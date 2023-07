John Bolton Accidentally Explains Why US Policy On Russia And China Is Wrong Listen to a reading of this article (reading by Tim Foley): Professional psychopath John Bolton has an article out with The Hill titled “America can’t permit Chinese military expansion in Cuba” which inadvertently spells out exactly what’s wrong with the way the US empire keeps amassing heavily armed proxy forces on the borders of its large Asiatic enemies.

John Bolton erklärt versehentlich, warum die US-Politik gegenüber Russland und China falsch ist

Von Caitlin Johnstone

7. Juli .2023

Der Berufspsychopath John Bolton hat bei The Hill einen Artikel mit dem Titel “Amerika kann keine chinesische Militärexpansion in Kuba zulassen” veröffentlicht, in dem er unbeabsichtigt genau darlegt, was an der Art und Weise falsch ist, wie das US-Imperium an den Grenzen seiner großen asiatischen Feinde schwer bewaffnete Stellvertreterstreitkräfte aufstellt.

Unter Berufung auf einen Bericht des Wall Street Journal vom letzten Monat, in dem anonyme US-Beamte behaupten, Havanna habe Verhandlungen mit Peking über eine mögliche künftige gemeinsame militärische Ausbildungseinrichtung in Kuba aufgenommen, argumentiert Bolton, die USA müssten jede nur mögliche Aggression einsetzen, um den Bau dieser Einrichtung zu verhindern, bis hin zu einem Regimewechsel als Interventionismus.

“Das Potenzial signifikanter chinesischer Einrichtungen in Kuba ist eine Bedrohung für Amerika”, schreibt Bolton und argumentiert, dass solche Aktivitäten “sehr wohl Offensivwaffen, Trägersysteme oder andere bedrohliche Fähigkeiten tarnen könnten”.

“Zum Beispiel sind Hyperschall-Marschflugkörper, die bereits schwieriger zu entdecken, zu verfolgen und zu zerstören sind als ballistische Raketen, natürliche Kandidaten für die Installation in Kuba, eine Aussicht, die wir nicht tolerieren können, zusammen mit vielen anderen Risiken, wie einer chinesischen U-Boot-Basis”, fügt er hinzu.

All dies sind Argumente, die Russland und China fast wortgleich vorbringen könnten, wenn es um die Art und Weise geht, wie die USA ihre Sicherheitsinteressen mit Kriegsmaschinerie in ihrer unmittelbaren Umgebung bedrohen.

Glenn Greenwald on Twitter: “Do sovereign countries have the right to host foreign militaries on their soil without their neighbors complaining, or do they not?Bolton, always a maniac, suggests this is worse than the Cuban Missile Crisis. Imagine how aroused he got when writing this: https://t.co/gfDVCSlZE8 / Twitter” Do sovereign countries have the right to host foreign militaries on their soil without their neighbors complaining, or do they not?Bolton, always a maniac, suggests this is worse than the Cuban Missile Crisis. Imagine how aroused he got when writing this: https://t.co/gfDVCSlZE8

Mit dem Argument, dass die USA “an keine Verpflichtung gebunden sind, die unsere Gewaltanwendung einschränkt”, befürwortet Bolton “den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Kuba, verstärkte Wirtschaftssanktionen sowohl gegen China als auch gegen Kuba und eine weitaus striktere Umsetzung bestehender Sanktionen” als unmittelbare Reaktion auf diese gemeldete Entwicklung und befürwortet einen Regimewechsel-Interventionismus als ultimative Lösung für Kubas ungehorsames Verhalten.

“Hätten die Präsidenten Eisenhower oder Kennedy energischer und effektiver gegen Castro gehandelt, hätten wir viele gefährliche Krisen des Kalten Krieges vermeiden können und uns jahrzehntelange strategische Sorgen erspart, ganz zu schweigen von der Unterdrückung des kubanischen Volkes”, schreibt Bolton und fügt hinzu: “Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Peking sollten wir den heutigen Moment nicht verpassen, ohne ernsthaft zu überlegen, wie wir diese geografisch kritische Insel in die freundlicheren Hände des eigenen Volkes zurückgeben können.”

Bolton stellt fest, dass Guantanamo Bay “uns auch heute noch voll und ganz zur Verfügung steht”, falls die USA sich dazu entschließen sollten, Havanna zu stürzen.

Das ist derselbe John Bolton, der 2002 Kuba fälschlicherweise beschuldigte, ein biologisches Waffenprogramm zu haben, um die Insel in denselben Kriegsvorstoß nach dem 11. September zu verwickeln, den er mit Hilfe der USA gegen den Irak mit extremer Aggression aufbaute.

Jedes Mal, wenn auch nur der leiseste Hauch einer ausländischen Macht zu vernehmen ist, die in Washingtons Revier eine militärische Präsenz aufbaut, beginnen die Falken sofort, die Kriegstrommeln zu rühren und die Scheinheiligkeit des US-Imperiums zu entlarven, das auf seinem Recht besteht, Militärbündnisse zu schließen und Stellvertreterkräfte vor der Haustür seiner geopolitischen Rivalen aufzustellen. Die Apologeten des Imperiums weisen die Behauptungen Russlands und Chinas, dass die militärischen Übergriffe der USA auf ihre Umgebung ein inakzeptables Sicherheitsrisiko darstellen, stets zurück und sagen, dass keine Nation ein Recht auf eine “Einflusssphäre” hat, in die ihre Feinde nicht eindringen dürfen, doch wir können anhand ihrer eigenen Doktrinen und Verhaltensweisen ganz klar erkennen, dass die USA sich ein Recht auf ihre eigene Einflusssphäre vorbehalten.

Anfang dieses Jahres fragte Senator Josh Hawley die Zuhörer unheilvoll: “Stellen Sie sich eine Welt vor, in der chinesische Kriegsschiffe in hawaiianischen Gewässern patrouillieren und chinesische U-Boote vor der kalifornischen Küste auftauchen. Eine Welt, in der die Volksbefreiungsarmee Militärbasen in Mittel- und Südamerika unterhält. Eine Welt, in der chinesische Streitkräfte frei im Golf von Mexiko und im Atlantik operieren.” Das ist genau das, was das US-Militär mit China gemacht hat.

Das Dümmste, was uns das zentralistische US-Imperium glauben machen will, ist, dass die militärische Einkreisung seiner beiden größten geopolitischen Rivalen eine Verteidigungsmaßnahme und kein Akt extremer Aggression ist. Die Vorstellung, dass die militärische Einkreisung Russlands und Chinas durch die USA eher ein Akt der Verteidigung als der Aggression ist, ist so offensichtlich idiotisch, dass jeder, der kritisch genug darüber nachdenkt, sie sofort als schaumgebremsten Unsinn abtun wird, der sie ist. Doch aufgrund der Propaganda ist dies die gängige Erzählung in der westlichen Welt, und Millionen von Menschen akzeptieren sie als wahr.

Arnaud Bertrand on Twitter: “US presidential candidate Marianne Williamson when asked about reports of China helping train Cuban troops:”Do you know how many military bases we have surrounding China? 313. Americans need to wake up.”I actually didn’t know it was SO many. Insane…https://t.co/OLt6v34Q4K / Twitter” US presidential candidate Marianne Williamson when asked about reports of China helping train Cuban troops:”Do you know how many military bases we have surrounding China? 313. Americans need to wake up.”I actually didn’t know it was SO many. Insane…https://t.co/OLt6v34Q4K

Der Sinn des Aufzeigens von Heuchelei besteht nicht darin, dass ein Heuchler ein besonderes Verbrechen an sich ist, sondern darin, zu zeigen, dass der Heuchler über seine Motive und sein Verhalten lügt, und seine Argumente zur Verteidigung seiner Positionen zu entkräften. Wenn die USA eine chinesische Militärpräsenz in Kuba als aufrührerische Provokation auffassen würden, dann ist logischerweise die weitaus größere Militärpräsenz, die die USA an den Grenzen Russlands und Chinas aufgebaut haben, eine weitaus größere Provokation mit der gleichen Begründung, und die USA wissen das. Es gibt kein gegenteiliges Argument, das nicht auf unbegründeten Behauptungen wie “bei uns ist das anders” beruht.

Von Russland und China zu verlangen, dass sie ein Verhalten der USA tolerieren, das die USA niemals von Russland oder China dulden würden, ist nichts anderes als die Forderung, dass sich die Welt dem US-Imperium unterwirft. Diejenigen, die argumentieren, dass Russland hätte tolerieren sollen, dass die Ukraine zu einer NATO-Anlage gemacht wird, oder dass China die militärische Einkreisung durch die USA einfach hinnehmen sollte, weil das etwas mit Freiheit und Demokratie zu tun hat, sagen in Wirklichkeit nur, dass es den USA erlaubt sein sollte, jeden Zentimeter dieses Planeten völlig unangefochten zu beherrschen.

Wenn Sie wirklich wollen, dass die USA jeden Zentimeter dieses Planeten völlig unangefochten beherrschen, versuchen Sie nicht, mir zu erzählen, dass Sie sich tatsächlich um die Menschen in der Ukraine oder in Taiwan oder sonst wo sorgen. Pissen Sie mir nicht ans Bein und erzählen Sie mir nicht, dass es regnet. Seien Sie einfach ehrlich, was Sie sind und wo Sie stehen. Übersetzt mit Deepl.com

