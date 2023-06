Join Us In The Fight For Justice And Peace ICH has consistently served to expose the misinformation with accurate reporting and analysis. That, in turn, empowers citizens to challenge and overturn the warmonger agenda.



Erneuter Appell der Autoren an die ICH-Leser

Kämpfen Sie mit uns für Gerechtigkeit und Frieden

Von John Pilger, Paul Craig Roberts, Pepe Escobar, Peter Koenig, Finian Cunningham, Andre Vltchek, Gilad Atzmon, James Petras, Dr. César Chelala und Paul Edwards

19. Juni 2023: Information Clearing House



– Seit unserem letzten Aufruf an die Leser vor einem Jahr haben Sie Information Clearing House mit einer enormen Unterstützung geantwortet. Wir danken Ihnen dafür!

Heute appellieren wir erneut an Sie, dies zu tun. Wenn jeder ICH-Leser nur ein wenig spenden würde, wären wir alle viel stärker und sicherer, um das Projekt am Laufen zu halten.

Wir fordern niemanden auf, seine Ersparnisse aufzubrechen, sich den Bauch vollzuschlagen oder auf Lebensmittel zu verzichten. Wir bitten nur darum, dass alle gemeinsam einen Beitrag leisten, den sie sich leisten können.

Seit unserem letzten Aufruf an die Leser ist auch der öffentliche Informationsdienst, den Tom Feeley mit ICH anbietet, als Quelle für kritische und unabhängige Informationen noch wichtiger geworden.

In den letzten Wochen ist die Kriegsagenda, die von den konzerngesteuerten Medien vorangetrieben wird, noch verrückter geworden. Fehlinformationen über chemische Waffen in Syrien führen die Welt zu einer gefährlichen Konfrontation, möglicherweise zu einem globalen Flächenbrand zwischen den Vereinigten Staaten und Russland.

Die ICH hat diese Fehlinformationen immer wieder durch genaue Berichte und Analysen aufgedeckt. Das wiederum gibt den Bürgern die Möglichkeit, die Agenda der Kriegstreiber in Frage zu stellen und zu kippen.

Ein weiteres unheilvolles Zeichen der Zeit ist die zunehmende Zensur alternativer Medien durch die Macht der Konzerne in Verbindung mit den Regierungen, die keiner Rechenschaftspflicht unterliegen. Auch hier ist die Fehlinformation über die “russische Einmischung” Teil dieses heimlichen Angriffs der Konzerne auf die Redefreiheit und kritische Stimmen. ICH hat sich konsequent gegen diesen Angriff auf die demokratischen Rechte gewehrt, indem es alternative Stimmen veröffentlichte, die die Fehlinformationen aufdeckten und sich so dem Trend zur Zensur widersetzten.

Es ist sicherlich ein beunruhigendes Zeichen, wenn die New York Times, die so genannte führende amerikanische Zeitung, Hand in Hand mit nicht gewählten staatlichen Geheimdiensten arbeitet, um einen gewählten Präsidenten zu unterminieren.

Was auch immer man vom amtierenden US-Präsidenten halten mag, das weitaus beunruhigendere Thema ist, wie vermeintliche Nachrichtenmedienorganisationen zu dreisten Kanälen für geheime Mächte geworden sind, um demokratische Rechte zu untergraben. Paul Craig Roberts hat diese ruchlose Verflechtung in einem kürzlich von ICH veröffentlichten Beitrag aufgedeckt.

Viele andere unabhängige Autoren, Analysten und Leserkommentare werden täglich von ICH für Millionen von Bürgern zu einer Vielzahl anderer dringender Themen veröffentlicht.

Tom Feeley, der Gründer und Herausgeber von ICH, hat in den letzten 22 Jahren mit seinem kostenlosen Nachrichten- und Analysedienst Bürger in aller Welt unterstützt. Er hat sich treu an sein Versprechen gehalten, ICH niemals von Unternehmen oder staatlichen Stellen finanzieren zu lassen.

Die Zeitung wird ausschließlich von Ihnen – den Lesern – finanziert. Unabhängig, wahrheitsgetreu und den Rechten und Interessen von Arbeitnehmern und Bürgern verpflichtet.

Toms globaler Newsletter ist nicht mit kommerziellen Gimmicks oder Clickbait-Belanglosigkeiten überladen. Sein Format ist eine unkomplizierte, handwerkliche Zusammenfassung eines breiten Spektrums unabhängiger Analysen und Kommentare sowie ein sehr hilfreiches tägliches Kompendium relevanter internationaler Nachrichten. Das ist ein entscheidender Service, der den Lesern viel Zeit spart, weil sie nicht unzählige und oft irreführende Informationsquellen durchforsten müssen. Daher auch der Name: Information Clearing House.

Das ICH will die Bürger mit der Wahrheit versorgen, damit wir eine bessere Welt der Gerechtigkeit und des Friedens aufbauen können. Das ist eine sehr mögliche Mission. Sie ist durchaus machbar, wenn auch zuweilen entmutigend.

Die Gefahren und Herausforderungen werden immer größer, und deshalb appellieren wir an die Leser, sich diesem lebenswichtigen Kampf erneut zu stellen.

Bitte unterstützen Sie uns in diesem Kampf für Gerechtigkeit und Frieden. Spenden Sie noch heute an die ICH.

John Pilger

Paul Craig Roberts

Pepe Escobar

Peter Koenig

Finian Cunningham

Andre Vltchek

Gilad Atzmon

James Petras

Dr. César Chelala

Paul Edwards

Anmerkung von Tom

Ich bin den oben genannten Journalisten und denjenigen von Ihnen, die in der Vergangenheit zur Finanzierung unserer Bemühungen um eine bessere Information der Menschen auf der ganzen Welt beigetragen haben, unendlich dankbar.

Die großen Medienorganisationen sind auf Profit aus. Information Clearing House ist nicht kommerziell, keine Werbung, keine Pop-up-Fenster, keine Algorithmen und wir sind keiner politischen Partei, Religion oder Organisation angeschlossen. Wir sehen unsere Leserinnen und Leser nicht als Gewinnpotenzial, sondern als Partner, die sich für eine Welt einsetzen, in der alle Menschen mit Respekt behandelt werden. Wir halten keine Vorträge und versuchen auch nicht, andere zu unserer Weltanschauung zu bekehren. Wir suchen nach Fakten und Informationen, die in den Mainstream-Medien nicht zu finden sind, und senden sie täglich direkt per E-Mail an weit über 100.000 Menschen in aller Welt.

ICH entstand aus Frustration und Wut über das Versagen der traditionellen kommerziellen Medien bei der Information der amerikanischen Öffentlichkeit, insbesondere in Bezug auf die US-Außenpolitik. Die von unserer Regierung verbreitete Propaganda hat es ihr ermöglicht, die öffentliche Meinung durch psychologische Manipulation (Social Engineering) mit Hilfe der Mainstream-Medien zu manipulieren, und hat in vielen Fällen die Bürger in Zombies verwandelt, die es vorziehen, unseren Politikern zu applaudieren, während sie auf den Leichen von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt stehen, die wegen unseres Mangels an Bewusstsein und Sorge getötet wurden.

Unser monatliches Budget wird von Menschen wie Ahuda aus der Zentralafrikanischen Republik unterstützt, der jeden Monat 0,36 $-Cent beisteuert. (Danke, Ahuda), die 0,73 Cent von Hashim aus Pakistan (Danke, Ahuda) und andere, die 10, 25 Dollar usw. schicken (Danke).

Das muss aufhören, wir müssen daran arbeiten, weiteres Töten, Leiden und Foltern zu verhindern, denn wie John Adams sagte: “Die Freiheit kann nicht bewahrt werden, wenn das Volk nicht Bescheid weiß.” Amerikaner – Präsident 30. Oktober 1735 – 4. Juli 1826

Frieden und Freude

Tom Feeley

