Diana Neslen ist eine mutige jüdische Frau, die jede Solidarität verdient. Gäbe es doch mehr solcher Frauen! Es ist eine Schande wie mit dieser Witwe umgegangen wird! Wird das demnächst auch jüdischen Bürgern und SPD Parteimitgliedern in Deutschland drohen, wenn sie die “falsche Meinung” zu Israel und Zionismus vertreten? Bei dieser SPD “Solidaritätspartei” zu Israel ist alles möglich…

https://www.middleeasteye.net/news/uk-labour-antisemitism-jewish-widow-accused-threatens-sue-party



Diana Neslen, eine 82-jährige praktizierende Jüdin, behauptet, die Labour-Partei diskriminiere sie rechtswidrig aufgrund ihres Glaubens an den Antizionismus

Neslen wurde wegen Tweets, die sie über Israel und Zionismus gepostet hat, des Antisemitismus beschuldigt (Soziale Medien)

Jüdische Witwe, die von Labour des Antisemitismus beschuldigt wird, droht, die Partei zu verklagen

Von MEE-Mitarbeitern

20. Dezember 2021

Eine 82-jährige behinderte jüdische Witwe, gegen die von der Labour-Partei zum dritten Mal in weniger als drei Jahren wegen angeblichen Antisemitismus ermittelt wird, droht mit einer Klage gegen die Partei. Sie behauptet, die Partei habe sie aufgrund ihres Glaubens an den Antizionismus unrechtmäßig diskriminiert.

Diana Neslen, eine praktizierende Jüdin, die im Osten Londons lebt, wurde wegen Tweets, die sie über Israel und den Zionismus gepostet hat, des Antisemitismus beschuldigt.

Der Guardian berichtete am Montag, dass Neslens Anwälte, Bindmans, in einem Schreiben an die Labour-Partei die Ermittlungen der Partei für völlig ungerechtfertigt und unverhältnismäßig halten, da sie sich auf einen einzigen Tweet aus dem Jahr 2017 stützen, in dem es hieß: “Die Existenz des Staates Israel ist ein rassistisches Unterfangen und ich bin ein antirassistischer Jude”.

Die Anwälte argumentieren, dass Antizionismus eine geschützte philosophische Überzeugung im Rahmen des Gleichstellungsgesetzes ist und Neslen “von der Partei einer Diskriminierung und Belästigung im Zusammenhang mit ihrer geschützten philosophischen Überzeugung ausgesetzt wurde”.

Neslen, die in ihrer Jugend eine glühende Zionistin war, wurde desillusioniert, nachdem sie während einer Reise nach Israel Ende der 1950er Jahre Zeuge der Behandlung der Palästinenser geworden war.

Die gebürtige Südafrikanerin hat sich ihr Leben lang gegen Rassismus engagiert und ist Mitglied der Labour Party.

Im Februar erhielt sie eine “formelle Warnung des NEC [Nationales Exekutivkomitee der Labour Party] in Bezug auf Ihr Verhalten”, so der Guardian.

Bindmans sagte der Zeitung, dass alle Tweets, die in der jüngsten Untersuchung, von der sie im August benachrichtigt wurde, zitiert wurden, bis auf einen, nach den Parteiregeln ausgeschlossen waren, entweder weil sie vor ihrem Wiedereintritt in die Partei im Jahr 2015 entstanden oder in der vorherigen Untersuchung berücksichtigt wurden.

Im September 2018 erhielt Neslen eine förmliche Verwarnung wegen ihres Verhaltens, der eine Liste ihrer Beiträge in den sozialen Medien beigefügt war. Darunter befand sich auch die Aussage, dass der ehemalige israelische Premierminister Benjamin Netanjahu “aus dem Holocaust schamlos politisches Kapital schlägt”.

In einem Interview mit Middle East Eye sagte Neslen letztes Jahr, dass 1991 ein Mitglied der BNP (British National Party) ins Gefängnis kam, weil er ihren Sohn verprügelt hatte. “Ich weiß, wie echter Antisemitismus aussieht”, sagte sie.

Administrative Verfolgung

In einem im August veröffentlichten Bericht hieß es, dass die Labour-Partei unter ihrem derzeitigen Vorsitzenden Keir Starmer “Juden aus der Partei ausschließt”, wobei Juden fast fünfmal häufiger wegen Antisemitismus angeklagt werden als nichtjüdische Mitglieder.

In dem Bericht heißt es, dass britische Juden innerhalb der Partei “Diskriminierung, Viktimisierung und Schikanen” ausgesetzt seien.

”

Die Aussagen wurden in einer Eingabe der Jewish Voice for Labour (JVL) an die Gleichstellungs- und Menschenrechtskommission (EHRC) gefunden.

JVL ist eine linke, pro-palästinensische jüdische Gruppe, die 2017 gegründet wurde und den ehemaligen Labour-Chef Jeremy Corbyn stets unterstützt hat.

Die Gruppe erklärte, sie reiche ihren Bericht bei der EHRC ein, weil sie der Meinung ist, dass ihre Mitglieder “zunehmend administrative Verfolgung durch die Labour-Partei als eine Form der Diskriminierung erfahren”.

Neslen droht damit, die Labour-Partei zu verklagen, wenn diese sich nicht entschuldigt und zusagt, keine weiteren Untersuchungen gegen sie wegen ihrer Überzeugungen durchzuführen.

Laut The Guardian hat die Labour-Partei weder auf Briefe von Neslens Anwälten noch auf die Bitte der Zeitung um eine Stellungnahme geantwortet. Übersetzt mit Deepl.com

https://www.middleeasteye.net/big-story/labour-antisemitism-jewish-opponents-israel-targeted

https://www.middleeasteye.net/opinion/uk-antisemitism-starmer-apology-long-history

https://www.middleeasteye.net/news/uk-labour-antisemitism-accused-purging-jews-over-claims

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...