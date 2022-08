Kafr Qasim was not just a massacre, but part of an ethnic cleansing plan On Friday, archives of the Israeli occupation forces released court documents related to the trial of Israeli soldiers who brutally massacred 49 Palestinians on 29 October, 1956. The massacre took place in the Palestinian town of Kafr Qasem.

Palästinenser demonstrieren am 20. April 2012 auf dem Ölberg mit Blick auf den Felsendom der Al-Aqsa-Moschee gegen die jüdischen Siedler, die im israelisch annektierten arabischen Ostjerusalemer Stadtteil a-Tur leben, und gegen die Entscheidung der Jerusalemer Stadtverwaltung und der israelischen Natur- und Parkbehörde (NPA), einen Nationalpark auf palästinensischem Land in a-Tur und Issawiya zu errichten. (Mahfouz Abu Turk/Apaimages)



Kafr Qasim war nicht nur ein Massaker, sondern Teil eines Plans zur ethnischen Säuberung

Von Motasem A Dalloul

1. August 2022

Am Freitag veröffentlichten die Archive der israelischen Besatzungsbehörden Gerichtsdokumente zum Prozess gegen israelische Soldaten, die am 29. Oktober 1956 49 Palästinenser brutal massakrierten. Das Massaker fand in der palästinensischen Stadt Kafr Qasem statt.

Es war der erste Tag der israelischen, britischen und französischen Invasion auf dem Sinai, die als Reaktion auf die Schließung des Suezkanals durch Ägypten erfolgte. Israel verhängte eine nächtliche Ausgangssperre über die meisten Gebiete mit hohem palästinensischen (arabischen) Bevölkerungsanteil in Israel.

Der verstorbene Brigadegeneral Issachar Shadmi war Befehlshaber der israelischen Armeebrigade, die für Kafr Qasem zuständig war. Kafr Qasem lag im Zentrum des kürzlich besetzten Palästinas, das zu Israel wurde, bzw. in der Nähe der Waffenstillstandslinie mit Jordanien, das zu dieser Zeit das Westjordanland kontrollierte. Er ordnete an, dass die Ausgangssperre an diesem Tag früher beginnen sollte, und wies seine Beamten an, sie strikt durchzusetzen.

Palästinensische oder arabische Landwirte, die sich auf ihren Höfen außerhalb des Dorfes befanden, kehrten nach Hause zurück, ohne etwas von den Aktualisierungen der Ausgangssperre zu wissen. Die von Shadmi befehligten Grenzpolizisten eröffneten erbarmungslos das Feuer auf die unbewaffneten Bauern und töteten 49 Menschen, darunter ältere Menschen, Frauen und Kinder.

Das Massaker wurde auf breiter Ebene verurteilt, sogar von Vertretern der israelischen Besatzungsregierung, die Shadmi und die anderen an dem Massaker beteiligten Beamten vor Gericht stellte und sie alle verurteilte. Die Offiziere verbrachten eine sehr kurze Zeit im Gefängnis, bevor sie vom Präsidenten begnadigt wurden.

Shadmi, der damals der oberste Kommandant des Gebiets war, wurde laut Haaretz zu einer Geldstrafe von 10 Cent verurteilt, weil er die Ausgangssperre ohne Zustimmung des Militärgouverneurs verschoben hatte. Die Richter behaupteten, er habe dies “in gutem Glauben” getan. Damit war das Thema des Massakers abgeschlossen, aber die am Freitag veröffentlichten Gerichtsdokumente enthüllten neue Fakten darüber.

Aus der Niederschrift von Haim Levy, einem Kompaniechef, geht hervor, dass es einen klaren Befehl gab, auf Palästinenser zu schießen, die die Ausgangssperre verletzten, ohne von der Änderung der Anfangszeit zu wissen. Levy sagte den Gerichtsdokumenten zufolge auch, dass er vom Bataillonskommandeur Shmuel Malinki angewiesen worden sei: “Es ist wünschenswert, dass es eine Reihe von Opfern gibt.”

Milinki sagte dem Gericht, er habe den Soldaten, die ihn fragten, wie sie mit den Palästinensern umgehen sollten, die nichts von der Änderung der Ausgangssperre wussten, geantwortet, dass sie sie töten sollten. “Allah yerhamu”, sagte er auf Arabisch. Das bedeutet: “Möge Gott ihnen gnädig sein”. Dies beweist, dass es Pläne zur Tötung von Palästinensern gab, die vor dem Massaker vorbereitet wurden.

Um zu beweisen, dass die vorsätzliche Tötung von Palästinensern ein wichtiger Befehl im Zusammenhang mit der Situation in Kafr Qasim war, sagte Kommandant Gabriel Dahan laut Jerusalem Post, dass ihm Melinki gesagt habe, “ohne Gefühle ist es besser, ein paar Tote zu haben, damit es in der Gegend Frieden gibt”.

Während der Anhörungen erwähnten die israelischen Soldaten mehrmals einen Plan namens “Hafarferet” (“Maulwurf”), der während der Invasion auf dem Sinai umgesetzt werden sollte, aber Israel wollte, dass die Operation spontan beginnt und nicht von seiner Armee initiiert wird, wie die Invasion in Ägypten.

Als Teil dieser Operation sagte Levy, dass es Maßnahmen gab, die darauf abzielten, die Palästinenser aus ihren Häusern zu vertreiben, einschließlich der Verhängung einer Ausgangssperre, der Beschlagnahmung von Eigentum und der Verlegung ganzer Dörfer von einem Ort zum anderen. Der Jerusalem Post zufolge sagte Levy im Fall von Kafr Qasim, dass “die gesamte Bevölkerung des Dorfes nach Tira umgesiedelt werden sollte.”

Das Ziel war nicht nur, Palästinenser von einem Gebiet in ein anderes Gebiet innerhalb Palästinas oder Israels umzusiedeln, sondern sie aus dem Land zu bringen. Levy sagte, die israelischen Besatzungstruppen seien angewiesen worden, “keine Wachposten und Kontrollpunkte auf der Ostseite [von Kafr Qasim] zu errichten, damit die Araber, falls sie sich zur Flucht entschließen sollten, über die jordanische Grenze [Waffenstillstandslinie] gehen konnten und durften”.

Levy sagte auch, dass er einen direkten Zusammenhang zwischen der Erschießung von Palästinensern, die die Ausgangssperre verletzten, und der Veränderung der demographischen Zusammensetzung Israels sieht. “Die Verbindung besteht darin, dass ein Teil der Bevölkerung Angst bekommt und beschließt, dass es besser ist, auf der anderen Seite zu leben. So interpretiere ich das”, sagte er den Richtern laut der Nachrichtenagentur Wafa. Übersetzt mit Deepl.com

