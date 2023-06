Kiew ist vor seiner Gegenoffensive mit sieben zentralen Herausforderungen konfrontiert Diese sieben zentralen Herausforderungen werden für Kiew nur sehr schwer zu bewältigen sein, sodass es wahrscheinlich ist, dass das Ergebnis der viel gepriesenen Gegenoffensive lediglich einige begrenzte Veränderungen entlang der Kontaktlinie sein werden.

Kiew ist vor seiner Gegenoffensive mit sieben zentralen Herausforderungen konfrontiert Eine Analyse von Andrew Korybko

Diese sieben zentralen Herausforderungen werden für Kiew nur sehr schwer zu bewältigen sein, sodass es wahrscheinlich ist, dass das Ergebnis der viel gepriesenen Gegenoffensive lediglich einige begrenzte Veränderungen entlang der Kontaktlinie sein werden.

Quelle: Sputnik © Sputnik

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, John Kirby, bestätigte, dass die bevorstehende, von der NATO unterstützte Gegenoffensive Kiews irgendwann in diesem Sommer beginnen wird, weshalb es an der Zeit ist, die wichtigsten Herausforderungen zu erörtern, die sich ihr entgegenstellen werden. An erster Stelle steht dabei der von Generalsekretär Jens Stoltenberg Mitte Februar ausgerufene “logistische Wettlauf” bzw. “Zermürbungskrieg” zwischen der NATO und Russland. In Anbetracht der Tatsache, dass Kiew vollständig von ausländischer Unterstützung abhängig ist, stellt der Stand des Wettbewerbs zwischen den beiden die wichtigste Variable dar. Russische Grenzstadt Schebekino massiv unter Beschuss – ukrainische Angriffe zurückgeschlagen Die zweite Herausforderung hängt mit der vorangegangenen zusammen und betrifft die Tatsache, dass die von der NATO ausgebildeten Kiewer Streitkräfte noch nicht im Kampf erprobt wurden. Bei allem Hype um die bevorstehende Gegenoffensive bleibt abzuwarten, ob sie die erwarteten Leistungen erbringen werden, da es ihnen an Erfahrung bei der Durchführung groß angelegter Operationen fehlt. Russland hat aus seinen Unzulänglichkeiten, die für die Rückeroberung von Charkow und der Hälfte des Gebiets Cherson durch die Ukraine verantwortlich waren, gelernt, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass sich so etwas wiederholt, geringer ist. Die dritte große Herausforderung für die Gegenoffensive besteht darin, dass Russland seine Verteidigungsanlagen entlang der Kontaktlinie verstärkt hat. Kiew wird sich daher schwertun, einen Durchbruch zu erzielen, es sei denn, es tritt ein unerwartetes Ereignis ein, was natürlich nicht ausgeschlossen werden kann, aber dennoch unwahrscheinlich erscheint. Darüber hinaus haben die russischen Streitkräfte durch die Schlacht von Artjomowsk unschätzbare Erfahrungen in der urbanen Kriegsführung gesammelt, die sie bei der Verteidigung der von ihnen kontrollierten Großstädte einsetzen können, was für Kiew weitere Fleischwölfe schaffen könnte. Dies führt zum vierten Punkt, nämlich dass die Ukraine in den letzten 15 Monaten bereits einen großen Teil ihrer Ausrüstung und ihres Personals aufgebraucht hat. Die Washington Post hat Mitte März in einem ausführlichen Bericht darauf hingewiesen, und auch der polnische Generalstabschef hat Ende April eine ähnliche Einschätzung geäußert. Diese objektiven Beobachtungen aus pro-ukrainischen Quellen lassen ernsthafte Zweifel am Erfolg der bevorstehenden Gegenoffensive aufkommen.

Gerade deshalb setzt die Ukraine ihre Hoffnungen auf sogenannte “Wunderwaffen” wie die F-16, aber selbst der Chef der US-Luftwaffe, Frank Kendall, sagte Ende Mai, dass solche Systeme “keine dramatische Veränderung ihrer gesamten militärischen Fähigkeiten” bewirken werden. Außerdem hat Russland bereits bewiesen, dass es in der Lage ist, sich an Kiews Einsatz früherer “Wunderwaffen”, wie der türkischen Bayraktar-Drohnen, anzupassen, die Moskau erfolgreich neutralisiert hat, was kürzlich von staatlich finanzierten US-amerikanischen und britischen Experten eingeräumt wurde.

Aufbauend auf der oben erwähnten fünften Schlüsselherausforderung besteht die sechste in der zunehmenden Müdigkeit des Westens, den Stellvertreter–Krieg zwischen der NATO und Russland auf unbestimmte Zeit zu finanzieren, der die Steuerzahler bereits über 160 Milliarden Dollar gekostet hat. Der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses, Michael McCaul, warnte Anfang Mai, dass das mögliche Scheitern der Gegenoffensive an den Erwartungen der Öffentlichkeit zu einer Verringerung der künftigen Unterstützung führen könnte, was die Zusagen anderer westlicher Beamter zur bedingungslosen Unterstützung als Lüge entlarvt.

Der letzte Faktor, der gegen Kiew spricht, besteht darin, die unrealistisch hohen Erwartungen der westlichen Öffentlichkeit zu erfüllen, von denen McCaul trotz der enormen Chancen sprach. Nicht namentlich genannte Beamte der Biden-Regierung erklärten Ende April gegenüber Politico, sie seien sehr besorgt, dass dies nicht gelingen werde, was die seitherige Flut von terroristischen Anschlägen der Ukraine in den richtigen Kontext stellt, indem es sie als reines Infokriegs-Copium zur Befriedigung der blutdürstigen westlichen Massen entlarvt.

Diese sieben zentralen Herausforderungen werden für Kiew nur sehr schwer zu bewältigen sein, sodass es wahrscheinlich ist, dass das Ergebnis der viel gepriesenen Gegenoffensive lediglich einige begrenzte Veränderungen entlang der Kontaktlinie sein werden. Da dies in der westlichen Öffentlichkeit mit ziemlicher Sicherheit tiefe Enttäuschung hervorrufen würde, könnte es sehr gut sein, dass dieses vorhersehbar glanzlose Ergebnis direkt zur Wiederaufnahme von Friedensgesprächen bis zum Jahresende führt, die den Konflikt mit einem Waffenstillstand einfrieren, wenn nicht sogar durch eine Art Kompromiss beenden könnten.

Übersetzt aus dem Englischen.

Mehr zum Thema – “Der wichtigsten Trumpfkarte beraubt”: Warum ukrainische Streitkräfte keine Gegenoffensive einleiten

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …