Es ist klar geworden, dass die christliche Präsenz im Heiligen Land durch jüdische Fundamentalisten, die von der neuen israelischen Regierung ermächtigt wurden, in großer Gefahr ist.

Jüdische Radikale greifen die Jerusalemer Gethsemane-Kirche während des Sonntagsgottesdienstes an

Von Jeff Wright

22. März 2023

Am Sonntag drangen zwei israelische Radikale in die griechisch-orthodoxe Gethsemane-Kirche in Jerusalem ein, zerstörten Eigentum und verletzten Erzbischof Joachim, der den Gottesdienst leitete. Ein zweiter Priester wurde ebenfalls verletzt.

Von dem Angriff und der Verhaftung der Täter wurde ein Video aufgenommen.

In einer am Sonntag veröffentlichten Erklärung beklagt das Griechische Patriarchat von Jerusalem, vertreten durch Patriarch Theophilis III., dass “terroristische Angriffe radikaler israelischer Gruppen auf Kirchen, Friedhöfe und christliches Eigentum sowie körperliche und verbale Übergriffe auf christliche Geistliche inzwischen fast an der Tagesordnung sind”.

Zu den jüngsten Vorfällen gehören die Übernahme eines griechisch-orthodoxen Grundstücks in der Weihnachtswoche durch von der israelischen Polizei unterstützte Siedler und die Schändung von mehr als 30 Gräbern auf dem protestantischen Friedhof am Berg Zion am Neujahrstag. Toward Freedom berichtete, dass im Januar ein armenisch-christliches Restaurant im christlichen Viertel der Altstadt von einer Gruppe von etwa 30 Personen angegriffen wurde, die “Kleidung trugen, die auf eine jüdische Identität hindeutet”, und dass im Februar ein jüdischer Tourist eine hölzerne Jesus-Statue in einer Kirche in der Altstadt umstürzte. Vatican News berichtete, dass letzte Woche “eine katholische Schule, die von den Franziskanerinnen von Nazareth geleitet wird, von zwei unbekannten Männern mit Schüssen angegriffen wurde”.

“Diese traurige Situation”, heißt es in der Erklärung weiter, “hat weder auf lokaler noch auf internationaler Ebene eine angemessene Reaktion hervorgerufen, trotz der Appelle, Bitten und Proteste der Kirchen des Heiligen Landes. Es ist nun schmerzlich klar, dass die authentische christliche Präsenz im Heiligen Land in großer Gefahr ist.”

Der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen, Pfarrer Prof. Dr. Jerry Pillay, verurteilte den Anschlag und brachte die Solidarität der Kirchen weltweit mit dem Patriarchen zum Ausdruck, indem er den internationalen Schutz heiliger Stätten forderte. “Dieser schreckliche Angriff ist ein ungeheuerlicher Verstoß gegen das Völkerrecht”, sagte Pillay.

Ramzi Khoury, Vorsitzender des palästinensischen Präsidialausschusses für kirchliche Angelegenheiten, verurteilte den Anschlag ebenfalls: “Die extremistische und faschistische israelische Regierung ist der Sponsor aller Verbrechen, die von Siedlern gegen das palästinensische Volk und gegen islamische und christliche Heiligtümer begangen werden.” Khoury wies auch darauf hin, dass dieser und andere jüngste Angriffe mit dem bevorstehenden Beginn des heiligen Monats Ramadan und den christlichen Feiertagen Karwoche und Ostern zusammenfallen.

Die Erklärung des griechischen Patriarchats endet mit einem Appell an die internationale Gemeinschaft, “unverzüglich einzugreifen, um den Christen in Jerusalem Sicherheit und Schutz zu gewähren und die Haschemitische Kustodie und ihren Schutz der Heiligen Stätten Jerusalems, einschließlich der Grabeskirche, zu unterstützen, die von radikalen israelischen Organisationen in beklagenswerter Weise verletzt und angegriffen werden. Das Patriarchat fordert außerdem, dass die notwendigen rechtlichen Maßnahmen gegen all diejenigen ergriffen werden, die an terroristischen Verbrechen gegen eine heilige Stätte beteiligt sind.” Übersetzt mit Deepl.com

