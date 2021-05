Wann werden deutsche Juden vor die Häuser deutscher Politiker ziehen und ein Ende der ethnischen Säuberung in Palästina fordern?

Jüdische New Yorker marschieren zu Senator Schumers Haus und fordern ein Ende der ethnischen Säuberung in Palästina



“Wir sind hier, um Senator Schumer zu sagen, dass er in unsere Gemeinden in New York investieren soll, nicht in die Apartheid in Palästina”



Von Michael Arria

16. Mai 2021

Am 14. Mai protestierten Hunderte von jüdischen New Yorkern vor dem Haus von Senator Chuck Schumer (D-NY) und forderten ein Ende der ethnischen Säuberung in Palästina. Der Mehrheitsführer im Senat ist ein langjähriger Unterstützer von Israel.

Die Demonstration wurde von Jewish Voice for Peace – NYC organisiert. Nachdem eine Reihe von Aktivisten Reden am Grand Army Plaza gehalten hatten, marschierte die Gruppe zu Schumers Haus, wo Rabbi Miriam Grossman ein Kaddisch für alle getöteten Palästinenser anführte.

“Als Amerikaner finanziere ich mit meinen Steuern Israels illegale Besetzung des Westjordanlandes, die Belagerung des Gazastreifens und die Enteignung von Palästinensern in Ost-Jerusalemer Vierteln wie Sheikh Jarrah. Wir sind hier, um Senator Schumer zu sagen, dass er in unsere Gemeinden in New York investieren soll, nicht in die Apartheid in Palästina”, sagte JVP-NYC-Mitglied Talia Baurer.

Schumer hat sich in den letzten zwei Wochen überraschend ruhig verhalten, wenn man bedenkt, dass er normalerweise Israel in Zeiten eskalierter Gewalt öffentlich verteidigt. Nachdem New Yorker Demonstranten während des Gaza-Krieges 2014 vor dem israelischen Konsulat demonstriert hatten, sagte er, ihre Wut sei auf die falsche Seite gerichtet. “Sie sollten gegen die Hamas protestieren, weil es die Hamas ist, die hier die Ursache ist”, erklärte er. “Es ist die Hamas, die auf zynische Weise palästinensische Zivilisten benutzt, indem sie Raketen in ihre Häuser und in ihre Krankenhäuser schießt und Raketen über die Grenze nach Israel schickt.”

Schumers Abwesenheit hat unter den Pro-Israel-Leuten einige Bestürzung hervorgerufen. Ein Leitartikel in den orthodoxen jüdischen Yeshiva World News griff den Senator für sein “unerklärliches Schweigen” an und sorgte sich, dass dadurch ein Vakuum für progressive Gesetzgeber entsteht, die das Land kritisieren:

Es bildet sich ein perfekter Sturm der Opposition gegen Israel.

YWN hat eine übermäßige Anzahl von Nachrichten von Juden überall mit der gleichen verdammten Frage erhalten: Wo ist Chuck Schumer? Der dienstälteste Senator von New York hat geschwiegen und viele haben es bemerkt. Schlimmer noch, AOC & Unternehmen haben es auch bemerkt und sind eindeutig unter voller Nutzung.

Senator Schumer, wenn Sie Ihre Stimme jetzt nicht finden können, was nützt es, den ranghöchsten jüdischen Beamten der Geschichte in dieser Position zu haben?

Dieses Wochenende füllten Tausende von New Yorkern die Straßen in Solidarität mit Palästina.



Die Bewegung zur Beendigung der israelischen Apartheid macht in den Vereinigten Staaten erhebliche Fortschritte. Doch die israelische Besatzung hält an, es fließen weiterhin Milliarden an US-Militärhilfe, und die Bundesstaaten verabschieden weiterhin verfassungswidrige Anti-BDS-Gesetze, die sich gegen Unterstützer des Boykotts richten. Jeden Donnerstag nimmt Michael Arria Sie mit an die Frontlinien im Kampf um Palästina in der US-Politik. Übersetzt mit Deepl.com

