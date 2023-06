https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/jetzt-soll-deutschland-zum-bollwerk-gegen-china-werden/ar-AA1c6ZuC?rc=1&ocid=winp1taskbar&cvid=0c6fe0f758644bf79ce474f020ca537f&ei=13

Boris Pistorius mit seinem chinesischen Amtskollegen Li Shangfu (r.) picture alliance/dpa © Bereitgestellt von WELT

Jetzt soll Deutschland zum Bollwerk gegen China werden

von Barbara Barkhausen

Juni 2023

Verteidigungsminister Boris Pistorius ist zu einer großen Reise durch den Indopazifik angetreten. Deutschland wolle mehr Mitsprache in der Region, die von der Konfrontation zwischen den USA und China dominiert wird. Doch Pistorius’ selbstbewusste Strategie dürfte in Peking für Verärgerung sorgen.

Mit der Reise von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) nach Asien wagt sich Deutschland etwas weiter aus seiner Komfortzone heraus. Jahrelang wurden die Länder der Region in erster Linie als Handelspartner betrachtet, geopolitisch und militärisch ist der Wettbewerb zwischen den USA und China bestimmend. Mit seiner Teilnahme an dem asiatischen Verteidigungsgipfel Shangri-La-Dialog in Singapur sowie seinen Besuchen in Indien und Indonesien signalisiert der SPD-Politiker, dass Deutschland in der Region mitmischen will.

Damit schwingt sich Berlin zum Akteur in einem Konflikt auf, der zunehmend konfrontativ ist. Die Beziehungen zu den USA beschrieb Chinas Verteidigungsminister General Li Shangfu auf einem „Rekordtief“ und drohte mit der Eroberung Taiwans.

Diese wachsenden Spannungen oder gar bewaffnete Konflikte im indopazifischen Raum dürften angesichts der großen Bedeutung der Region in Europa und Deutschland nicht folgenlos bleiben, sagte Pistorius am Sonntag in Singapur.

„Deshalb fühlt sich Deutschland verpflichtet, zu Frieden und Sicherheit im indopazifischen Raum beizutragen.“ Deutschland wolle sein entsprechendes Engagement in den kommenden Jahren verstärken. Weiterlesen in welt.demsn.com/de-de/nachrichten/politik

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …