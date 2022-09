https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-lebanon-karish-gas-war-preparing-is





Karish-Gasfeld: Bereiten sich der Libanon und Israel auf einen Krieg vor?



Von Paul Khalifeh



2. September 2022



Die Hisbollah mobilisiert ihre Truppen im Südlibanon in Erwartung einer Antwort Israels auf die libanesischen Forderungen bezüglich der Gasförderung aus umstrittenen Feldern im östlichen Mittelmeer

Energean Israel Gas

Das Bohrschiff des in London ansässigen Unternehmens Energean beginnt am 9. Mai 2022 mit Bohrungen auf dem Karish-Erdgasfeld vor der israelischen Küste im östlichen Mittelmeer (Reuters)

Seit 2006 war die Gefahr eines Krieges zwischen Libanon und Israel nicht mehr so groß.

Seitdem Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah gedroht hat, Israel mit Gewalt daran zu hindern, einseitig Gas aus bestimmten Feldern im östlichen Mittelmeerraum zu fördern, wird offen und heimlich diplomatisch versucht, einen Konflikt zu vermeiden, dessen Folgen unabsehbar wären.

Erklärt: Erneuter israelisch-libanesischer Grenzstreit am Meer

Mehr lesen ”

Am 13. Juli drohte Nasrallah Israel zum ersten Mal ausdrücklich mit einem Krieg, falls das Land Anfang September das Gasfeld Karish am Rande der libanesischen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) in Betrieb nehmen sollte.

Diesen Drohungen, die in den letzten Wochen mehrfach wiederholt wurden, ging der Abschuss von drei Überwachungsdrohnen in Richtung der Karish-Plattform am 2. Juli voraus.

Anschließend wurde im Rahmen dieser psychologischen Kriegsführung ein Video ausgestrahlt, das eine Abschussrampe und iranische Land-See-Raketen des Typs Nour (eine modifizierte Version der chinesischen C-802-Rakete) sowie Infrarotbilder von Karish und israelischen schwimmenden Produktions- und Förderanlagen rund um die Plattform mit ihren geografischen Koordinaten zeigt.



Die militärische Option

Ende Juli marschierten Hisbollah-Agenten in Khakis, aber ohne Waffen, an der libanesisch-israelischen Grenze entlang, nur wenige Meter von den israelischen Soldaten entfernt, die auf der anderen Seite des Zauns stationiert waren.

Die Drohungen Nasrallahs erreichten am 10. August ihren Höhepunkt. In einer Ansprache während des Aschura-Gedenktages, an dem 680 Imam Hussein, ein Enkel des Propheten Mohammed, den Märtyrertod erlitt, forderte der Hisbollah-Führer seine Anhänger auf, “auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein… Die Hand, die unseren Reichtum berührt, wird abgehackt werden”, betonte er.

“Indem er die militärische Option auf den Tisch legt, will Hassan Nasrallah die Verhandlungen über die Demarkation der Seegrenze zu einem Zeitpunkt wieder aufnehmen, an dem die Gasförderung im östlichen Mittelmeer im Rahmen der Konfrontation zwischen Russland und den westlichen Ländern zu einem globalen Thema wird”, erklärte ein ehemaliger libanesischer Außenminister, der um Anonymität bat, gegenüber Middle East Eye.

“Gas aus dem östlichen Mittelmeerraum, einschließlich des libanesischen Gases, ist heute eines der Elemente der globalen Konfrontation”, sagte Charles Abi Nader, ein pensionierter libanesischer General, gegenüber MEE. “Wenn genug Gas gefördert wird, um das russische Gas teilweise zu ersetzen, könnte dies die internationalen Gleichgewichte verändern. Russland hat es geschafft, Gas in eine wirksame Waffe zu verwandeln, die im westlichen Lager Risse verursacht hat”, fügte er hinzu.

Die Kritiker der Hisbollah verschweigen ihrerseits nicht die möglichen negativen Auswirkungen auf den Libanon, die sich aus dem ergeben könnten, was die Medien inzwischen als “Nasrallah-Gleichung” bezeichnen.

“Der Führer der Hisbollah verhält sich wie ein Akteur im Spiel der Nationen. Aber wir müssen uns aus diesem Spiel heraushalten. Herr Nasrallah sollte versuchen, uns vor einem Krieg zu bewahren. Ein Krieg würde zur gegenseitigen Zerstörung führen”, warnte der Drusenführer Walid Jumblatt. An Nasrallah gerichtet, fügte Jumblatt kürzlich in einem Interview hinzu: “Sie können Drohnen schicken und Raketen abschießen, aber versuchen Sie, an die Antwort zu denken, auch wenn Sie an militärische Abschreckung glauben.”

Die “Nasrallah-Gleichung

Nasrallahs Ansatz hat jedoch auch seine Befürworter. “Ich denke, diese Gleichung kann den Interessen des Libanon auf allen Ebenen dienen”, meint Abi Nader. “Wenn der Libanon nicht über Mittel und Abschreckungsfähigkeiten verfügen würde, die ihn stark machen, hätte Israel den Prozess der indirekten Verhandlungen [die seit Oktober 2021 ausgesetzt sind] nicht wieder aufgenommen.”

Dies ist die größte Mobilisierung seit dem Krieg von 2006. Tausende von Kämpfern sind beteiligt”.

– Libanesischer Sicherheitsbeamter

“Wenn [Israel] nicht berücksichtigen würde, dass es im Libanon genügend Kräfte gibt, die die Ausbeutung des Karish-Feldes verhindern können, das die UNO als nicht-libanesische ausschließliche Wirtschaftszone betrachtet, hätte Israel bereits mit der Gasförderung begonnen”, so der Experte für militärische und strategische Fragen.

Selbst wenn die Drohnen über dem Karish-Gebiet abgeschossen wurden, war dies für ihn eine Botschaft an die Israelis, die die Ernsthaftigkeit und Entschlossenheit der Hisbollah zeigt, sich den israelischen Zielen zu widersetzen. Wenn es unbewaffneten Drohnen gelungen ist, sich der Plattform zu nähern, bedeutet dies, dass bewaffnete Geräte das Gleiche tun könnten.”

Die verbalen Drohungen Nasrallahs werden von konkreten Maßnahmen vor Ort begleitet. Parteinahen Quellen zufolge, die von libanesischen Sicherheitsbeamten bestätigt wurden, hat die Hisbollah ihre Streitkräfte im Libanon und in Syrien in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Eliteeinheiten der al-Radwan-Brigade, die seit Jahren rund um die Stadt Aleppo gegen bewaffnete islamistische Gruppen im Einsatz sind, wurden in den Südlibanon verlegt, und die Reserveeinheiten wurden aufgefordert, sich bereitzuhalten.

“Dies ist die größte Mobilisierung seit dem Krieg von 2006”, so ein libanesischer Sicherheitsbeamter gegenüber MEE. “Tausende von Kämpfern sind daran beteiligt. Im Ausland lebende Hisbollah-Mitglieder wurden zurückgerufen, und es wurden diskrete Manöver organisiert, um die Wirksamkeit der Kommando- und Kontrollposten sowie des von der Partei im gesamten Libanon installierten Telekommunikationsnetzes zu testen.”

Trommeln des Krieges

Auch Israel bereitet sich auf einen Krieg vor. Die israelische Armee hat ihre Streitkräfte an der Grenze zum Libanon in höchste Alarmbereitschaft versetzt, und die “Eiserne Kuppel” wurde in ihrer Land- und Seeversion in der Konfliktzone stationiert. Auch die israelische Marine hat ihre Präsenz um das Karish-Feld verstärkt.

Trotz dieses massiven Militäreinsatzes auf beiden Seiten der Grenze hält Abi Nader einen “Krieg für unwahrscheinlich”. “Wenn die Abschreckung wirksam wird, sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Krieges zwischen den Protagonisten”, erklärte er.

“Wir haben das während des Kalten Krieges oder zwischen Indien und Pakistan gesehen, die beide zu Atommächten wurden. Der andere Grund, der das Kriegsgespenst fernhält, ist das westliche Streben nach Stabilität im Nahen und Mittleren Osten, da ein Konflikt die Bemühungen um die Ausbeutung der Gasvorkommen gefährden würde.

Mitglieder der Hisbollah posieren mit den Fahnen ihrer Gruppe in einem Lager in der Region Janta im Osten des Landes am 19. August 2022 (AFP)

Mitglieder der Hisbollah posieren mit den Fahnen ihrer Gruppe in einem Lager in der Region Janta im Osten des Landes am 19. August 2022 (AFP)

Der von MEE befragte ehemalige Leiter der libanesischen Diplomatie teilt diese Analyse jedoch nicht. “Die Risiken eines Krieges und einer Einigung sind gleich groß. Es kommen viele Parameter ins Spiel, und niemand kann den Verlauf der Ereignisse mit Sicherheit vorhersagen”, sagte er.

Die Konfliktparteien sind daher in Erwartung des Ergebnisses der Verhandlungen, die durch den US-Gesandten Amos Hochstein wieder aufgenommen wurden, am Drücker. Mitte Juni nahm der leitende Berater des Außenministeriums für Energiesicherheit seine diplomatischen Fahrten zwischen dem Libanon und Israel wieder auf.

Die endgültige Antwort

Die endgültige Antwort Israels auf die Forderungen des Libanon – nämlich eine Seeroute auf der Grundlage der Linie 23, das gesamte Qana-Feld, die Ablehnung jeglicher gemeinsamer Projekte mit Israel und die Zahlung einer finanziellen Entschädigung sowie ganz allgemein das Recht des Libanon, seine Gasvorkommen auszubeuten, solange Israel dasselbe tut – ist den libanesischen Behörden noch immer nicht offiziell mitgeteilt worden. Der israelische Kanal 12 berichtete jedoch diese Woche unter Berufung auf inoffizielle Quellen über den Inhalt.

Wie der Verkauf von Fischen im Meer”: Libanons Gas-Hoffnungen auf Rettungsplan zerschlagen

Mehr lesen ”

Israel würde anbieten, das Karish-Feld vollständig zu behalten, aber das gesamte umstrittene Gebiet, einschließlich des Qana-Feldes, an den Libanon abzutreten, im Gegenzug für eine finanzielle Entschädigung für die verwickelten Gebiete, die ein Drittel der Größe von Qana ausmachen. Der Libanon weigert sich jedoch, eine finanzielle Entschädigung zu zahlen.

Israel schlägt außerdem vor, die Arbeiten in den libanesischen und israelischen Gasfeldern demselben Unternehmen zu übertragen, in diesem Fall Energean, das für die Förderung des Gases in Karish zuständig ist. Für Beirut, das jede Form der Normalisierung der Beziehungen zu Israel ablehnt, kommen gemeinsame Projekte mit diesem Land jedoch nicht in Frage.

Der israelische Kanal 12 berichtet außerdem, dass die Gasförderung, die Anfang September beginnen sollte, aus “technischen Gründen” auf Oktober verschoben wird. Damit hat die Hisbollah keinen Vorwand mehr, um in nächster Zeit israelische Gasinfrastrukturen anzugreifen.

Die libanesische Tageszeitung Al-Akhbar, die der Hisbollah nahe steht, ist der Ansicht, dass die israelische Antwort zwar Zugeständnisse enthält, aber auch “viele Fallstricke, die der Libanon nicht akzeptieren kann”.

Die libanesischen Behörden warten derzeit auf die offizielle Übermittlung der israelischen Antwort durch Hochstein. Der weitere Verlauf der Ereignisse wird davon abhängen, wie die Hisbollah die Antwort bewertet. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel wurde aus der französischen Ausgabe von MEE übersetzt.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...