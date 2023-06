Can Zelensky, the Klitschkos & MI5 Overcome Russia’s Maskirovka Where Napoleon and Hitler Failed? The future of Russia and of Ukraine hinges on the Crimean Peninsula, Declan Hayes writes. Although the fate of Napoleon’s La Grande Armée’s Russian adventure…

Kann Selenskyj, die Klitschkos und der MI5 Russlands Maskirovka überwinden, wo Napoleon und Hitler scheiterten?

von Declan Hayes

28. Juni 2023

Die Zukunft Russlands und der Ukraine hängt von der Halbinsel Krim ab, schreibt Declan Hayes.

Obwohl das Schicksal des russischen Abenteuers von Napoleons La Grande Armée durch das Minard-Diagramm berühmt geworden ist, liegt der Schlüssel zu ihrer Zerstörung in der fast rücksichtslosen Tapferkeit von Wittgensteins Armee gegen die überlegenen französischen Streitkräfte bei St. Petersburg, gepaart mit der Umsetzung von Barclay de Tollys Strategie der militärischen Täuschung von 1810. Dieselbe russische Maschirowka-Kombination führt heute in der Ukraine zu denselben Ergebnissen, wo die Wagner-Gruppe und die Tschetschenen ebenso erbittert kämpften wie Wittgensteins Armee und ihre Feinde pflichtbewusst in die Fallen tappten, die das russische Oberkommando ihnen auf ihrem Weg zur Krim gestellt hatte. Die Russen haben der Ukraine den besten Schlag versetzt, und jetzt sind sie an der Reihe, einen Hammerschlag zu landen.

Das ist in der realen Welt, in der Welt der Erwachsenen. In der virtuellen Welt ist Clown-Prinz Zelensky hier zu sehen, wie er darüber schimpft, dass seine Kumpane von der NATO mit weiteren Milliarden Dollar beschenkt werden müssen, um Putin zu stürzen, der, wie Selenskyj uns versicherte, während sich das trügerische Kabuki der Wagner-Gruppe in Rostow am Don abspielte, in irgendeinem Moskauer Luftschutzbunker kauerte, zu verängstigt, um das Tageslicht zu erblicken, und zu ängstlich vor dem Schicksal, das ihn in den Händen der Priester Johns der Wagner-Gruppe erwartet.

Abgesehen davon, dass Selenskyj gelogen hat, dass Ukrainisch und nicht Russisch seine Muttersprache sei, war das Interview bizarr, selbst für Zelenskys surreale Verhältnisse. Wie bei allen seinen früheren Interviews wurde ein grüner Bildschirm verwendet, was bedeutet, dass Selenskyj in einem Bunker kauerte, wo übergroße Kinder wie er hingehören, wenn sich Erwachsene gegenüberstehen.

Selenskyjs Mimik lenkte nur noch mehr von seiner Botschaft ab, denn sie war eindeutig die eines boshaften kleinen Kindes, das große Töne spuckt, ein nicht unwichtiger Punkt, auf den wir zurückkommen werden, wenn wir uns mit seiner Vilnius-Deadline und den Klitschko-Brüdern befassen, die in Anbetracht ihrer früheren Fähigkeiten im Boxen unendlich viel praktischere Männer sein müssen als der sturzbetrunkene Selenskyj und seine kindischen Träume von einem Marsch auf Moskau.

Entgegen der landläufigen Meinung wusste Napoleon, dass seine Chancen auf einen Sieg um so geringer waren, je weiter er nach Russland vordrang. Aber das wusste auch der erfahrene russische Militärstratege Fürst Michael Barclay de Tolly, dem es nicht nur gelang, Napoleon gemäß der russischen Doktrin der militärischen Täuschung, der Maschirowka, zum Marsch auf Moskau zu verleiten, sondern der zuvor, 1810, Zar Alexander einen entsprechenden Plan “Über den Schutz von Russlands Westgrenzen” vorgelegt hatte, in dem er dafür plädierte, eine Entscheidungsschlacht zu vermeiden und stattdessen La Grande Armée in die endlosen Landmassen Russlands zu locken, um dann die Franzosen durch den Einsatz kleiner militärischer Formationen, Guerillakrieg und Schwärme schäumender, nach französischem Blut gierender Bauern ausbluten zu lassen. Minards Diagramm hat für alle Ewigkeit gezeigt, wie erfolgreich die Maschirowka, Russlands Doktrin der militärischen Täuschung, gegen den großen Napoleon war.

Obwohl Schukow und viele andere hochrangige Generäle der Roten Armee wussten, dass Barbarossa unvermeidlich war, waren sie alle von der Plötzlichkeit des Ereignisses und den beispiellosen Massen an Soldaten, die in der größten Invasionsstreitmacht der Militärgeschichte gegen sie eingesetzt wurden, überwältigt. Angesichts des Ausmaßes von Barbarossa, dem nur ein Film wie Scholochows Und leise fließt der Don gerecht werden konnte, war es fast unvermeidlich, dass Logistik und Geheimdienst, sowjetischer Mut und russische Täuschung Barbarossa zum Scheitern bringen würden.

Napoleons Russlandfeldzug wird auch als Armee der Zwanzig Nationen bezeichnet, da Polen, Italien, Neapel, die Rheinbundstaaten, die Schweiz, Spanien, Österreich, Preußen und Dänemark Truppen entsandten. Und wie Hitler und seine Finnen in jüngerer Zeit wurden sie alle vernichtend geschlagen.

Obwohl Schukow und seine Kameraden all dies wahrscheinlich schon lange vor Beginn der Feindseligkeiten einkalkuliert hatten, dürften Putin, Surowikin, Gerassimow, Putin, Schoigu und Lukaschenko alle Lehren aus diesen Kapiteln der russischen Geschichte bekannt sein, und zweifellos werden die Lehren aus diesen Feldzügen in den Maschirowka-101-Kursen an den russischen Militärakademien gelehrt. Was den Vorwurf der Bevorzugung durch die Wagners betrifft, so ist Surovikin aufgrund seiner Erfahrungen in Syrien kein Unbekannter in Bezug auf logistische Bevorzugung, wo die Tigerkräfte von Suheil al-Hassan und die 4. gepanzerte Division von Maher Assad die am besten ausgerüsteten Streitkräfte Syriens sind und als solche häufig mit den schwersten Kämpfen gegen die Stellvertreter der NATO beauftragt werden. Aufgrund seiner Erfahrungen in Syrien würde Surowikin nicht nur wissen, wie schwierig es ist, Gruppen wie die Wagner-Truppen und ihre arabischen Pendants dazu zu bringen, unter einem einheitlichen Kommando zu arbeiten, sondern er hätte auch Putin, Gerasimow, Putin, Schoigu und Lukaschenko umfassend über all dies unterrichtet. Genauso wie Napoleon und Barbarossa wären auch Syrien und hundert andere Feldzüge in die russischen Berechnungen eingeflossen, wenn Russland und Weißrussland wieder einmal mit einer weiteren Armee von zwanzig Nationen in Form von Amerikas NATO-Satrapien an ihren westlichen Flanken konfrontiert wären.

Und wie bei Napoleons Armee der zwanzig Nationen und Barbarossas Armee der sieben oder so Nationen wird das russische Oberkommando eine ausgezeichnete Vorstellung davon haben, wer die Schützen sind, wer von ihnen getäuscht werden kann, wer von ihnen entmannt werden kann und wer von ihnen keine Gnade erfahren darf.

Der Pornodarsteller Selenskyj ist kein Scharfschütze. Er ist eine gierige Peinlichkeit, deren Haltbarkeitsdauer längst abgelaufen ist, da er keinen Nutzen mehr hat. Obwohl die Klitschko-Brüder aufgrund ihrer früheren Boxkünste einen fotogeneren Ersatz darstellen würden, sind sie nicht in Surowikins Klasse; militärisch würde er die beiden zum Frühstück verspeisen. Einfach ausgedrückt: Die besten Soldaten der Ukraine sind entweder tot oder ausgemustert, mit anderen Worten, sie sind dauerhaft unfähig, und sie haben keine Politiker oder Diplomaten, die diesen Namen verdienen. Die ukrainischen Streitkräfte sind eine verbrauchte Truppe, die mutwillig der Gier von Selenskyj und seinen NATO-Unterstützern geopfert wurde. Früher oder später werden ihre Überreste zur Vernunft kommen und mit Russland das Brot brechen müssen.

Als Nächstes haben wir die weiblichen Diktatoren von Pickelnationen wie Moldawien, Dänemark und Estland. Obwohl Estland ein vergleichsweise unbedeutendes Land ist, war seine Ministerpräsidentin Kaja Kallas bei weitem die streitlustigste Russenfeindin der NATO, was nicht schwer ist, wenn man und sein Land für alle militärischen Planungen völlig irrelevant sind. Auch die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat ihr Maul aufgerissen, in der Hoffnung, dass sie den norwegischen Quisling Jens Stoltenberg als Uncle Sams NATO-Frontmann ablösen kann. Sie sollte lieber mit den Lego-Bausätzen ihres Landes spielen.

Weiter oben am Totempfahl der NATO zeigte sich der Brite Ben Wallace schockiert darüber, dass das Veto der USA ihn aus dem Rennen um den bestbezahlten Job der NATO ausgeschlossen hat, und der französische Diktator Macron rennt hin und her, um innenpolitischen Aufruhr zu vermeiden und Russland glauben zu machen, dass Frankreich, das das Minsker Abkommen verraten hat und die Asow-Nazis bewaffnet, für die Zukunft Russlands oder Chinas irgendwie von Bedeutung ist.

Das ist es nicht und auch nicht das perfide Albion, dessen James Bond/Austin Powers/Sidney Reilly-Pfotenabdrücke überall im Kabuki der Wagner-Gruppe zu finden sind. In Englands grünem und angenehmen Land gibt es eine Gruppe von an öffentlichen Schulen ausgebildeten Trotteln, die glauben, sie könnten entweder in der BBC des MI5 oder in einer anderen Frontgruppe ohne Konsequenzen Reilly, das Ass der Spione, spielen. Russland sollte, selbst zu diesem späten Zeitpunkt, all diesen Agenten klar machen, dass das Spielen von Sidney Reilly mit den gleichen Risiken verbunden ist, denen Reilly letztendlich erlegen ist.

Vilnius ist nur ein Ablenkungsmanöver. Es spielt keine Rolle, wen die Vereinigten Staaten an die Spitze der NATO stellen, um die deutsch-französische Achse weiter zu schwächen, und es spielt auch keine Rolle, wie viele Milliarden Selenskyj und seine Mitverbrecher in der Folge noch abzweigen können.

Das Gleiche gilt für den MI5, der vorgab, Russland würde implodieren, weil eine Wagner-Kolonne einen Tagesausflug auf einer südrussischen Autobahn unternahm. Obwohl der MI5, unterstützt von amerikanischen Generälen im Ruhestand wie William McRaven und David Patraeus, ein Meister darin ist, die Medien der NATO in Aufruhr zu versetzen, ist seine heiße Luft am Ende des Tages der russischen Täuschung, dem russischen Stahl und der russischen Entschlossenheit nicht gewachsen.

Die Zukunft Russlands und der Ukraine hängt von der Halbinsel Krim ab, die die wahren Drahtzieher im Pentagon und in der CIA annektieren müssen, damit sie beide Länder entblößen können. Die Scharfmacher, die sich ihnen entgegenstellen, Putin, Gerassimow, Putin, Schoigu und Lukaschenko, haben ihr Maß, denn ihre Vorfahren mussten sich mit demselben Unsinn gegen Napoleon, gegen Hitler und gegen die fünf oder mehr Nationen Sardinien, Großbritannien, Frankreich, Österreich und das Osmanische Reich während des Krimkriegs von 1853-1856 auseinandersetzen, der seine Wurzeln im perfiden Albion hatte, das in Syrien und Palästina seine üblichen machiavellistischen Spiele spielte. Auf der Krim hat Russland nicht nur den Heimvorteil, sondern kann es sich auch nicht leisten zu verlieren, und angesichts der Tatsache, dass sich seine Gegner sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart als verräterisch erwiesen haben, kann es sich nicht mit weniger zufrieden geben als einem vollständigen Sieg von der Krim und Rostow am Don bis zur rumänischen und polnischen Grenze, wo auch immer diese Demarkationslinien letztendlich liegen mögen. Übersetzt mit Deepl.com

