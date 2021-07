Kinder in Silwan traumatisiert von Israels ethnischer Säuberungspolitik

Wieso wundert man sich eigentlich darüber dass Juden, nur als schreckliche Feinde und Bedrohung wahrgenommen werden ? Sollten nicht gerade Deutsche mehr Verständnis und Empathie für die Leiden der Palästinenser aufbringen?

Palestinian children in the occupied East Jerusalem neighbourhood of Silwan have been traumatised by Israel’s ongoing ethnic cleansing campaign, including threats to demolish their homes. In a video report, the Maydan Al-Quds TV channel showed children who said they were afraid of displacement and are haunted by the idea of losing their homes and memories.