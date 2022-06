Das ist es, was “eiserne Unterstützung für Israel” in der Praxis bedeutet: ein unnachgiebiges Engagement für israelische Straffreiheit und palästinensische Unfreiheit in Höhe von mindestens 3,8 Milliarden Dollar Militärhilfe für Tel Aviv pro Jahr. Erleben wir nicht eine ganz ähnliche Verfahrensweise, mit der schamlosen und einseitigen Unterstützung der Ukraine durch die USA und EU?

Joe Bidens “eisernes Engagement” für die Unfreiheit der Palästinenser

Maureen Clare Murphy

15. Juni 2022

Der US-Präsident wird nächsten Monat in den Nahen Osten reisen, um das “eiserne Engagement seines Landes für die Sicherheit Israels” zu bekräftigen, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Dieser Satz ist zu einer Art Mantra für die Regierung von Joe Biden geworden. Sein nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan erklärte kürzlich, er habe mit dem israelischen Verteidigungsminister über die “eiserne Unterstützung für Israels Sicherheit” gesprochen.

Sullivan hatte diese Erklärung gegenüber dem israelischen Verteidigungsminister Benny Gantz im Mai abgegeben, nur wenige Tage nachdem israelische Soldaten die legendäre Al Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh, eine US-Bürgerin, erschossen hatten. Die Regierung Biden hat dem israelischen Militär erlaubt, den Tod von Abu Akleh selbst zu untersuchen, anstatt eine unabhängige Untersuchung zu fordern oder selbst eine einzuleiten. Das ist es, was “eiserne Unterstützung für Israel” in der Praxis bedeutet: ein unnachgiebiges Engagement für israelische Straffreiheit und palästinensische Unfreiheit in Höhe von mindestens 3,8 Milliarden Dollar Militärhilfe für Tel Aviv pro Jahr.

Washingtons eisernes Engagement für die Unfreiheit der Palästinenser wurde diese Woche deutlich, als Michèle Taylor, die US-Vertreterin im UN-Menschenrechtsrat, eine Erklärung abgab, in der sie ihre “tiefe Besorgnis” über eine neue ständige Untersuchungskommission zum Ausdruck brachte, die Israels System der Unterdrückung der Palästinenser insgesamt untersuchen soll.

Diese Kommission hat letzte Woche ihren ersten Bericht veröffentlicht. Darin heißt es, dass die Beendigung der israelischen Besatzung, die den Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen seit 1967 auferlegt wurde, “nach wie vor von entscheidender Bedeutung ist, um den anhaltenden Kreislauf der Gewalt zu beenden.

“Die Kultur der Straflosigkeit führt zu weiteren Menschenrechtsverletzungen”, heißt es in dem Bericht. Die “Förderung der Rechenschaftspflicht” ist ein Hauptanliegen der UN-Kommission. Das steht in direktem Widerspruch zu Washingtons “eiserner Unterstützung für Israel”. Taylor wiederholte die altbekannten Vorwürfe der Voreingenommenheit gegenüber Israel im Menschenrechtsrat.

Neben den USA und Israel haben 20 Länder die Erklärung unterzeichnet, darunter Kanada und das Vereinigte Königreich. Sechs EU-Staaten unterzeichneten ebenfalls: Österreich, Bulgarien, Kroatien, Deutschland, Ungarn und die Niederlande.

Während die USA eine israelfeindliche Haltung in der UNO behaupten, haben sie ihr Veto im Sicherheitsrat jahrzehntelang dazu genutzt, Tel Aviv vor der Rechenschaftspflicht zu schützen. Und während die Vereinten Nationen Dutzende Male Sanktionen gegen andere Länder verhängt haben, hat die Weltorganisation Israel nicht ein einziges Mal sanktioniert, obwohl das Land offen gegen unzählige Resolutionen verstoßen hat.



Rechenschaft, so scheint es, wird nur gegen die Feinde Washingtons abgelegt. – Die USA beklagen, dass die neue Untersuchungskommission “ergebnisoffen” sei. Die Untersuchung ist jedoch notwendig, weil die Besatzung vor Ort zu einer ständigen Tatsache geworden ist, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass Washington bei der UNO als Israels Anwalt fungiert.

Das Problem ist nicht die übermäßige Kontrolle Israels, sondern die übermäßige Straflosigkeit, wie Francesca Albanese, eine unabhängige UN-Menschenrechtsexpertin, am Dienstag erklärte. Albanese äußerte sich anlässlich einer Veranstaltung zum 15-jährigen Bestehen der israelischen Belagerung des Gazastreifens, einer weiteren Form der Unterdrückung der Palästinenser, deren Ende nicht absehbar ist.

Wie Al Mezan, eine palästinensische Menschenrechtsgruppe in Gaza, hervorhebt, geht die heutige strenge Blockade des Gazastreifens darauf zurück, dass Israel ihn bei seiner Besetzung im Jahr 1967 zur militärischen Sperrzone erklärte. Tel Aviv verschärfte die Restriktionen ab den 1990er Jahren während des Osloer Friedensprozesses schrittweise.

Israel verschärfte die Abriegelungsmaßnahmen und die Beschränkungen des Personen- und Warenverkehrs in und aus dem Gazastreifen und erklärte das Gebiet 2007 zum “feindlichen Gebilde”, nachdem die gewählten Hamas-Behörden die Kontrolle über die inneren Angelegenheiten des Streifens übernommen hatten.

In den anderthalb Jahrzehnten, die seither vergangen sind, hat Israel bei vier großen Militäroffensiven im Gazastreifen mehr als 4.000 Palästinenser getötet, darunter 1.000 Kinder. Weitere 1.400 Palästinenser in Gaza wurden im selben Zeitraum bei anderen israelischen Angriffen getötet.

In Gaza wurden mehr als 12.600 Häuser zerstört und fast 42.000 beschädigt. Etwa 130 Landarbeiter wurden getötet, weil Israel im Inneren des Gazastreifens, wo sich das fruchtbarste Land des Gebiets befindet, eine Sperrzone eingerichtet hat.

Die israelische Marine tötete sieben Fischer, verletzte und verhaftete Hunderte weiterer Fischer und beschlagnahmte fast 250 Fischerboote.

Mehr als 72 medizinische Patienten, die im Gazastreifen nicht behandelt werden konnten, starben, nachdem Israel ihnen die Genehmigung für eine Behandlung in Israel und im Westjordanland verweigert oder verzögert hatte.

Vor einem Jahrzehnt warnten die Vereinten Nationen, dass der Gazastreifen bis zum Jahr 2020 ein “unbewohnbarer” Ort sein würde. Dank der Unterstützung des politischen Flügels der UNO, der EU und der Weltbank, die die Ziele Israels und Washingtons zum Regimewechsel in Gaza teilen, ist dies nun Realität.

Und das, obwohl 5,7 Milliarden Dollar an internationaler Hilfe in den Gazastreifen geflossen sind, “nur um eine unglaublich widerstandsfähige Bevölkerung unter unmöglichen Bedingungen über Wasser zu halten”, so die internationale Hilfsorganisation Oxfam. Die Direktorin von Oxfam International, Gabriela Bucher, räumte ein, dass internationale Hilfe ohne jeglichen Druck auf Israel, die Belagerung zu beenden, die Geldgeber “de facto zu Ermöglichern” eines Freiluftgefängnisses macht.

Wie Al Mezan feststellt, geht es bei der israelischen Belagerung nicht darum, Sicherheit zu gewährleisten. Stattdessen zielt sie darauf ab, “die Palästinenser zu spalten und die Demographie der gesamten palästinensischen Bevölkerung umzugestalten, um seine Vorherrschaft über sie zu behaupten”. Die Menschenrechtsgruppe fügt hinzu, dass Israels “unmenschliche Handlungen die Definition des Verbrechens gegen die Menschlichkeit der Apartheid erfüllen”.

Die schamlose Unterstützung Israels durch die USA und die EU kommt in einer Zeit, in der ein wachsender internationaler Konsens mit der von palästinensischen Gruppen wie Al Mezan seit Jahren vorgetragenen Apartheid-Analyse übereinstimmt.

Am Dienstag beschrieb die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, die im vergangenen Jahr feststellte, dass Israel Apartheid gegen die Palästinenser betreibt, den Gazastreifen als “Freiluftgefängnis”, in dem israelische und ägyptische “Bewegungseinschränkungen das Leben der Palästinenser zerstören”.

Wenn die USA ihr “eisernes Engagement für Israels Sicherheit” bekräftigen, bedeutet dies, dass sie diese Politik der Apartheid und Verfolgung aufrechterhalten – sei es unter Belagerung in Gaza oder unter Militärdiktatur im Westjordanland. Und es bedeutet, dass es kein Verbrechen gibt, das zu groß ist, um sich dem in den Weg zu stellen.

Nach seinem Besuch in Israel wird Biden nach Saudi-Arabien reisen, wo er mit Mohammed Bin Salman zusammentreffen wird, der laut CIA die Ermordung des Washington Post-Kolumnisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 gebilligt hat.

Während einer Debatte der Präsidentschaftskandidaten vor seiner Wahl sagte Biden, er würde nicht mehr Waffen an Saudi-Arabien verkaufen und stattdessen “sie zu dem Paria machen, der sie sind.”

Doch nach seiner Wahl beteiligten sich die USA weiterhin am saudischen Krieg und der Blockade gegen den Jemen. Und anstatt Bin Salman zu sanktionieren, umwarb Bidens nationaler Sicherheitsberater den Kronprinzen in dem Bemühen, die Beziehungen zwischen Riad und Tel Aviv zu normalisieren – was das Weiße Haus als “Integration Israels in die Großregion” bezeichnet. Zweifellos sind die USA ebenso bereit, den Mord an Shireen Abu Akleh zu vergessen, um ihre hegemoniale Position in der Region und die des Apartheidstaates Israel zu stärken.Übersetzt mit Deepl.com

