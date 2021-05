Ein wichtiges Video, unbedingt anschauen

Killing Gaza: Dan Cohen & Max Blumenthal’s documentary shows life under Israel’s bombs and siege | The Grayzone Filmed behind the walls of the Gaza Strip in the middle of Israel’s 2014 military assault, Killing Gaza presents a harrowing vision of siege and highlights a dispossessed people’s undying will to resist In Killing Gaza, independent journalists Max Blumenthal and Dan Cohen documented Israel’s 2014 war on Gaza and its devastating aftermath.

Killing Gaza: Der Dokumentarfilm von Dan Cohen und Max Blumenthal zeigt das Leben unter Israels Bomben und Belagerung

Von Max Blumenthal und Dan Cohen.

18. Mai 2021

Gefilmt hinter den Mauern des Gazastreifens inmitten des israelischen Militärangriffs 2014, präsentiert Killing Gaza eine erschütternde Vision der Belagerung und zeigt den ungebrochenen Widerstandswillen eines enteigneten Volkes

In Killing Gaza dokumentieren die unabhängigen Journalisten Max Blumenthal und Dan Cohen Israels Krieg gegen den Gazastreifen im Jahr 2014 und seine verheerenden Nachwirkungen.

Doch dieser Film ist viel mehr als eine Dokumentation über palästinensische Widerstandskraft und Leid. Er ist ein erschreckendes visuelles Dokument von Kriegsverbrechen, die vom israelischen Militär begangen wurden, mit direkten Zeugenaussagen und Beweisen von Überlebenden.

James North von Mondoweiss schrieb: “Wenn Dokumentarfilme wie ‘Killing Gaza’ regelmäßig im amerikanischen Fernsehen erscheinen würden, würde die öffentliche Meinung über Nacht anfangen, sich gegen Israel zu wenden. Der Film, der gerade von Dan Cohen und Max Blumenthal veröffentlicht wurde, ist inspirierend und abscheulich.”

Max Blumenthal

Chefredakteur

Der Chefredakteur von The Grayzone, Max Blumenthal, ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War und The Management of Savagery. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoreportagen und mehrere Dokumentarfilme, darunter Killing Gaza, produziert. Blumenthal gründete 2015 The Grayzone, um ein journalistisches Licht auf Amerikas Zustand des immerwährenden Krieges und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen zu werfen.

Dan Cohen

Dan Cohen ist Journalist und Co-Produzent des preisgekrönten Dokumentarfilms Killing Gaza. Als Korrespondent für Behind the Headlines in Washington, DC, produzierte Cohen Videoreportagen und Print-Depeschen aus Israel-Palästina, Lateinamerika und von der US-Mexikanischen Grenze. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @DanCohen3000. Übersetzt mit Deepl.com

