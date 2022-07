https://electronicintifada.net/content/dont-single-out-jews-fight-against-bigotry/35916

Bild: Jaap Hamburger Bas Joosse

Juden im Kampf gegen Bigotterie nicht aussondern

Von Adri Nieuwhof

15. Juli 2022



“Ich hasse das Wort Holocaust”, antwortet Jaap Hamburger auf die Frage, wie es war, in einer Familie von Überlebenden aufzuwachsen. “Für mich steht das Wort für die Amerikanisierung der europäischen Geschichte”.

In den Vereinigten Staaten mussten Schauspieler mit geschminkten Gesichtern die verfolgten Juden im Fernsehen darstellen, erinnert sich Hamburger. Aber in den Niederlanden beherrschten echte Bilder des Zweiten Weltkriegs die Bildschirme, als er in den 1960er Jahren aufwuchs.

“Die Kriegserlebnisse waren in der jüdischen Familie, in der ich aufgewachsen bin, immer im Hintergrund”, so Hamburger gegenüber The Electronic Intifada.

Hamburger wurde 1950 geboren, ein paar Jahre nach dem Krieg. Er hatte einen älteren Bruder und eine ältere Schwester, die 1940 und 1943 geboren wurden.

Seine Mutter, Rosa Sophie Engers, und sein Vater, David Abraham Hamburger, versuchten, die Kinder zu schützen, indem sie sie untertauchen ließen. Doch ein Verräter verriet den deutschen Besatzern ihre Adresse, und beide Kinder wurden deportiert.

Hamburgers Bruder Albert David überlebte die Nazilager, aber seine kleine Schwester starb im Oktober 1944 im Konzentrationslager Bergen-Belsen, nachdem sie nicht einmal ein ganzes Jahr alt geworden war.

Ihr Name, Henriette Hamburger, ist im United States Holocaust Memorial Museum verzeichnet.

Der Krieg und seine Folgen haben Hamburgers Ansichten über Antisemitismus geprägt und darüber, wie dieser heute als Waffe gegen den Befreiungskampf des palästinensischen Volkes eingesetzt wird – ein Kampf, den er nachdrücklich unterstützt.



Die Leiche im Keller

Heute ist Hamburger Vorsitzender der Organisation A Different Jewish Voice – bekannt unter den niederländischen Initialen EAJG – und sitzt im Vorstand von The Rights Forum, das vom ehemaligen niederländischen Premierminister Dries van Agt gegründet wurde. Beide Gruppen setzen sich für die Rechte der Palästinenser ein.

“Mein jüdischer Hintergrund war nicht religiös, nicht traditionell und nicht zionistisch, aber dennoch sehr jüdisch, weil die Leiche des Zweiten Weltkriegs im Keller lag”, sagt Hamburger.

“Es war nicht erlaubt, diese Tür zu öffnen. Und wenn man sie öffnete, starrten alle entsetzt auf das, was dahinter lag. Ich bin in der Atmosphäre eines emotionalen Tabus rund um den Krieg aufgewachsen.”

Aber auch wenn nicht offen darüber gesprochen wurde, hinterließ der Krieg tiefe Spuren.

“Meine Mutter hasste alles Deutsche”, erinnert sich Hamburger. “Mein Vater auch.”

Hamburgers Mutter war ihr ganzes Leben lang durch den Krieg traumatisiert.

“Sie entwickelte eine törichte Liebe zu Israel, ohne zu begreifen, wie dieses Land entstanden ist”, so Hamburger. “Sie konnte von ‘unseren Orangen’ sprechen, wenn sie die von Jaffa meinte. Das hat mich sehr irritiert.”

“Mein Vater ging mit seinem Schmerz auf eine andere Art und Weise um”, sagt Hamburger. Er schloss sich Terre des Hommes an, einer Organisation, die sich für die Rechte von Kindern einsetzt, und dem Humanistischen Verband.

“Er unterstützte Menschen, die ihn um Rat bei ihren Problemen baten. Er hielt auch Vorträge, zum Beispiel über die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte”, sagt Hamburger. “Toleranz war für ihn ein sehr wichtiger Wert.”

Hamburgers Mutter und ihre Eltern überlebten, weil sie mit Hilfe von nicht-jüdischen Niederländern untertauchten.

Aber die Eltern und der Bruder seines Vaters wurden in Auschwitz ermordet.

Hamburgers Vater konnte überleben, auch ohne unterzutauchen, weil er für den Elektronikkonzern Philips arbeitete.

Der Präsident des Unternehmens während des Krieges, Frits Philips, rettete Hunderten von jüdischen Arbeitnehmern das Leben, indem er sie in einem “Sonderbüro” unterbrachte, dessen Arbeit, wie er die Nazis überzeugte, unverzichtbar war.

“Alle jüdischen Mitarbeiter wurden am Arbeitsplatz des Sonderbüros untergebracht, wo sie einen gewissen Schutz genossen”, erklärt Hamburger. “Aber nach einigen Jahren wollten die Nazis das Büro schließen. Als niederländischer Wehrpflichtiger folgte mein Vater dem Aufruf der deutschen Besatzer, in Gefangenschaft zu gehen.”

Er rechnete sich – zu Recht, wie sich herausstellte – bessere Überlebenschancen als Kriegsgefangener aus.

Alle, die überlebten, hatten das Schlimmste hinter sich: Drei Viertel der niederländischen jüdischen Bevölkerung wurden während des Krieges von den Nazis und ihren Kollaborateuren ermordet, der höchste Anteil in Westeuropa.

Und doch fühlt sich Hamburger mit dem Begriff Holocaust unwohl.

“Was zum Teufel haben wir als Europäer mit einem so amerikanischen Wort zu tun, das aus der altgriechischen Etymologie stammt?”, fragt er.

“Der Begriff Holocaust-Überlebender suggeriert oft, dass es sich um Menschen handelt, die während des Krieges Konzentrationslager oder andere Nazi-Einrichtungen erlebt haben”, sagt Hamburger. “Meine Eltern haben den Krieg und die Zerstörung überlebt, weil meine Mutter untergetaucht ist und mein Vater in Kriegsgefangenschaft war.”

Von der Verfolgung der Juden zu sprechen, ist für Hamburger keine adäquate Alternative zum Begriff Holocaust, weil er den Massenmord an jüdischen Menschen nicht abdeckt.

“Ich bevorzuge den Begriff Judeozid, obwohl er auch nicht ideal ist, aber ich ziehe ihn diesem elenden Wort Holocaust vor”, sagt er.

Die Bewaffnung des Antisemitismus

Mit einem solchen Hintergrund braucht Jaap Hamburger niemanden, der ihm erklärt, wie wichtig es ist, antijüdischen Fanatismus zu bekämpfen.

Dennoch hält er es für problematisch, dass die Niederlande einen nationalen Koordinator zur Bekämpfung des Antisemitismus ernannt haben – ein Ansatz, der auch in anderen westlichen Ländern und in der Europäischen Union verfolgt wird.

“Ich bin überzeugt, dass andere Gruppen in unserer Gesellschaft häufiger mit Formen der Diskriminierung, der Ablehnung und des Misstrauens konfrontiert werden als die jüdische Bevölkerung”, erklärt er. “Warum brauchen wir einen eigenen Koordinator für Juden und einen anderen für alle anderen?”

Juden wehren sich immer dagegen, von anderen getrennt zu werden – und das zu Recht – als ob sie eine besondere menschliche Spezies wären”, sagt Hamburger. “Aber es wird kein Einwand erhoben, wenn es irgendeinen Nutzen geben könnte.

Er argumentiert, dass es in den Niederlanden keinen Antisemitismus in einem Ausmaß gibt, das die Ernennung eines nationalen Koordinators rechtfertigt. Es stimmt zwar, dass einige Personen gelegentlich antisemitische Gedanken äußern und in den sozialen Medien vielleicht sogar Bestätigung von anderen finden.

“Aber es ist keine Rede von einer politischen Partei oder einer vorherrschenden Denkweise in Politik oder Gesellschaft oder einem Führer mit einer enormen Anzahl von Anhängern mit einem offen antisemitischen Programm, geschweige denn von Antisemitismus von Seiten des Staates”, sagt Hamburger. “Das gibt es in den Niederlanden überhaupt nicht.”

Seit Jahren wird der angebliche Antisemitismus von CIDI, einer prominenten niederländischen Israel-Lobbygruppe, beobachtet.

Aber laut Hamburger hat CIDI “jedes Interesse daran, Antisemitismus als ein größeres Problem erscheinen zu lassen, als es ist, weil es eine Waffe ist, um Diskussionen über Israel zu ersticken.”

Die Politisierung und der Missbrauch des Begriffs “Antisemitismus” haben ihn nach Ansicht von Hamburger jeglichen Nutzens beraubt.

“Der Rauch von Auschwitz weht über dem Wort Antisemitismus”, sagt er und zitiert Hajo Meyer, der das Vernichtungslager überlebt hat und 2014 verstorben ist.

Antisemitismus “wird sowohl für Auschwitz als auch für einen beschädigten Grabstein auf einem Friedhof verwendet”, stellt Hamburger fest. “Das ist kein sinnvoller analytischer Begriffsrahmen. Ich bin daher für die Abschaffung des Begriffs”.

Vielmehr sieht Hamburger den Kampf gegen antijüdische Bigotterie als Teil des Kampfes gegen alle Formen von Diskriminierung und Rassismus. Er entspringt der gleichen Quelle: Hypernationalismus und Chauvinismus.



Beschwerde beim Justizministerium

Letztes Jahr reichte A Different Jewish Voice – zusammen mit anderen, darunter auch dieser Autor – eine formelle Beschwerde gegen den nationalen Koordinator für die Bekämpfung des Antisemitismus, Eddo Verdoner, ein.

Die niederländische Regierung hatte Verdoner im April 2021 in diese neu geschaffene Position berufen.

Als Verdoner ernannt wurde, war es für Hamburger offensichtlich, dass er, genau wie sein deutscher Amtskollege Felix Klein und die EU-Antisemitismuskoordinatorin Katharina von Schnurbein, das Amt nicht zur Bekämpfung des Judenhasses, sondern zum Schutz des Staates Israel nutzen würde.

Verdoner war lange Zeit Vorstandsmitglied von CIDI, der Israel-Lobbygruppe.

Hamburger weist auch darauf hin, dass die niederländische Pro-Israel-Gruppe CJO (Central Jewish Consultation) mit Unterstützung der rechtsgerichteten, israelfreundlichen Gesetzgeber Dilan Yeşilgöz-Zegerius, der seit Januar niederländischer Justizminister ist, und Joël Voordewind, einem christlichen Zionisten, auf die Schaffung der Stelle gedrängt hat.

Und in der Tat begann das Büro des nationalen Koordinators schnell, offizielle Konten in den sozialen Medien für pro-israelische Werbung zu nutzen.

Dies führte zu einer Beschwerde beim Justizministerium, das einen externen Ausschuss mit der Prüfung der Beschwerde beauftragte.

Der Ausschuss kam zu dem Schluss, dass Verdoner über das hinausgegangen war, was angesichts seiner “Rolle und offiziellen Position sowie der staatlichen Standards für Sorgfalt und Deeskalation” zu erwarten gewesen wäre.

Er riet dem Justizminister, sein Mandat zu verschärfen, um solche Äußerungen wie in der Beschwerde zu vermeiden.

Der Ausschuss stellte außerdem fest, dass die Beschwerde falsch behandelt worden war.

“Beschwerdeführer sollten nicht immer wieder anrufen oder ihre Beschwerde mehrmals abschicken müssen, weil Briefe verloren gehen”, mahnte er.

Er forderte den Justizminister auf, zu untersuchen, wie es dazu kommen konnte, dass die Beschwerde offenbar verloren ging und die Bearbeitung so lange dauerte. Die Beschwerdeführer warten immer noch auf die Antwort des Ministeriums.

Hamburger ist jedoch der Meinung, dass die Beschwerde Verdoner dazu veranlasst haben könnte, seine Sprache zu mäßigen, auch wenn sich “seine Denkweise natürlich kein bisschen geändert hat”.

“Wann immer er die Gelegenheit sieht, wird er Israel sicherlich in die Diskussion über die Bekämpfung des Antisemitismus in den Niederlanden einschleusen”, glaubt Hamburger.

Organisieren und ein bisschen mutig sein

In diesem Jahr organisierte Students for Palestine eine Reihe von Aktivitäten während der Israeli Apartheid Week (IAW) an niederländischen Universitäten.

Hamburger nahm an einer Podiumsdiskussion bei der nationalen Abschlussveranstaltung der IAW teil.

Er merkte an, dass einige Studierende Angst vor falschen Anschuldigungen des Antisemitismus haben könnten.

“Wenn ich mich mit ihnen vergleiche, bin ich in einer guten Position. Ich bin von Geburt an Jude und aufgewachsen”, sagte er. “Und Vorwürfe des Antisemitismus oder der Variante, ein sich selbst hassender Jude zu sein, gleiten an mir ab. Als ob eine kritische Haltung gegenüber Israel einen plötzlich zum Selbsthasser machen würde.”

Jetzt, mit Anfang 70, muss sich Hamburger keine Sorgen mehr um seine Karriere machen. Aber für junge Menschen sieht das anders aus. Sie sind mit organisierten Hetzkampagnen konfrontiert – wie die Canary Mission in den Vereinigten Staaten.

Hamburger hat volles Verständnis dafür, dass sie Grund haben, besorgt zu sein. Er rät, immer gemeinsam zu handeln und sich die Unterstützung von Dritten zu sichern, die in irgendeiner Form Autorität haben.

Er fordert sie auch auf, “ein wenig mutig zu sein und sich nicht einschüchtern zu lassen”.

Der Durchbruch der Erkenntnis, dass Israel ein Apartheidstaat ist, kann den Schülern Mut machen.

“Es gibt überzeugende Argumente von ganz unterschiedlichen Seiten”, sagt er.

Hamburger erinnert daran, dass der Zionismus als eine Form der Emanzipation der Juden in Mittel- und Osteuropa, insbesondere in der Ukraine und in Russland, begann. Aber in dem Moment, als diese Bewegung nach Palästina kam, um es zu kolonisieren – und vielleicht von Anfang an – wurde der Zionismus zu einer Bewegung der Unterdrückung.

“Das alles bestärkt mich in meiner Überzeugung, dass im Staat Israel etwas furchtbar faul ist”, sagt Hamburger.

Vielleicht fühlen sich die Schülerinnen und Schüler durch Hamburgers Worte inspiriert, ihre Solidaritätsbemühungen mit den für ihre Befreiung kämpfenden Palästinensern fortzusetzen. Übersetzt mit Deepl.com

Adri Nieuwhof ist eine in den Niederlanden ansässige Menschenrechtsanwältin und ehemaliger Anti-Apartheid-Aktivistin des Holland Committee on Southern Africa.

