz und Toleranz kennenlernen und anerkennen, können wir alle daran arbeiten, das Bild zu verändern”, sagte Ayloush.

Er sagte, man solle nicht warten, bis eine betroffene Gemeinschaft um Hilfe bittet, oder warten, bis man selbst zur Zielscheibe wird, um seine Stimme zu erheben. Er forderte sie auf, “zu einer Stimme zu werden, zu erkennen, aus der Geschichte zu lernen und sich mit den Auswirkungen des Schadens auseinanderzusetzen, den Diskriminierung und Hass verursacht haben, und daran zu arbeiten, dies zu verhindern”.

“Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Handlungen der Bigotterie nicht nur auf diejenigen zurückfallen, die sie begehen, sondern dass unsere Reaktion darauf ein Spiegelbild von uns als Nation wird. Sind wir mitfühlend und auf die Gerechtigkeit ausgerichtet? Oder sind wir selbstsüchtig und apathisch”, sagte er.

“In den letzten mehr als 20 Jahren seit diesem schrecklichen Tag sehen wir, dass sich immer mehr Amerikaner dafür entscheiden, für das Richtige einzutreten. Übersetzt mit Deepl.com

