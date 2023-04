Frauen beim Gebet, die von Teufeln in Menschengestalt terrorisiert werden. Hatten wir das nicht schon einmal?

Frauen beim Gebet, die von Teufeln in Menschengestalt terrorisiert werden. Kiewer Kirchen werden geplündert. Kiewer Priester werden verprügelt. Haben wir das nicht schon einmal erlebt?

November 1938. Kristallnacht, die Nacht des zerbrochenen Glases, eine Orgie der Nazigewalt, bei der selbst die verblendetsten deutschen Juden keine Illusionen darüber hatten, was sie erwartete. Wenn sie etwas davon sahen, schauten die britischen und irischen Touristen, die immer noch nach Deutschland strömten, verlegen weg. Es war nicht ihr Problem; sie waren dort, um zu trinken, sich zu amüsieren und eine gute Zeit zu haben. Plus ça change, plus c’est la même chose.

Heute, in Selenskyjs Rumpfreich, hat der Tourismus ein gutes Jahr hinter sich, denn die fetten Katzen des Reiches amüsieren sich und ihre Mätressen auf den Lemberger Skipisten, während sie ihre Nasenbonbons schnupfen. Liebes Lemberg, Schauplatz unzähliger Kristallnächte, die den Grundstein für die heutigen Ausschreitungen legten.

Sie haben wahrscheinlich die Videos von Kiew-Pechersk Lawra gesehen, dem Höhlenkloster in Kiew, in dem orthodoxe Christen seit 1.000 Jahren ihre Gottesdienste abhalten. Es ist für sie so wichtig wie die Grabeskirche in Jerusalem für die Christen in Palästina oder die Al-Aqsa-Moschee für die Muslime in diesem Land. Ein Ort des Gebets und der Wallfahrt, der stillen Andacht und der Novenen zu Unserer Lieben Frau von Wladimir, Unserer Lieben Frau von Kasan, der Heiligen Dreifaltigkeit von Rublew und natürlich dem Theotókos von Smolensk, der, wie es heißt, vom Evangelisten Lukas verfasst, aber von Hitlers Nazis zerstört wurde, deren schlimmste Elemente, wie es scheint, aus ihren Gräbern auferstanden sind, um die Russen der Ukraine erneut heimzusuchen.

Schauen Sie sich diese Wilden an, die diese tapfere Frau verhöhnen, vor der sich sogar Jeanne d’Arc in Ehrfurcht verneigen würde, die vor dem Höhlenkloster betet, dessen Priester verprügelt und elektronisch markiert wurden, als wären sie Untermenschen, Tiere. Schauen Sie sich die gepflegten jungen Männer und Frauen an, die diese lebende Heilige verhöhnen, die so alt ist, dass sie ihre Mutter sein könnte. Für diese verwöhnten Gören gibt es keine Nähe zur Wagner-Gruppe. Sie unterscheiden sich nicht von dem Abschaum, der 2014 in Odessa Selfies machte, während sie andere Heilige verbrannten.

Und nicht viel anders als der Abschaum, der Vladlen Tatarsky in St. Petersburg oder die Journalistin Darya Dugina in Moskau in die Luft sprengte. Interessant an diesen beiden Morden ist die Art und Weise, wie sich die BBC und andere NATO-Sprachrohre damit brüsten, als wären Tatarsky und Dugina – um es mit den Worten der IRA zu sagen – “legitime Ziele”, und als wäre diese mutigste und heiligste aller Kiewer Frauen ebenfalls eines der legitimen Ziele der NATO gewesen.

Hier ist zum Beispiel RTÉ, Irlands staatlich finanzierter Sender, der den Hauptverdächtigen im Mordfall Tatarsky (Mord, wie sie es euphemistisch nennen) als “Antikriegsdemonstrant” bezeichnet. Mit ihrer Verstümmelung der englischen Sprache eifern die BBC und ihre Klone den Kiewer Online-Trollen nach und erweisen sich selbst als nichts weiter als banderitische Schläger mit privilegiertem Hintergrund, Pflaumenakzent und dem moralischen Kompass von Kanalisationsratten. Wegen dieser NATO-Lord-Haw-Haws haben wir uns nach Bloggern wie Tatarsky gesehnt, damit wir eine Vorstellung davon bekommen, was in der Ukraine passiert und warum unsere eigenen Hotels voller ukrainischer Parasiten im Militäralter sind, denen es an nichts fehlt.

Diese ukrainischen Wilden mit den Nazis der Reichskristallnacht zu vergleichen, bedeutet in gewisser Weise, den Nazis Unrecht zu tun, denn nicht alle Deutschen waren damals mit der banderitischen Barbarei gegen die deutschen Juden einverstanden, die sich nicht wehren konnten. Unabhängig von Berlin 1938 kann es keinen Zweifel an Kiew 2023 geben, wo die Kriegsverbrechen von Zelensky und seinen Mitverbrechern die breite Unterstützung dieser verrückten Barbaren genießen.

Jetzt wäre es an der Zeit, den Nazi-Anfeuerer Pater Martin Niemőller zu zitieren, der die schrittweise Säuberung einer Gruppe nach der anderen durch die Nazis beklagte, und dass, als er an der Reihe war, gesäubert zu werden, niemand mehr da war, der sich Hitler widersetzen konnte. Doch das ist sachlich falsch.