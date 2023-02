Kann man diesen Schurkenstaat überhaupt noch für voll nehmen oder ist er mittlerweile so wie sein altersschwacher, eigensinniger Präsident? Sie müssen ja ihre Waffen schon mal vor-testen, bevor sie in die Ukraine gehen. Evelyn Hecht-Galinski

Kein UFO: Hat US-Kampfjet 12-Dollar-Ballon mit 400.000-Dollar-Rakete abgeschossen?

Eines der mysteriösen Flugobjekte, die von US-Kampfflugzeugen inmitten der durch einen chinesischen Spionageballon ausgelösten Hysterie abgeschossen worden waren, könnte ein etwa Zwölf-Dollar-Wetterballon gewesen sein, der von Mitgliedern einer Forschungsgruppe in Illinois gestartet wurde, berichtet die Zeitschrift Aviation Week.

Die Forschungsgruppe mit dem Namen “Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade” (NIBBB) meldete einen ihrer Ballons als “vermisst”, und zwar zur selben Zeit und am selben Ort, an dem ein US-Luftwaffenjet ein nicht identifiziertes Objekt in der Nähe von Alaska mit einer 400.000 Dollar teuren Sidewinder-Rakete abgeschossen hatte.

Nach Angaben der Forschungsgruppe meldete der Ballon namens “K9YO” seine Position zuletzt kurz vor 1.00 Uhr GMT am Samstag, dem 11. Februar (20 Uhr EST am 10. Februar), in der Nähe der Küste von Südwest-Alaska. Später am Samstag erklärte der kanadische Premierminister Justin Trudeau, dass ein “nicht identifiziertes Objekt” über dem kanadischen Yukon-Territorium – mehrere Hundert Meilen vom letzten bekannten Standort des “K9YO” entfernt – abgeschossen worden sei.

Ein von der NIBBB-Forschungsgruppe veröffentlichtes Modell zeigt, dass der Ballon in Richtung Yukon unterwegs war, bevor er verschwand. Dies könnte bedeuten, dass es sich um eines der verdächtigen Objekte handeln könnte, die vom US-Militär abgeschossen wurden, berichtet Daily Mail.

Das von einem F-22-Kampfflugzeug der US-Luftwaffe über Mayo, Yukon, abgeschossene Objekt wurde von Beamten in Kanada und den USA als “zylindrischer”, “metallischer” Ballon mit einer Nutzlast beschrieben. Ballons, die von Hobbyisten wie die NIBBB-Forschungsgruppe verwendet werden, passen oft auf dieselbe Beschreibung. Sie sind in der Regel mit einer kleinen, solarbetriebenen Nutzlast ausgestattet, die Standortdaten an Stationen am Boden sendet. Normalerweise sind diese Nutzlasten nicht größer als eine Kreditkarte. Diese Ballons könnten aus Folie hergestellt sein und für 12 bis 15 Dollar gekauft werden.

Nach Angaben der Beamten befand sich “das Flugobjekt”, das über dem Yukon abgeschossen wurde, in einer Höhe von etwa 40.000 Fuß (12,19 km). Die letzte bekannte Höhe des K9YO-Ballons betrug 37.928 Fuß (11,56 km), berichtet Daily Mail.

Die Hobbyisten der Forschungsgruppe selbst hatten nicht angegeben, dass es sich bei dem abgeschossenen Objekt um ihren Ballon handelt. Laut Daily Mail könnte genau das jedoch der Fall sein.

Die von Hobbygruppen wie NIBBB gestarteten “Ballons” sind weit davon entfernt, eine militärische oder überwachungstechnische Bedrohung darzustellen, und haben oft nicht viel mehr als die Aufgabe, Standortdaten oder, in einigen Fällen, Informationen über das Wetter zu übermitteln. Sie schweben umher, bis sie beschädigt oder durch schlechtes Wetter zum Absturz gebracht werden.

Am 15. Februar erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der Vereinigten Staaten, John Kirby, gegenüber Reportern, dass es sich bei allen drei Objekten um Ballons handeln könnte, die “einem kommerziellen oder harmlosen Zweck” gedient haben.

Präsident Joe Biden räumte am Donnerstag ein, dass es sich bei dem Yukon-Objekt und zwei weiteren mysteriösen Flugobjekten, die von US-Kampfflugzeugen seit dem China-Ballon-Zwischenfall zerstört wurden, vermutlich nicht um Spionagegeräte handele. Er sagte:

“Die derzeitige Einschätzung der Geheimdienste ist, dass es sich bei diesen drei Objekten höchstwahrscheinlich um Ballons handelte, die mit privaten Unternehmen, Freizeit- oder Forschungseinrichtungen verbunden waren, die das Wetter studierten oder andere wissenschaftliche Forschungen durchführten.”

Der ehemalige Mitarbeiter der US-Geheimdienste CIA und NSA, Edward Snowden, hat diese Geschichte auch auf Twitter kommentiert:

“Bitte sagen Sie mir, dass das Weiße Haus den Monat Februar nicht damit verbracht hat, Jets aufsteigen zu lassen, um 400.000-Dollar-Raketen auf den ZWÖLF-DOLLAR-BALLON des örtlichen Hobbyclubs abzufeuern.”

