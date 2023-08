Any proposed Saudi-Israel-US deal is a hoax to deny Palestinians their rights As the New York Times columnist Thomas Friedman anticipates a possible normalisation agreement, it is important to remember that Israel will not feel constrained by its terms

US-Präsident Joe Biden und der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman auf dem Sicherheits- und Entwicklungsgipfel in Jeddah, Saudi-Arabien, am 16. Juli 2022 (AFP)

Der Kolumnist der New York Times, Thomas Friedman, nimmt ein mögliches Normalisierungsabkommen vorweg. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Israel sich durch dessen Bedingungen nicht gezwungen fühlen wird

Jedes vorgeschlagene Abkommen zwischen Saudi-Arabien, Israel und den USA ist ein Schwindel, um den Palästinensern ihre Rechte vorzuenthalten



Von Marco Carnelos



7 August 2023 Der Top-Kolumnist der New York Times, Thomas Friedman, hat in einem Meinungsartikel eine mögliche Einigung im Nahen Osten vorweggenommen, die für die Region von entscheidender Bedeutung wäre.

Dank seiner privilegierten Kontakte innerhalb der US-Regierung behauptet Friedman, dass Präsident Joe Biden – lesen Sie genau! – „mit der Möglichkeit eines amerikanisch-saudischen Sicherheitspakts ringt, der eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel unter der Voraussetzung vorsieht, dass Israel den Palästinensern Zugeständnisse macht, die die Möglichkeit einer Zweistaatenlösung aufrechterhalten“.

Wenn Saudi-Arabien also seine Beziehungen zu Israel normalisieren würde, könnte es im Gegenzug einen gegenseitigen Sicherheitspakt mit den USA und nicht näher spezifizierte israelische Zugeständnisse erhalten, nicht um die Zweistaatenlösung endgültig zu verwirklichen, sondern lediglich um diese hypothetische Möglichkeit zu erhalten. Mit anderen Worten: nichts, null.

Zugeständnisse zu machen, um die Möglichkeit einer Zweistaatenlösung aufrechtzuerhalten, bedeutet praktisch eine Verlängerung des seit Jahrzehnten bestehenden Status quo auf unbestimmte Zeit, während die schleichende Annexion weiterer Teile des besetzten Westjordanlandes durch kriegerische israelische Siedler, die von schießwütigen israelischen Soldaten geschützt werden, weitergehen würde. Das Ergebnis wäre, dass es keine vernünftigen Bedingungen für eine Zwei-Staaten-Lösung gäbe.

Dies ist ein weiterer Schwindel, um den Palästinensern einmal mehr ihre Rechte zu verweigern.

Die Trump-Administration hat die Palästinenser mit der Verpackung des Abraham-Abkommens vor den Kopf gestoßen. Die Biden-Administration, die etwas gemäßigter und einfühlsamer, aber nicht weniger perfide ist, täuscht sie einfach noch einmal.

Das Verschieben der Zielpfosten

Der Ansatz ist der übliche, falsche, den die US-Administrationen seit Jahrzehnten verfolgen: ein zermürbender Inkrementalismus, der in erster Linie Israel dient und der nie zu Ergebnissen, sondern nur zu kurzen – sehr kurzen – Illusionen führt.

Solche Illusionen wurden immer wieder von cleveren israelischen Politikern zunichte gemacht, die die Zielpfosten der Verhandlungen systematisch verschoben haben. Premierminister Benjamin Netanjahu hat sich in den letzten 15 Jahren durch solche Leistungen ausgezeichnet.

Wenn sich die Palästinenser erneut auf dieses amerikanische Spiel einlassen, zeigt dies, dass ihre Verzweiflung nicht mehr zu bremsen ist.

Wenn US-Außenminister Antony Blinken, der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan und der oberste Nahost-Beauftragte des Weißen Hauses, Brett McGurk – die mutmaßlichen Architekten dieses neuen Schwindels – tatsächlich von der Güte ihres neuen Vorschlags überzeugt sind, werden sie bald merken, wie leicht und schnell Israel sie wieder einmal über den Tisch ziehen wird.

Das Beste, was die palästinensischen und Washingtoner Radiosender in einer solchen Situation tun könnten, wäre, rund um die Uhr den Rockhit Won’t Get Fooled Again von The Who zu senden.

Wenn alles nach Washingtons Plan läuft, wäre Israel in seiner üblichen Win-Win-Situation. Es würde durch die Normalisierung seiner Beziehungen zu Saudi-Arabien Auftrieb erhalten und die schleichende Annexion des Westjordanlandes fortsetzen, während es die Zweistaatenlösung in Formaldehyd konserviert, wie es dies seit 2003 tut.

Saudi-Arabien bekäme eine vage Sicherheitszusage der USA, die kaum nötig sein dürfte, während das Königreich seine Beziehungen zum Iran normalisiert; die USA würden mit einem angeblichen diplomatischen Erfolg das langsame Sterben der Pax Americana in der Region aufhalten. Was die Palästinenser betrifft, so werden sie sich natürlich wieder täuschen lassen.

Es ist ungewiss, wie ein solches Abkommen den Interessen Saudi-Arabiens wirklich dienen würde. Friedman zählt sie auf: „Ein Sicherheitsabkommen auf Nato-Ebene, das die Vereinigten Staaten verpflichten würde, Saudi-Arabien im Falle eines Angriffs (höchstwahrscheinlich durch den Iran) zu verteidigen; ein ziviles Atomprogramm, das von den Vereinigten Staaten überwacht wird; und die Möglichkeit, fortschrittlichere US-Waffen zu erwerben.“

Zur Erinnerung: Am 14. September 2019 halbierten iranische Drohnen, die vom Irak aus gestartet wurden, die saudische Ölproduktion für mehr als eine Woche, während der bereits bestehende US-Militärschild über Saudi-Arabien untätig blieb. Diese Lektion sollte am saudischen Königshof nicht vergessen worden sein.

Während die USA sich bemühen, Russland in Europa und China in Asien in Schach zu halten, kann man nicht davon ausgehen, dass sie so sehr daran interessiert sind, sich in einem gegenseitigen Sicherheitspakt zu engagieren, der sich erneut auf den Nahen Osten konzentriert, insbesondere nach 20 Jahren des verheerenden Krieges in der Region.

Geblendet von Doppelmoral

Was andere mögliche Vorteile für das saudische Königreich angeht, könnte Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS) seinen ehemaligen Mentor, den Herrscher der Vereinigten Arabischen Emirate Mohammed bin Zayed (obwohl sie sich nicht mehr gut verstehen), fragen, wie schwierig es für die Emirate war, dass ihre Waffenbeschaffung von Washington respektiert wurde, nachdem sie das Abraham-Abkommen mit Israel unterzeichnet hatten – und wie Israel maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die VAE keine hochentwickelten US-Waffen erhielten.

Das Gleiche gilt vermutlich auch für die saudische militärische Einkaufsliste und die zivilen Nuklearambitionen des Landes.

Ungeachtet der schwindenden demokratischen Legitimation Jerusalems ist die israelfreundliche Lobby in Washington immer noch sehr einflussreich und offensichtlich von Doppelmoral geblendet. Daher dürfte Israel problemlos in der Lage sein, sowohl Washington als auch Riad zu überrumpeln.

Israels Finanzminister Bezalel Smotrich in der Knesset, Jerusalem, 20. März 2023 (AFP)

Finanzminister Bezalel Smotrich und seine Gefolgsleute wissen ganz genau, dass die USA niemals wirklichen Druck auf Israel ausüben werden, um die Annexion zu stoppen“ (AFP)

Eine solche Täuschung ist viel einfacher als erwartet, wenn man bedenkt, dass Netanjahu laut Friedman bereit sein sollte, Folgendes anzubieten, um die Saudis zur Unterzeichnung des Abkommens zu bewegen (es ist nicht klar, ob dies der Vorschlag ist, den die Regierung Biden in Betracht zieht): „Ein offizielles Versprechen, das Westjordanland nicht zu annektieren – niemals.“ Ein Versprechen? Von Netanjahu? Wirklich!

„Keine neuen Siedlungen im Westjordanland und keine Ausweitung der bestehenden Siedlungen nach außen“. Jerusalem wird von Friedman ausgelassen. Israel wird dann seine Stadtgrenzen erweitern und weiter illegal bauen. Was den Rest des besetzten Westjordanlandes betrifft, so ist das, was der NYT-Kolumnist beschreibt, die Ratifizierung des derzeitigen Zustands des Bantustans.

Friedman fordert, dass Netanjahu bereit sein sollte, Folgendes anzubieten: Ein offizielles Versprechen, das Westjordanland nicht zu annektieren – niemals. Ein Versprechen? Von Netanjahu? Wirklich!

„Keine Legalisierung von wilden jüdischen Siedlungsaußenposten.“ Lediglich ein kleiner Klaps auf Israels Handgelenk.

„Übertragung einiger palästinensisch besiedelter Gebiete aus dem Gebiet C im Westjordanland (jetzt unter vollständiger israelischer Kontrolle) in die Gebiete A und B (unter Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde) – wie in den Osloer Vereinbarungen vorgesehen.“ Nach der jahrzehntelangen Tortur, die die Palästinenser durchgemacht haben, wäre ein solcher Vorschlag eine echte Provokation. Die Palästinenser wissen sehr wohl, dass ihre Sicherheit und ihre Rechte nichts wert sind, wenn sie in den Gebieten A, B oder C leben.

Außerdem müsste MBS die derzeitige politische Agenda Saudi-Arabiens, die nach Osten ausgerichtet ist, überdenken. Riad beabsichtigt, dem BRICS-Block beizutreten und China Energielieferungen in Renminbi anzubieten.

Letzteres ist ein weitaus wichtigerer potenzieller Spielveränderer, auf den Friedman seinen Blick richten sollte, da er enorme Auswirkungen auf den Dollar als Reservewährung für den Welthandel haben könnte. Früher oder später könnte dieses Thema zu einer tickenden Bombe für die Tragfähigkeit der US-Schulden werden.

Wunschdenken

Was Friedman über die Folgen eines saudi-israelischen Abkommens behauptet – „Frieden zwischen Israel und Saudi-Arabien, dem Hüter der beiden heiligsten Städte des Islam, Mekka und Medina, würde den Weg für Frieden zwischen Israel und der gesamten muslimischen Welt ebnen“ – könnte sich als Wunschdenken entpuppen.

Eine solche Entwicklung kann und sollte nicht als selbstverständlich angesehen werden, insbesondere wenn Israel ungestraft damit fortfährt, das palästinensische Volk zu demütigen und zu quälen.

Friedman macht sich auch etwas vor, wenn er glaubt, dass die Aussicht auf ein No-Deal mit Saudi-Arabien Israels Rechtsextreme dazu bewegen könnte, ihren Plan zur Annexion des Westjordanlandes und seiner 2,9 Millionen palästinensischen Einwohner aufzugeben.

Finanzminister Bezalel Smotrich und seine Gefolgsleute wissen ganz genau, dass die USA niemals echten Druck auf Israel ausüben werden, um die Annexion zu stoppen. Sie werden das Abkommen mit Saudi-Arabien kassieren und mit der laufenden De-facto-Annexion des Westjordanlandes fortfahren.

Wer auch immer der US-Präsident zu diesem Zeitpunkt sein wird, er wird einen weiteren semantischen Trick erfinden, um die Palästinenser erneut in die Irre zu führen und zu täuschen.

Ich hatte das Privileg und Vergnügen, Thomas Friedman zu treffen und ausführlich mit ihm zu sprechen, als ich im letzten Jahrzehnt Botschafter im Irak war. Jetzt erkenne ich ihn kaum wieder.

Dies ist das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Wie kann er nur behaupten, dass die Zweistaatenlösung der „Eckpfeiler der US-Nahostdiplomatie“ sei, wie er es in seiner jüngsten Stellungnahme tut?

Wo hat er gelebt und woher hat er im letzten Vierteljahrhundert seine Nachrichten bekommen? Die traurige Wahrheit ist, dass das Israel, von dem Friedman und die Regierung Biden einst träumten, wahrscheinlich nicht mehr existiert.Übersetzt mit Deepl.com

Marco Carnelos ist ein ehemaliger italienischer Diplomat. Er war unter anderem in Somalia, Australien und bei den Vereinten Nationen tätig. Zwischen 1995 und 2011 war er im außenpolitischen Stab dreier italienischer Premierminister tätig. In jüngster Zeit war er Koordinator des Friedensprozesses im Nahen Osten, Sondergesandter der italienischen Regierung für Syrien und bis November 2017 Italiens Botschafter im Irak.

