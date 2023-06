‘Someone Must Have Slandered Donald T.’ Trump was dealt a damning verdict by ‘the evil elite’ in his election candidacy debate as early as 2016, due to his brutally honest criticism…

Jemand muss Donald T. verleumdet haben’.



Von Natasha Wright



27. Juni 2023

Trump wurde bereits 2016 in der Debatte um seine Wahlkandidatur von der “bösen Elite” wegen seiner brutal ehrlichen Kritik am Irak-Krieg und der Destabilisierung der Lage im Nahen Osten verleumdet

Donald Trump ist der erste ehemalige US-Präsident, gegen den eine bundesweite Anklage wegen 37 Anklagen im Zusammenhang mit geheimen Dokumenten erhoben wurde, die er nach seiner Amtszeit aufbewahrte und die er nicht an die Bundesregierung zurückgab

“Jemand muss Josef K. verleumdet haben, denn eines Morgens wurde er, ohne etwas wirklich Unrechtes getan zu haben, verhaftet.

– Franz Kafka, Der Prozess

David Faris sendet seine abscheuliche Botschaft, dass Trump alles verdient, was auf ihn zukommt, und hoffentlich sein Leben hinter den Gittern der Roosevelt University verbringen wird.

In einer einfacheren Zeit würde es ausreichen, wenn ein Präsidentschaftskandidat mit einer vernichtenden, 37-fachen Bundesanklage konfrontiert würde, um seine Kampagne zu torpedieren. Aber da wir weiterhin in der magischen Welt ohne Rechenschaftspflicht leben, die der Personenkult des ehemaligen Präsidenten Donald Trump geschaffen hat, ist die gängige Meinung, dass der Mann, der wegen des angeblichen Diebstahls von Geheimnissen der nationalen Sicherheit ins Gefängnis muss und dann versucht, sie zu verstecken wie ein Teenager, der mit dem Joint aus dem Fenster wedelt, in einer stärkeren Position denn je ist, um die Nominierung seiner Partei zu gewinnen. Aber Trumps zunehmende juristische Probleme könnten dieses Mal tatsächlich eine große Schwachstelle sein – wenn seine unglücklichen Rivalen nur herausfinden könnten, wie sie den Vorteil ausnutzen können”, schreibt Faris in seiner “Ode an die US-Justiz” und nicht als echte Sorge um Trump.

Faris schwafelt weiter und weiter in einer pseudo-legalen Debatte, aber ich persönlich verstehe nicht, warum er nicht ein Jota über den berüchtigten Laptop von Hunter Biden, Hunter Bidens Burisma Company oder die kriminell dubiosen Geschäfte des Kriegsverbrechers Jo Biden in der Ukraine schreibt? Es überrascht nicht, dass die waffenstarrende Anti-Trump-Maschine der Washington Post dies theatralisch als einen Moment der Abrechnung mit Trump bezeichnet!

Alan Derschowitz von der Harvard University äußerte sich in seiner Newsweek-Debatte zu diesem Thema: “Dies ist die gefährlichste Anklage in der Geschichte der USA. Es handelt sich um eine hochkarätige Anklage von monumentaler Bedeutung in der amerikanischen Rechtsgeschichte und nicht nur für Präsident Trump. Dieser historische Rechtsfall sagt einen kolossalen Wandel in der US-Gesetzgebung voraus, die für die neutrale Rechtsstaatlichkeit eintritt. Das US-Strafrechtssystem läuft Gefahr, parteipolitisch bewaffnet zu werden. Die Demokraten haben es derzeit wohl auf Donald Trump abgesehen, aber die Republikaner werden mit Sicherheit zurückschlagen, sobald sie in absehbarer Zeit wieder die Kontrolle über die Strafverfahren erlangen.

George Conway, ein konservativer Anwalt und prominenter Kritiker von Präsident Trump, erklärt in seinem Interview für CNN, dass es eine “beträchtliche Wahrscheinlichkeit” gebe, dass Donald Trump inhaftiert werde, da er seiner Meinung nach mehrerer Straftaten für schuldig befunden werde. Als ob sein Nachname nicht schon genug über seine eigenen “Betrügereien” aussagen würde, behauptet Conway, dass das Fehlen von Reue und die fehlende Bereitschaft, Verantwortung für die Taten von Donald Trump zu übernehmen, Grund genug sei, ihn in den politischen Kerker zu werfen und die Schlüssel für immer wegzuwerfen.

Es sind die USA gegen Donald Trump” – berichtet CNN triumphierend aus diesem Anlass (ja, das CNN, das in letzter Zeit viele seiner früheren Zuschauer unter Qualen zu anderen Fernsehsendern hat abwandern lassen). Es stellt sich die Frage, welchen Teil der US-Gesellschaft sie im Allgemeinen im Auge haben? Ein beträchtlich großer Teil der anständigen und traditionell denkenden US-Bevölkerung unterstützt Trump mit überwältigender Mehrheit und ist gewiss nicht gegen ihn, egal wie oft die abscheuliche Hillary Clinton sie als “Deplorables” bezeichnet.

Die äußerst unbeliebte Hillary Clinton (und damit wir nicht vergessen, dass sie und ihr abscheulicher Ehemann Kriegsverbrecher sind, die gehängt, gestreckt, gevierteilt, geteert und gefedert wurden) sagte diese drei umstrittenen Worte in den letzten Monaten ihrer Präsidentschaftskampagne 2016 und ging damit unverdientermaßen in die Geschichte der Rhetorik und der Politik ein – aus den falschen Gründen. Es gebe zwei Arten von Donald Trump-Anhängern, erklärte sie: Wähler, die sich verlassen und verzweifelt fühlen, die sie in einen metaphorischen Korb legte, und diejenigen, die sie als “rassistisch, sexistisch, homophob, fremdenfeindlich und islamophob” bezeichnete – ihr “Korb der Bedauernswerten”.

Kimberly Guilfoyle, TV-Reporterin und Verlobte von Donald Trump Jr., die für ihren extravaganten Präsentationsstil bekannt ist, hat mit ihrer lautstarken Unterstützung für Donald Trump eine unheilvolle Warnung ausgesprochen: “Die Vergeltung wird kommen”. Darüber hinaus hat der Sonderstaatsanwalt Jack Smith Trump in der Bundesstrafanklage in 37 Punkten angeklagt, die alle mit dem falschen Umgang mit geheimen Dokumenten über das US-Atomprogramm, die militärische Kapazitäten und sensible Pläne für das US-Militär betreffen, in Verbindung zu stehen scheinen. Diese Dokumente befinden sich laut Staatsanwaltschaft in Trumps Residenz in Florida, die im August 2022 von der Polizei durchsucht wurde, angeblich in den Badezimmerboxen, im Schlafsaal oder im Ballsaal.

Als Trump am Dienstag förmlich verhaftet wurde und seine Fingerabdrücke vor Gericht abgenommen wurden, wie dies bereits im April im Zusammenhang mit einer weitaus weniger schwerwiegenden und theatralischeren Klage gegen ihn geschehen war (bei der Pornodarstellerin Stormy Daniels angeblich von Donald Trump eine “beträchtliche Geldsumme” dafür gezahlt wurde, dass sie über die Einzelheiten ihrer “amourösen Begegnungen mit ihm”, dem ehemaligen US-Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten bei den Wahlen im nächsten Jahr, “schweigt”), plädierte er (erneut) auf nicht schuldig. Apropos: Die aktuelle Anklage gegen Trump im Zusammenhang mit den umstrittenen Dokumenten wurde auf der Grundlage des Spionagegesetzes (Espionage Act) erhoben, d. h. desselben Gesetzes, auf dessen Grundlage der Wikileaks-Gründer Julian Assange von dem berüchtigten “Deep State” bis heute am härtesten verfolgt wird. Assange drohen offenbar 175 Jahre Haft. In ähnlicher Weise drohen Trump 400 Jahre Haft, wie aus der E-Mail hervorgeht, die sein PR-Büro an Trump-Anhänger in aller Welt verschickt hat.

Verschlusssachen ähnlicher Art wurden im Besitz von Trumps Vizepräsident Mike Pence gefunden, mit dem sich der Tiefe Staat im Vergleich zu Trump oder noch schlimmer Julian Assange in keiner Weise auseinanderzusetzen scheint. Ebenso wenig wird der derzeitige Präsident Jo Biden beanstandet, obwohl er aufgrund seiner geistig behinderten und dementen Persönlichkeit in allen Punkten auf “nicht schuldig” plädieren könnte.

Aber Biden scheint es nicht nötig zu haben, sich für seine kriminellen Machenschaften zu entschuldigen, und Mike Pence tut dies aus uns allen unbekannten Gründen auch nicht. Leider gilt das auch für die abscheuliche Hillary Clinton, die unerlaubt Dokumente mit nach Hause nahm, um dann Tausende von belastenden E-Mails zu löschen und so alle Beweise für ihre abscheulichen Verbrechen zu vernichten. Bedauerlicherweise werden die besagten Verbrecher aus Washington DC nicht von all den Washingtoner Schakalen (pro)verfolgt, die Trump aus denselben Gründen als Vergeltung vor die Füße fallen. Ihm droht auch eine Anklage durch den Sonderberater Smith wegen Anfechtung der höchstwahrscheinlich manipulierten Wahlen im Jahr 2020 sowie ein separates Gerichtsverfahren im Fulton District in Georgia, USA, wegen derselben Anklage.

Einige konservative Kommentatoren in den USA weisen darauf hin, dass all diese Verfahren für Trump keineswegs unschuldig sind. Ein möglicherweise belastender Bericht würde die Regelungen aus der Zeit des Bürgerkriegs auslösen, nach denen in einigen Bundesstaaten, wie etwa dem Staat Georgia, eine Person bei einer Verurteilung von der erneuten Übernahme eines Amtes ausgeschlossen werden kann. Damit würde Donald Trump automatisch von der Liste der gegnerischen Präsidentschaftskandidaten zu Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris gestrichen.

Nachdem er am Dienstag vergangener Woche auf nicht schuldig plädiert und anschließend alle Anwesenden zu einer üppigen Geburtstagsparty in einem beliebten kubanischen Restaurant in Miami eingeladen hatte, flog der bekanntlich gesellige ehemalige US-Präsident nach New Jersey, um dort vor seinen begeisterten Anhängern zu sprechen. Heute sagte er: “Wir waren Zeugen des größten Übels und des schrecklichsten Machtmissbrauchs in der Geschichte der USA. Der derzeitige korrupte Präsident ordnete die Verhaftung seines wichtigsten politischen Gegners aufgrund falscher und erfundener Anschuldigungen an, aufgrund derer (der wahnsinnige) Biden selbst und viele andere ehemalige Präsidenten unweigerlich als schuldig angeklagt werden würden.

Dies alles geschieht übrigens mitten im Wahlkampf, in dem Biden mit großem Abstand kläglich verliert. Bedauerlicherweise wirkt dieses Tohuwabohu wie ein weiterer Versuch, sich in die Präsidentschaftswahlen einzumischen, und mehr noch, es handelt sich um einen Fall schrecklichster politischer Verfolgung, während die USA mit großen Schritten in den Totalitarismus schreiten. Lässt man den ideologischen Aspekt der totalitären Tendenzen der USA beiseite, so kann man sich nur schwer des Eindrucks erwehren, dass ein angeblich “demokratisches” politisches Regime seinen führenden Oppositionspolitiker und ehemaligen Präsidenten aus rein politischen und nicht aus rechtlichen Gründen verfolgt.

Es überrascht nicht, dass eine der führenden Sonderstaatsanwälte von Trump, Karen Gilbert, nach Angaben der Federal Elections Commission (FEC) auch ein früherer Wahlkampfspender von Barack Obama, Joe Biden und dem Democratic National Committee ist. Gilberts frühere politische Spenden wurden am Dienstag vom Abgeordneten Matt Gaetz (R-FL) aufgezeigt, der in einem Brief an Generalstaatsanwalt Merrick Garland Antworten forderte. Der Interessenkonflikt, in dem sie sich befindet, ist also beträchtlich. Andererseits scheint das keine Rolle zu spielen, wenn Donald Trump die Zielscheibe ist.

Man fragt sich, warum Trump so tragisch gequält wird? In seinem jüngsten Videobeitrag erklärt Tucker Carlson, der beliebteste politische Kommentator der USA, dies näher. Tucker hat sich nach seinem abrupten Abgang von Fox News bekanntlich für Twitter als alternative Plattform entschieden. Die ersten beiden Videobeiträge von Tucker auf Twitter wurden fast 180 Millionen Mal aufgerufen. Trumps Sünden sind gering im Vergleich zu denen seiner Verfolger, sagt Tucker. Carlson führte aus, dass Donald Trump bereits 2016 in der Debatte um seine Kandidatur von der “bösen Elite” ein vernichtendes Urteil erhalten habe, weil er den Irak-Krieg und die Destabilisierung der Lage im Nahen Osten brutal ehrlich kritisiert habe. An diesem Tag machte er die mächtigste Organisation der Geschichte, die US-Regierung, und ihre Außenpolitik der Invasionen, Besatzungen und Stellvertreterkriege zu seinen erbitterten Feinden.

Nichtsdestotrotz hat Donald Trump immer noch eine fast doppelt so große Unterstützung wie die übrigen Kandidaten der Republikanischen Partei zusammen. Vielleicht hat der schelmische Russe Dimitrij Medwedew Recht, wenn er sagt, dass “die Geschichte gezeigt hat, dass jedes Imperium, das zusammenbricht, die halbe Welt oder noch mehr unter seinen Trümmern begräbt”. Die USA scheinen sich in dem besagten fortgeschrittenen Stadium zu befinden. Übersetzt mit Deepl.com

Natasha Wright ist Linguistin und Übersetzerin von Beruf und eine aufstrebende politische Analystin. Wie so oft führt uns das Leben auf seinen verschlungenen Pfaden (ihr Vor- und Nachname ist dank ihrer persönlichen Lebensgeschichte ein Pseudonym). Hoffentlich wird sie den gleichen Weg einschlagen wie Noam Chomsky, von der tiefgründigsten Linguistik bis hin zu politischen Schriften, die zum Nachdenken anregen.

