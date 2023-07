Ekelhaft diese US- Kriegstreiber und Heuchler! Die deutschen “transatlantischen Vasallen sollten endlich aufwachen und umdenken! Evelyn Hecht-Galinski

‘No red lines’: US response to West Bank assault underlines Israel’s free hand Prime Minister Benjamin Netanyahu has taken a victory lap praising US support amid bombing of Jenin and rumours of frayed ties

Cover: Anadolu Agency





Israelische Truppen halten ihre Positionen während der Zusammenstöße mit Palästinensern wegen einer israelischen Militäroperation

Keine roten Linien”: US-Reaktion auf den Angriff auf das Westjordanland unterstreicht Israels freie Hand

Premierminister Benjamin Netanjahu lobt die Unterstützung der USA inmitten der Bombardierung von Dschenin und Gerüchten über eine Verschlechterung der Beziehungen



Von Sean Mathews und Umar A Farooq

4. Juli 2023

Israels zunehmender Einsatz von hochentwickelter militärischer Ausrüstung im besetzten Westjordanland, darunter Drohnen und Apache-Kampfhubschrauber, wurde von der Biden-Administration mit Zurückhaltung aufgenommen, was unterstreicht, dass Washington angesichts der eskalierenden Gewalt gegen die Palästinenser keine roten Linien zieht.

Am Montag startete Israel eine tödliche Razzia im Flüchtlingslager Dschenin, um nach Angaben der Regierung palästinensische Kämpfer auszuschalten.

Am zweiten Tag der Razzia wurden bereits mehr als 3.000 Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben. Die Zahl der palästinensischen Todesopfer stieg nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbeamter auf 12.

Bewaffnete palästinensische Gruppen haben sich bisher zu fünf der Toten bekannt, aber die palästinensischen Behörden haben nicht angegeben, ob es sich bei den Toten um Kämpfer oder Zivilisten handelt.

Die Razzia in Dschenin ist der Höhepunkt wochenlanger Militärschläge, bei denen Israel immer mehr schwere Waffen im besetzten Westjordanland eingesetzt hat.

“Die USA haben eindeutig keine roten Linien, wenn es um Israels Gewaltanwendung geht”, sagte Marwa Maziad, Expertin für die amerikanisch-arabisch-israelischen Beziehungen an der Universität von Maryland, gegenüber Middle East Eye.

Im Juni wurden zum ersten Mal seit fast 20 Jahren Kampfhubschrauber in das besetzte Westjordanland entsandt, nachdem ein israelischer Truppentransporter von einem, wie das Militär es nannte, “ziemlich fortschrittlichen” improvisierten Sprengsatz getroffen worden war. Nur zwei Tage später tötete Israel bei einem Drohnenangriff in der Nähe von Dschenin zwei Mitglieder des militärischen Zweigs der palästinensischen Bewegung Islamischer Dschihad und einen Militärführer der Fatah.

Einige Experten sagten, die USA seien besorgt darüber, dass Israels Einsatz bewaffneter Drohnen im besetzten Westjordanland das Potenzial habe, die Einsatzregeln zu lockern und die Spannungen weiter anzuheizen. Analysten erklärten jedoch gegenüber MEE, Israels tödlicher Angriff auf Dschenin, wo etwa 1.100 Soldaten von bewaffneten Drohnen unterstützt werden, zeige, dass die Regierung Biden das Thema nicht so ernst nehme.

Mit Israels Strom schwimmen

Am Montag erklärte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, die USA unterstützten “Israels Sicherheit und sein Recht, sein Volk gegen die Hamas, den Palästinensischen Islamischen Dschihad und andere terroristische Gruppen zu verteidigen”.

“Die USA folgen dem israelischen Kurs der Ereignisse voll und ganz”, sagte Maziad.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat keine Zeit damit verschwendet, die Unterstützung der USA zu betonen, um den Gegnern im eigenen Land entgegenzutreten, die behaupten, seine rechtsextreme Regierung habe die Beziehungen zu Israels engstem Verbündeten gefährdet.

“Amerika hat Israel moralische und politische Rückendeckung gegeben”, sagte Netanjahu. “Die sicherheitspolitische Zusammenarbeit [mit den USA] war noch nie so gut, der Austausch von Geheimdienstinformationen noch nie so intensiv.

Netanjahu wurde von Hardlinern in seiner Regierung unter Druck gesetzt, eine härtere Gangart gegenüber den Palästinensern im besetzten Westjordanland einzuschlagen.

Bezalel Smotrich, ein rechtsextremes Mitglied der Regierung Netanjahu, der einen Ministerposten im Verteidigungsministerium innehat, hatte die Regierung aufgefordert, “die Pinzettenaktivitäten durch eine breit angelegte Operation” im besetzten Westjordanland zu ersetzen.

Nachdem im vergangenen Monat vier israelische Siedler bei einem Schusswechsel mit einem Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet worden waren, sagte Itamar Ben Gvir, Minister für nationale Sicherheit: “Wir brauchen eine Rückkehr zu gezielten Tötungen aus der Luft, zum Einsturz von Gebäuden, zur Errichtung von Straßensperren und zur Vertreibung von Terroristen.”

Beide Männer sind von der Regierung Biden brüskiert worden, und Netanjahu selbst hat noch keinen Besuch im Weißen Haus erhalten.

Diese Spannungen sind jedoch größtenteils auf die Optik von Netanjahus rechtsextremer Regierung zurückzuführen, deren Mitglieder bei den US-Demokraten unbeliebt sind, sowie auf seine umstrittenen Pläne, das Justizsystem des Landes zu reformieren.

“Wenn Netanjahu morgen sagen würde, dass die Justizreform gestorben ist, würde die Regierung Biden einen Besuch für ihn ansetzen”, sagte Aaron David Miller, ein ehemaliger Berater des Außenministeriums für den Nahen Osten, gegenüber MEE. “Der Grund, warum er nicht kommt, hängt nicht speziell mit den Palästinensern zusammen.

Die Biden-Administration hat Israel unterstützt, während einige gehofft hatten, dass sie sich für eine stärkere Unterstützung der Palästinenser einsetzen würde.

“Die USA wissen sehr wohl, dass die israelische Operation im Flüchtlingslager Dschenin im Zusammenhang mit Israels zukünftigen Plänen zu sehen ist, mehr palästinensisches Land zu übernehmen und die Palästinenser zu verdrängen”, sagte Nadim Rouhana von der Fletcher School of Law and Diplomacy an der Tufts University gegenüber MEE.

Diese Gedanken wurden auch von progressiven Mitgliedern von Bidens Partei geäußert.

Am Montag twitterte die demokratische Kongressabgeordnete Rashida Tlaib Bilder aus Dschenin mit den Worten: “Die israelischen Streitkräfte blockieren jetzt den Zugang von Krankenwagen zu den Dutzenden von verwundeten Palästinensern… Der Kongress muss aufhören, dieses gewalttätige israelische Apartheidregime zu finanzieren.”

Andere demokratische Abgeordnete, die die Regierung Biden zuvor zu einer härteren Gangart gegenüber Israel aufgefordert hatten, haben sich während der Razzia in Dschenin ruhig verhalten. Der demokratische Senator Chris Van Hollen, der einst die “laue Erklärung” der Regierung zur Unterstützung der Palästinenser während Israels Krieg gegen Gaza im Mai 2021 kritisierte, hat sich nicht zu Dschenin geäußert.

Miller sagt, dass die Regierung Biden wahrscheinlich nie in Erwägung ziehen wird, Israel amerikanische Militärsysteme vorzuenthalten, auch nicht bei der neuen Stationierung von schweren Waffen.

Wahlen und der Kronprinz

Die Reaktion der Regierung Biden auf die zunehmenden Spannungen wird auch durch die Präsidentschaftswahlen 2024 erschwert. “Die Regierung ist nicht daran interessiert, den Republikanern einen Vorteil zu verschaffen, indem sie den Eindruck erweckt, dass sie eine feindselige Politik gegenüber Israel verfolgt. Vieles davon hat mit der Mittelbeschaffung zu tun”, so Miller.

Verglichen mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und den verstärkten Spannungen mit China sind die Spannungen im besetzten Westjordanland für das Weiße Haus ein Thema, das nur am Rande eine Rolle spielt. Washingtons größte Sorge ist, wie sich die Spannungen auf die Bemühungen um eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel auswirken.

“Wir haben unseren Freunden und Verbündeten in Israel gesagt, dass es sehr viel schwieriger, wenn nicht gar unmöglich sein wird, die bestehenden Abkommen zu vertiefen und möglicherweise auf Saudi-Arabien auszuweiten, wenn es in ihrem Hinterhof brennt”, sagte US-Außenminister Antony Blinken letzte Woche.

Selbst Analysten sind sich uneins darüber, inwieweit die zunehmende Gewalt im besetzten Westjordanland das Kalkül von Kronprinz Mohammed Bin Salman beeinflusst. Im Gegenzug für die Normalisierung der Beziehungen will Saudi-Arabien Sicherheitsgarantien von den USA, Hilfe bei der Entwicklung eines zivilen Atomprogramms und weniger Beschränkungen bei Waffenverkäufen.

Miller zufolge wäre die “Schwelle” des Kronprinzen für Entwicklungen im besetzten Westjordanland niedrig, wenn alle seine Forderungen erfüllt würden.

Maziad sagte jedoch, dass Riad angesichts der Spannungen kein Interesse an einer Normalisierung habe, zumal es bereits von einer stillen Sicherheitszusammenarbeit mit Israel profitiere. Sie verwies auf Erklärungen der Türkei, der Vereinigten Arabischen Emirate, Jordaniens und Ägyptens, in denen die Razzia in Dschenin verurteilt wurde.

“Die USA wären töricht zu glauben, sie könnten den Konflikt beiseite schieben”.

Zaha Hassan, Menschenrechtsanwältin und Fellow bei der Carnegie Endowment for International Peace, sagte, dass “der palästinensische Widerstand gegen die israelische Unterdrückung mit ziemlicher Sicherheit weitergehen wird”, unabhängig vom Erfolg der Razzia in Dschenin.

Sie glaubt, dass die zurückhaltende Reaktion der USA dazu führen wird, dass “die Glaubwürdigkeit der USA, wenn es um Menschenrechte und die Einhaltung internationaler Normen geht, weiter abnimmt”. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …