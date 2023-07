Journalisten haben Julian Assange im Stich gelassen und sich selbst die Kehle durchgeschnitten Von Chris Hedges

9. Juli 2023

LONDON: Die Verfolgung von Julian Assange hat zusammen mit dem Klima der Angst, der umfassenden Überwachung durch die Regierung und der Anwendung des Spionagegesetzes zur Verfolgung von Whistleblowern den investigativen Journalismus entkräftet. Die Presse hat es nicht nur versäumt, eine nachhaltige Kampagne zur Unterstützung von Julian zu starten, dessen Auslieferung unmittelbar bevorzustehen scheint, sondern versucht auch nicht mehr, das Innenleben der Macht zu beleuchten. Dieses Versagen ist nicht nur unentschuldbar, sondern auch bedrohlich.

Die US-Regierung, insbesondere das Militär und Behörden wie die CIA, das FBI, die NSA und Homeland Security, haben nicht die Absicht, Julian zu stoppen, dem 170 Jahre Gefängnis drohen, wenn er wegen 17 Verstößen gegen das Spionagegesetz schuldig gesprochen wird. Sie zementieren Mechanismen drakonischer staatlicher Zensur, von denen Matt Taibbi in den Twitter Files einige Merkmale aufgedeckt hat, um einen dystopischen korporativen Totalitarismus zu errichten.

Die USA und Großbritannien haben dreist gegen eine Reihe von Rechtsnormen und diplomatischen Protokollen verstoßen, um Julian sieben Jahre lang in der ecuadorianischen Botschaft gefangen zu halten, nachdem ihm von Ecuador politisches Asyl gewährt worden war. Die CIA hat über die spanische Sicherheitsfirma UC Global Aufzeichnungen von Julians Treffen mit seinen Anwälten angefertigt, was allein schon das Auslieferungsverfahren ungültig machen sollte. Julian wird seit mehr als vier Jahren im berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh festgehalten, seit die britische Metropolitan Police ihn am 11. April 2019 aus der Botschaft zerrte. Die Botschaft gilt als souveränes Territorium Ecuadors. Julian ist in diesem Fall nicht für ein Verbrechen verurteilt worden. Er wird unter dem Espionage Act angeklagt, obwohl er kein US-Bürger ist und WikiLeaks keine in den USA ansässige Publikation ist. Die britischen Gerichte, die sich auf etwas eingelassen haben, was man nur als Schauprozess bezeichnen kann, scheinen bereit zu sein, ihn an die USA auszuliefern, sobald seine letzte Berufung, wie wir erwarten, abgelehnt wird. Dies könnte schon in wenigen Tagen oder Wochen geschehen.

Am Mittwochabend haben Stella Assange, eine Anwältin, die mit Julian verheiratet ist, Matt Kennard, Mitbegründer und Chefermittler von Declassified UK, und ich an der School of Oriental and African Studies, University of London, den Zusammenbruch der Presse untersucht, insbesondere in Bezug auf Julians Fall. Sie können sich unsere Diskussion hier ansehen.

“Ich habe das Gefühl, ich lebe im Jahr 1984”, sagte Matt. “Dies ist ein Journalist, der mehr Verbrechen der Supermacht der Welt aufgedeckt hat als jeder andere in der Geschichte. Er sitzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in London. Der Staat, der ihn in dieses Land überführen will, um ihn für den Rest seines Lebens ins Gefängnis zu stecken, hat nachweislich seine vertraulichen Gespräche mit seinen Anwälten ausspioniert. Es ist aktenkundig, dass sie ein Attentat auf ihn planen. Wenn man jemandem aus einer anderen Zeit sagen würde: “Ja, so ist es passiert, und er wurde trotzdem geschickt, und nicht nur das, die Medien haben überhaupt nicht darüber berichtet. Das ist wirklich beängstigend. Wenn sie das mit Assange machen können, wenn die Zivilgesellschaft und die Medien den Ball fallen lassen können, dann können sie das mit jedem von uns machen.”

Als Julian und WikiLeaks die geheimen diplomatischen Kabel und die Irak-Kriegsprotokolle veröffentlichten, die zahlreiche US-Kriegsverbrechen aufdeckten, darunter Folter und die Ermordung von Zivilisten, Korruption, diplomatische Skandale, Lügen und Spionage durch die US-Regierung, hatten die kommerziellen Medien keine andere Wahl, als über diese Informationen zu berichten. Julian und WikiLeaks haben sie dazu gezwungen, ihre Arbeit zu tun. Aber selbst als sie mit Julian zusammenarbeiteten, waren Organisationen wie die New York Times und The Guardian entschlossen, ihn zu vernichten. Er bedrohte ihr journalistisches Modell und stellte ihr Entgegenkommen gegenüber den Machtzentren bloß.

“Sie hassten ihn”, sagte Matt über die Reporter und Redakteure der Mainstream-Medien. “Unmittelbar nach diesen Veröffentlichungen zogen sie gegen ihn in den Krieg. Ich habe Ende 2010 für die Financial Times in Washington gearbeitet, als diese Veröffentlichungen stattfanden. Die Reaktion des Büros der Financial Times war einer der Hauptgründe, warum ich von den Mainstream-Medien desillusioniert wurde.”

Julian wurde von einem Journalistenkollegen zu einem Ausgestoßenen, sobald die Informationen, die er diesen Nachrichtenorganisationen zur Verfügung stellte, veröffentlicht wurden. Er musste, in den Worten von Nils Melzer, dem damaligen UN-Sonderberichterstatter über Folter, “eine unerbittliche und hemmungslose Kampagne von öffentlichem Mobbing, Einschüchterung und Diffamierung” ertragen. Diese Angriffe umfassten “kollektiven Spott, Beleidigungen und Demütigungen bis hin zu offener Anstiftung zur Gewalt und sogar wiederholten Aufrufen zu seiner Ermordung.”

Julian wurde als Hacker gebrandmarkt, obwohl ihm alle Informationen, die er veröffentlichte, von anderen zugespielt wurden. Er wurde als Sexualverbrecher und russischer Spion verleumdet, als Narzisst bezeichnet und beschuldigt, unhygienisch und schlampig zu sein. Der unaufhörliche Rufmord, der durch die feindseligen Medien noch verstärkt wurde, führte dazu, dass er von vielen, die ihn für einen Helden gehalten hatten, im Stich gelassen wurde.

“Sobald er durch Isolation, Spott und Schande entmenschlicht worden war, wie die Hexen, die wir auf dem Scheiterhaufen verbrannten, war es ein Leichtes, ihn seiner grundlegendsten Rechte zu berauben, ohne eine weltweite öffentliche Empörung hervorzurufen”, schloss Melzer.

Die New York Times, The Guardian, Le Monde, El Pais und Der Spiegel, die alle von Julian zur Verfügung gestellte WikiLeaks-Dokumente veröffentlicht haben, haben am 28. November 2022 einen gemeinsamen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie die US-Regierung auffordern, die Verfolgung von Julian Assange wegen der Veröffentlichung von Geheimnissen zu beenden”.

Aber die Dämonisierung von Julian, zu der diese Veröffentlichungen beigetragen haben, war bereits vollzogen.

“Es war so ziemlich eine sofortige Veränderung”, erinnert sich Stella. “Die Medienpartner wussten zwar, dass Julian noch brisantes Material hatte, das noch veröffentlicht werden musste, aber sie waren Partner. Sobald sie hatten, was sie von ihm zu wollen glaubten, drehten sie sich um und griffen ihn an. Man muss sich in die Situation versetzen, in der sich die Presse im Jahr 2010 befand, als diese Geschichten bekannt wurden. Sie kämpften um ein Finanzmodell, um zu überleben. Sie hatten sich nicht wirklich an das Zeitalter des Internets angepasst. Julian kam mit einem völlig neuen Modell des Journalismus an.

Es folgte eine WikiLeaks-Öffnung der US-Medien wie der New York Times, die die von WikiLeaks eingeführten Innovationen übernahm, einschließlich der Bereitstellung sicherer Kanäle für Whistleblower, um Dokumente zu veröffentlichen.

“Julian war ein Superstar”, sagte Stella. “Er kam von außerhalb des ‘Old Boys’ Network. Er sprach darüber, wie diese Enthüllungen zu Reformen führen sollten und wie das Video Collateral Murder zeigt, dass es sich um ein Kriegsverbrechen handelt.”

Julian war empört, als er sah, dass die Informationen, die er enthüllte, in Zeitungen wie The Guardian stark geschwärzt wurden. Er kritisierte diese Publikationen für ihre Selbstzensur, um ihre Werbekunden und die Mächtigen zu besänftigen.

Er stellte diese Nachrichtenorganisationen, wie Stella sagte, “für ihre eigene Heuchelei, für ihren eigenen schlechten Journalismus” bloß.

“Ich finde es sehr ironisch, dass all dieses Gerede über Fehlinformationen nur ein Vorwand für Zensur ist”, sagte Stella. “Es gibt all diese neuen Organisationen, die subventioniert werden, um Fehlinformationen zu finden. Das ist nur ein Mittel, um die Berichterstattung zu kontrollieren. Wenn dieses ganze Desinformationszeitalter die Wahrheit wirklich ernst nehmen würde, dann würden alle diese Desinformationsorganisationen WikiLeaks als Beispiel anführen, oder? Julians Modell des Journalismus war das, was er wissenschaftlichen Journalismus nannte. Er sollte überprüfbar sein. Man kann eine Analyse einer Nachricht verfassen, aber man muss zeigen, worauf man sie stützt. Die Kabel sind das perfekte Beispiel dafür. Man schreibt eine Analyse über etwas, das passiert ist, und bezieht sich dabei auf die Kabel und alles andere, worauf man seine Nachricht stützt.”

“Dies war ein völlig neues Modell des Journalismus”, fuhr sie fort. “Es ist eines, [das] Journalisten, die sich als Gatekeeper verstanden haben, gehasst haben. Sie mochten das WikiLeaks-Modell nicht. WikiLeaks wurde vollständig von den Lesern finanziert. Die Leser waren weltweit und reagierten mit Begeisterung. Deshalb begannen PayPal, MasterCard, Visa und die Bank of America im Dezember 2010 mit der Bankenblockade. Dies hat sich zu einem Standardmodell der Zensur entwickelt, um Kanäle zu demontieren und von ihrer Leserschaft und ihren Unterstützern abzuschneiden. Das allererste Mal wurde dies 2010 gegen WikiLeaks innerhalb von zwei oder drei Tagen nach der Veröffentlichung der Kabel des US-Außenministeriums getan.”

Während Visa WikiLeaks den Geldhahn zudrehte, wies Stella darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin Spenden an den Ku-Klux-Klan verarbeitete.

Julians “Botschaft war, dass Journalismus zu Reformen führen kann, dass er zu Gerechtigkeit führen kann, dass er Opfern helfen kann, dass er vor Gericht verwendet werden kann und dass er vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und sogar vor dem Obersten Gerichtshof Großbritanniens im Chagos-Fall verwendet worden ist”, sagte sie. “Es wurde als Beweismittel verwendet. Dies ist ein völlig neuer Ansatz für den Journalismus. WikiLeaks ist mehr als Journalismus, weil es sich um authentische, offizielle Dokumente handelt. Es stellt der Öffentlichkeit und den Opfern von staatlich geförderten Verbrechen die interne Geschichte zur Verfügung. Zum ersten Mal konnten wir diese Dokumente nutzen, um Gerechtigkeit zu erlangen, zum Beispiel im Fall des deutschen Bürgers Khalid El-Masri, der von der CIA entführt und gefoltert wurde. Er konnte die WikiLeaks-Dokumente vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verwenden, als er Mazedonien wegen der Überstellungen verklagte. Das war ein völlig neuer Ansatz. Er brachte den Journalismus zu seinem maximalen Potenzial.

Die von den Mainstream-Medien propagierte Objektivität und Neutralität ist ein Mechanismus, der verhindern soll, dass der Journalismus genutzt wird, um Ungerechtigkeiten anzufechten oder korrupte Institutionen zu reformieren.

“Der Gedanke, dass man den Journalismus als Instrument nutzen könnte, um die Welt zu verbessern und die Menschen über die Geschehnisse zu informieren, ist ihnen völlig fremd”, so Matt. “Für sie ist es eine Karriere. Es ist ein Statussymbol. Ich hatte nie eine Gewissenskrise, weil ich nie Journalist werden wollte, wenn ich das nicht tun konnte.”

“Was machen die Leute, die von der Universität oder der Journalistenschule kommen?”, fragte er. “Die Leute bekommen eine Hypothek. Sie haben Kinder. Sie wollen ein normales Leben führen… Sie treten in das System ein. Langsam werden einem alle Ecken und Kanten abgeschliffen. Man wird Teil der Gleichförmigkeit des Denkens. Ich habe das bei der Financial Times deutlich gesehen.”

“Es ist ein sehr heimtückisches System”, fuhr Matt fort. “Journalisten können sich sagen: ‘Ich kann schreiben, was ich will’, aber das können sie natürlich nicht. Ich denke, es ist ziemlich interessant, Declassified mit Mark Curtis zu starten, weil die Journalisten nicht wissen, wie sie auf uns reagieren sollen. Wir haben einen kompletten Blackout in den Mainstream-Medien.”

“In den letzten zwanzig Jahren ist etwas wirklich Unheimliches passiert, vor allem bei The Guardian”, sagte er. “Der Guardian ist ein staatlich kontrolliertes Medium. Die ersten WikiLeaks-Veröffentlichungen im Jahr 2010 wurden mit dem Guardian gemacht. Ich erinnere mich an das Jahr 2010, als diese Veröffentlichungen mit dem Guardian und der New York Times stattfanden. Ich las dieselben Kabel, über die im Guardian und in der New York Times berichtet wurde, und dachte immer: ‘Wow, wir haben Glück, dass wir den Guardian haben, denn die New York Times vertrat eine viel regierungsfreundlichere Position als die USA. Das hat sich jetzt geändert. Ich würde es viel lieber sehen, wenn die New York Times über diese Dinge berichten würde. Und ich sage nicht, dass sie perfekt ist. Keines von beiden war perfekt, aber es gab einen Unterschied. Ich denke, was passiert ist, ist eine clevere staatliche Repression”.

Der D-Notice-Ausschuss, so erklärte er, besteht aus Journalisten und staatlichen Sicherheitsbeamten in Großbritannien, die sich alle sechs Monate treffen. Sie besprechen, was Journalisten veröffentlichen dürfen und was nicht. Der Ausschuss verschickt regelmäßig Hinweise.

Der Guardian ignorierte die Ratschläge, die von Edward Snowden veröffentlichten Enthüllungen über illegale Massenüberwachung nicht zu veröffentlichen. Unter starkem Druck, einschließlich Drohungen der Regierung, die Zeitung zu schließen, willigte The Guardian schließlich ein, zwei Beamten des Government Communication Headquarters (GCHQ) zu gestatten, die Vernichtung der Festplatten und Speichermedien mit dem von Snowden zur Verfügung gestellten Material zu überwachen. Die GCHQ-Beamten filmten am 20. Juli 2013 drei Redakteure des Guardian, wie sie Laptops mit Winkelschleifern und Bohrern zerstörten. Der stellvertretende Redakteur des Guardian, Paul Johnson – der sich während der Zerstörung der Laptops im Keller aufhielt – wurde in den D-Notice-Ausschuss berufen. Er gehörte dem Ausschuss vier Jahre lang an. In seiner letzten Ausschusssitzung wurde Johnson für die “Wiederherstellung der Verbindungen” zwischen dem Ausschuss und dem Guardian gedankt. Die gegnerische Berichterstattung der Zeitung war zu diesem Zeitpunkt neutralisiert worden.

“Nach dem Irak-Krieg erkannte der Staat, dass er die Freiheit der britischen Medien einschränken musste”, sagte Matt. “Der Daily Mirror unter Piers Morgan… Ich weiß nicht, ob sich noch jemand an 2003 erinnert, und ich weiß, dass er eine umstrittene Figur ist und von vielen Leuten gehasst wird, mich eingeschlossen, aber er war Redakteur beim Daily Mirror. Es war eine seltene Gelegenheit zu zeigen, was eine Boulevardzeitung tun kann, wenn sie richtigen Journalismus gegen den Krieg, einen illegalen Krieg, betreibt. Er ließ Schlagzeilen aus den Logos von Ölfirmen machen. Er zeigte Bush und Blair mit Blut an den Händen, erstaunliches Material, jeden Tag, monatelang. Er hatte John Pilger auf der Titelseite, Dinge, die man heute nie mehr sehen würde. Es gab eine große Straßenbewegung gegen den Krieg. Der Staat dachte: ‘Scheiße, das ist nicht gut, wir müssen dagegen vorgehen'”.

Dies war der Auslöser für die Kampagne der Regierung, die Presse zu kastrieren.

“Ich würde nicht sagen, dass wir eine funktionierende Presse haben, was die Zeitungen angeht”, sagte er.

“Hier geht es nicht nur um Assange”, fuhr Matt fort. “Es geht um unser aller Zukunft, um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Die Dinge, die uns lieb und teuer sind, Demokratie, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, sind sehr, sehr zerbrechlich, viel zerbrechlicher, als uns bewusst ist. Das wurde von Assange aufgedeckt. Wenn sie Assange kriegen, werden sie zerbrechen. Es ist nicht so, dass sie aufhören werden. Das ist nicht die Art, wie Macht funktioniert. Sie wählen nicht eine Person aus und sagen, dass wir uns jetzt zurückhalten werden. Sie werden diese Werkzeuge benutzen, um jeden zu verfolgen, der sie entlarven will.”

“Wenn man in einem Umfeld in London arbeitet, in dem ein Journalist inhaftiert ist, weil er Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, dann weiß man vielleicht nicht bewusst, dass man das nicht tun sollte”, sagte Matt. “Man sollte die Macht nicht in Frage stellen. Man sollte Menschen, die im Geheimen Verbrechen begehen, nicht in Frage stellen, weil man nicht weiß, was passieren wird… Die britische Regierung versucht, Gesetze einzuführen, die explizit festlegen, dass man [ihre Verbrechen] nicht veröffentlichen darf. Sie wollen formalisieren, was sie Assange angetan haben, und es zu einem Verbrechen machen, Kriegsverbrechen und andere Dinge zu enthüllen. Wenn es Gesetze gibt und eine gesellschaftliche Psyche, die besagt, dass man die Macht nicht in Frage stellen kann, wenn sie einem sagt, was im eigenen Interesse ist, dann ist das Faschismus.” Übersetzt mit Deepl.com

Der Chris Hedges Report ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Um neue Beiträge zu erhalten und meine Arbeit zu unterstützen, sollten Sie ein kostenloses oder bezahltes Abonnement erwerben.