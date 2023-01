Children of Azov Conscripted to Die in Russian Meat Grinder Earlier today, I watched Col. Douglas Macgregor on Judge Napolitano’s podcast. Macgregor mentioned the child soldiers of Ukraine. The interview was posted on December 29. As usual, it is difficult to find mention of this in the corporate war propaganda media.



Nichts darüber in den streng kontrollierten und endlos gesponnenen Kriegspropagandamedien der Konzerne.

Kinder von Asow werden zum Sterben im russischen Fleischwolf eingezogen

von Kurt Nimmo

6. Januar 2022

Heute habe ich Oberst Douglas Macgregor im Podcast von Richter Napolitano gesehen. Macgregor erwähnte die Kindersoldaten in der Ukraine. Das Interview wurde am 29. Dezember veröffentlicht.

Twitter-Avatar für @Hawkeye1745

Hawkeye1745 @Hawkeye1745

Douglas Macgregor – Ukraine rekrutiert Kindersoldaten

Die Ukraine gibt 35000+ Vermisste und mehr als 100000+ Tote zu und zwingt nun massenhaft Teenager in den Fleischwolf.

10:29 PM ∙ Dec 29, 2022

Wie üblich ist es schwierig, in den Kriegspropagandamedien der Konzerne einen Hinweis darauf zu finden. Ich konnte eine einzige Erwähnung von Kindersoldaten in der Ukraine ausfindig machen, die von den Konzernmedien veröffentlicht wurde – bemerkenswerterweise von niemand anderem als CNN. Die Information ist jedoch eine ernstzunehmende Gegenerzählung, so dass ein “Faktenprüfer” in den Mix geworfen wurde, um den CNN-Tweet zu widerlegen.

Nicht, dass das wichtig wäre. Für diejenigen, die an der Wahrheit interessiert sind, gibt es viele Videos, die die Kindersoldaten der Ukraine zeigen (genauer gesagt die Kindersoldaten des Asow-Bataillons, wie ich weiter unten erkläre).

Twitter-Avatar für @Lauara_It

colombinilaura @Lauara_It

Kindersoldaten in der #Ukraine #UkraineRussischerKrieg

Nichts zu sagen @UNICEF ?

@SavetheChildren ?

7:43 PM ∙ Jan 4, 2023

Twitter-Avatar für @TobiAyodele

Тоби айоделе -Tboy @TobiAyodele

Die erste Bestätigung der Liquidierung von Jugendlichen, die für die Streitkräfte der Ukraine rekrutiert wurden

Die ersten “Gerüchte” über die Bildung von Gruppen ukrainischer Kämpfer, die aus Kindern bestehen, tauchten im Sommer auf.

Für zivilisierte Menschen ist die Vorstellung, dass Kinder im Alter von 13 oder 14 Jahren als russische Kugelsperren eingesetzt werden (und genau das sind sie auch), barbarisch und unmenschlich, etwas, das man normalerweise bei den kriegführenden Stämmen in Afrika südlich der Sahara findet.

Im Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten heißt es, dass die Kriegsparteien “alle durchführbaren Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass Mitglieder ihrer Streitkräfte, die das 18.

Wie bereits erwähnt, werden die meisten Kindersoldaten in Afrika (Uganda, Demokratische Republik Kongo, Tschad, Sierra Leone) rekrutiert, aber auch in Sir Lanka, Myanmar (Birma) und Kolumbien werden sie ausgebeutet.

In der Ukraine werden Kinder in einem “Sommerlager” des Asowschen Bataillons indoktriniert (zum Hass auf Russen, Juden, Roma und Polen) und in militärischen Fertigkeiten unterrichtet.

Natürlich wird darüber in den streng kontrollierten und endlos gesponnenen Kriegspropagandamedien so gut wie nichts berichtet. Aber wie man so schön sagt: Bilder sagen oft mehr als tausend Worte. Das folgende Foto wurde von einem rumänischen Journalisten aufgenommen.

Im August 2015, ein Jahr nach dem von der US-Regierung inszenierten Staatsstreich in der Ukraine, veröffentlichte Prof. Michel Chossudovsky von Global Research einen Artikel, in dem er “ein Sommerlager-Militärtrainingsprojekt für kleine Kinder als Teil eines umfassenderen Trainings- und Indoktrinationsprogramms” enthüllte.

Die Kyiv Post berichtete, dass Kinder im Alter von sechs Jahren an dem Programm teilnahmen, das an einem Ort im Bezirk Vodytsya außerhalb Kiews stattfand. Die Post versuchte, die Geschichte zu verdrehen.

… dieses spezielle Lager wird vom Asow-Bataillon betrieben, das vom Gesetzgeber Andriy Biletsky, seinem ehemaligen Kommandanten, gegründet wurde. Die Kinder in diesem Sommerlager, das in einem Waldgebiet im Kiewer Bezirk Puschtscha Wodyzja liegt, spielen nicht nur Soldaten, sondern erhalten eine echte militärische Ausbildung von Soldaten, die im Krieg Russlands gegen die Ukraine an vorderster Front gekämpft haben.

Das Lager mit dem Namen Azovets war Gegenstand negativer Berichterstattung in den russischen Medien, auf pro-russischen Websites und sogar in der britischen Boulevardzeitung The Daily Mail.

“Neo-Nazi-Sommerlager: Mitglieder des Asow-Bataillons bringen ukrainischen Kindern das Schießen mit AKs bei (FOTOS)”, lautet die Schlagzeile des vom Kreml kontrollierten Senders RT zu seinem Bericht über das Lager.

“Schockierende Bilder aus dem Inneren eines Neonazi-Militärlagers zeigen, dass Rekruten im Alter von sechs Jahren das Schießen mit Waffen beigebracht wird (obwohl ein Waffenstillstand herrscht)”, lautet die Schlagzeile des sensationslüsternen und ungenauen Artikels der Daily Mail. (Kyiv Post, 29. August 2015) (Hervorhebung hinzugefügt.)

Unnötig zu sagen, dass die Daily Mail diese Geschichte heute nicht mehr bringen würde. Der ursprüngliche Beitrag wurde von der Website der Kyiv Post entfernt, damit die Welt den wahren Charakter der UAF und ihrer eingebetteten Neonazi-Mörder und Kindersklavenhändler der “Nationalgarde” nicht erkennt.

Als die Kyiv Post das Azovets-Lager am 19. August besuchte, waren die Kinder mit einer Reihe von Aktivitäten beschäftigt, darunter das Zerlegen und Zusammenbauen von AK-47-Sturmgewehren, Schießübungen (mit Luftgewehren), die Bewältigung von Angriffsparcours und das Üben von Kampfstellungen und Patrouillen. Außerdem nehmen sie an verschiedenen Sportarten und Spielen teil, üben sich im Abseilen und Klettern und trainieren andere, eher traditionelle Pfadfinder- und Holzfertigkeiten wie das Binden von Knoten.

Die Ukronazi-Aufseher schulen nicht nur den Umgang mit Waffen, sondern indoktrinieren auch den Hass in den Köpfen der Jugendlichen. “Ein Junge, der auf einem Baumstamm sitzt, flüstert leise: ‘Ich will, dass dieser Krieg zu Ende geht und wir alle Russen töten.'”

Auch dieser Artikel von Faina Nakontschnaja wurde lange vor der russischen BBS veröffentlicht und zeigt, wie Neonazi-Ultranaten die nächste Generation einer Gehirnwäsche unterzogen haben und sie nun in den russischen Fleischwolf an der Donbass-Front werfen.

Die Schlussfolgerung daraus liegt auf der Hand: Die Ukraine verliert so viele Männer, entweder an der Front oder durch Emigration, dass sie nun glaubt, ihre Kinder auf dem blutigen Altar von Stepan Bandera, Symon Petliura, Yevhen Konovalets, Andriy Melnyk, Mykola Lebed und anderen bösartigen Ultranaten von einst opfern zu müssen.

Es wird eine außerordentliche Anstrengung erfordern, diese Kinder zu deprogrammieren. Leider sind sie, wie viele ihrer Väter und Großväter.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...