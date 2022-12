Juden verlassen Israel desillusioniert. Sie verlassen es schon seit langem. Von Joseph Massad

Mit seinem neuen Artikel hat mein Freund, Joseph Massad genau ins Schwarze getroffen. Diese Konsequenz der israelischen Bürger das Land zu verlassen, ist zwar richtig, aber eigentlich kommt sie viel zu spät. Schließlich kann ein Land nicht lebenswert sein, indem man als Eindringling lebt und die Ureinwohner verjagt, ermordet und bis heute besetzt hält, Ich danke Joseph Massad wie immer für die schnelle Übersendung seines neuen Artikel für die Hochblauen Seite.



Von Joseph Massad

16. Dezember 2022

Eine neue Bewegung, Israel nach den jüngsten Wahlen zu verlassen, ist Teil einer langen Tradition desillusionierter jüdischer Kolonisten, die das Land verlassen

Ein Mann schaut auf eine Fluginformationstafel im Abflugterminal des internationalen Flughafens Ben Gurion in Lod, in der Nähe von Tel Aviv, Israel, am 10. März 2020 (Reuters) Die israelische Zeitung Maariv berichtete diese Woche über eine neue Bewegung, deren Ziel es ist, die Auswanderung israelischer Juden in die Vereinigten Staaten nach den jüngsten israelischen Wahlen zu erleichtern, die ihrer Ansicht nach das Verhältnis des zionistischen Staates zur Religion verändert haben. Die Gruppe, die sich selbst "Leaving the country – together" nennt, plant in der ersten Phase ihres Plans die Umsiedlung von 10.000 israelischen Juden. Zu den Führern der Gruppe gehören der israelische Anti-Netanjahu-Aktivist Yaniv Gorelik und der israelisch-amerikanische Geschäftsmann Mordechai Kahana. Die Abwanderung jüdischer Siedler aus Palästina ist kein neues Phänomen Kahana, der in der Vergangenheit aktiv jüdische Kolonisten nach Israel gebracht hat, sagte der Zeitung: "Nachdem ich jahrelang Juden aus Kriegsgebieten in Jemen, Afghanistan, Syrien und der Ukraine nach Israel geschmuggelt habe, habe ich mich entschlossen, Israelis bei der Aliyah in die USA zu helfen … es ist an der Zeit, der zionistischen Bewegung eine Alternative zu bieten, falls sich die Lage in Israel weiter verschlechtert."

Ihr Ziel war es, jüdische Landwirtschaftskolonien für russische Juden in Russland und in der ganzen Welt, insbesondere aber in Amerika, zu finanzieren. Die erste landwirtschaftliche Kolonie der JCA in den USA war die Woodbine Colony, die 1891 im südlichen New Jersey gegründet wurde. 1890 gründete Hirsch die Jewish Agricultural Society, die jüdische Kolonisten von der Ostküste der USA ins Landesinnere brachte. Sie bestand bis 1972. 1892 gründete er die Woodbine Agricultural School, um jüdische Kolonisten in landwirtschaftlichen Methoden auszubilden und zu fördern. Die Woodbine-Kolonie florierte in den 1920er und 1930er Jahren und nahm nach 1948 Hunderte von Holocaust-Überlebenden als neue Kolonisten auf.

Ihr Ziel war es, jüdische Landwirtschaftskolonien für russische Juden in Russland und in der ganzen Welt, insbesondere aber in Amerika, zu finanzieren. Die erste landwirtschaftliche Kolonie der JCA in den USA war die Woodbine Colony, die 1891 im südlichen New Jersey gegründet wurde. 1890 gründete Hirsch die Jewish Agricultural Society, die jüdische Kolonisten von der Ostküste der USA ins Landesinnere brachte. Sie bestand bis 1972. 1892 gründete er die Woodbine Agricultural School, um jüdische Kolonisten in landwirtschaftlichen Methoden auszubilden und zu fördern. Die Woodbine-Kolonie florierte in den 1920er und 1930er Jahren und nahm nach 1948 Hunderte von Holocaust-Überlebenden als neue Kolonisten auf.

Neben der landwirtschaftlichen Kolonie der JCA in New Jersey beteiligte sich die 1901 gegründete Jewish Territorial Organisation, ein Ableger der Zionistischen Organisation, an der Finanzierung des "Galveston-Plans" für die jüdische Kolonisierung des Westens der USA durch Galveston, Texas, im Jahr 1907. Mit diesem Plan gelang es, bis 1914 10.000 jüdische Einwanderer in den Südwesten der USA zu bringen. Heute scheint Kahana an ähnlichen Plänen interessiert zu sein.

Jüdische Kolonisten verlassen das Land In Israel, einem Land, das von der religiösen und kolonialen Ideologie des Zionismus durchdrungen ist, wird die jüdische Auswanderung als Kolonisten nach Palästina historisch als “Alija” bezeichnet, ein positiver Begriff, der “Aufstieg” (in den Himmel?) bedeutet. Die Ablehnung dieser Kolonisierungsbemühungen durch jüdische Kolonisten, die nach Europa oder in die weißen Siedlerkolonien (vor allem in den USA, Kanada und Australien, aber auch in Südamerika) auswanderten, wird hingegen als “yeridah” bezeichnet, ein abwertender Begriff, der “Abstieg” (vom Himmel?) bedeutet. Einige Zionisten behaupten, die Begriffe seien biblischen Ursprungs, obwohl die zionistische Wiedergabe wenig mit der ursprünglichen Bedeutung zu tun hat. In diesem Zusammenhang ist es aufschlussreich, dass Kahana, der die zionistische Bewegung vorantreibt, die israelisch-jüdische Auswanderung in die USA als “Aliyah” bezeichnet. Er erklärt: “Ich habe 1991 Alija in die USA gemacht… Ich habe meinen Lebensstandard erhöht und das Niveau meiner eigenen Bildung und der meiner Kinder verbessert.” Die Abwanderung jüdischer Kolonisten aus Palästina ist kein neues Phänomen, sondern so alt wie die zionistische jüdische Kolonisierung des Landes, die in den 1880er Jahren begann. Damals verließen jüdische Kolonisten aus der Ukraine, Mitglieder der in Charkow und Odessa ansässigen Bilu-Bewegung, Palästina, nachdem sie von den Ergebnissen ihrer kolonialen Bemühungen enttäuscht waren, und gingen in die USA und zurück nach Russland.

Tatsächlich verließ zwischen den 1880er Jahren und dem Ersten Weltkrieg ein Großteil der jüdischen Kolonisten, die in der Zwischenzeit nach Palästina gekommen waren, das Land. Zwischen den 1920er Jahren und 1948 verließen sogar 10 %, d. h. etwa 60.000, das Land, zusätzlich zu den 30.000, die es vor der britischen Eroberung verlassen hatten. Nach Angaben des israelischen Forschers Meir Margalit wollten Tausende weitere Kolonisten auswandern, hatten aber nicht die Mittel dazu. Tausende von ihnen wandten sich nach dem Zweiten Weltkrieg an die Vereinten Nationen, “um in die Listen der Flüchtlinge aufgenommen zu werden, die das Recht haben, in ihre Heimat in Europa zurückzukehren – ähnlich wie die über ganz Europa verstreuten Displaced Persons”. Die in Palästina ansässige Organisation der zurückkehrenden deutschen Einwanderer forderte, dass die UNO ihnen bei der Rückkehr nach Österreich und in die Tschechoslowakei hilft. Im Jahr 1947 stellten jüdische Kolonisten 485 Anträge auf einen österreichischen Pass, während der polnische Konsul in Tel Aviv berichtete, dass 14 500 polnisch-jüdische Kolonisten ein Visum für die Rückkehr in ihr Heimatland beantragten, obwohl die zionistische Führung mit den Polen konspirierte, um die Bearbeitung der Anträge endlos zu verzögern und die Auswanderungswilligen abzuschrecken. Auch nach der Gründung Israels gehörte die Auswanderung zu den Erfahrungen der jüdischen Kolonisten in diesem Land. Doch zwischen 1948 und Mitte der 1950er Jahre hatten 10 Prozent der neuen Kolonisten das Land ebenfalls verlassen.

Das siedlungskoloniale Projekt scheitert Die israelische Regierung war besorgt über das Scheitern ihres Siedlerkolonialprojekts, das die jüdischen Kolonisten im Land halten sollte, und schränkte ihre Auswanderung von 1948 bis 1961 stark ein, indem sie ein Ausreisevisum verlangte, das häufig verweigert wurde. Trotz dieser Beschränkungen hatten bis zum zehnten Jahrestag der Gründung Israels im Jahr 1958 100 000 Kolonisten das Land verlassen. Bis 1967 wanderten mehr als 180.000 Israelis, die meisten von ihnen Juden, aus. In den 1960er Jahren und darüber hinaus wurden ihnen von der israelischen Regierung weiterhin Hindernisse in den Weg gelegt.

Dennoch waren 1980 bereits eine halbe Million Israelis allein in den USA als Auswanderer tätig. Ende 2003 schätzte die israelische Regierung, dass mehr als 750.000 Israelis dauerhaft außerhalb des Landes lebten, die meisten davon in den USA und Kanada. In den letzten Jahren wurde geschätzt, dass von den 600 000 bis 750 000 in den USA lebenden Israelis 230 000 in Israel geborene Juden waren (d. h. Kinder jüdischer Einwanderer und Kolonisten). Zwischen 1948 und 2015 sind nach Angaben der israelischen Regierung 720.000 Israelis ausgewandert und nie zurückgekehrt. Die palästinensische Bevölkerung ist bereits seit einigen Jahren in dem Land zwischen Fluss und Meer in der Mehrheit und hat die Zahl der dort lebenden jüdischen Siedler übertroffen. In der Zwischenzeit haben mehr als eine Million israelische Juden in den letzten zwei Jahrzehnten eine doppelte Staatsangehörigkeit erworben, wobei die zweite Staatsangehörigkeit immer eine europäische oder amerikanische ist, um sich darauf vorzubereiten, die Siedlerkolonie zu verlassen, falls sie untergeht. Dass die desillusionierten jüdischen Kolonisten aus ihrer Siedlerkolonie aussteigen und in eine andere ziehen wollen, in der das weiße Privileg ebenfalls gesichert ist, ist kaum ungewöhnlich. Weiße Kolonisten in der gesamten siedler-kolonialen Welt haben sich dafür entschieden, entweder in die europäischen Mutterländer zurückzukehren, wie es die französischen Kolonisten in Nordafrika, die portugiesischen Kolonisten in Angola und Mosambik (obwohl viele nach Brasilien gingen) und die britischen Kolonisten in Kenia getan hatten. Andere zogen nach Australien, Kanada und in die Vereinigten Staaten (weiße Rhodesier zogen nach 1980 hauptsächlich in das Südafrika der Apartheid), so wie es die Weißen Südafrikas getan hatten. Bereits 2016 wurde geschätzt, dass bis zu 30 Prozent der französischen Juden, die nach Israel auswanderten, wieder nach Frankreich zurückkehrten, trotz intensiver Bemühungen Israels und zionistischer Gruppen, sie anzulocken und in der Siedlerkolonie zu halten.

Die Bedeutung der neuen Bewegung “Das Land verlassen – gemeinsam” liegt darin, dass sie das unmittelbare Ergebnis der jüngsten Machtübernahme durch eine neue israelische Regierung ist. Für die Palästinenser dürfte sich die neue israelische Regierung von ihren Vorgängern nur durch ihre offene Rhetorik über die jüdische Vorherrschaft unterscheiden Dass so viele israelische Juden und ihre liberalen Unterstützer im Ausland über die Art der künftigen Netanjahu-Regierung entsetzt sind, liegt vor allem an der Sorge über das Schicksal der angeblich “säkular-demokratischen” jüdischen Kolonialgesellschaft, die sich in einen religiösen und rassistischen Staat verwandelt, und nicht unbedingt an ihrem antipalästinensischen Rassismus und ihrem Engagement für eine Vertiefung der jüdischen Kolonisierung. Letzteres bleibt jedoch insofern besorgniserregend, als es zum Untergang des “jüdischen Staates” insgesamt führen könnte. Für die Palästinenser ist Israel seit seiner Gründung ein religiöser und rassistischer Staat, und vor allem ein Siedlerkolonialstaat. Im Gegensatz zu den israelisch-jüdischen Liberalen und ihren internationalen Unterstützern wird sich die neue israelische Regierung für die Palästinenser wahrscheinlich nur in ihrer offenen Rhetorik über die jüdische Vorherrschaft und die jüdische Kolonisierung von ihren Vorgängern unterscheiden, nicht aber in ihrer tatsächlichen rassistischen und kolonialen Politik gegenüber dem palästinensischen Volk. Dennoch hoffen die meisten Palästinenser sicherlich, dass die Gruppe “Das Land gemeinsam verlassen” ein guter Vorbote für die endgültige Dekolonisierung ihres Landes in naher Zukunft ist. Übersetzt mit Deepl.com Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

