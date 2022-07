“Die wahren Helden sind natürlich die Journalisten, die vor Ort über die Verfolgung der Palästinenser und die brutale israelische Besetzung ihres Landes berichten. Wie wir schon unzählige Male gesehen haben, wird man zur Zielscheibe des israelischen Militärs, wenn man in diesem Teil der Welt berichtet, und die Soldaten scheinen ungestraft auf Fernsehteams und Medien schießen zu können. Das jüngste Opfer war die erfahrene Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh, die von einem israelischen Scharfschützen erschossen wurde, als sie im Mai über eine Razzia der Armee im Flüchtlingslager Dschenin berichtete.”

https://www.middleeastmonitor.com/20220703-journalists-beware-telling-the-truth-should-carry-a-health-warning/

Bild: Eine Gruppe von Demonstranten, die Transparente und Plakate halten, versammeln sich am 20. Juni 2022 auf dem Monastiraki-Platz in Athen, Griechenland, um gegen die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die Vereinigten Staaten zu protestieren. (Ayhan Mehmet – Anadolu Agency)

Journalisten aufgepasst – wer die Wahrheit sagt, sollte eine Gesundheitswarnung erhalten

Von Yvonne Ridley

3. Juli 2022



Es war keine wirkliche Überraschung, als Polizeibeamte in Delhi den indischen Journalisten Mohammed Zubair verhafteten, nachdem er den Medienchef der regierenden Bharatiya Janata Party (BJP) von Narendra Modi wegen abfälliger Bemerkungen über den Propheten Mohammed (Friede und Segen seien mit ihm) geoutet hatte. Leider hat das heutige politische Klima dazu geführt, dass es für Journalisten, egal wer sie sind oder wo sie arbeiten, immer schwieriger wird, die Wahrheit zu sagen.

Hier in Großbritannien hat Innenministerin Priti Patel mit ihrer Unterschrift unter den Auslieferungsbeschluss, Julian Assange nach Amerika auszuliefern, wo er sich einer Anklage nach dem Espionage Act stellen muss, es Schurkenstaaten in aller Welt noch leichter gemacht, mutige Journalisten, die Lügen und Verrat der Regierung aufdecken, zu töten oder gewaltsam verschwinden zu lassen. Das angebliche Vergehen von Assange, wie auch das “Verbrechen” von Zubair, bestand lediglich darin, ohne Furcht oder Gefälligkeit die Wahrheit zu sagen. Wenn das Recht auf freie Meinungsäußerung in Großbritannien, wo wir es angeblich so sehr schätzen, nicht geschützt werden kann, welche Hoffnung gibt es dann für die Menschen in anderen Ländern?

Wenn schockierende Staatsgeheimnisse an uns als Journalisten herangetragen werden, ist es unsere Pflicht, sie öffentlich zu machen. WikiLeaks-Gründer Assange veröffentlichte 2010 einen Schatz an US-Regierungsdokumenten, darunter vertrauliche US-Militärunterlagen und diplomatische Kabel, die Missstände und wohl auch staatlich sanktionierte Morde aufdeckten. Jeder anständige Journalist, der im Besitz einer solchen Fülle von Exklusivdokumenten ist, hätte in seiner Lage dasselbe getan wie Assange. Um es ganz offen zu sagen: Einige Journalisten haben sich mit dem sensationellen WikiLeaks-Material einen Namen gemacht, aber unverständlicherweise scheuen sie sich jetzt, sich zur Verteidigung von Leuten wie Assange und dem Recht auf Meinungsfreiheit, das er so bereitwillig verteidigt hat, zu erheben.

Der Autor und Journalist Patrick Coburn glaubt, dass einige dieser Journalisten zu viel Angst davor haben, Assange zu verteidigen, weil sie vom Staat schikaniert werden. Wenn so genannte Bastionen der Demokratie wie Amerika und Großbritannien so offensichtlich darauf aus sind, Journalisten einzuschüchtern, welche Chance haben dann jene Reporter, die unter brutalen Regimen, Diktaturen und Schurkenstaaten leben und arbeiten?

Als die Regierung Biden den israelischen Spionageprogrammhersteller NSO Group auf eine schwarze Liste der USA setzte, nachdem die Pegasus-Spionagesoftware des Unternehmens von ausländischen Regierungen gegen Dissidenten, Journalisten, Diplomaten und Mitglieder des Klerus eingesetzt worden war, erschien ein Lichtblick. Nichtsdestotrotz sind die USA nach wie vor entschlossen, die Auslieferung von Assange zu fordern; die Heuchelei in Washington ist ungebrochen.

Journalisten sind Politikern und Regierungen ein Dorn im Auge, aber das ist unsere Aufgabe. Wir sind dazu da, die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen und die Öffentlichkeit darüber zu informieren und aufzuklären, was in ihrem Namen oder in ihrem Auftrag getan wird. Die Tatsache, dass die israelische NSO-Gruppe Kunden im gesamten Nahen Osten hat, darunter Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Ungarn und Indien, spricht Bände über die staatliche Paranoia in diesen Staaten.

Saudische Journalisten werden es sich zweifellos zweimal überlegen, bevor sie die Aktivitäten des Kronprinzen Mohammed Bin Salman aufdecken oder kritisieren, der laut einem von US-Präsident Joe Biden freigegebenen Bericht der US-Geheimdienste im Oktober 2018 den Mord an dem Washington-Post-Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul angeordnet hat. Nun, da sich die strategischen Allianzen im Karussell der Weltpolitik ändern, fliegt Biden nächste Woche nach Saudi-Arabien, um den De-facto-Herrscher des Königreichs davon zu überzeugen, mehr Rohöl zu pumpen, um die russischen Exporte zu ersetzen und den Preis zu senken. Biden hat sich zu Beginn seiner Präsidentschaft geweigert, den Hörer abzunehmen, um mit Bin Salman zu sprechen. Außerdem ist der stets pragmatische türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan der neue beste Freund des saudischen Prinzen. Das geht sogar so weit, dass der Abwesenheitsprozess gegen die 26 mutmaßlichen Mörder von Khashoggi von Ankara nach Riad verlegt wird. Was für ein Preis für die Gerechtigkeit, nicht wahr?

Journalisten müssen in einer Welt arbeiten, in der sie verleumdet und diskreditiert, unterminiert und lächerlich gemacht werden, weil sie es wagen, den Regierungen die Stirn zu bieten. Ich muss es wissen. Seit ich vor 20 Jahren durchgesickerte GCHQ-Papiere übergeben habe, die den Verrat der USA aufdeckten, gab es verschiedene Versuche, meine Arbeit lächerlich zu machen, ins Abseits zu stellen und zu untergraben. Mein journalistischer Status und meine Glaubwürdigkeit wurden bei vielen Gelegenheiten in Frage gestellt.

Ich würde mich viel besser fühlen, wenn die USA und Großbritannien im Vorfeld der Irak-Invasion und des Irak-Kriegs 2003 wegen der illegalen Bespitzelung von Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats zur Rechenschaft gezogen worden wären, aber alles, was wir bekamen, war eine rechtzeitige Erinnerung an Tony Blairs Verrat als britischer Premierminister in dem Film Official Secrets aus dem Jahr 2019.

Die wahren Helden sind natürlich die Journalisten, die vor Ort über die Verfolgung der Palästinenser und die brutale israelische Besetzung ihres Landes berichten. Wie wir schon unzählige Male gesehen haben, wird man zur Zielscheibe des israelischen Militärs, wenn man in diesem Teil der Welt berichtet, und die Soldaten scheinen ungestraft auf Fernsehteams und Medien schießen zu können. Das jüngste Opfer war die erfahrene Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh, die von einem israelischen Scharfschützen erschossen wurde, als sie im Mai über eine Razzia der Armee im Flüchtlingslager Dschenin berichtete.

Einem Bericht des Komitees zum Schutz von Journalisten zufolge hat die Zahl der weltweit inhaftierten Reporter im Jahr 2021 einen neuen traurigen Rekord erreicht. Die Redaktionsleiterin Arlene Getz schrieb: “Es war ein besonders düsteres Jahr für die Verteidiger der Pressefreiheit. Die Gefängniszählung des CPJ für das Jahr 2021 ergab, dass die Zahl der Reporter, die wegen ihrer Arbeit inhaftiert wurden, einen neuen globalen Rekord von 293 erreicht hat, gegenüber einem revidierten Wert von 280 im Jahr 2020. Mindestens 24 Journalisten wurden in diesem Jahr wegen ihrer Berichterstattung getötet; 18 weitere starben unter Umständen, die zu undurchsichtig sind, um festzustellen, ob sie ein konkretes Ziel waren.”

Der Twitter-Hashtag #IStandWithZubair stand weltweit an erster Stelle, als internationale Empörung und Unterstützung für den Mitbegründer des Nachrichtenportals AltNews ausbrachen, nachdem er unter dem fadenscheinigen Vorwurf verhaftet worden war, er habe in einem Tweet aus dem Jahr 2018 religiöse Gefühle von Hindus beleidigt. Diese Wut ist immer noch spürbar, nachdem er am Samstagnachmittag für 14 Tage in Untersuchungshaft genommen wurde. Die bittere Realität ist: Wenn wir keine Gerechtigkeit für Assange, den Mord an Khashoggi oder die Ermordung von Abu Akleh bekommen können, warum sollte Indien dann die Wut über die Behandlung von Mohammed Zubair zur Kenntnis nehmen?

Gute Journalisten sind die Wächter von Freiheit und Demokratie. Sie müssen uns nicht mögen, aber wenn Sie uns bei der Arbeit sehen, sollten Sie zumindest wissen, dass wir in einem Bereich tätig sind, in dem die Wahrheit noch zählt. Wenn man den Journalismus zu einem Verbrechen macht, wird ein schwacher Staat sichtbar, der sich im Griff mächtiger Leute befindet, die viel zu verbergen haben und die Wahrheit fürchten.

Anlässlich des Welttags der Pressefreiheit im Mai veröffentlichte Reporter ohne Grenzen die Ausgabe 2022 des Weltindex für Pressefreiheit, in dem Amerika auf Platz 42 rangiert; Großbritannien liegt auf Platz 24, während Indien auf Platz 150 von 180 Ländern landet. Amerika, Großbritannien und Indien rühmen sich oft mit ihrer demokratischen Gesinnung, doch ihre jeweiligen Positionen auf dieser Liste zeigen, dass sie Journalisten verfolgen, um sie zum Schweigen zu bringen oder zu verfolgen.

Der Prophet Jesus, Friede sei mit ihm, soll seinen Anhängern gesagt haben: “Die Wahrheit wird euch frei machen.” Nicht jedoch im 21. Jahrhundert, wo die Wahrheit Sie Ihre Freiheit oder sogar Ihr Leben kosten kann. Journalisten sollten sich vorsehen: Wer die Wahrheit sagt, sollte eine Gesundheitswarnung erhalten. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...