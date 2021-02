Jared Kushner für Friedensnobelpreis nominiert, weil er israelisch-arabische Deals vermittelt hat

Der endgültige Niiedergang des “Friedens-Nobelpreises”!



Bild:Jared Kushner spielte eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung von Israels Normalisierungsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Sudan und Marokko (AFP)

Former White House senior adviser and the son-in-law of former US President Donald Trump Jared Kushner, along with his deputy Avi Berkowitz, were nominated Sunday for the Nobel Peace Prize for their role in negotiating normalisation deals between Israel and four Arab nations.