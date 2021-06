Freiheit für Julian Assange

Julian Assange verrottet im Gefängnis, während die USA den ersten Verfassungszusatz aushöhlen.



von Eve Ottenberg

18. Juni 2021

Jahre vergehen, und der Journalist Julian Assange schmachtet in einem britischen Gefängnis. Sein Verbrechen? Die wahrheitsgemäße Berichterstattung über die Gräueltaten des US-Militärs im Irak, eine Berichterstattung, die bei US-Politikern und Militärs Rachegelüste auslöste. Mit Assange würde dem amerikanischen Imperium gelingen, was den Imperialisten mit dem Whistleblower Edward Snowden nicht gelang, der ihnen durch die kluge Flucht nach Russland durch die Finger schlüpfte – nämlich ihn im Gefängnis zu Tode zu foltern.

Aus welchen Gründen auch immer, vielleicht aus falschem Glauben an die Rechtsstaatlichkeit, die Macht einer freien Presse und die Kraft der öffentlichen Meinung, hat Assange nicht in Russland, China oder Venezuela Zuflucht gesucht. Dies war ein fataler Fehler. Rechtliche Feinheiten fallen einfach wie Streichhölzer in den Wind, wenn das Imperium Anstoß nimmt. Seine knalligen Beschwörungen von Wahrheit und Gerechtigkeit werden dann als bloße Worte entlarvt.

Wenn Sie das bezweifeln, erinnern Sie sich an die US-Militärjets, die 2013 das Flugzeug des bolivianischen Präsidenten Evo Morales in Wien zum Startverbot zwangen, weil Obama-Hacker davon überzeugt waren, dass sich Snowden auf dem Weg nach Lateinamerika an Bord versteckte. Die USA zögerten nicht, internationales Recht zu verletzen, nicht eine Sekunde lang. Acht Jahre später schreit der Westen seine Empörung über die autoritäre Regierung von Belarus, die das Gleiche tut. Aber es ist zwecklos, diese Heuchelei anzuprangern, weil die USA fast überall auf der Welt tun, was ihnen gefällt, und das erste Gesetz ihrer kostbaren, durch und durch verlogenen, auf Regeln basierenden Ordnung ist, dass diese Regeln niemals für IT gelten.

Diese sogenannte regelbasierte Ordnung ersetzt auf sehr schädliche Weise internationale Gesetze und Vereinbarungen der Vereinten Nationen. Würden sich die USA an ein System von Gesetzen halten, das für alle Länder gleichermaßen gilt, würden sie keine strafrechtlichen Sanktionen gegen Länder verhängen, die sie für zu unabhängig halten; der Hunger würde die Venezolaner nicht pirschen, die Pest würde die Iraner nicht krank machen, denn ohne Sanktionen hätten beide Zugang zu Nahrung und Medizin. Würden sich die USA an internationales Recht halten, würden sie nicht so leicht mit den Fingern schnippen und einen Vasallenstaat wie Großbritannien dazu bringen, sein eigenes geheiligtes Erbe der Pressefreiheit anzugreifen, indem sie einen Journalisten in einen Kerker sperren.

Denken Sie nach – wenn die USA internationales Recht einhalten würden, könnte ein anderes Land sogar gegen amerikanische Justizmissbräuche vorgehen, wie die de facto doppelte Strafverfolgung von Chelsea Manning. Noch kritischer ist, dass die USA, wenn sie sich an das Völkerrecht halten würden, zu dem auch die Nürnberger Gesetze gehören, niemals das Kriegsverbrechen begangen hätten, das ihre skandalöse Behandlung von Assange und Manning überhaupt erst verursacht hat – nämlich die Invasion und Zerstörung des Irak.

Assange hat unter den Jahren gelitten, in denen er sich in der ecuadorianischen Botschaft in London verkrochen hat, wo er um Asyl bat. Würdenträger wie Hillary Clinton beklagten öffentlich, dass er nicht “gedrillt” werden konnte. Die Presse verunglimpfte ihn für alles, von einem gefälschten Vergewaltigungsfall bis zu der Art, wie er seine Katze behandelt. Er wurde jahrelang im Belmarsh-Gefängnis festgehalten, das voll von Mördern und Covid ist. Und dennoch, wenn er an die USA ausgeliefert würde, wäre seine Behandlung sicherlich schockierend schlimmer. Deshalb hat Richterin Vanessa Baraitser, keine Freundin von Assange, den der Journalist Chris Hedges sogar mit der Herzkönigin aus Alice im Wunderland vergleicht, im Januar seine Auslieferung abgelehnt – sie dachte, er würde Selbstmord begehen.

In Bezug auf die extrem Assange-feindliche Baraitser und wie sie ihren Gerichtssaal führte, nannte Hedges den Prozess eine juristische Farce”. Es gab keine rechtliche Grundlage, Julian im Gefängnis zu halten. Es gab keine Rechtsgrundlage, um ihn, einen australischen Staatsbürger, unter dem U.S. Spionagegesetz zu verurteilen. Die CIA spionierte Julian in der Botschaft aus … und zeichnete die privilegierten Gespräche zwischen Julian und seinen Anwälten auf, als sie seine Verteidigung diskutierten. Allein diese Tatsache machte den Prozess ungültig.”

Hedges zitiert auch die unverzichtbare Berichterstattung von Craig Murray, der dokumentierte, wie die US-Regierung den Londoner Staatsanwalt James Lewis anwies. “Lewis legte diese Direktiven Baraitser vor”, schreibt Hedges. “Baraitser übernahm sie als ihre juristische Entscheidung. Es war juristische Pantomime.” Nahezu tausend Jahre englisches Recht sind mit dem, was diese Gerichtsfarce Assange zugefügt hat, einfach zum Fenster hinausgeschmissen worden, und kaum ein Mucks darüber in unseren feigen Konzernmedien.

Diejenigen, die bereits von der lebensbedrohlichen Missbrauch auf Assange und Manning von der US-Regierung gehäuft alarmiert sicherlich festgestellt, dass die Aussichten für die Langlebigkeit der ersten Änderung verdunkelt sogar noch mehr in Anfang Juni. Das ist, wenn Nachrichten kamen von einem Justizministerium Angriff auf die erste Änderung, brauen unter den Schlagzeilen, seit dem Ende der Trump-Regierung. Ich sage unter den Schlagzeilen, denn während vor allem die vier Reporter der New York Times, deren E-Mails das DOJ angefordert hatte, nichts davon wussten, wussten es die Führungskräfte der Times. Allerdings hatte die Biden-Administration eine Nachrichtensperre über diese Führungskräfte verhängt.

Dieser Kampf um die E-Mails begann unter Trump – keine Überraschung, von diesem eingeschworenen Feind der Wahrheit und einer freien Presse – und setzte sich unter Biden, für die ersten paar Monate seiner Verwaltung. Bidens “Nachrichtensperre vom 3. März hinderte die Führungskräfte daran, die Bemühungen der Regierung, die Aufzeichnungen zu beschlagnahmen, offenzulegen”, so die Times am 4. Juni, “sogar gegenüber dem leitenden Redakteur, Dean Baquet, und anderen Redaktionsleitern.”

Die Biden-Administration teilte den vier Reportern schließlich mit, dass die Trump-Administration auf der Jagd nach ihren Quellen im Jahr 2020 heimlich monatelang ihre Telefonaufzeichnungen von Anfang 2017 beschlagnahmt hatte”, berichtete die Times. Google hatte sich geweigert, mit diesen staatsanwaltschaftlichen Exzessen zu kooperieren. Eine ähnliche Beschlagnahmung von Aufzeichnungen und eine Knebelverfügung, die CNN und die Washington Post betraf, ereignete sich kürzlich ebenfalls.

Wenn diese Nachricht nicht jeden Reporter und jede potenzielle Quelle, die darüber gelesen hat, abschreckt, weiß ich nicht, was es tun würde. Es ist klassisch, schamlos, Regierung Übergriff zu untergraben die Freiheit der Presse. Der Times-Artikel enthüllt auch, dass “die Regierung noch nie zuvor die Telefonaufzeichnungen der Times ohne vorherige Ankündigung beschlagnahmt hatte.” Die Dinge werden also immer schlimmer. Die US-Machthaber und ihre juristischen Handlanger sind unter Trump noch arroganter geworden. Überraschung! Aber das war noch nicht alles. Es gab auch geheime Beschlagnahmungen von Telefonaufzeichnungen des Kongresses. Das Trump-Team schlug mehrere Nägel in den Sarg des ersten und vierten Verfassungszusatzes, und die Biden-Leute zögerten bezeichnenderweise monatelang, sie herauszuziehen.

Während Biden also behauptet, die Redefreiheit zu unterstützen, sprechen Taten lauter als Worte. Die Strafverfolgung von Julian Assange spricht am lautesten von allen. Wenn Assange unter dem Spionagegesetz verurteilt wird, das wird die erste Änderung ein für alle Mal zu töten. Es wird bedeuten, dass jeder Reporter, egal welcher Nationalität, der in irgendeinem Land arbeitet, der im Schmutz der US-Regierung gräbt, einen tödlichen Griff in die eisernen Krallen des Imperiums riskiert, nämlich in ein Flugzeug verfrachtet zu werden, nach Nord-Virginia entführt zu werden, wegen Verstößen gegen das Spionagegesetz angeklagt zu werden und lebendig begraben zu werden, für 175 Jahre, im Hochsicherheitstrakt, in Einzelhaft. Zugegeben, die meisten Reporter sind viel zu ängstlich, um jemals in diese Lage zu kommen. Aber für die tapferen Seelen, die es tun, wird es ein kalter und bitterer Trost sein, zu wissen, dass ihre Entführung, Verhaftung und Inhaftierung die Wahrheit ihrer Berichterstattung bezeugt. Übersetzt mit Deepl.com

Eve Ottenberg ist eine Romanautorin und Journalistin. Ihr neuestes Buch ist Birdbrain. Sie

