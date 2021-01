Joe Biden und die zerstörerische Illusion des “Friedensprozesses Von Awad Abdelfattah

Bild: Der damalige US-Vizepräsident Joe Biden (rechts) mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas in Ramallah im Westjordanland am 9. März 2016 (AFP)

Americans and people around the world have been combatting two major threats. The first is a populist US president, Donald Trump, and everything he stands for. The other is the Covid-19 pandemic. The first threat has been removed – though only on a symbolic level, it seems, as his legacy remains alive in the US and beyond.