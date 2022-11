https://caitlinjohnstone.com/2022/11/04/the-farther-people-are-from-the-fighting-in-ukraine-the-more-they-oppose-peace-talks/



Je weiter die Menschen von den Kämpfen in der Ukraine entfernt sind, desto mehr lehnen sie Friedensgespräche ab



von Caitlin Johnstone



4. November2022

Ein neuer Artikel des Virginia Tech-Professors Gerard Toal für die Irish Times mit dem Titel “Ukraine risks being locked into endless war in bid for perfect peace” enthält einen sehr interessanten Absatz:

Gewöhnliche Ukrainer an der Front sind geteilter Meinung über einen Waffenstillstand und Verhandlungen. Meine ukrainische Kollegin Karina Korostelina und ich haben in diesem Sommer in drei ukrainischen Städten in der Nähe der Schlachtfelder im Südosten des Landes eine Umfrage unter Einwohnern und Vertriebenen durchgeführt. Fast die Hälfte stimmte zu, dass ein Waffenstillstand unbedingt notwendig sei, um zu verhindern, dass die Russen die jungen Männer der Ukraine töten. Etwas mehr sprachen sich für Verhandlungen mit Russland über einen vollständigen Waffenstillstand aus, während ein Viertel der Befragten völlig dagegen war und ein Fünftel sich als neutral bezeichnete. Die Befragten waren hin- und hergerissen bei der Frage, ob die Rettung von Menschenleben oder die territoriale Einheit für sie wichtiger ist. Diejenigen, die am meisten vom Krieg betroffen sind, nämlich die Binnenvertriebenen, gaben der Rettung von Menschenleben eher den Vorrang. Andere Untersuchungen zeigen, dass diejenigen, die am weitesten von den Kriegsschauplätzen entfernt sind, die ablehnendste Haltung einnehmen.

Es handelt sich um den drittletzten Absatz des Artikels, dessen Gesamtinhalt nicht im Entferntesten als Moskau-freundlich bezeichnet werden kann, aber es ist eine sehr wichtige Information.

“Diejenigen, die am stärksten vom Krieg betroffen waren, nämlich die Binnenvertriebenen, gaben der Rettung von Menschenleben eher den Vorrang. Andere Untersuchungen zeigen, dass diejenigen, die am weitesten von den Schlachtfeldern entfernt sind, die ablehnendste Haltung einnehmen.”

Diese beiden einfachen Sätze fassen so viel von der Einstellung zu diesem Krieg zusammen, und das gilt auch für diejenigen, die die fortgesetzte Eskalation und das Blutvergießen bequem von zu Hause aus auf der anderen Seite der Welt bejubeln.

“Andere Untersuchungen zeigen, dass diejenigen, die am weitesten von den Schlachtfeldern entfernt sind, die ablehnendste Haltung einnehmen.”

Denken Sie daran, wenn Sie beobachten, wie Experten und Politiker von Washington DC, Los Angeles und London aus zu einer Eskalation in der Ukraine aufrufen.

Denken Sie daran, wenn Sie beobachten, wie Sesselkrieger und NAFO-Halsabschneider jeden in die Pfanne hauen, der sich für Friedensgespräche einsetzt.

Denken Sie daran, wenn Sie sehen, wie progressive Politiker auf dem Capitol Hill unter Druck gesetzt werden, auch nur die geringste Unterstützung für mögliche Waffenstillstandsverhandlungen zurückzunehmen.

Denken Sie daran, wenn immer mehr Informationen über die Art und Weise bekannt werden, wie Bot-Schwärme und Astroturf-Trolling-Operationen eingesetzt werden, um jeden zum Schweigen zu bringen, der sich online für Frieden einsetzt.

Krieg ist das Schrecklichste, was es auf der Welt gibt. Er ist mit Abstand das Verrückteste, was die Menschen tun. Das Zerstörerischste. Die am wenigsten nachhaltige. Die, die am meisten zu menschlichem Leid beiträgt. Wenn man sich auch nur eine Stunde lang in den kortisolgeschwängerten Geist einer Mutter versetzen könnte, die versucht, ihre Kinder mitten im Konflikt zu erziehen, die um die Menschen trauert, die sie verloren hat, die sich Sorgen macht, noch mehr zu verlieren, die versucht, die Lebensmittel und den Treibstoff zu strecken, die versucht, die Dinge für ihre gestressten Kinder so normal wie möglich zu halten, die bei jedem Geräusch aufspringt und die versucht, die Dinge zu vergessen, die sie gesehen hat, dann würde innerhalb dieser Stunde Frieden herrschen. Jeder und alles würde mobilisiert werden, um diese Hölle auf Erden so schnell wie möglich zu beenden. Es wäre allen klar, dass die Tragödie, die sich gerade abspielt, nicht nur in diesem Moment enormes Leid verursacht, sondern mit jeder Minute, die sie andauert, brennt sich das Trauma tiefer in das Unterbewusstsein jedes einzelnen Menschen ein, der es durchlebt, was ihn und seine Nachkommen über Generationen hinweg quälen wird.

Aber da wir Primaten sind, die sich in kleinen sozialen Gruppen entwickelt haben, fällt es uns Menschen oft schwer, Empathie für dieses Leid zu empfinden, bis es in unseren eigenen unmittelbaren Umkreis gelangt. Unsere eigene Stadt. Unser eigenes Haus. Unsere eigenen Söhne, Brüder und Väter, die in den Kampf ziehen und nicht mehr nach Hause kommen.

So ist dieser Krieg für die Menschen wie ein Spiel geworden. Ein Vehikel, mit dem sie ihre politischen Ideologien propagieren und ihre propagandistischen Fantasien vom Kampf der Guten gegen die Bösen masturbieren können. Ein Mannschaftssport, bei dem sie die totale Rückeroberung aller annektierten Gebiete in der Ostukraine von anonymen Shiba-Avatar-Konten aus online anfeuern können, um sich die Zeit in ihrem bedeutungslosen Leben zu vertreiben.

Der passive Mannschaftssport, den dieser Krieg hervorgebracht hat, wird durch die Tatsache, dass die Ukraine immer noch Freiwillige für den Kampf an der Front sucht, noch widerwärtiger. Wenn Sie der Meinung sind, dass dieser Krieg gut ist und fortgesetzt werden sollte, wäre es moralisch kohärent, darin zu kämpfen, anstatt zu Hause zu sitzen, mit einer Hand Käsebällchen zu essen und mit der anderen zu twittern und zwischen Besuchen auf Pornhub als pro bono Pentagon-Propagandist zu agieren, während andere Menschen für Ihre Sache sterben.

Aber das ist nicht der Fall. Die Leute sind froh, wenn sie bequem zu Hause sitzen und ihren Kriegsfilm auf CNN aus der Ferne verfolgen können.

Dies ist kein Spiel. Dies ist ein Krieg, den das US-Imperium provoziert hat, um seine eigenen strategischen Absichten voranzutreiben, und deshalb ist es seine Pflicht, zu seiner Beendigung beizutragen. Stattdessen werden wir von diesem Imperium mit Propaganda, Zensur, Bot-Armeen und Troll-Farmen bombardiert, die jeden davon überzeugen sollen, dass nukleare Brinkmanship sicher und Friedensgespräche gefährlich sind.

Helfen Sie ihnen dabei nicht. Helfen Sie nicht dabei, Zustimmung für einen Stellvertreterkrieg zu erzeugen, dessen Fortführung immer weniger Unterstützung findet, je näher man dem eigentlichen Töten kommt. Suchen Sie sich einen anderen Zeitvertreib und kratzen Sie Ihren Juckreiz nach Konflikten und egoistischer Befriedigung, bei dem es nicht darum geht, das Leben echter Menschen wie Geld für Videospiele auszugeben. Suchen Sie sich ein gesünderes Hobby, um Himmels willen. Übersetzt mit Deepl.com

______________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Artikel also gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn zu teilen, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen, eine Ausgabe meines monatlichen Zines zu kaufen oder etwas Geld in mein Spendenkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal zu werfen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du die Sachen siehst, die ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...