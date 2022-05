“Ich nehme an, wir können froh sein, dass sie nicht beschuldigt wurde, die Waffe des Soldaten genommen und sich selbst umgebracht zu haben. Justizminister Gideon Saar hatte die Chuzpe, die Mordvorwürfe gegen die IDF als “Blutverleumdung” zu bezeichnen. Ich nehme an, die IDF-Soldaten haben nicht mit Kugeln, sondern mit Blumen oder Süßigkeiten geschossen, und irgendwie ist sie an einer Überdosis Zucker gestorben.”

https://www.richardsilverstein.com/2022/05/11/idf-murders-palestinian-american-al-jazeera-journalist-in-cold-blood/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=tikun-olam-new-posts-daily-digest_1



Kaltblütige Ermordung der palästinensisch-amerikanischen Al Jazeera-Journalistin durch einen IDF-Scharfschützen



von Richard Silverstein



11. Mai 2022



Kaltblütige Ermordung der palästinensisch-amerikanischen Al Jazeera-Journalistin durch einen IDF-Scharfschützen Veteranin der Jouranlist, Shireen abu-Akleh, trug eine Presseweste und stand mit Journalisten außerhalb jeder Konfliktzone

Oh, die Lügen. Sie sprudeln nur so aus den Mündern der israelischen Führer und Armeeoffiziere hervor.

shireen abu akleh journalistin ermordet

Die Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh wurde von der IDF in Dschenin ermordet

Die IDF befand sich mitten in einer Operation zur Entführung von Palästinensern, die militanter Aktivitäten in Dschenin verdächtigt wurden. Mehrere palästinensische Journalisten waren vor Ort, um über die Operation zu berichten. Vier von ihnen wurden zusammengetrieben. Sie befanden sich nicht in der Nähe von Schüssen oder Konflikten. Sie standen allein und waren eindeutig an den Pressewesten und Helmen zu erkennen, die sie trugen. Shireen Abu-Akleh wurde in den Kopf geschossen:

Ein weiterer Al Jazeera-Journalist, Ali Samoudi, wurde ebenfalls durch einen Schuss in den Rücken verletzt. Er befindet sich in einem stabilen Zustand und sagte, dass keine palästinensischen Kämpfer anwesend waren, als auf die Journalisten geschossen wurde, womit er eine israelische Erklärung, die auf diese Möglichkeit hinwies, direkt widersprach.

“Wir wollten die Operation der israelischen Armee filmen, und plötzlich schossen sie auf uns, ohne uns zu bitten, zu gehen oder mit dem Filmen aufzuhören”, sagte Samoudi. “Die erste Kugel traf mich und die zweite Kugel traf Shireen … es gab keinerlei palästinensischen militärischen Widerstand am Tatort.”

Shatha Hanaysha, eine palästinensische Journalistin, die neben Abu Akleh anwesend war, als sie erschossen wurde, sagte ebenfalls gegenüber Al Jazeera, dass es keine Konfrontationen zwischen palästinensischen Kämpfern und der israelischen Armee gegeben habe und dass die Gruppe von Journalisten ins Visier genommen worden sei.

“Wir waren vier Journalisten, wir trugen alle Schutzwesten und Helme”, sagte Hanaysha. “Die [israelische] Besatzungsarmee hörte nicht auf zu schießen, selbst nachdem sie zusammengebrochen war. Ich konnte wegen der Schüsse nicht einmal meinen Arm ausstrecken, um sie zu ziehen. Die Armee war unnachgiebig und schoss, um zu töten.

Diese Zeitleiste bietet einen glaubwürdigen Bericht über die Szene zum Zeitpunkt der israelischen Schüsse:

– Eine Gruppe von Journalisten kam am Rande des Flüchtlingslagers von Jenin an, Shireen und Kollegen, darunter Al-Smodi und Hanaysheh, sie trugen Splitterschutzwesten und Helme und hielten sich als offensichtliche Gruppe zusammen;

– Zu diesem Zeitpunkt gab es weder Zusammenstöße noch Schüsse von irgendeiner Seite, es gab auch keine Proteste oder Steinwürfe, es gab nichts;

– Drei Schüsse wurden von israelischen Soldaten abgefeuert, der erste verfehlte Ali, der zweite traf ihn in die Schulter, Shireen rief “Ali ist verwundet”;

– Der dritte Schuss traf Shireen direkt in den Kopf (unter ihrem Ohr), sie fiel unter einem Baum zu Boden;

– Die Journalisten konnten sie nicht retten, da die Schüsse von derselben israelischen Seite aus noch mehr als drei Minuten andauerten.

– Shireen wurde mit einem Privatfahrzeug ins Krankenhaus gebracht, weil die israelischen Soldaten die Ankunft von Krankenwagen am Tatort verhinderten.

Al Jazeera erklärte, es habe sich um eine Hinrichtung gehandelt:

Al Jazeera erklärte in einer Erklärung, dass das israelische Militär Abu Akleh “kaltblütig ermordet” habe, und forderte die internationale Gemeinschaft auf, ihre Ermordung zu verurteilen und Israel zur Verantwortung zu ziehen.

“Wir verpflichten uns, rechtliche Schritte gegen die Verantwortlichen einzuleiten und sie vor Gericht zu stellen”, so das Nachrichtenportal.

Bild des Tatorts

Viel Glück für sie. Die AP hat dasselbe Versprechen abgegeben, nachdem die IAF ihre Büros in einem Wohnturm im Gazastreifen zerstört hatte, der durch Raketeneinschläge beschädigt worden war. Sie wartet immer noch auf eine Antwort auf diesen wahllosen Angriff auf den Journalismus.

In der Vergangenheit hat die IDF bereits Journalisten in Gaza ermordet. Aber sie hat noch nie einen im Westjordanland ermordet, schon gar nicht einen internationalen Journalisten, und schon gar nicht einen amerikanischen Staatsbürger. Dies ist ein IDF-Dreiergespann.

Es ist schwer zu sagen, ob es sich um eine Armee handelt, die keinen Unterschied zwischen Zivilisten, Kämpfern und Journalisten macht und sie alle wahllos tötet, oder ob es sich um ein Militär handelt, das in eine neue Tiefe der Verderbtheit hinabsteigt und gezielt Journalisten ermordet. Wie auch immer, diese Morde stellen das Land in eine Reihe mit anderen autoritären Regimen, die ihre Bürgerjournalisten ungestraft ermorden: Putins Russland steht ganz oben auf der Liste. Dicht dahinter folgen Sri Lanka, Mexiko und Syrien. Wenn Sie das nächste Mal jemanden über die Pressefreiheit in Israel reden hören, fragen Sie nach Shireen. Welche Art von “Freiheit” genießt sie denn? Die Freiheit, mit ihrer Presseweste auf der Brust zu sterben?

Israelische Beamte haben schamlos behauptet, Shireen sei in ein Kreuzfeuer geraten:

Israels Ministerpräsident Naftali Bennett sagte, dass nach israelischen Informationen “es wahrscheinlich ist, dass bewaffnete Palästinenser – die zu diesem Zeitpunkt wahllos geschossen haben – dafür verantwortlich sind.”

…Israelische Militärs sagten bei einem Briefing mit Reportern, Abu Aklehs Tod sei “ein sehr tragischer Vorfall”, und behaupteten, sie sei wahrscheinlich durch “wahlloses [Waffen-]Feuer von militanten Palästinensern” getötet worden.

Daraufhin gab er eine ebenso verlogene Erklärung ab, die von der Washington Post zitiert wurde:

In einer Erklärung sagte Ministerpräsident Naftali Bennett, die Schießerei habe sich ereignet, als die israelischen Verteidigungskräfte nach einer Reihe tödlicher Anschläge in den letzten Wochen in israelischen Städten Antiterroroperationen in Dschenin durchführten. Während der Operation schossen bewaffnete Palästinenser ungenau, wahllos und unkontrolliert”, sagte er.

“Unsere IDF-Kräfte erwiderten das Feuer so genau, vorsichtig und verantwortungsbewusst wie möglich. Leider wurde die Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh bei dem Schusswechsel getötet”, sagte er. “Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, muss es eine echte Untersuchung geben, und die Palästinenser verhindern dies derzeit. Ohne eine ernsthafte Untersuchung werden wir die Wahrheit nicht herausfinden.

Dies ist ein Gespinst von Lügen. Die IDF führt niemals eine “echte Untersuchung” durch. Diese bedeutungslose Rhetorik ist Futter für das Ausland, um diejenigen zu besänftigen, die tatsächlich an Rechtsstaatlichkeit und Rechenschaftspflicht glauben. Israel kalkuliert, wie viel Schaden ein Vorfall seinen Interessen zufügen wird. Es gibt keine humanen oder gar rechtlichen Erwägungen.

Im Jiddischen gibt es ein Konzept, das Rochmonis (“Barmherzigkeit” oder Einfühlungsvermögen) genannt wird. Israel hat diese Fähigkeit nicht, obwohl es sie für israelische Juden reserviert. Es hat sie nicht einmal für Diaspora-Juden, obwohl sie etwas mehr Rücksicht verdienen. Israel ist ein hartes Land. Barmherzigkeit und Einfühlungsvermögen sind Mangelware. Dafür gibt es natürlich historische und psychologische Gründe. Aber die Geschichte kann nicht die kalten, hart berechnenden Praktiken des israelischen Staates und seiner Vertreter in diesem und vielen ähnlichen Fällen rechtfertigen.

Hier eine weitere Erklärung, die von einer anonymen israelischen Quelle an die Post weitergegeben wurde:

Ein ranghoher israelischer Beamter sagte in einer Erklärung, die Reportern zugesandt wurde, dass die Einschätzung der Armee auf Beweisen basiere, die Videoaufnahmen enthielten, auf denen man einen Schützen auf Arabisch sagen hört: “Wir haben einen Soldaten getroffen, er liegt am Boden.” Das israelische Militär erklärte, dass bei den Zusammenstößen in Dschenin am Mittwoch keine israelischen Soldaten verletzt wurden und dass sich die Palästinenser in dem Video möglicherweise auf Abu Akleh bezogen haben.

Diese Behauptung macht den Idioten, der sie aufgestellt hat, zur Lachnummer. Ein Video ohne Quellenangabe, das an einem nicht näher bezeichneten Ort und zu einer nicht näher bezeichneten Zeit gedreht wurde und auf dem nicht näher bezeichnete Personen zu sehen sind (aber nicht Shireen), ist also der endgültige Beweis dafür, dass sie entweder von palästinensischen Bewaffneten oder im Kreuzfeuer getötet wurde? Es tut mir leid, aber das ist nur eine weitere Verschleierung, um die Öffentlichkeit zu verwirren. Es zeugt von Verzweiflung und dem kalkulierten Versuch, so viele widersprüchliche Geschichten anzubieten, dass jeder die glaubwürdigste, die von mehreren Augenzeugen angeboten wird, vergessen wird. Das ist eine übliche Taktik des Krisenmanagements, wenn man nichts Gutes zu bieten hat.

Ich nehme an, wir können froh sein, dass sie nicht beschuldigt wurde, die Waffe des Soldaten genommen und sich selbst umgebracht zu haben. Justizminister Gideon Saar hatte die Chuzpe, die Mordvorwürfe gegen die IDF als “Blutverleumdung” zu bezeichnen. Ich nehme an, die IDF-Soldaten haben nicht mit Kugeln, sondern mit Blumen oder Süßigkeiten geschossen, und irgendwie ist sie an einer Überdosis Zucker gestorben.

Die IDF beschwerten sich, dass die Palästinenser ihre Leiche mitgenommen hätten und ihr Angebot einer “gemeinsamen Untersuchung” des Vorfalls “ablehnten”:

Der israelische Militärsprecher, General Ran Kokhav, sagte im Armeeradio, palästinensische Beamte hätten Abu Aklehs Leiche an sich genommen und sich geweigert, eine gemeinsame pathologische Untersuchung ihres Todes durchzuführen.

Die palästinensischen Beamten haben sich zu Recht geweigert. Was will Israel untersuchen? Es weiß, was passiert ist. Es weiß, wer sie getötet hat. Es weiß, warum man sie getötet hat. Sie brauchen ihre Leiche nicht, um das herauszufinden. Was Israel will, ist eine Möglichkeit, die Ergebnisse zu diskreditieren und die Schuld auf andere als sich selbst abzuwälzen.

Naftali Bennett hat sich wieder einmal in einen schönen Schlamassel manövriert. Gerade als sich die Lage abgekühlt hatte und Abbas Mansour auf einer Pressekonferenz ankündigen wollte, dass seine islamistische Ra’am-Partei wieder in die Koalition eintreten würde, kommt jemand daher und schießt einer Palästinenserin eine Kugel in den Kopf. Was für eine Art, die Partei zu ruinieren.

Eine weitere Ironie ist, dass die Militäroperation im Westjordanland dazu diente, diejenigen zu besänftigen, die die Ermordung des Hamas-Führers Yahya Sinwar forderten. Die Armee bot Bennett eine Alternative an: eine Razzia im Westjordanland, bei der Hunderte der üblichen Verdächtigen verhaftet wurden, nur um zu zeigen, dass die Armee etwas zur Bekämpfung des palästinensischen Terrors unternimmt. Anstatt sich mit Sicherheit zu profilieren, trieft Bennett nun vor dem Blut eines Journalisten.

Natürlich kümmert sich niemand in Israel um diese Frau. Sie war in erster Linie Palästinenserin. In zweiter Linie war sie eine Journalistin. Und eine Journalistin, die für einen arabischen Nachrichtensender arbeitet. Auf dem Empathie-Messer ist sie in allen Punkten zu kurz gekommen. Aber Israel muss man sehen, dass es sich kümmert. Es hat bereits eine gründliche Untersuchung angekündigt. Das kommt der Regierung Biden zugute, denn auch sie muss sich um einen US-Bürger kümmern:

Natürlich kümmert sich niemand in Israel um diese Frau. Sie war zuallererst eine Palästinenserin. In zweiter Linie war sie eine Journalistin. Und eine Journalistin, die für einen arabischen Nachrichtensender arbeitet. Auf dem Empathie-Messer ist sie in allen Punkten zu kurz gekommen. Aber Israel muss man sehen, dass es sich kümmert. Es hat bereits eine gründliche Untersuchung angekündigt. Das kommt der Regierung Biden zugute, denn auch sie muss sich um einen US-Bürger kümmern:

Tom Nides, der US-Botschafter in Israel, bestätigte, dass Shireen Abu Akleh palästinensisch-amerikanische Staatsbürgerin war, und forderte “eine gründliche Untersuchung der Umstände ihres Todes”, da palästinensische und israelische Beamte widersprüchliche Angaben darüber machten, was mit der altgedienten Reporterin geschah.

Doch Biden ist Abu-Akleh völlig egal, ob sie nun Staatsbürgerin ist oder nicht. Sie ist eine unbequeme Ablenkung von anderen, viel dringenderen Angelegenheiten wie der Ukraine oder den nordkoreanischen Raketentests. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Silverstein

Silverstein veröffentlicht seit 2003 die Zeitschrift Tikun Olam, in der er die Geheimnisse des israelischen Staatssicherheitsdienstes enthüllt. Er lebt in Seattle, aber sein Herz ist im Osten. Er veröffentlicht regelmäßig bei Middle East Eye, The New Arab und Jacobin Magazine. Seine Arbeiten sind auch in Al Jazeera English, The Nation, Truthout und anderen Medien erschienen.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...