Karneval für Kriegstreiber von: Tobias Riegel

Karneval für Kriegstreiber Ein Artikel von: Tobias Riegel

Die Auftritte von Baerbock und Strack-Zimmermann – zwei der momentan radikalsten Politikerinnen – bei der Aachener Karnevalssitzung sind zynisch. Die Verleihung des Ordens „wider den tierischen Ernst“ an die problematische Außenministerin ist zudem ein Akt der Anbiederung an die Macht. Damit werden auch die (längst verschütteten) oppositionellen Wurzeln des Karnevals einmal mehr missachtet. Ein Kommentar von Tobias Riegel.



Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist neue „Ritterin des Aachener Ordens wider den tierischen Ernst“, wie Medien berichten. Bei einer Karnevalssitzung in Aachen nahm die dort als “moderne Ritterin im besten Sinne” gewürdigte Politikerin die Auszeichnung des Aachener Karnevalsvereins (AKV) entgegen. Bei der Veranstaltung legte auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), einen Auftritt hin, so Medienberichte.

„Weil der Fastnachtsbrauch in seinem Kern (…) vor allem eines ist: Opposition“

Diese Episode ist aus verschiedenen Gründen sehr fragwürdig: Zum einen finde ich es schwer erträglich, wenn zwei der mutmaßlichen Mitverantwortlichen für eine Kriegsverlängerung in der Ukraine und für die drohende Verwicklung Deutschlands darin flache Büttenwitze reißen – Baerbock etwa mit Bezug zu den Leoparden. Zum anderen kann der ganze unterwürfige Rahmen der Veranstaltung als Anbiederung an die Macht vonseiten des Aachener Karnevalsvereins bezeichnet werden.

