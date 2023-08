https://consortiumnews.com/2023/08/18/every-empire-falls/?eType=EmailBlastContent&eId=93dfcb7c-633e-4c7f-9c6b-2fa08ce8d89b

Präsident Joe Biden bei der Landung auf dem japanischen Hiroshima Heliport im Mai nach den G7-Treffen. (Weißes Haus, Adam Schultz)



Jedes Imperium fällt, und die Fantasie des amerikanischen Exzeptionalismus macht auch vor den USA nicht halt, schreibt Wilmer J. Leon, III. Dennoch verhält sich der scheiternde Hegemon so, als kontrolliere er immer noch die Geschehnisse, schafft aber stattdessen weltweite Gefahren.

Jedes Imperium fällt

Von Wilmer J. Leon, III

Black Agenda Report

18. August 2023

„Wir sind jetzt ein Imperium, und wenn wir handeln, schaffen wir unsere eigene Realität. Und während Sie diese Realität studieren – mit Bedacht, wie Sie wollen – werden wir wieder handeln und andere neue Realitäten schaffen, die Sie ebenfalls studieren können, und so werden sich die Dinge klären. Wir sind die Akteure der Geschichte … und Sie, Sie alle, werden nur noch studieren, was wir tun.“ Karl Rove – 2004

Den meisten Berichten zufolge hatte Karl Rove mit seiner Einschätzung des amerikanischen Imperiums recht. Vor neunzehn Jahren hatte Amerika das stärkste Militär der Welt, aber die Wirtschaft zeigte Anzeichen von Schwäche. Im März 2000 platzte die Börsenblase, was zum Zusammenbruch der NASDAQ oder „dot com bubble“ führte. Damals glaubte der Großteil des Landes noch dem ehemaligen Präsidenten Ronald Reagan, der Amerika als „die leuchtende Stadt auf dem Hügel“ bezeichnete.

Dank seiner militärischen Stärke war Amerika in der Lage, seine Macht zu demonstrieren und der Welt seinen Willen aufzuzwingen.

Roves arrogante Behauptung, dass „…wenn wir handeln, schaffen wir unsere eigene Realität…“ ist ein wesentlicher Teil des Problems, mit dem das amerikanische Imperium heute konfrontiert ist. Was bei dieser Einschätzung verloren geht, ist die historische Realität, dass alle Imperien ihren Lauf nehmen. Das europäische, das griechische, das römische und das britische Imperium sind Beispiele für ein tragisches Ende. Ein gemeinsamer und wichtiger Faktor für ihren Untergang war Arroganz. Anstatt den Wandel der globalen Dynamik und der geopolitischen Landschaft zu erkennen und die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen, glaubten sie, die Welt durch schiere Kraft, Machtprojektion und Willen beherrschen zu können.

Amerika ist durch seine Arroganz geblendet und kann die vor ihm liegenden Realitäten nicht richtig einschätzen. Amerika glaubt immer noch, der alleinige Hegemon zu sein, und viele seiner jüngsten Aktionen verschärfen seinen Niedergang.

1991 kündigte Präsident George H. W. Bush eine „neue Weltordnung“ an, von der er glaubte, dass sie die bipolare Politik der Ära des Kalten Krieges durch eine von den USA gesteuerte unipolare Ordnung ersetzen würde.

Sein Sohn George W. Bush – noch als Gouverneur von Texas, aber als Kandidat für das Präsidentenamt – skizzierte die außenpolitischen Grundsätze, die seine Präsidentschaft leiten sollten, und versprach einen „eindeutig amerikanischen Internationalismus“, auch dies eine nicht gerade subtile Umschreibung für eine unipolare amerikanische Ordnung.

Karl Rove in der LBJ-Bibliothek im Jahr 2015. (Jay Godwin, Wikimedia Commons, Public domain)

In jüngster Zeit sprechen Außenminister Antony Blinken und andere Beamte der Biden-Regierung weiterhin von einer „regelbasierten Ordnung“. Sie scheinen die Einzigen zu sein, die wissen, was die Regeln sind.

Amerika behauptet sich weiterhin als einheitliche Macht in einer Welt, die sich zu einer multipolaren Welt entwickelt. In The Sun Also Rises fragt Ernest Hemingways Figur Bill Gorton Mike Campbell: „Wie sind Sie bankrott gegangen?“ Mike antwortet: „Auf zwei Arten … allmählich und dann plötzlich.“

Die unipolare hegemoniale Vorherrschaft der USA ist bankrott und geht dem Ende entgegen.

Im Oktober 2020 veröffentlichte ich einen Artikel mit dem Titel „The Non-Aligned Nations Realign“, in dem ich schrieb,

Da die USA in der Ära nach dem Kalten Krieg zum alleinigen globalen Hegemon aufgestiegen sind, wurde es für die Länder immer schwieriger, ihre Souveränität aufrechtzuerhalten und die Ungerechtigkeiten der ihnen von den Vereinigten Staaten aufgezwungenen Wirtschaftsordnung der „neuen Welt“ zu bekämpfen. Die „Maximaldruck“-Kampagne der USA mit Sanktionen und Regimewechsel wurde als Waffe der Wirtschaftskriegsführung gegen „Feinde“ der USA wie China, Kuba, Iran und Venezuela eingesetzt. Mit Ausnahme von China haben diese Taktiken die Wirtschaft lahmgelegt und der Gesellschaft großen Schaden zugefügt.“

Mit der uns zur Verfügung stehenden Technologie können wir den Untergang des amerikanischen Imperiums in Echtzeit beobachten. Laut Alexander Mercouris, Moderator von The Duran,

„ist die große Gefahr in jedem internationalen System dann gegeben, wenn das übergeordnete Imperium untergeht, wenn es beginnt, die Kontrolle zu verlieren. Entweder verstehen sie (die Führer des Imperiums), dass ihr Imperium im Niedergang begriffen ist, und versuchen, diesen Niedergang so zu gestalten, dass das internationale System erhalten bleibt, oder sie versuchen, ihre Position zu erhalten, indem sie Konflikte austragen, von denen sie glauben, dass sie sie gewinnen können.“

Auch wenn sich das Imperium im Niedergang befindet, ist es noch lange nicht vorbei. Es ist wichtig zu verstehen, dass Amerika eine Atommacht ist und immer noch die militärische Vorherrschaft über den größten Teil der Welt innehat.

Combined Air Operations Center (CAOC) auf dem Luftwaffenstützpunkt Al Udeid in Katar, das die Führung und Kontrolle der Luftstreitkräfte im Irak, in Syrien, Afghanistan und 17 weiteren Ländern übernehmen soll. (U.S. Air Force, Joshua Strang, Wikimedia Commons, Public domain)

Nach Angaben von The Soldiers Project verfügt Amerika über rund 750 US-Militärstützpunkte im Ausland, die auf 80 Länder verteilt sind. Russland (eine Atommacht) hat etwa drei Dutzend Stützpunkte und China (eine nukleare Bedrohung) hat nur fünf.

Das bedeutet, dass die USA dreimal so viele Stützpunkte haben wie alle anderen Länder zusammen. Eine der größten Herausforderungen für die USA ist die nukleare Abschreckung und das Konzept der gegenseitig zugesicherten Zerstörung. Ein nuklearer Angriff einer Supermacht würde mit einem überwältigenden nuklearen Gegenangriff beantwortet werden, so dass sowohl der Angreifer als auch der Verteidiger vernichtet würden.

Angesichts dieser Tatsache stellt sich nun die Frage nach den wirtschaftlichen Aspekten. Bis vor kurzem waren die USA in der Lage, ihren Willen über ihren wirtschaftlichen Einfluss und ein Sanktionssystem in Verbindung mit der Androhung militärischer Maßnahmen durchzusetzen. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Die bündnisfreien Staaten haben sich neu ausgerichtet.

China, Russland und andere Neuausrichtungen

Chinas Präsident Xi Jinping bei seiner Rede auf dem 25. Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg im Juni 2022. (Vladimir Smirnov, TASS, Kreml)

Als Reaktion auf das US-Sanktionsregime waren China und Russland gezwungen, ihre Interessen und Differenzen neu zu bewerten. Sie kamen zu der Einsicht, dass die Hegemonie und der Imperialismus der USA eine gemeinsame Bedrohung darstellen. Der Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine hat sich als große Bedrohung für Russland erwiesen, und das Engagement der USA in Taiwan droht, einen Krieg mit China auszulösen. Russland und China unterhalten heute die besten Beziehungen seit den späten 1950er Jahren. Es zeichnet sich eine „neue Weltordnung“ ab, aber es ist nicht dieselbe Ordnung, von der Bush 41′ sprach.

Weitere Beispiele für eine globale Neuordnung sind die Ankündigung Saudi-Arabiens und des Irans am 10. März, ihre Beziehungen auf Vermittlung Chinas zu normalisieren, und die Einladung des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa an 67 Staats- und Regierungschefs und 20 Vertreter internationaler Organisationen zum bevorstehenden BRICS-Gipfel.

Von links: Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa und seine Frau Tshepo Motsepe, Peng Liyuan und ihr Mann Xi Jinping, Präsident von China, bei einem Auftritt in Johannesburg während eines BRICS-Treffens 2018. (GovernmentZA/Flickr, CC BY-ND 2.0)

Auch wenn es nicht auf der unmittelbaren Tagesordnung steht, bewegen sich die BRICS auf eine neue Währung zu, die auf einem Korb der Währungen des ursprünglichen Fünf-Nationen-Blocks basieren wird. Der kenianische Präsident William Ruto hat die afrikanischen Staaten aufgefordert, den US-Dollar für den innerkontinentalen Handel aufzugeben und stattdessen lokale Währungen zu verwenden.

Als Reaktion auf die US-Sanktionen formieren sich die blockfreien Staaten neu und machen es den USA zunehmend schwerer, ihre Macht zu demonstrieren, da die Staaten versuchen, mehr Kontrolle über die Ressourcen und die Regierungsführung ihres Landes zu erlangen.

Es ist wichtig zu wissen, dass trotz der US-Sanktionen gut sortierte iranische Supermärkte in Venezuela eröffnet wurden und der Iran Öl nach Venezuela exportiert. China und der Iran sind eine 25-jährige strategische Partnerschaft in den Bereichen Handel, Politik, Kultur und Sicherheit eingegangen.

Erinnern Sie sich noch daran, als Präsident Joe Biden der Welt erklärte, dass die US-Sanktionen gegen Russland dessen Wirtschaft lähmen würden? „Als Ergebnis dieser beispiellosen Sanktionen wird der Rubel fast sofort in Schutt und Asche gelegt…“, sagte er berüchtigt.

Nach Angaben der Weltbank gehörte Russland Ende 2022 trotz der westlichen Sanktionen zu den fünf größten Volkswirtschaften der Welt und zu den größten in Europa, gemessen an der Kaufkraftparität (KKP). China führt die Liste als größte Volkswirtschaft der Welt (31 Billionen Dollar) an, gefolgt von den USA, Indien und Japan. So viel zu den US-Sanktionen.

Selbst wenn die USA versuchen, ihre Drohnenbasis und Frankreichs Zugang zu Uran zu schützen, indem sie versuchen, ihre Macht in Niger auszuüben, würden die derzeitigen Führer dieser Regierung kein Treffen mit Amerikas außerordentlicher Putschistin, der amtierenden stellvertretenden Außenministerin Victoria Nuland, zulassen. Sie würden ihr auch nicht erlauben, sich mit dem abgesetzten Präsidenten Mohamed Bazoum zu treffen. Sie ignorieren die „regelbasierte Ordnung“.

Uranminen in blau, links; dunkler Fleck rechts ist das nigrische Stadtgebiet von Arlit, Wüstensand in gelb und orange. (Coordenação-Geral de Observação da Terra/INPE, Flickr, Wikiedia Commons,

CC BY-SA 2.0)

Da Algerien, Mali und Burkina Faso weiterhin die Junta in Niger unterstützen, ist die Fähigkeit der USA, die Dynamik zu kontrollieren, in Frage gestellt. Es wird immer schwieriger, Macht zu demonstrieren, wenn die Welt sieht, dass man schwach ist und alternative Allianzen verfügbar werden.

Die Amerikaner sehen Amerika in der romantischen Vorstellung von Reagans „glänzender Stadt auf dem Hügel“, während die „Dritte Welt“ die USA als ein Monster sieht, in dem die Befleckung, die Krankheit, der Kolonialismus/Neokolonialismus und die Unmenschlichkeit Europas erschreckende Ausmaße angenommen haben. Die „blockfreien“ Nationen befinden sich in einer Neuausrichtung. In den USA sollte es, wie Killens sagt, um „freie Menschen“ und nicht um „freie Unternehmen“ gehen.

Es heißt, dass ein sterbendes Maultier noch einige Tritte ausführen kann. Diese Tritte mögen gefährlich sein, aber sie halten nicht lange an. Nach und nach werden sie schwächer und schwächer, bis das Maultier schließlich aufgibt. Wir wissen, dass das US-Imperium nicht leise in die Nacht gehen wird. Gerade dann erweist es sich als besonders gefährlich. Wie Antonio Gramsci schrieb,

„Die Krise besteht gerade darin, dass das Alte stirbt und das Neue nicht geboren werden kann; in diesem Interregnum zeigen sich die verschiedensten Krankheitssymptome.“ Übersetzt mit Deepl.com

Dr. Wilmer Leon ist der Autor von Politics Another Perspective und ein national und international ausgestrahlter Moderator von Radio-Talkshows. Besuchen Sie oder senden Sie eine E-Mail an: wjl3us@yahoo.com. www.twitter.com/drwleon und Dr. Leons Rezept bei Facebook.com

Dieser Artikel stammt aus dem Black Agenda Report.

