Jordanien: Von einem nationalistischen Aufstand zur Unterstützung einer arabisch-israelischen Nato Jordanien: Von einem nationalistischen Aufstand zur Unterstützung einer arabisch-israelischen Nato

Jordanien: Von einem nationalistischen Aufstand zur Unterstützung einer arabisch-israelischen Nato

Von Joseph Massad

28. Juni 2022

Ein Palastputsch

Heute leben wir in einer Welt, in der es keine großen anti-imperialistischen Kräfte in der arabischen Welt mehr gibt. In der Tat gibt es keine Anzeichen dafür, dass irgendjemand im von den USA ausgerüsteten jordanischen Militär, geschweige denn in der politischen Klasse Jordaniens, eine anti-imperialistische nationalistische Gesinnung vertritt, wie es in den 1950er Jahren der Fall war.

Es gibt jedoch einige, die dem Antiimperialismus so feindselig gegenüberstehen, dass sie immer noch versuchen, die Legitimation des antiimperialistischen Premierministers al-Nabulsi aus den 1950er Jahren zu untergraben.Ein neuer Naher OstenHunderte von Demonstranten versammeln sich am 26. November 2021 in der jordanischen Hauptstadt Amman und halten Schilder gegen Abkommen mit Israel und andere gegen Vorschläge zur Verfassungsänderung hoch.Menschen halten am 26. November 2021 Schilder gegen Abkommen mit Israel und andere gegen Vorschläge zur Verfassungsänderung hoch (AFP)

Eine weitere Bemühung, die vielleicht auch dazu beitragen soll, die Jordanier davon zu überzeugen, dass der Iran und nicht Israel ihr Feind ist, sind die im letzten Monat in der Presse verbreiteten Geschichten, wonach iranische Cyberspionage versucht habe, das jordanische Außenministerium zu hacken.

Noch schwerwiegender sind die Behauptungen, der Iran stecke hinter einer groß angelegten Kampagne des Drogenschmuggels von der syrischen Grenze nach Jordanien.

Tatsächlich unterhält der Iran freundschaftliche diplomatische Beziehungen zu Jordanien, obwohl das jordanische Regime früher der vor-revolutionären Diktatur des Schahs nahe stand und König Hussein in den 1980er Jahren den Krieg Saddam Husseins gegen den revolutionären Iran aktiv unterstützte.

Als die britischen Generäle Mitte der 1950er Jahre die von den Briten ausgebildete jordanische Armee auf die Zivilbevölkerung losließen, taten sie dies in einem Jordanien, das gegen den fortbestehenden britischen Kolonialismus, den US-Imperialismus und den israelischen Feind mobilisiert war.

Dennoch gelang es den damaligen anti-imperialistischen Kräften, König Hussein daran zu hindern, dem Bagdad-Pakt beizutreten.

Die Gesellschaft der Muslimbrüder, die sich in den 50er Jahren nicht der Opposition gegen den Bagdad-Pakt anschloss, sondern Teil des Putsches gegen die Nationalisten war, hat sich vor einigen Tagen zusammen mit anderen patriotischen Gruppen Jordaniens entschieden gegen den neuen Pakt ausgesprochen.

Heute scheinen sich die USA und König Abdullah jedoch keine Sorgen zu machen, dass die von den USA unterstützte und ausgerüstete jordanische Armee, ganz zu schweigen von den gewaltigen, von den USA unterstützten jordanischen Sicherheitsdiensten, mit einer Volksmobilisierung im Stil der 1950er Jahre gegen den neuen Nato-Staat im Nahen Osten konfrontiert werden könnte, und dass kein jordanischer Premierminister gestürzt werden muss und kein Palastputsch organisiert werden muss.

Sowohl die Amerikaner als auch der König scheinen sich mit ihrem neuen Plan zu arrangieren und von dessen Erfolg überzeugt zu sein.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.