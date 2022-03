https://consortiumnews.com/2022/03/02/munich-philharmonic-conductor-sacked-for-remaining-silent/



Dirigent der Münchner Philharmoniker wegen Schweigens entlassen

2. März 2022

Der geschätzte russische Dirigent wurde entlassen, weil er Russlands militärische Intervention in der Ukraine nicht öffentlich verurteilen wollte. Auch Rotterdam, Wien und die Carnegie Hall haben ihn entlassen.

Keine Freiheit des Schweigens

Von Joe Lauria

Valery Gergiev, der Dirigent der Münchner Philharmoniker, wurde entlassen, weil er sich weigerte, den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Russlands militärische Intervention in der Ukraine zu verurteilen. Es handelt sich nicht um eine Frage der Redefreiheit, da er nicht für etwas entlassen wurde, was er gesagt hat, sondern für das, was er nicht sagen wollte.

Gergiev, der das Orchester seit 2015 leitete, hat sich in der Öffentlichkeit überhaupt nicht zum Krieg geäußert. Doch das war vielen in der Münchner Klassikszene offenbar nicht gut genug. Einige seiner Konzerte waren in der vergangenen Woche abgesagt worden, und er musste Ehrenämter niederlegen, weil er sich nicht zu dem Einsatz geäußert hatte.

Sein Manager, Marcus Felsner, ließ Gergiev fallen, weil er Putin unterstützte. Felsner sagte in einer Erklärung:

“Angesichts des verbrecherischen Krieges, den das russische Regime gegen die demokratische und unabhängige Nation Ukraine und gegen die offene europäische Gesellschaft insgesamt führt, ist es für uns unmöglich geworden und eindeutig unerwünscht, die Interessen von Maestro Gergiev zu verteidigen.”

Felsner sagte dem Guardian, dass die Entlassung von Gergiev “der traurigste Tag meines Berufslebens” sei. Er nannte Gergiev “den größten lebenden Dirigenten und einen außergewöhnlichen Menschen mit einem tiefen Sinn für Anstand”, aber er war nicht in der Lage, “seine seit langem geäußerte Unterstützung für ein Regime, das solche Verbrechen begangen hat, öffentlich zu beenden”.

Nachdem der Druck zunahm, stellte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter Gergiev ein Ultimatum. Nachdem Gergiev sich weigerte, bis Montag zu antworten, sagte Reiter, er habe keine andere Wahl als ihn zu entlassen. “Ich hatte erwartet, dass er seine sehr positive Einschätzung des russischen Staatschefs überdenkt und revidiert”, so Reiter in einer Pressemitteilung. “Nachdem dies nicht geschehen ist, bleibt nur der sofortige Abbruch der Beziehungen.”

Gergiev hat sich bisher nicht zu der Militäraktion geäußert. Er wurde nicht gefeuert, weil er Putin und den Krieg öffentlich unterstützt hat, sondern weil er, als er dazu gedrängt wurde, geschwiegen hat, anstatt dem Druck nachzugeben, etwas zu sagen, was er offensichtlich nicht glaubte.

Gergiev, ein Freund Putins, war 27 Jahre lang künstlerischer Leiter des Mariinsky-Theaters in St. Petersburg, bevor er nach München ging. Im Jahr 2013 ehrte Putin ihn als “Held der Arbeit”.

München ist nicht das einzige Orchester, das Gergiev für seine Ansichten bestraft hat.

Von 1995 bis 2008 war er Chefdirigent des Rotterdamer Philharmonischen Orchesters, aber das Orchester teilte ihm mit, dass es ihn von seinem September-Festival ausschließen würde, wenn er Putin nicht anprangern würde. Die Mailänder Scala forderte Gergiev schriftlich auf, sich für eine friedliche Lösung in der Ukraine einzusetzen, da er sonst sein Engagement als Dirigent von Tschaikowskys Pique Dame nicht beenden könne.

Die Carnegie Hall in New York sagte zwei Aufführungen von Gergiev mit dem Orchester des Mariinsky-Theaters im Mai ab. Er war 1997 erster Gastdirigent der Metropolitan Opera in New York gewesen.

Auch die Wiener Philharmoniker zogen Gergiev von einem Fünf-Städte-Konzert in den USA ab. Hier dirigiert Gergiev ein Siegeskonzert nach dem Sieg über die ISIS in der antiken syrischen Stadt Palmyra:

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Man kann ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe

