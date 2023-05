Can China checkmate the west in Ukraine? Last week’s telephone call between Ukraine’s President Volodymyr Zelensky and China’s President Xi Jinping was certainly one of the most significant events since the beginning of Russian military intervention in Ukraine. The call, as we now know, was initiated by President Zelensky, without consulting his handlers in the Biden administration or NATO.

Selenskyj könnte das Ziel des gestrigen Drohnenangriffs auf den Kreml sein.

Kann China den Westen in der Ukraine schachmatt setzen?

von Alex Krainer

4, Mai 2023

Das Telefongespräch zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Chinas Präsident Xi Jinping in der vergangenen Woche war sicherlich eines der wichtigsten Ereignisse seit Beginn der russischen Militärintervention in der Ukraine. Wie wir jetzt wissen, wurde der Anruf von Präsident Selenskyj initiiert, ohne dass er seine Kontaktpersonen in der Regierung Biden oder in der NATO konsultierte. Präsident Xi nahm das Gespräch an, wählte aber den subtilen Weg, es über einen russischen und nicht über einen ukrainischen Dolmetscher zu führen. Nach Angaben der chinesischen Regierung warnte Xi Selenskyj davor, die US-Politik in Bezug auf Taiwan zu unterstützen, und bot an, eine Friedensdelegation nach Kiew zu entsenden, um bei der Vermittlung eines Endes der Feindseligkeiten in der Ukraine zu helfen.

Keine Karten mehr zu spielen

Die Bedeutung dieses Aufrufs kann kaum überschätzt werden. Dazu gehört auch die Tatsache, dass Selenskyj die Initiative ergriff, ohne seine westlichen Sponsoren zu konsultieren. Wenn er deren Zorn riskierte, indem er den chinesischen Präsidenten anrief, dann deshalb, weil die Ukraine, wie Scott Ritter es ausdrückte, keine Karten mehr zu spielen hat. Die viel beschworene Gegenoffensive im Frühjahr scheint im Sande verlaufen zu sein, und in den Reihen des ukrainischen Militärs mehren sich die Anzeichen einer Meuterei. Offenbar äußern zahlreiche Offizielle privat die Meinung, dass sie einen Ausweg finden und eine Friedenslösung auf dem Verhandlungswege suchen müssen, um den totalen Zusammenbruch des Landes abzuwenden.

Selbst der polnische Generalstabschef, General Rajmund Andrzejczak, der zu den eifrigsten Befürwortern des westlichen Bündnisses gehörte, hat die Lust an dem Abenteuer verloren. Angesichts der hohen Verluste, die die Ukraine bei den jüngsten Artillerie- und Raketenangriffen erlitten hat, warnte er, dass der Krieg für die Ukraine nicht gut aussehe. Laut Oberst Douglas MacGregor ist Andrzejczak der Meinung, dass die Ukraine jetzt zwei Millionen Soldaten bräuchte, um mit ihrer Gegenoffensive überhaupt noch Erfolg zu haben.

Regimeoffizielle geben dem Westen jetzt die Schuld

Als weiteres Zeichen für die Unzufriedenheit der Ukraine mit dem Westen gab Selenskyjs Berater Mykhailo Podolyak nach dem Telefonat seines Chefs mit Präsident Xi ein Interview, in dem er dem Westen die Schuld am Krieg gab: “Leider haben die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder die Ukraine dazu ermutigt, auf Atomwaffen und andere Waffen zu verzichten … Das war eine falsche Politik … und hat zu einem großen Krieg in Europa geführt.”

Die Gefahr eines erneuten Friedensausbruchs versetzte den Westen (vor allem das britische Establishment) in helle Aufregung und sie schickten sofort eine hochrangige Delegation nach Kiew, um dem Regime das Rückgrat zu brechen und den Kampf gegen Russland bis zum letzten Ukrainer fortzusetzen. Vor etwas mehr als einem Jahr war es der damalige britische Premierminister Boris Johnson, der unangekündigt in Kiew absprang, um Präsident Zelenski zu warnen, kein Friedensabkommen mit Russland zu unterzeichnen (das damals von der türkischen Regierung vermittelt wurde).

Die Briten schicken die “Gebt dem Frieden keine Chance”-Delegation nach Kiew

Letzte Woche war es der ehemalige MI6-Chef Sir Richard Dearlove, der die Mission nach Kiew leitete. Interessanterweise ist der Besuch dieser Delegation in den Nachrichtenmedien kaum zu finden. Man findet ihn jedoch auf den Seiten des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine. Die Delegation überbrachte die Botschaft, “die Unterstützung der internationalen Partner für die Ukraine auf ihrem Weg zum Sieg zu stärken”, und betonte, dass “wir keine Angst vor Russland haben sollten”. Natürlich sollten “wir” keine Angst haben – es sind nur die einfachen Ukrainer, die sterben und das Land wird zerstört, auch durch von Großbritannien gelieferte abgereicherte Uranmunition.

Ein weiteres Mitglied der “Gebt dem Frieden keine Chance”-Delegation war der Über-Kriegshetzer und Vorsitzende des britischen Verteidigungsausschusses Tobias Ellwood. Es ist derselbe Tobias Ellwood, der kürzlich in einem Interview auf den Tisch hämmerte, dass “wir uns jetzt in Europa im Krieg befinden, wir müssen uns auf eine Kriegsgrundlage begeben. Wir sind darin verwickelt, … wir müssen uns Russland direkt stellen, anstatt der Ukraine die ganze Arbeit zu überlassen.”

Natürlich sind die Neokonservativen in der Biden-Administration und die Führung der EU und der NATO genauso daran interessiert, die Feindseligkeiten fortzusetzen, aber die Partei, die die Hauptrolle bei der Festlegung der Agenda gespielt hat, ist das offizielle London, das auch die Hauptrolle bei der Inszenierung der letzten beiden Weltkriege gespielt hat. Als das Engagement für einen Krieg gegen Russland in Washington ins Wanken geriet, war es erneut Boris Johnson, der in die USA flog, sich bei der neuen republikanischen Führung anbiederte und auf “westliche Einigkeit und Unterstützung für die Ukraine drängte und darauf hinwies, was gegen die Bedrohung, die Russland darstellt, noch getan werden kann.”

In der Tat war es Boris Johnson, der den kommenden Konflikt im November 2021 ankündigte und eine versteckte Warnung an die europäischen Staats- und Regierungschefs aussprach: “Wir hoffen, dass unsere Freunde [in Europa] erkennen, dass sie in Kürze vor der Wahl stehen, entweder immer mehr russische Kohlenwasserstoffe durch riesige neue Pipelines zu leiten oder für die Ukraine einzutreten und sich für Frieden und Stabilität einzusetzen.”

Zur gleichen Zeit entsandte Großbritannien zusätzliche Truppen und Ausrüstung nach Polen und kündigte an, dass das Vereinigte Königreich seine ständige Truppen- und Panzerpräsenz in Deutschland verstärken werde. Kurz darauf erklärte der scheidende Chef des britischen Verteidigungsstabes, General Sir Nick Carter, dass das britische Militär auf einen Krieg mit Russland vorbereitet sein müsse. Der ehemalige britische Verteidigungsminister Sir Gerald Howarth sprach ebenfalls mit Sky News und schlug vor, dass die NATO in die Ukraine einmarschieren solle, “boots on the ground”, weil die Ukraine den Krieg gewinnen müsse.

Die Chinesen – werden sie versuchen, Selenskyj zu befreien?

Ich bezweifle sehr, dass die chinesische Führung unter den gegenwärtigen Umständen naiv ist, ein Friedensabkommen auszuhandeln, und ich vermute, dass die versprochene Friedensdelegation eher eine Aufräummannschaft des Militärgeheimdienstes sein könnte, deren Aufgabe es wäre, Selenskyj zu schützen und zu versuchen, ihn aus seinen politischen, geschäftlichen und geheimdienstlichen Verstrickungen mit dem Westen herauszuholen.

Die Befreiung Selenskyjs aus den Fängen der NATO/CIA/MI6 könnte ihn zu einem äußerst wichtigen Aktivposten für die russische und chinesische Seite machen. Die Rolle der chinesischen Friedensdelegation könnte darin bestehen, die wichtigsten Vertreter der westlichen Kontrolle in der Ukraine ausfindig zu machen und sie aufzukaufen oder auf irgendeine Weise zu eliminieren. Ich habe es gewagt, diese Idee in einem kürzlichen CryptoRich-Podcast mit Tom Luongo und Alexander Mercouris vorzuschlagen.

Herr Mercouris war der Meinung, dass der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew diese Idee in einer kryptischen Nachricht auf seinem Telegram-Kanal bestätigt haben könnte, in der er sagte, dass es notwendig sei, die gefährlichsten Leute im Selenskyj-Regime zu finden und zu eliminieren. Es ist so gut wie sicher, dass Russland und China jetzt ihre Strategie für die Ukraine koordinieren, in der es bereits von russischen Geheimdienstmitarbeitern wimmelt.

Übrigens kann ich den oben genannten Podcast sehr empfehlen, da die Ereignisse zu einem sehr lebhaften und interessanten Gespräch geführt haben.

Die Ereignisse werden äußerst interessant zu beobachten sein, da der Krieg in der Ukraine möglicherweise in seine Endphase eingetreten ist. Hoffentlich ist er bald zu Ende, und wenn es China irgendwie gelingt, ein Friedensabkommen auszuhandeln, wird es mit ziemlicher Sicherheit große Investitionen in der Ukraine tätigen und sie in seine Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) einbinden. Seit 2019 ist China bereits der wichtigste Handelspartner der Ukraine (14,4 % der Einfuhren und über 15 % der Ausfuhren). Die Ukraine war der BRI bereits 2014 beigetreten, und 2018 wurde in Kiew ein BRI-Handels- und Investitionszentrum eingerichtet.

Ich habe diesen Artikel für meinen TrendCompass-Bericht am Mittwoch, den 3. Mai, verfasst, aber bevor ich ihn hier veröffentlichen konnte, nahm die Saga eine weitere surreale Wendung…

Der Drohnenangriff auf den Kreml: Ist Selenskyj das wahre Ziel?

Der offensichtliche Versuch, Wladimir Putin gestern Abend mit einer Drohne zu ermorden, könnte eine Folge der jüngsten Ereignisse gewesen sein. Der Attentatsversuch selbst hatte kaum eine Chance, irgendetwas zu bewirken, warum also der Versuch? In seiner Rede in Finnland bestritt Selenskyj selbst, dass es sich um einen ukrainischen Angriff handelte. In gewisser Weise könnte er die Wahrheit sagen.

Zwar wurde die Drohne wahrscheinlich von der Ukraine aus gestartet, doch handelte es sich höchstwahrscheinlich um einen von der NATO orchestrierten Angriff, der nicht auf Putin, sondern auf Selenskyj abzielte. Ich vermute, dass dies auf dem Treffen der westlichen “Gebt dem Frieden keine Chance”-Delegation und dem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine besprochen wurde, wobei Herr Z. völlig außen vor blieb.

Mit seinem Anruf bei Xi Jinping hat Volodymyr Selenskyj seinen westlichen Vorgesetzten eindeutig die Stirn geboten, und damit könnte er zu einer Belastung geworden sein. Wenn es den Chinesen oder den Russen gelänge, ihn aus Kiew herauszuholen, könnte er zu einem wertvollen Zeugen der Ereignisse werden, die zu diesem Krieg geführt haben, und eine massive Belastung für die westliche Kriegspartei darstellen. Ihn zu eliminieren und gleichzeitig den Kreml glaubhaft zu beschuldigen, könnte zwei wichtige Ziele erreichen: den Mann loszuwerden, der zu viel weiß, und ihn gleichzeitig zu einem Helden der ukrainischen Nation und des antirussischen Widerstands zu machen.

In den kommenden Tagen könnten wir Zeugen weiterer surrealer Wendungen werden. Übersetzt mit Deepl.com

