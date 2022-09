Haben die deutschen Steuerzahler nicht auch ein Recht darauf zu erfahren, warum wir als deutschen Vasallen der USA, nur 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wieder eine Ukraine voller Neonazis mit Milliarden von deutschen Steuergeldern unterstützen? Evelyn Hecht-Galinski

Jon Stewart und das Pentagon ehren ukrainischen Nazi in Disney World



von Alexander Rubinstein

31. August 2022



Bei den vom Verteidigungsministerium gesponserten “Warrior Games” zeichnete der liberale Komiker Jon Stewart ein Mitglied des ukrainischen Neonazi-Bataillons Asow in Disney World aus. Das Pentagon weigerte sich, The Grayzone mitzuteilen, ob die Steuerzahler der USA die Reise der ausländischen Teilnehmer finanziert haben.

Im August dieses Jahres, während der jährlichen Warrior Games des Verteidigungsministeriums in Disney World in Orlando, Florida (19. bis 28. August), verlieh der liberale Komiker Jon Stewart einem ukrainischen Militärveteranen namens Ihor Halushka die Auszeichnung “Herz des Teams”, weil er “sein Team” mit seinem “persönlichen Beispiel” inspiriert habe.

Halushka war zufällig Mitglied des neonazistischen Asow-Bataillons, das von den USA bewaffnet und in die ukrainische Nationalgarde integriert wurde. Der preisgekrönte Ultranationalist trug bei der Entgegennahme des Preises einen Ärmel über seinem linken Arm, vermutlich um seine Tätowierung des Nazi-Sonnenrads zu verdecken.

Ihor Halushkas Sonnenrad-Tätowierung ist auf seinem linken Ellbogen sichtbar

Die beiden gehören zu einem Team von vierzig ukrainischen Veteranen, die an den Warrior Games teilnehmen. Bei der Zeremonie für den diesjährigen Wettbewerb wurden sie von Darius Rucker, dem ehemaligen Sänger der glorifizierten Barband Hootie & the Blowfish, und dem liberalen Komiker Jon Stewart begleitet.

Jon Stewart hält die Eröffnungsrede bei den DoD Warrior Games

Während der Abschlusszeremonie verlieh Stewart dem Halushka des Asow-Bataillons die Auszeichnung “Herz des Teams”. Der Sprecher erklärte, dass Ihor “sein Team mit seinem persönlichen Beispiel und seinem einzigartigen Sinn für Humor inspiriert”. Sgt. First Class Ihor Halushka verkörpert den Geist und die Entschlossenheit, die das Herz des Teams Ukraine ausmachen.”

Stewart rief triumphierend “Ihor!”, als dem Nazi seine Trophäe überreicht wurde.

Jon Stewart zeichnet Ihor Halushka mit der Auszeichnung “Herz des Teams” aus

Vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar dieses Jahres haben Mainstream-Medien wie Daily Beast, Vox, Foreign Policy und sogar die US-Regierungspropaganda Voice of America bestätigt, dass sich das Asow-Bataillon dem Nazismus verschrieben hat. Die Gruppe Rechter Sektor wurde in ähnlicher Weise als faschistische Organisation bezeichnet. Seit der Invasion haben die westlichen Medien jedoch die Präsenz von Nazis in den ukrainischen Streitkräften heruntergespielt, da Gruppen wie Asow prominente Rollen an der Front übernommen haben.

Der Kommunikationsdirektor der Warrior Games, Travis Claytor, wollte gegenüber The Grayzone nicht sagen, wer die Reisekosten des ukrainischen Teams und anderer ausländischer Teilnehmer übernommen hat. Claytor erklärte lediglich, dass das Verteidigungsministerium “nicht für die Kosten verantwortlich” sei. Er wies jedoch darauf hin, dass “die Beziehung zu jedem Team anders ist”. Die Ukraine und Kanada sind die einzigen ausländischen Teams, die in diesem Jahr am Wettbewerb teilnehmen.

Claytor versprach dem Reporter zwar eine ausführlichere Antwort per E-Mail, hat diese aber bisher nicht geliefert.

Ein Video auf dem DoD Warrior Games YouTube-Kanal mit dem Titel “Family Night at Magic Kingdom” zeigt einige Mitglieder des ukrainischen Teams, wie sie einen Abend im weltberühmten Freizeitpark genießen.

Team Ukraine im Magic Kingdom. Foto über Fisher House

Die diesjährigen Warrior Games finden im ESPN Wide World of Sports Complex im Walt Disney World Resort statt. Zu den Wettbewerben gehören Schießen, Rollstuhl-Rugby, Radfahren, Kraftdreikampf, Indoor-Rudern, Rollstuhl-Basketball, Leichtathletik, Golf, Schwimmen, Sitzvolleyball und Bogenschießen.

Dies ist das erste Jahr, in dem das Team Ukraine an den Warrior Games teilgenommen hat. Ihre Athleten haben mindestens 18 Goldmedaillen gewonnen.

Das ukrainische Team besteht aus denselben Veteranensportlern, die auch an den Invictus Games teilgenommen haben, einem ähnlichen Wettbewerb für verwundete Veteranen, der von Prinz Harry gegründet wurde, nachdem der englische König die Warrior Games besucht hatte. Nach Angaben des ukrainischen Ministeriums für Veteranenangelegenheiten werden sowohl das ukrainische Invictus-Games-Team als auch das Warrior-Games-Team von Oksana Gorbach geleitet.

Weitere Mitglieder des ukrainischen Teams bei den DoD Warrior Games. Über Fisher House

“Zum Organisationsteam der Warrior Games in der Ukraine gehören das Ministerium für Veteranenangelegenheiten der Ukraine, das Zentrum für strategische Kommunikation ‘StratCom Ukraine’, die Nichtregierungsorganisation ‘Invictus Ukraine Games’, der Strongman-Verband der Ukraine und ‘Come Back Alive'”, heißt es auf der Website des Ministeriums für Veteranenangelegenheiten. StratCom Ukraine ist wie das Ministerium für Veteranenangelegenheiten eine staatliche Einrichtung, während es sich bei den anderen offenbar um ukrainische NROs handelt.

Wie die Grayzone berichtete, besuchte der Leiter der ukrainischen Behörde für Veteranenangelegenheiten 2019 ein Neonazi-Black-Metal-Konzert mit mehreren antisemitischen Metal-Bands und bewarb die Veranstaltung auf Facebook.

Einem gelöschten Artikel aus dem Jahr 2017 auf einer Website des Asow-Bataillons zufolge haben mindestens drei Mitglieder der berüchtigten ultranationalistischen Kampftruppe an den Invictus Games teilgenommen. Da Asow die Teilnehmer anhand ihrer Rufzeichen identifizierte und daher ihre echten Namen nicht preisgab, ist es nicht möglich festzustellen, ob sie auch an den Warrior Games 2022 teilnahmen.

Ihor Halushka um 2014. Auf seinem linken Arm ist das Abzeichen des Asowschen Bataillons zu sehen.

Während auf der Teamseite der Invictus Games-Website lediglich angegeben wird, dass Ihor Halushka Mitglied der ukrainischen Nationalgarde war, geht aus einer erweiterten Biografie auf der Website hervor, dass er Mitglied des Asow-Bataillons war.

Ein nicht aufgeführtes YouTube-Video der Invictus Games zeigt eine Nahaufnahme von Halushka beim Training, auf der das Symbol der Schwarzen Sonne der Nazis auf seinem linken Ellbogen deutlich zu sehen ist. Halushka hat sich dafür entschieden, das faschistische Symbol während der Fototermine bei den Warrior Games zu verdecken.

Ihor Haluskha trägt ein T-Shirt des Asow-Bataillons, als er bei den Warrior Games 2022 des Verteidigungsministeriums eine Goldmedaille entgegennimmt



Halushka hat sich nie gescheut, seine Verbindung zum Asowschen Bataillon zu betonen. Bei den Invictus Games im April dieses Jahres zückte er eine Asow-Flagge, als er eine Goldmedaille entgegennahm, die in Den Haag verliehen wurde – wo Kriegsverbrecher normalerweise verurteilt und nicht ausgezeichnet werden. Auch in Orlando trug Haluskha ein T-Shirt des Asowschen Bataillons, als er eine Goldmedaille im Hallenrudern entgegennahm. Tage später wurde er als “Herz” seiner Mannschaft geehrt.

“Symbol der ukrainischen Tapferkeit” war Mitglied des faschistischen Rechten Sektors

Die vielleicht berühmteste Teilnehmerin der ukrainischen Warrior Games ist Julia Palevska, die von der New York Times als “Symbol für ukrainische Tapferkeit und Selbstaufopferung” bezeichnet wurde.

Palevska erlangte im März dieses Jahres internationale Anerkennung, als sie einem Journalisten der Associated Press Aufnahmen übergab, die sie in Mariupol gefilmt hatte. Das Video zeigte Palevska bei der Evakuierung von Soldaten des Asow-Bataillons aus dem Stahlwerk Azovstal in Mariupol, als sie von den russischen Streitkräften gefangen genommen wurde. Drei Monate später wurde sie freigelassen.

Die Freilassung Palevskas durch Russland war in der Ukraine ein so bemerkenswertes Ereignis, dass Präsident Selenskyj persönlich auf die Entwicklung einging.

Palevska nimmt an einem Schwimmwettbewerb bei den DoD Warrior Games teil

Die Associated Press spielte ihre Verbindungen zum Asow-Bataillon herunter und schrieb: “Russland hat Taira als Mitarbeiterin des nationalistischen Asow-Bataillons dargestellt… Aber die AP fand keine derartigen Beweise, und Freunde und Kollegen sagten, sie habe keine Verbindungen zum Asow-Bataillon.”

Palevska war jedoch Mitglied einer anderen Neonazi-Formation, die in ähnlicher Weise in das ukrainische Militär integriert war – eine Tatsache, die von den Mainstream-Medien, die sie im März dieses Jahres zur Kriegsheldin machten, nicht erwähnt wurde.



In einem Bericht der Bloomberg Businessweek von 2019 wird Palevska als “ehemaliges Mitglied des Rechten Sektors” bezeichnet. (“So etwas wie einen Ex-Rechten Sektor gibt es nicht”, behauptete sie). Nach ihrem Austritt aus der Gruppe “inmitten von Auseinandersetzungen” organisierte sie ein Team von Kampfsanitätern, das sie nach ihrem World of Warcraft-Charakter “Taira’s Angels” benannte.

Der Korrespondent von Bloomberg traf sich mit Palevska in Mariupol, das damals vom Asow-Bataillon kontrolliert wurde. Palevskas Sanitätergruppe “verbraucht jeden Monat etwa 20.000 Dollar, die Hälfte davon aus dem Ausland, in Form von Bargeld, Treibstoff und medizinischem Material”, berichtete er.

Das Foto von Palevska wurde von der Warrior Games: Team Ukraine Facebook-Seite

“Jeder, mit dem ich spreche, beschreibt [Palevska], die mit buddhistischen Tattoos übersät ist und blau gefärbte Haare trägt, als rein patriotisch motiviert”, fügte er hinzu.

Auf einem Foto, das von der offiziellen Facebook-Seite des ukrainischen Warrior Games-Teams gepostet wurde, ist Palevskas Tätowierung mit dem ultranationalistischen Slogan “Ruhm für die Ukraine, Ruhm für die Helden” deutlich zu erkennen.

Ein weiteres Mitglied von Palevskas Mediengruppe “trug ein T-Shirt des Neonazi-Bekleidungsunternehmens Sva Stone und einen Ring des Eisernen Kreuzes”, so Bloomberg.



Nazi-Gruß auf der Facebook-Seite von Team Ukraine

Es ist schwer zu glauben, dass Palevska und Halushka die einzigen Mitglieder von Team Ukraine sind, die Neonazi-Gruppen angehört haben.

Ein auf der offiziellen Facebook-Seite des Teams gepostetes Foto zeigt fünf Teammitglieder, die vor einem Banner der Warrior Games einen faschistischen Gruß zeigen.

Das Team Ukraine zeigt einen faschistischen Gruß vor einem Banner des Verteidigungsministeriums

Auf anderen Fotos ist ein Teammitglied mit einem Warrior-Games-T-Shirt zu sehen, das eine Flagge des Rechten Sektors in der Hand hält, und sieben Veteranen des Teams tragen die Flagge der 14.

Die amerikanischen Steuerzahler haben seit Ausbruch des Krieges im Jahr 2014 bereits 60 Milliarden Dollar an die Ukraine überwiesen. Sie haben daher ein Recht darauf zu erfahren, ob das Verteidigungsministerium die Reisekosten von Team Ukraine bezahlt hat.

Ein Video des Verteidigungsministeriums zeigt, wie das ukrainische Team auf dem Rollfeld der MacDill Air Force Base aussteigt. Wurden sie überhaupt durch den Zoll geschleust?

Die Warrior Games des Pentagons haben sich geweigert, diese Fragen zu beantworten, und haben The Grayzone seither hingehalten.

Während die Anwesenheit von Neonazis in den ukrainischen Streitkräften für kritische Beobachter des NATO-Konflikts mit Russland wenig überraschend sein mag, ist ihre Einladung nach Disney World durch das Verteidigungsministerium zweifellos eine der merkwürdigsten Episoden im Stellvertreterkrieg der Ukraine. Übersetzt mit Deepl.com

Beobachten: The Hill berichtet über Alex Rubinsteins Bericht für The Grayzone

Alex Rubinstein ist ein unabhängiger Reporter bei Substack. Sie können sich hier anmelden, um kostenlose Artikel von ihm in Ihren Posteingang geliefert zu bekommen. Wenn Sie seinen Journalismus unterstützen möchten, der niemals hinter einer Bezahlschranke verschwindet, können Sie ihm eine einmalige Spende über PayPal hier zukommen lassen oder seine Berichterstattung über Patreon hier unterstützen

