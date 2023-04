Wo bleiben die Proteste der “christlichen Wertegemeinschaft”, gegen diese Einschränkungen der Religionsfreiheit,die jetzt nach den Muslimen auch die Christen trifft. Dieser “jüdische Staat” der nur Juden bevorzugt, tut alles dafür um Andersgläubige rauszuekeln aus ihrem Juden-Apartheid-staat. Es ist eine Schande wie sich Kanzler Scholz und seine Ampel sich in puncto Israel mit Kritik zurückhalten und weiter an der Solidaritätspolitik und Staaatsräson mit Israel festhalten. Siehe dazu auch Panorama vom 13. April in der ARD Evelyn Hecht-Galinski

Orthodoxe Christen nehmen am 27. April 2019 an der Zeremonie des Heiligen Feuers in der Grabeskirche in der Altstadt von Jerusalem teil. (Foto: Afif Amera/WAFA)



Kirchenführer prangerten Israels “schwerwiegende Einschränkungen” an, die den Zugang zu Jerusalem für das orthodoxe Osterfest beschränken. “Alle, die mit uns Gottesdienst feiern wollen, sind dazu eingeladen”, erklärten sie. “Damit ist klar, dass wir es den Behörden überlassen, so zu handeln, wie sie wollen.



Jerusalemer Kirchen lehnen israelische Beschränkungen für die jährliche Osternacht ab

Von Jeff Wright

13. April 2023

In einem Akt des Trotzes veröffentlichten die Oberhäupter der Kirchen in Jerusalem Anfang dieser Woche eine Erklärung, in der sie “schwerwiegende Einschränkungen [anprangerten], die den Zugang zur Grabeskirche und zur Zeremonie des Heiligen Lichts” am Samstag, dem Vorabend des orthodoxen Osterfestes, einschränken werden.

“In diesem Jahr sind wir nach vielen Versuchen, die wir in gutem Willen unternommen haben, nicht in der Lage, uns mit den israelischen Behörden abzustimmen, da sie den Zugang zum Heiligen Grab in unangemessener und noch nie dagewesener Weise einschränken”, so die Kirchenführer.

Die Erklärung, die vom griechisch-orthodoxen Patriarchat, der lateinischen Kustodie des Heiligen Landes und dem armenischen Patriarchat herausgegeben wurde, reiht sich ein in zahlreiche gemeinsame Erklärungen der letzten Jahre, die auf eine wachsende Bedrohung der christlichen Gemeinschaft in Jerusalem und im gesamten Heiligen Land hinweisen.

Haaretz berichtet, dass die israelische Polizei am Mittwoch zugestimmt hat, die Zahl der Gottesdienstbesucher von 1.800 auf 2.200 zu erhöhen und 1.000 im Innenhof und auf dem Dach der Kirche zuzulassen – weit weniger als die 10.000 Besucher der letzten Jahre. Frühere Pläne, 200 Beamte in der Kirche zu stationieren und in der gesamten Altstadt Absperrungen zu errichten, die den Zugang zur Kirche einschränken, bleiben in Kraft.

Am Donnerstag verurteilte das jordanische Außenministerium laut Haaretz die Entscheidung Israels, warnte vor den Einschränkungen und “lehnte alle Maßnahmen Israels zur Einschränkung der Religionsfreiheit ab”.

In einer Pressemitteilung des Ökumenischen Rates der Kirchen sagte Generalsekretär Dr. Jerry Pillay: “Die Kirchen und die Christen im Heiligen Land betrachten diese Einschränkungen, die die Zeremonie des Heiligen Feuers betreffen, als unnötig und als eine tiefgreifende Beeinträchtigung ihrer Religionsfreiheit, ihres geistlichen Wohlbefindens und ihrer Moral.”

Pillay zitierte eine frühere Erklärung des griechisch-orthodoxen Patriarchats von Jerusalem, in der es hieß: “Die Behinderung der Religionsfreiheit unserer christlichen Gemeinschaften ist ein weiteres Beispiel für das feindselige Umfeld, mit dem die Christen im Heiligen Land konfrontiert sind; das Leben als Christ wird zunehmend unhaltbar.”

Israels Zugangsbeschränkungen für Christen zur Altstadt und die Begrenzung des Kirchenbesuchs am Samstag stehen vielleicht nicht in direktem Zusammenhang mit den Spannungen, die durch das gewaltsame Eindringen der israelischen Polizei in die Al-Aqsa-Moschee in der vergangenen Woche entstanden sind. Die Christen verweisen jedoch auf die jüngsten israelischen Praktiken und Gewalttaten jüdischer Extremisten, die von den israelischen Behörden praktisch ungestraft bleiben, und die sie allmählich und systematisch aus der Altstadt ausschließen und damit gegen die Status-quo-Vereinbarungen verstoßen, denen die drei Religionen Judentum, Islam und Christentum zugestimmt haben.

Auf Anfrage von Mondoweiss sagte Mae Cannon, Exekutivdirektorin von Churches for Middle East Peace (CMEP): “Eine solch starke Einschränkung des Gottesdienstes während einer der heiligsten Zeiten für Christen ist inakzeptabel.” CMEP ist ein Zusammenschluss von mehr als 30 nordamerikanischen Kirchen und Organisationen, die sich für eine US-Politik einsetzen, die umfassende Lösungen für Konflikte im Nahen Osten fördert. Cannon fuhr fort: “Der CMEP fordert die US-Regierung auf, direkt bei den zuständigen israelischen Behörden zu intervenieren, um sicherzustellen, dass diese Einschränkungen aufgehoben werden und die Freiheit der Religionsausübung für alle Gemeinschaften in Jerusalem respektiert wird.”

Das seit Jahrhunderten praktizierte Ritual des Heiligen Feuers ist eine christliche Feier der Auferstehung Jesu. Während des Rituals betreten die Patriarchen der griechisch-orthodoxen und der armenischen Kirche einen kleinen Raum über dem angeblichen Grab Jesu. Sie kommen mit Kerzen heraus, die durch ein Wunder entzündet worden sein sollen. Die Flammen werden mit den Gläubigen geteilt, erleuchten die dunklen Wände der Kirche und werden dann von den Gläubigen zu den Kirchen im Heiligen Land gebracht.

In ihrer trotzigen Erklärung erklärten die Leiter der drei historischen Kirchen: “Die Feier der Zeremonie des Heiligen Lichts ist ein großer Moment, der die Gläubigen mit dem Licht Jesu Christi verbindet… Die Zeremonie wird wie seit zwei Jahrtausenden üblich abgehalten, und alle, die mit uns Gottesdienst feiern wollen, sind dazu eingeladen. Nachdem dies klargestellt ist, überlassen wir es den Behörden, so zu handeln, wie sie wollen. Die Kirchen werden ihre Gottesdienste frei und in Frieden abhalten”. Übersetzt mit Deep.com

Jeff Wright ist ein ordinierter Pfarrer der Christlichen Kirche (Jünger Christi).



