Keine weiteren Friedensgespräche in Astana für Syrien

Von Steven Sahiounie

27. Juni 2023

Die Migrantentragödien auf See sind eine direkte Folge der Sanktionen der USA und der EU, die das syrische Volk strangulieren und es daran hindern, sich in seiner Heimat zu erholen.

Die Astana-Friedensgespräche für Syrien begannen im Jahr 2017 und trafen sich kürzlich am 20. und 21. Juni in Kasachstan. Es überraschte viele, als der stellvertretende kasachische Außenminister Kanat Tumysch den Prozess als beendet bezeichnete, während er sagte, die Ziele seien erreicht worden, und erklärte, das 20. Astana-Treffen sei das letzte gewesen. Astana-Treffen zum letzten Mal stattfand. “Dass Syrien allmählich aus seiner Isolation in der Region herauskommt, könnte als Zeichen dafür gewertet werden, dass der Astana-Prozess seine Aufgabe erfüllt hat”, sagte er vor Reportern.

An dem Treffen nahmen der russische Unterhändler Alexander Lawrentjew, der stellvertretende syrische Außenminister Ayman Sousan, der stellvertretende türkische Außenminister Burak Akcapar, der stellvertretende russische Außenminister Michail Bogdanow, der iranische Assistent des Außenministers Ali-Asghar Khaji, der Chef der von Saudi-Arabien unterstützten syrischen Opposition Ahmed Touma, der UN-Sonderbeauftragte für Syrien Geir Pedersen sowie Beamte aus Jordanien, Irak und Libanon als Beobachter teil.

Bei dem zweitägigen Treffen sollte ein von Russland ausgearbeiteter Fahrplan zur Normalisierung der Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien erörtert werden, doch scheint es in dieser Hinsicht kaum Fortschritte zu geben. Ayman Sousan wiederholte den offiziellen syrischen Standpunkt von Präsident Bashar al-Assad, wonach die Türkei zunächst ihre militärischen Besatzungstruppen aus Syrien abziehen müsse, bevor eine Normalisierung erfolgen könne.

“Wir können nicht sagen, dass der Astana-Prozess beendet ist”, sagte der russische Unterhändler Alexander Lawrentjew. “… Aber wenn die kasachische Seite beschlossen hat, dass sie an einen anderen Ort verlegt werden müssen, werden wir das diskutieren und uns für einen entscheiden.”

Die Vereinten Nationen haben den Genfer Friedensprozess für Syrien ins Leben gerufen, der jedoch nicht dazu beigetragen hat, Syrien zu Frieden, Wohlstand und Sicherheit zurückzuführen. Die syrischen Akteure sind Saudi-Arabien, Jordanien, Irak, Türkei, Libanon, Iran, Russland, Europa und die Vereinigten Staaten. Doch die Amerikaner sind in diesem Friedensprozess nicht zu sehen. Die USA haben den 2011 begonnenen Krieg gegen Syrien mit radikal-islamischen Terroristen als Fußsoldaten angezettelt. Präsident Obama und Vizepräsident Biden entwickelten einen Plan für einen Regimewechsel in Damaskus, der jedoch scheiterte. Die USA haben den Krieg finanziert und unterstützt, wollen aber jeden Plan verhindern, der zur Erholung und zum Wiederaufbau führt.

Arabische Normalisierung

Syrien ist in die Arabische Liga zurückgekehrt und hat die diplomatischen Beziehungen zu Saudi-Arabien und anderen arabischen Ländern wieder aufgenommen. Jordanien hat eine arabische Initiative für den Frieden in Syrien vorgelegt, die sich an der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrats orientiert.

Dies hat jedoch nicht dazu geführt, dass die syrische Bevölkerung, die unter der Verwaltung von Damaskus lebt, wirtschaftlich unterstützt wird, da es für sie nur ums Überleben geht, nachdem die Wirtschaft des Landes zusammengebrochen ist. Es gibt immer noch keine Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung oder Wiederaufbau.

Saudi-Arabien, die ölreichen Golfstaaten und andere arabische Länder waren nicht in der Lage, Syrien zu helfen, da die Sanktionen der USA und der EU, abgesehen von der humanitären Hilfe nach dem Erdbeben, jegliche Geld- oder Warenlieferungen nach Syrien verhindern. Ohne ausländische Investitionen oder Spenden für den Wiederaufbau Syriens wird die Wirtschaft stillstehen, und es werden keine Arbeitsplätze für die verzweifelt nach einem Einkommen suchenden Syrer geschaffen. Die sinkenden Boote voller Wirtschaftsmigranten im Mittelmeer sind eine direkte Folge der Sanktionen der USA und der EU, die die Syrer hungern lassen und sie verzweifelt nach Hilfe für ihre Familien suchen lassen.

Drohnenangriffe in Latakia

Am Freitag griff eine Drohne Qardaha, südwestlich von Latakia, an, wobei eine Person getötet und eine weitere verletzt wurde. Am Tag zuvor wurden bei einem Drohnenangriff auf Salhab, westlich von Latakia und südlich von Idlib, eine Frau und ein Kind getötet.

Idlib liegt nordwestlich von Latakia und ist von der Terrorgruppe Hayat Tahrir al-Sham (HTS) besetzt, die von Mohammed Jolani angeführt wird, der zunächst für ISIS im Irak tätig war, dann mit Al-Qaida nach Syrien kam und schließlich seine Gruppe umbenannte.

HTS wird von humanitären Hilfsorganisationen wie den Vereinten Nationen, USAID, Save the Children, Ärzte ohne Grenzen und anderen verteidigt und unterstützt. Die Türkei unterhält mehrere militärische Außenposten in Idlib zum Schutz der HTS, die 3 Millionen Zivilisten als menschliche Schutzschilde hält. Die Terroristen verfügen über große Mengen hochentwickelter militärischer Waffen, von denen ihnen einige von US-Präsident Obama geschenkt und gehortet wurden.

Die von der HTS eingesetzten Drohnen werden ihnen von der Türkei zur Verfügung gestellt, die auch die Ukraine mit der gleichen Art von Drohnen beliefert.

Türkische Außenposten

Die Türkei und Russland haben 2019 vereinbart, die Autobahn M4 von Latakia nach Aleppo zu öffnen. Es wurde vereinbart, dass die Türkei ihren Verbündeten HTS zurückziehen und die Autobahn frei befahrbar machen würde. Das ist nie geschehen. Die zweistündige Fahrt dauert immer noch sechs Stunden, weil die Türkei ihren terroristischen Verbündeten nie kontrolliert hat.

Die türkische Propaganda behauptet, sie befinde sich in Syrien, um ihre Grenze vor den Kurden zu schützen, die vom US-Militär, das Syrien besetzt hält, geschützt werden. Aber es gibt keine Kurden in Idlib.

Gestern errichteten die türkischen Streitkräfte einen neuen Militärposten auf dem Al-Raqim-Hügel im Norden von Latakia. Damit steigt die Zahl der illegalen türkischen Militärposten in Syrien auf 67. Dadurch wird die HTS, die von den türkischen Besatzungstruppen geschützt wird, weiter ermutigt.

Der neue Außenposten wurde von einer Kolonne von 40 Militärfahrzeugen, einschließlich Panzern und logistischem Material, unterstützt, als sie nördlich von Latakia bei Kafr Losin illegal die Grenze überquerten und einmarschierten.

Die türkische Außenpolitik gegenüber Syrien scheint schizophren zu sein. Einerseits beharrt der türkische Präsident Erdogan darauf, seine Beziehungen zu Damaskus zu normalisieren, während er gleichzeitig weitere illegale Besatzungsposten in Idlib errichtet, die sich gegenseitig widersprechen.

Experten sind der Meinung, dass Erdogan die USA unter Druck setzt, ihre militärische Besetzung Syriens aufzugeben, bevor die Türkei dasselbe tut. Die USA unterstützen und verteidigen die kurdischen SDF und YPG, die Ankara als Terroristen betrachtet, die mit der international geächteten Terrorgruppe PKK verbunden sind. Die Türkei behauptet, sie sei in Syrien, um ihre Grenze gegen Angriffe der SDF und der YPG zu verteidigen. Die YPG ist ein kommunistischer militärischer Flügel der kurdischen Autonomieregion im Nordosten Syriens und steht in direkter Verbindung zur PKK. Die USA hatten noch nie ein Problem damit, mit kommunistischen und terroristischen Gruppen zusammenzuarbeiten oder sie zu unterstützen und zu verteidigen, die im Nordosten Syriens ethnische Säuberungen durchgeführt haben.

Die Türkei mag in Syrien einen Affront gegen die USA darstellen und ihren Verrat an einem anderen NATO-Mitglied, den USA, rächen wollen. Freunde unterstützen nicht die direkten Feinde eines Freundes.

Syrische Flüchtlinge sollen nach Hause gehen

Bei den türkischen Wahlen im vergangenen Monat versprachen beide Kandidaten, alle 3 Millionen syrischen Flüchtlinge in ihre Heimat zurückzuschicken. Es scheint, dass die Gäste zu lange in der Türkei geblieben sind und nun für die schlechte Wirtschaft und die sozialen Missstände verantwortlich gemacht werden.

Die Syrer haben in der Türkei unter Rassenhass und Diskriminierung gelitten. Viele würden gerne nach Hause zurückkehren, aber wie sieht es mit einem Einkommen aus? In Syrien gibt es keine Arbeitsplätze. Die Terroristen haben die Fabriken demontiert und sie in die Türkei gebracht. Die Sanktionen der USA und der EU verhindern die Bestellung von Maschinen zum Wiederaufbau der Fabriken. Ein weiteres Problem ist der Mangel an Strom, der dreimal täglich für jeweils 30 Minuten zur Verfügung gestellt wird.

Der türkische Innenminister Süleyman Soylu befand sich am 24. Mai im besetzten Syrien, als er in Ghandoura, nördlich von Aleppo, den Grundstein für einen riesigen Gebäudekomplex legte.

Der Minister stand geschützt von türkischen Panzern und Militär auf syrischem Boden, während er erklärte, die Türkei werde dort innerhalb von drei Jahren 240.000 Wohnungen bauen und syrische Flüchtlinge dorthin schicken, um dort zu leben.

UN Geir Pedersen

Geir Pederson ist der Sondergesandte des UN-Generalsekretärs für Syrien. Er arbeitet mit allen Seiten des Syrienkonflikts zusammen und versucht, Fortschritte in Richtung der UN-Resolution 2254 zu erzielen, die im Dezember 2015 verabschiedet wurde.

Pedersen gab Majalla ein wichtiges Interview, in dem er sagte, der Status quo in Syrien sei nicht akzeptabel. Dies bezieht sich auf die derzeitige Situation in Syrien, in der es keine Schlachtfelder und keinen Krieg gibt, sondern das Land von ausländischen Besatzern in Stücke geschnitten wird: Die Türkei im Nordwesten und die Vereinigten Staaten im Nordosten.

“Der Elefant im Raum sind die USA, einer der größten Akteure. Die USA und die Europäer haben sich bis jetzt auf die drei Neins festgelegt: Kein Wiederaufbau, keine Aufhebung der Sanktionen und keine Normalisierung, solange es keine echten Fortschritte im politischen Prozess gibt. Macht das Ihr Leben einfacher oder schwieriger?”, sagte Pedersen in dem Interview.

Die USA haben die Macht, jeden Syrer daran zu hindern, in Syrien ein Einkommen zu finden und in seiner Heimat zu bleiben. Die Tragödien der Migranten auf dem Meer sind eine direkte Folge der US-EU-Sanktionen, die die syrische Bevölkerung strangulieren und sie daran hindern, sich in ihrer Heimat zu erholen, sondern sie zu verzweifelten und tödlichen Bootsfahrten zwingen, die sie auf den Grund des Meeres führen können. Übersetzt mit Deepl.com

Steven Sahiounie ist ein syrisch-amerikanischer, preisgekrönter Journalist, der in Syrien lebt. Er ist auf den Nahen Osten spezialisiert. Er ist auch im Fernsehen und Radio in Kanada, Russland, Iran, Syrien, China, Libanon und den Vereinigten Staaten aufgetreten.

