Attacken von Soros über ND, Attac und GEW bis hin zur Marienstraße



Kampf des Imperiums gegen “Neuen Krefelder Appell”



Von Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann

Was ist los mit dem “Neuen Krefelder Appell – Den Kriegstreibern in den Arm fallen”? (1) Warum erregt er so viele Gemüter? Viele andere Appelle, Aufrufe und Petitionen sammeln ihre Unterschriften. Trotzdem bleiben sie in der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet. Ganz anders beim “Neuen Krefelder Appell”, der den Blick auf verschiedene Formen des Krieges öffnet – darunter den unter dem Deckmantel der Pandemie-Bekämpfung gegen große Teile der Menschheit geführten. Der Appell ist offensichtlich ein Störfaktor, der Unruhe stiftet. Es wird versucht, ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die Initiatoren werden mit dem Begriff “Sekte” herabwürdigt. Es kommen Angriffe aus verschiedenen Richtungen. Zumindest sieht es im ersten Moment so aus, als seien es voneinander unabhängige Kräfte, die den Appell angreifen. Sie kommen aus Teilen der “Linken”, aus Teilen der “Friedensbewegung”, aus Teilen der Gewerkschaft, aus Teilen der globalisierungskritischen Bewegung, aus dem so genannt “antideutschen” Spektrum, also von Kräften, die – wie es der Begriff “Atlantifa” verdeutlicht – unter einer “linken” Tarnkappe das Spiel des atlantischen Kriegsbündnisses, der NATO, spielen. Und auch Organisationen, die ganz offensichtlich im Umfeld des Großkapitals operieren, versuchen, das Bekanntwerden des Appells zu verhindern. Das Verhalten der Petitionsplattform OpenPetition macht dies deutlich.

OpenPetition: aus mit Open

Ende März 2020 – gleich zu Beginn der Corona-Pandemie-Panik – hatten Helene und Dr. Ansgar Klein bei OpenPetition die Petition “Sofortige Aufhebung aller in der Corona-Krise verfügten Einschränkungen bürgerlicher Freiheiten!”, mit der die Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen kritisiert wird, auf den Weg gebracht. (2) Doch das lief nicht glatt. Als innerhalb von nur vier Tagen die Zahl der UnterzeichnerInnen derart nach oben geschnellt war, dass es am Morgen des 30. März 2020 bereits mehr als 20.000 waren, wurde die Petition unter Berufung auf einen fragwürdigen “Faktenfinder”-Artikel bei tagesschau.de gesperrt. (3) Wenn auch – nach ein paar Änderungen am Petitionstext – die Unterzeichnungsmöglichkeit wieder frei geschaltet wurde (4), war damit die anfängliche Dynamik deutlich abgebremst. Trotzdem kamen im Laufe von ca. zwei Monaten mehr als 88.000 Unterschriften zusammen. (5) Diese Unterzeichner konnten während und auch nach Ende der Unterzeichnungsfrist per eMail informiert werden. Doch zum Jahreswechsel 2021/22 wurde diese Funktion plötzlich abgeschaltet. Was war der Grund? Nach einigem ausweichenden Hin und Her hat OpenPetition die Katze aus dem Sack gelassen. Grund für das Abschalten war, dass Helene und Dr. Ansgar Klein über die eMail-Funktion auf den “Neuen Krefelder Appell” hingewiesen hatten. Es heißt: “Hallo, in Ihren Nachrichten findet sich immer wieder das Narrativ einer von ‘bösen Mächten’ orchestrierten Pandemie, außerdem verlinkten Sie Websiten, auf denen man vom ‘Great Reset’ lesen kann. Derlei Falschmeldungen sollen nicht weiter über unsere Plattform verbreitet werden.” Und schließlich heißt es konkret: “Desweiteren verlinken sie die Seite ‘https://peaceappeal21.de/’, auf der Falschinformationen verbreitet werden.” Es ist also definitiv der Hinweis auf den “Neuen Krefelder Appell”, der zum Abschalten der Mitteilungsfunktion geführt hat.

Offen bleibt noch die Frage, welche Kräfte hinter der Petitionsplattform OpenPetition stehen. Als einer von zwei “wesentlichen Entscheidungsträgern” ist Dr. Felix Kolb, Vorstandsmitglied des Mitgesellschafters Campact e.V., aufgeführt. (6) Zumindest war das bis Herbst 2021 so. Danach ist die Angabe von der Seite mit der Überschrift “Transparenz”, der diese Information bis dahin zu entnehmen war, verschwunden. Allerdings steht im jüngsten “Jahres- und Transparenzbericht” (das ist zurzeit der von 2019), dass Mitgesellschafter Campact e.V. 49 Prozent der Anteile an OpenPetition und einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung geleistet habe. (7) Der “wesentliche Entscheidungsträger” von Campact ist dann auch genau derjenige, der am 15. Mai 2020 in einem Rundschreiben mit dem Titel “Gehen Sie nicht zu dieser Demo” vor den “Corona-Demonstrationen” zur Verteidigung unserer Grundrechte warnt. (8) Indem er behauptet, diese würden von “Klimaleugner*innen, Rechtsextremen und anderen Demagog*innen” genutzt, wird er selbst zum Demagogen. „Statt sachlicher Analyse und Sorge um die Demokratie diffamiert Campact jene Menschen, die in Opposition zur Regierung ihrer Pflicht als Demokraten nachkommen“, kommentiert Ulrich Gellermann. (9) Nun ist immer noch die Frage offen, welche Kräfte hinter Campact stehen. Das ist die Organisation, die MoveOn als ihre Schwesterorganisation bezeichnet und somit dem internationalen Finanzkapital um George Soros nahe steht. (10) Damit ist offensichtlich, warum OpenPetition den “Neuen Krefelder Appell” bekämpft.

Breite der Bewegung wie 1980: nicht noch einmal

Dass Soros-nahe Organisationen dem Appell Steine in den Weg legen wollen, ist nicht verwunderlich. Dabei bleibt es aber nicht. Es gibt eine Vielzahl von Attacken gegen den “Neuen Krefelder Appell”, die deutlich machen, dass er den Kern der Dinge trifft und bei den Kriegsstrategen Unbehagen hervorruft. Es bestätigt sich vielfach: Die Strategen des Krieges haben wesentliche Schaltstellen bis hinein in “linke” Parteien und Protestbewegungen mit ihren Kräften besetzt – mit dem Ziel, ein breites Bündnis über ideologische Grenzen hinweg, wie es zu Beginn der 1980er Jahre erfolgreich war, nicht noch einmal entstehen zu lassen. Pfarrer Michael Höhn über das historische Treffen im Krefelder Seidenweberhaus am 15. und 16. November 1980: “Nie zuvor [waren] in den letzten Jahren Menschen aus den unterschiedlichsten Richtungen und Weltanschauungen in einem Punkt so einig und [brachten] das auch öffentlich zum Ausdruck.” (11) Das ist den Kriegsstrategen eine Lehre.

Ihre Gatekeeper sind voll im Einsatz – z.B. auch als Moderatoren von Mailing-Listen mit linkem Anstrich. Auch hier werden Informationen, die auf den “Neuen Krefelder Appell” hinweisen, nicht durchgelassen. Gatekeeper sorgen dafür, dass die Veröffentlichung des Appells auf einer Aufstehen-website rückgängig gemacht wird. In breiter Front wird vor der Unterzeichnung “gewarnt”. Die Angriffe kommen auch aus Medien mit “linkem” Image. Sie kommen aus Teilen der Friedensbewegung, z.B. von der DFG/VK, aus der Berliner Marienstraße vom “International Peace Bureau” oder vom “Bremer Friedensforum”. ErstunterzeichnerInnen wurden offensiv gedrängt, ihre Unterzeichnung zurückzuziehen. Und es wurde versucht, das Online-Unterzeichnungssystem mit verballhornenden Einträgen zu fluten. Die Unterzeichnung wird sogar über eine Art von Unvereinbarkeitsbeschluss geahndet. Eine “globalisierungskritische” Organisation schließt Mitglieder aus, die den Appell unterzeichnen (dazu der Extra-Artikel “Attacken gegen den ‘Neuen Krefelder Appell'”, in dem die Korrespondenz zwischen Attac und dem Bundesverband Arbeiterfotografie in dieser Sache wiedergegeben ist). (12) Wenn solche Angriffe aus Kreisen der Linken und der Friedensbewegung kommen, macht dies über deren Zustand einiges deutlich. Sie sind offenbar in zu großem Maße zum verlängerten Arm der Kriegsstrategen geworden. Sie wollen verhindern, dass ihre hybride Kriegsführung als solche entlarvt und ins öffentliche Bewusstsein gebracht wird.

“Beachtliche” Kanonade gegen den “Neuen Krefelder Appell”

Die Zahl der Stellungnahmen, mit denen der von Mitgliedern der Kampagne “NATO raus – raus aus der NATO” entwickelte “Neue Krefelder Appell” bekämpft wird, ist “beachtlich” (siehe die Liste unten). Auch die Vorwürfe sind “beachtlich”. Es folgen einige Beispiele.

Zu den über 130 internationalen Erstunterzeichnern, die aus verschiedenen Bewegungen (insbesondere der Friedensbewegung, der Grundrechte-Bewegung und der Assange-Bewegung) kommen, wird herabwürdigend bemerkt: “Die politische Enge des Initiatoren-Kreises – übrigens das Gegenteil des Krefelder Appells – zeigt, dass es sich um einen Aufruf aus einem bestimmten – unserer Meinung nach – kleinen Spektrum der ohnehin aktuell nicht großen Friedensbewegung handelt.” In demagogischer Verkehrung der Tatsachen wird behauptet: “Die Initiatoren des Aufrufs sind in den letzten Jahren durch spalterische Aktivitäten aufgefallen… Wir wehren uns… gegen die Instrumentalisierung dieses Aufrufes durch interessierte – der Friedensbewegung nicht zugewandte – Kräfte, um eine aktive Anti-NATO-Politik von Linken und Friedensbewegung zu diskreditieren.” Und es heißt überheblich: “Die Anmaßung, einen Aufruf nach dem Krefelder Appell zu nennen, ist dreist.” (Reiner Braun, International Peace Bureau, und Ekkehard Lentz, Bremer Friedensforum, 16.12.2021)

In der “Warnung” einer “Friedensorganisation” heißt es: “Aktuell wird für die Unterzeichnung eines so genannten ‘Neuen Krefelder Appells’ (auch peaceappeal21) geworben. Wir möchten dringend von der Unterzeichnung abraten! In dem Appell wird ein Zusammenhang zwischen der aktuellen Kriegsgefahr und Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie hergestellt… Die reale Kriegsgefahr wird verbunden mit der Verschwörungstheorie aus der Querdenkerszene.” Und dann wird deutlich gemacht, wovor das Imperium Angst hat: “Offenbar soll hier ein Schulterschluss zwischen Friedensbewegung und Querdenkerbewegung vollzogen werden. Diese Versuche stellen eine deutliche Gefahr für die Glaubwürdigkeit der Friedensbewegung dar.” (Erklärung der DFG/VK NRW, Landesgeschäftsführer Joachim Schramm und Landessprecher Felix Oekentorp, 13.12.2021)

Der Brückenschlag zwischen Grundrechte- und Friedensbewegung wird auch an anderer Stelle diffamiert – mit den Worten: “Querdenkern ist es gelungen die Antikriegsbewegung zu spalten. Ein äußerst fragwürdiger Aufruf gegen die immanente Kriegsgefahr macht derzeit die Runde.” (Heiner Bücker, Coop Anti-War Cafe, Berlin, 24.11.2021)

Eine “sozialistische” Tageszeitung gibt sich relativ neutral. “Ein friedenspolitischer Appell sorgt derzeit für Debatten”, heißt es. Der Angriff auf den Appell wird überwiegend nicht selber formuliert. Dafür werden Zitate geliefert. Z.B. wird der Soziologe Oliver Nachtwey zitiert: “Das ist eine, man muss es leider genauso nennen, bizarre verschwörungstheoretische Koalition: Alte Friedensbewegung, Querdenker, DKP, Verschwörungstheoretiker, Anti-Imps, Esoteriker, ex-MDBs Die Linke, altlinke Intellektuelle – alle gegen den ‘Great Reset’.” Oder es wird aus der Erklärung der DFG/VK NRW zitiert. Und es ist zu erfahren: Experten seien besorgt: “Die Verschwörungserzählung vom ‘Great Reset’ wird von großen Teilen der Szene geteilt. Das liegt auch daran, dass es eine Art Überverschwörungserzählung ist, in der man ganz viele andere Verschwörungserzählungen unterbringen kann.” Mit diesen Worten wird Josef Holnburger, Politikwissenschaftler und Geschäftsführer der 2021 gegründeten Beobachtungsstelle namens “Center für Monitoring, Analyse und Strategie” (Cemas) zitiert, die insbesondere die Telegram-Kanäle der Grundrechtebewegung ausspäht. (Sebastian Bähr in “Neues Deutschland”, 17.12.2021)

Ein Autor, der beim privaten “Berlin International Center for the Study of Antisemitism” tätig ist, “würdigt” den Appell, indem er vom “ganzen Wahn” spricht, der sich darin zeige. Und dann attackiert er die Unterzeichnenden auf übelste Weise: “Mit Menschen, die so etwas unterzeichnen, ist jede Diskussion unmöglich, sie sind für die Demokratie und eine linke Kritik an Deutschland verloren. Ja, mehr noch, es handelt sich offenkundig um extrem deutschnationale Persönchen, die bestimmte Nicht-Deutsche ausweisen wollen und zwar alle nicht-deutschen Soldatinnen und Soldaten bzw. Truppen…” (Dr. phil. Clemens Heni, 04.01.2022)

Der “Neue Krefelder Appell” verkaufe “krude Verschwörungstheorien als Friedenspolitik”, ist in einem Artikel mit dem Titel “Wolf im Taubengewand” zu erfahren, der in einer Gewerkschaftspublikation erschienen ist. Und weiter: “Verbreitet wird die Behauptung, Lockdown und Impfung seien Massenvernichtungswaffen und dahinter stecke eine Verschwörung des Davoser Weltwirtschaftsforums… Die illustre Querfront der Coronaleugnenden versammelt Leute aus der anthroposophischen Szene ebenso wie einen bekannten Islamisten…” Und dann werden auch Russland und China jenseits der Aussagen des Appells ins Spiel gebracht: “Das Davoser Weltwirtschaftsforum beherrscht offenbar die Welt, auch Russland und China stehen unter seiner Knute.” (Herbert Thomsen in “GEW Bildungsmagaz!n”, Ausgabe 01-2022)

Danke! Kelly, Bastian, Uexküll… wären stolz auf Euch

Was auffällt: es werden immer wieder einzelne Erstunterzeichner herausgegriffen, mit denen der Appell als zweifelhaft hingestellt werden soll. Internationale Schwergewichte, die unter den ErstunterzeichnerInnen sind, werden ausgeblendet. Nicht erwähnt werden z.B. Vera Sharav aus den USA, Gründerin der “Alliance for Human Research Protection” und Verfechterin des Nürnberger Kodex, oder Prof. Dr. Kees van der Pijl aus den Niederlanden, der über transnationale Klassen und globale politische Ökonomie geforscht hat und aktiv ist im “Wachsamkeitskomitee gegen die Wiederkehr des Faschismus”. Und nicht erwähnt wird die große Breite der bis dato rund 5000 UnterzeichnerInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft – Arbeiter, Arbeitslose, Unternehmer, Universitätsprofessoren, Philosophen, Psychologen, Soziologen, Ärzte, Apotheker, in Heilberufen Beschäftigte, Krankenschwestern und Altenpfleger, Biologen, Lehrer, Musiker, Künstler, Ingenieure, Sportler (Olympiasieger), Pfarrer, Soldaten, Gärtner, Tischler, Berufskraftfahrer, Buchhalter, Bankangestellte, Handelsvertreter, Mütter, Väter, Großmütter, Großväter und viele andere, denen die Möglichkeit gegeben ist, sich per Kommentar zu Wort zu melden. Sie schreiben beispielsweise: “Friede und Völkerverständigung ist das Allerwichtigste. Da passen keine ‘Great-Reset-Leute’ dazu!” “Bewaffnet Euch mit Wissen, nicht mit Waffen! Soldaten dieser Erde: geht nach Hause!” “Kein Krieg gegen Russland!” “Diese menschenverachtenden geschürten Konflikte müssen beendet werden!” “Danke! Kelly, Bastian, Uexküll… wären stolz auf Euch.”

